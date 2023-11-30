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ХЗ. На Цензорі мовчок. Пи Си Польські джерела щоденно моніторю. Раптом тре до польскієго буде втікати, а там поляки вже паркан, як на кордоні з Білоруссю побудували і загалом українські погроми відбуваються. 😏
Shaman написав:українських джерел немає? чи польською зручніше?
ХЗ. На Цензорі мовчок. Пи Си Польські джерела щоденно моніторю. Раптом тре до польскієго буде втікати, а там поляки вже паркан, як на кордоні з Білоруссю побудували і загалом українські погроми відбуваються. 😏
vitaliiangel написав:Понаех, чтобы найти счастье, должен быть в чём-то лучше местных. Просто приехать и сказать: "любите меня я весь ваш" как-то мало.
Эх, были времена довоенные... Племянник моих друзей прибыл в Польшу на самую ужасную работу: копать вручную траншеи на стройке. Парень 18 лет. А по стройке ходила дочка владельца фирмы - работодателя. А парень молодой, на траншеях тело свое "подтянул": с 6-тью "кубиками" на прессе. Спросила она его как-то нечаянно: „Czy jest tylko 6 kostek czy więcej?” Показал он ей все "кубики" - и потом как честный человек просто обязан был жениться. Женился и что интересно, взял ее фамилию - кажется Wiśniewski... Все было. Было да прошло. Было тогда, когда "наших" в Польше не было несколько миллионов... И конечно, vitaliiangel прав: "Понаех, чтобы найти счастье, должен быть в чём-то лучше местных..."
Поки наші учасники форуму вивчають, який салат подавали на дачі Сталіна в Масандрі на обід, люди діють. В перший же день мого повернення в Анталію (відвідував Іспанію), відразу дзвінок від мешканця Анталії: як вирішити ті проблеми чи інші (з автівкою та орендованою квартирою): через місяць від"іжджає... - В Канаду? - Ні, в США...
Стратегічно все мудро: - родина живе в Туреччині вже більше 2-х років, можна щось і змінити в житті. Тим більше, живе в орендованій квартирі, а смаколики з житлом в Туреччині майже закінчилися: зараз орендна плата стабілізувалася на рівні приблизно в 15 000 лір або більше за 500 євро, що не дуже і дешево. - вид на прожиття за фактом оренди НЕ надає права працювати: потрібно отримувати "Робочу візу". - отримав запрошення за програмою U4U від якогось родича: ну у мешканців українського Стрия рідко немає родичів за кордоном...
Прямує в New York City (ну прямо "безрозмірне" місто - всі - в New York!) Нелегко йому буде: - мова на початковому рівні... - кваліфікація є - і електрик, ів електромеханік, і сантехнік - але без ліцензій та дозволів буде важко...
Але відкривають тому, хто стукає... Ну ось: вже в мене троє знайомих мешкають/мешкатимуть в New York City - і не хочеться - а треба буде провідати... Планую на березень...
При Трампе было принято решение о поставках в Украину Джавелинов. До войны, емнип, было поставлено около 30+шт для обучения с условием не применять на Донбассе. Собственно, после "учений" за год до вторжения некоторым, и моей скромной персоне (напомню, призрак большой войны разглядел в 2015, что и побудило начать эмиграционный процесс), стало понятно, что таки не избежать большой войны. Не хочу начинать заново срач про ссср, но в 1940 г проходили командно-штабные учения, сценарию которого так и не суждено было случиться в первой декаде июля 1941. Все, тему 1941 года закрыли, я знаю какие будут возражения. Такая проработка подготовки вторжения..."это ЖЖЖ неспроста"(с) Да, так вот, вреде как Украину защищать не пристало, а что-то продемонстрировать надо. Что такое Джавелин? Очень хороший ПТУР. Но войны с ним не выиграешь. И даже не остановишь . Это оружие для "партизанской войны", которая обычно возможно только на уже оккупированной территории. Только...36 (емнип) штук? Это как если к работодателю приходит устраиваться очень нуждающийся человек, тот его не берет, но дает "милостыню" в несколько долларов. Человеку и эти деньги не лишние, но проблему даже близко не решают. Так и с Украиной. Война-то уже шла, большую рассмотреть не только бывшему прорабу доступно было рассмотреть. "кинули горсть монет в шляпу нищему скрипачу". Насчет Вашей позиции - она для меня как на ладони. Просто до мелочей повторяет позицию тех, кто тут давно живет. Я понимаю предпосылки этой позиции, некоторые разделяю. Я не защищаю Байдена, но для Украины пока лучшей альтернативы СРЕДИ претендентов на пост нового Президента пока нет. Но еще год до выборов. При этом, шансы Трампа пока расцениваю как максимальные. Что примечательно, обычно республиканцы вводят непопулярные меры, перезапускают экономику, но...именно Трамп запустил в экономуику триллионы денег к которым Байден в первые-же дни на посту добавил еще 1,9 триллонов. Но после этого вот уже скоро 2 года проводит непопулярную политику. Итак, "ястребы войны" агитируют за мир с рашей, а их оппоненты за восстановление суверинитета Украины. Республиканцы запустили вертолет с деньгами, а демократы их "пылесосят". Нестандартные ситуации. Да и Трамп - нестандартный политик для республиканской партии. Я не хочу вспоминать Обаму, хотя есть за что и я понимают что именно Вами движет и почему. Повторюсь, я такие дискуссии проводил тут не раз оффлайн. "Сделка с Ираном". Не надо оспаривать, это уведет нас в сторону. У демократов мне есть что поставить в вину. Да, именно в демократическом лагере много политиков с, фактически, антисемитской позицией. Это именно то, что отворачивает американских русскоязычных пенсионеров. Я думаю, не секрет, что это именно те евреи, которые выехали 30 лет назад по поправке к иммиграционному Закону. "Let my people go", если Вы в курсе этой истории. Основной довод - среди республиканцев нет антисемитов...на самом деле есть, но не таких оголтелых, и они помалкивают в тряпочку. Но людям дальше очень трудно что-то объяснить. Особенно, поедателям геббельств. Да, после 10/07/23 на некоторых снизошло прозрение касательно раши. Но пока еще полного осознания не наступило. Слишком долго слушали соловьева и скабееву. Еще раз, будь на месте Трампа такая личность как Маккейн, то не было-бы сейчас вопроса с тем кто будет следующим Президентом. Но..."если-бы".... Мы живем в такое время, когда все идет вверх тормашками, рушатся стереотипы и догмы, "такого никогда не было". Не оценивайте ситуацию старыми мерками. Все меняется, идет разделение мира на "свой-чужой" идут непростые времена для очень многих на этой планете.
Могу дать алаверды - вы тоже довольно прозрачны в своей позиции. Основные претензии к Трампу что он мало дал Украине - 50млн.дол на закупку снайперских винтовок в 2017 и 350млн.долларов в 2018 на закупку джавелинов. Конечно,мало,вот только Обама кроме подушек ничего не разрешал Украине отправлять,а Байден даже за 2 недели до вторжения когда начал вывозить посольства тоже ничего из летального не дал,более того,ждал ещё с месяц надеясь что оправдается инфа которую бывший посол в Москве и нынешний главный цру-ник получил напрямую от Путина о трёх днях которые нужны для взятия Киева ( это,конечно,ложь хотя Бернс часто встречался с Путиным будучи послом что для послов большая редкость и Зеленскому Байден тоже не предлагал самолёт для побега из страны.)Никакой заслуги Байдена в деле поставки вооружений Украине нет. Президенты в США вынуждены считаться с общественным мнением ,а оно и в Конгрессе,и в Сенате в начале войны после шока полномасштабного вторжения в Европе которого не было 83 года было однозначным. Сейчас после многих ошибок администрации Зеленского, событий 10.07.23 и методичного вбрасывания инфы о тотальной коррупции в Украине ситуация изменилась кардинально и Байден показывает свою истинную рожу начав склонять Украину к минску-3. Кто из нас прав выяснится в ближайшие месяцы по двум показателям - сокращение или увеличение поставок вооружений в Украину и ,соответственно,принуждение ее к миру,возможно,с Майданом -3 для снятия неуступчивого Зеленского. Трамп снизил цены на энергоносители открыв государственные земли и шельф для их добычи, и это единственный путь покончить с авторитарными режимами т.к.все их благополучие и поддержка террора и войн - и арабы,и россия ,и венесуэла. То,что через налоги Трамп начал возвращать производство из Китая,конечно,тоже ложь трампистов. То,что при нем не началась ни одна война,а все диктаторы - от Кима до аятолл и путькина сидели тихо хотя он и похлопывал их по плечу и называл партнёрами это,конечно,случайность. Ну,а авраамовы соглашения и перенос столицы в Иерусалим точно характеризуют Трампа как несистемного политика. Просидевший в сенате 50 лет Байден, умудрившийся на госслужбе стать миллионером такого бы точно не сделал. Евреи антисемиты в демпартии это вовсе не эмигранты волны 70-х или 90-х, а ,скорее,потомки тех кто приехал в США в начале 20 века и перед ВМВ. Именно они всегда голосуют за демократов что бы те не делали в отношении Израиля,во-первых ,потому,что в США идентификация еврея идёт по религии в отличие от Израиля ,во-вторых ,тяжело идти против мейнстрима который уже 50 лет подпитывают арабские деньги в кампусах и прессе.И это новая форма антисемитизма под названием антисионизм на которую не повлияли даже те зверства которые устроили "мирные" палестинцы 10.07.23.
PS Джавелин и птурсы вовсе не оружие партизан. В шестидневную войну 1967 и войну Судного дня 1973 они применялись на поле боя и Израилем,и Египтом
Востаннє редагувалось shapo в Чет 30 лис, 2023 10:55, всього редагувалось 2 разів.