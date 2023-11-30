rjkz написав:

При Трампе было принято решение о поставках в Украину Джавелинов.До войны, емнип, было поставлено около 30+шт для обучения с условием не применять на Донбассе.Собственно, после "учений" за год до вторжения некоторым, и моей скромной персоне (напомню, призрак большой войны разглядел в 2015, что и побудило начать эмиграционный процесс), стало понятно, что таки не избежать большой войны.Не хочу начинать заново срач про ссср, но в 1940 г проходили командно-штабные учения, сценарию которого так и не суждено было случиться в первой декаде июля 1941. Все, тему 1941 года закрыли, я знаю какие будут возражения.Такая проработка подготовки вторжения..."это ЖЖЖ неспроста"(с)Да, так вот, вреде как Украину защищать не пристало, а что-то продемонстрировать надо.Что такое Джавелин? Очень хороший ПТУР. Но войны с ним не выиграешь.И даже не остановишь . Это оружие для "партизанской войны", которая обычно возможно только на уже оккупированной территории.Только...36 (емнип) штук?Это как если к работодателю приходит устраиваться очень нуждающийся человек, тот его не берет, но дает "милостыню" в несколько долларов. Человеку и эти деньги не лишние, но проблему даже близко не решают.Так и с Украиной. Война-то уже шла, большую рассмотреть не только бывшему прорабу доступно было рассмотреть."кинули горсть монет в шляпу нищему скрипачу".Насчет Вашей позиции - она для меня как на ладони. Просто до мелочей повторяет позицию тех, кто тут давно живет. Я понимаю предпосылки этой позиции, некоторые разделяю. Я не защищаю Байдена, но для Украины пока лучшей альтернативы СРЕДИ претендентов на пост нового Президента пока нет. Но еще год до выборов.При этом, шансы Трампа пока расцениваю как максимальные.Что примечательно, обычно республиканцы вводят непопулярные меры, перезапускают экономику, но...именно Трамп запустил в экономуику триллионы денег к которым Байден в первые-же дни на посту добавил еще 1,9 триллонов. Но после этого вот уже скоро 2 года проводит непопулярную политику.Итак, "ястребы войны" агитируют за мир с рашей, а их оппоненты за восстановление суверинитета Украины.Республиканцы запустили вертолет с деньгами, а демократы их "пылесосят".Нестандартные ситуации.Да и Трамп - нестандартный политик для республиканской партии.Я не хочу вспоминать Обаму, хотя есть за что и я понимают что именно Вами движет и почему. Повторюсь, я такие дискуссии проводил тут не раз оффлайн."Сделка с Ираном". Не надо оспаривать, это уведет нас в сторону.У демократов мне есть что поставить в вину.Да, именно в демократическом лагере много политиков с, фактически, антисемитской позицией. Это именно то, что отворачивает американских русскоязычных пенсионеров. Я думаю, не секрет, что это именно те евреи, которые выехали 30 лет назад по поправке к иммиграционному Закону. "Let my people go", если Вы в курсе этой истории.Основной довод - среди республиканцев нет антисемитов...на самом деле есть, но не таких оголтелых, и они помалкивают в тряпочку.Но людям дальше очень трудно что-то объяснить. Особенно, поедателям геббельств.Да, после 10/07/23 на некоторых снизошло прозрение касательно раши. Но пока еще полного осознания не наступило. Слишком долго слушали соловьева и скабееву.Еще раз, будь на месте Трампа такая личность как Маккейн, то не было-бы сейчас вопроса с тем кто будет следующим Президентом. Но..."если-бы"....Мы живем в такое время, когда все идет вверх тормашками, рушатся стереотипы и догмы, "такого никогда не было".Не оценивайте ситуацию старыми мерками.Все меняется, идет разделение мира на "свой-чужой" идут непростые времена для очень многих на этой планете.