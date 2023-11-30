Українкам і рівень а1 не потрібен, цю поведінку просто краще раз побачити)
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Додано: Чет 30 лис, 2023 11:36
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 30 лис, 2023 11:43
Re: Еміграція, заробітчанство
Це брехня.
Станом на 9 лютого 2022 року від США - 10ий літак зі 80-110 т зброї.
А допомога була ще від Великобританії, Канади, прибалтів - з того, що я пам'ятаю.
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