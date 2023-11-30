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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 11:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:В1 французськ

Українкам і рівень а1 не потрібен, цю поведінку просто краще раз побачити)
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 11:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:а Байден даже за 2 недели до вторжения когда начал вывозить посольства тоже ничего из летального не дал

Це брехня.
https://www.ukrmilitary.com/2022/02/us-ammunition.html
Станом на 9 лютого 2022 року від США - 10ий літак зі 80-110 т зброї.
А допомога була ще від Великобританії, Канади, прибалтів - з того, що я пам'ятаю.
Denik
 
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