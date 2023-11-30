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Трохи про пенсію. Як тут вже колись згадувалося, одним з рівнів пенсійної системи у Польщі є внески до недержавних фондів (РРК). Подивився на рухунок з одного з попередніх місць праці. Мої внески склали 3900 злотих, зараз на рахунку 8600 (внески працедавця, доплати від держави та інвестиційний дохід). Not bad
Gastarbaiter написав:Трохи про пенсію. Як тут вже колись згадувалося, одним з рівнів пенсійної системи у Польщі є внески до недержавних фондів (РРК). Подивився на рухунок з одного з попередніх місць праці. Мої внески склали 3900 злотих, зараз на рахунку 8600 (внески працедавця, доплати від держави та інвестиційний дохід). Not bad
Це звичайно все прикольно, але це з однієї сторони заморожені на 20-30 років Ваші 2% в місяць. В мне моя доля 2%, роботодавця 1,5% - ну подивимось звичайно що з цього вийде. Десь чув, що можна якось з цього рахунку зняти гроші якщо квартиру купляєш, але хз як.