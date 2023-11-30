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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 11:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:В1 французськ

Українкам і рівень а1 не потрібен, цю поведінку просто краще раз побачити)
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 11:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:а Байден даже за 2 недели до вторжения когда начал вывозить посольства тоже ничего из летального не дал

Це брехня.
https://www.ukrmilitary.com/2022/02/us-ammunition.html
Станом на 9 лютого 2022 року від США - 10ий літак зі 80-110 т зброї.
А допомога була ще від Великобританії, Канади, прибалтів - з того, що я пам'ятаю.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 13:12

  Denik написав:
  shapo написав:а Байден даже за 2 недели до вторжения когда начал вывозить посольства тоже ничего из летального не дал

Це брехня.
https://www.ukrmilitary.com/2022/02/us-ammunition.html
Станом на 9 лютого 2022 року від США - 10ий літак зі 80-110 т зброї.
А допомога була ще від Великобританії, Канади, прибалтів - з того, що я пам'ятаю.


https://www.google.com/amp/s/www.bbc.co ... 094348.amp.
Серьезное враньё если учесть что первый самолёт с военной помощью прилетел за месяц до начала вторжения России. А весь год до этого что поставлял Байден ставший президентом в январе 21?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 13:21

  flyman написав:до теми недоступного житла для працівників індустрії аудиту
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-odnokmnatnu-kvartiru-na-pyatomu-povers-IDS7PVV.html

Ну глянув локацію - від цієї квартири до найближчого боулінгу (взяв як приклад) 10 годин! їзди громадським транспортом.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 13:22

Трохи про пенсію.
Як тут вже колись згадувалося, одним з рівнів пенсійної системи у Польщі є внески до недержавних фондів (РРК). Подивився на рухунок з одного з попередніх місць праці. Мої внески склали 3900 злотих, зараз на рахунку 8600 (внески працедавця, доплати від держави та інвестиційний дохід). Not bad :)
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 13:54

  Gastarbaiter написав:Трохи про пенсію.
Як тут вже колись згадувалося, одним з рівнів пенсійної системи у Польщі є внески до недержавних фондів (РРК). Подивився на рухунок з одного з попередніх місць праці. Мої внески склали 3900 злотих, зараз на рахунку 8600 (внески працедавця, доплати від держави та інвестиційний дохід). Not bad :)

Це звичайно все прикольно, але це з однієї сторони заморожені на 20-30 років Ваші 2% в місяць. В мне моя доля 2%, роботодавця 1,5% - ну подивимось звичайно що з цього вийде.
Десь чув, що можна якось з цього рахунку зняти гроші якщо квартиру купляєш, але хз як.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 13:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:Серьезное враньё если учесть что первый самолёт с военной помощью прилетел за месяц до начала вторжения России.

І це - брехня.
Перший літак прилетів 10 жовтня 2021. За 4,5 місяця до вторгнення.
https://www.ukrmilitary.com/2021/10/us-cartridges.html
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 14:03

  Denik написав:
  shapo написав:Серьезное враньё если учесть что первый самолёт с военной помощью прилетел за месяц до начала вторжения России.

І це - брехня.
Перший літак прилетів 10 жовтня 2021. За 4,5 місяця до вторгнення.
https://www.ukrmilitary.com/2021/10/us-cartridges.html




https://www.google.com/amp/s/www.bbc.co ... 094348.amp -

значит,bbc врёт

А где поставки вооружений Украины с 22.02 по 22.03.2022?

И сколько поставляется с октября 2023?
Динамика положительная ?
Залужному больше жаловаться не надо будет?


Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет?
shapo
 
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