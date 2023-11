Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

В1 французськ

Українкам і рівень а1 не потрібен, цю поведінку просто краще раз побачити)

а Байден даже за 2 недели до вторжения когда начал вывозить посольства тоже ничего из летального не дал

Це брехня.

https://www.ukrmilitary.com/2022/02/us-ammunition.html

Станом на 9 лютого 2022 року від США - 10ий літак зі 80-110 т зброї.

https://www.google.com/amp/s/www.bbc.co ... 094348.amp .

до теми недоступного житла для працівників індустрії аудиту

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-odnokmnatnu-kvartiru-na-pyatomu-povers-IDS7PVV.html

Ну глянув локацію - від цієї квартири до найближчого боулінгу (взяв як приклад) 10 годин! їзди громадським транспортом.

Ну глянув локацію - від цієї квартири до найближчого боулінгу (взяв як приклад) 10 годин! їзди громадським транспортом. Ну глянув локацію - від цієї квартири до найближчого боулінгу (взяв як приклад)їзди громадським транспортом. BIGor

Повідомлень: 8389 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1273 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 13:22

Це звичайно все прикольно, але це з однієї сторони заморожені на 20-30 років Ваші 2% в місяць. В мне моя доля 2%, роботодавця 1,5% - ну подивимось звичайно що з цього вийде.

Десь чув, що можна якось з цього рахунку зняти гроші якщо квартиру купляєш, але хз як.

Як тут вже колись згадувалося, одним з рівнів пенсійної системи у Польщі є внески до недержавних фондів (РРК). Подивився на рухунок з одного з попередніх місць праці. Мої внески склали 3900 злотих, зараз на рахунку 8600 (внески працедавця, доплати від держави та інвестиційний дохід). Not bad Трохи про пенсію.Як тут вже колись згадувалося, одним з рівнів пенсійної системи у Польщі є внески до недержавних фондів (РРК). Подивився на рухунок з одного з попередніх місць праці. Мої внески склали 3900 злотих, зараз на рахунку 8600 (внески працедавця, доплати від держави та інвестиційний дохід). Not bad

Це звичайно все прикольно, але це з однієї сторони заморожені на 20-30 років Ваші 2% в місяць. В мне моя доля 2%, роботодавця 1,5% - ну подивимось звичайно що з цього вийде.

І це - брехня.

Перший літак прилетів 10 жовтня 2021. За 4,5 місяця до вторгнення.

https://www.ukrmilitary.com/2021/10/us-cartridges.html

https://www.google.com/amp/s/www.bbc.co ... 094348.amp -



значит,bbc врёт



А где поставки вооружений Украины с 24.02 по 24.03.2022?



И сколько поставляется с октября 2023?

Динамика положительная ?

Залужному больше жаловаться не надо будет?





Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет? значит,bbc врётА где поставки вооружений Украины с 24.02 по 24.03.2022?И сколько поставляется с октября 2023?Динамика положительная ?Залужному больше жаловаться не надо будет?Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет? shapo Повідомлень: 4783 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 818 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 17:46 shapo написав: rjkz написав:







При Трампе было принято решение о поставках в Украину Джавелинов.

До войны, емнип, было поставлено около 30+шт для обучения с условием не применять на Донбассе.

Собственно, после "учений" за год до вторжения некоторым, и моей скромной персоне (напомню, призрак большой войны разглядел в 2015, что и побудило начать эмиграционный процесс), стало понятно, что таки не избежать большой войны.

Не хочу начинать заново срач про ссср, но в 1940 г проходили командно-штабные учения, сценарию которого так и не суждено было случиться в первой декаде июля 1941. Все, тему 1941 года закрыли, я знаю какие будут возражения.

Такая проработка подготовки вторжения..."это ЖЖЖ неспроста"(с)

Да, так вот, вреде как Украину защищать не пристало, а что-то продемонстрировать надо.

Что такое Джавелин? Очень хороший ПТУР. Но войны с ним не выиграешь.

И даже не остановишь . Это оружие для "партизанской войны", которая обычно возможно только на уже оккупированной территории.

Только...36 (емнип) штук?

Это как если к работодателю приходит устраиваться очень нуждающийся человек, тот его не берет, но дает "милостыню" в несколько долларов. Человеку и эти деньги не лишние, но проблему даже близко не решают.

Так и с Украиной. Война-то уже шла, большую рассмотреть не только бывшему прорабу доступно было рассмотреть.

"кинули горсть монет в шляпу нищему скрипачу".

Насчет Вашей позиции - она для меня как на ладони. Просто до мелочей повторяет позицию тех, кто тут давно живет. Я понимаю предпосылки этой позиции, некоторые разделяю. Я не защищаю Байдена, но для Украины пока лучшей альтернативы СРЕДИ претендентов на пост нового Президента пока нет. Но еще год до выборов.

При этом, шансы Трампа пока расцениваю как максимальные.

Что примечательно, обычно республиканцы вводят непопулярные меры, перезапускают экономику, но...именно Трамп запустил в экономуику триллионы денег к которым Байден в первые-же дни на посту добавил еще 1,9 триллонов. Но после этого вот уже скоро 2 года проводит непопулярную политику.

Итак, "ястребы войны" агитируют за мир с рашей, а их оппоненты за восстановление суверинитета Украины.

Республиканцы запустили вертолет с деньгами, а демократы их "пылесосят".

Нестандартные ситуации.

Да и Трамп - нестандартный политик для республиканской партии.

Я не хочу вспоминать Обаму, хотя есть за что и я понимают что именно Вами движет и почему. Повторюсь, я такие дискуссии проводил тут не раз оффлайн.

"Сделка с Ираном". Не надо оспаривать, это уведет нас в сторону.

У демократов мне есть что поставить в вину.

Да, именно в демократическом лагере много политиков с, фактически, антисемитской позицией. Это именно то, что отворачивает американских русскоязычных пенсионеров. Я думаю, не секрет, что это именно те евреи, которые выехали 30 лет назад по поправке к иммиграционному Закону. "Let my people go", если Вы в курсе этой истории.

Основной довод - среди республиканцев нет антисемитов...на самом деле есть, но не таких оголтелых, и они помалкивают в тряпочку.

Но людям дальше очень трудно что-то объяснить. Особенно, поедателям геббельств.

Да, после 10/07/23 на некоторых снизошло прозрение касательно раши. Но пока еще полного осознания не наступило. Слишком долго слушали соловьева и скабееву.

Еще раз, будь на месте Трампа такая личность как Маккейн, то не было-бы сейчас вопроса с тем кто будет следующим Президентом. Но..."если-бы"....

Мы живем в такое время, когда все идет вверх тормашками, рушатся стереотипы и догмы, "такого никогда не было".

Не оценивайте ситуацию старыми мерками.

При Трампе было принято решение о поставках в Украину Джавелинов.

До войны, емнип, было поставлено около 30+шт для обучения с условием не применять на Донбассе.

Собственно, после "учений" за год до вторжения некоторым, и моей скромной персоне (напомню, призрак большой войны разглядел в 2015, что и побудило начать эмиграционный процесс), стало понятно, что таки не избежать большой войны.

Не хочу начинать заново срач про ссср, но в 1940 г проходили командно-штабные учения, сценарию которого так и не суждено было случиться в первой декаде июля 1941. Все, тему 1941 года закрыли, я знаю какие будут возражения.

Такая проработка подготовки вторжения..."это ЖЖЖ неспроста"(с)

Да, так вот, вреде как Украину защищать не пристало, а что-то продемонстрировать надо.

Что такое Джавелин? Очень хороший ПТУР. Но войны с ним не выиграешь.

И даже не остановишь . Это оружие для "партизанской войны", которая обычно возможно только на уже оккупированной территории.

Только...36 (емнип) штук?

Это как если к работодателю приходит устраиваться очень нуждающийся человек, тот его не берет, но дает "милостыню" в несколько долларов. Человеку и эти деньги не лишние, но проблему даже близко не решают.

Так и с Украиной. Война-то уже шла, большую рассмотреть не только бывшему прорабу доступно было рассмотреть.

"кинули горсть монет в шляпу нищему скрипачу".

Насчет Вашей позиции - она для меня как на ладони. Просто до мелочей повторяет позицию тех, кто тут давно живет. Я понимаю предпосылки этой позиции, некоторые разделяю. Я не защищаю Байдена, но для Украины пока лучшей альтернативы СРЕДИ претендентов на пост нового Президента пока нет. Но еще год до выборов.

При этом, шансы Трампа пока расцениваю как максимальные.

Что примечательно, обычно республиканцы вводят непопулярные меры, перезапускают экономику, но...именно Трамп запустил в экономуику триллионы денег к которым Байден в первые-же дни на посту добавил еще 1,9 триллонов. Но после этого вот уже скоро 2 года проводит непопулярную политику.

Итак, "ястребы войны" агитируют за мир с рашей, а их оппоненты за восстановление суверинитета Украины.

Республиканцы запустили вертолет с деньгами, а демократы их "пылесосят".

Нестандартные ситуации.

Да и Трамп - нестандартный политик для республиканской партии.

Я не хочу вспоминать Обаму, хотя есть за что и я понимают что именно Вами движет и почему. Повторюсь, я такие дискуссии проводил тут не раз оффлайн.

"Сделка с Ираном". Не надо оспаривать, это уведет нас в сторону.

У демократов мне есть что поставить в вину.

Да, именно в демократическом лагере много политиков с, фактически, антисемитской позицией. Это именно то, что отворачивает американских русскоязычных пенсионеров. Я думаю, не секрет, что это именно те евреи, которые выехали 30 лет назад по поправке к иммиграционному Закону. "Let my people go", если Вы в курсе этой истории.

Основной довод - среди республиканцев нет антисемитов...на самом деле есть, но не таких оголтелых, и они помалкивают в тряпочку.

Но людям дальше очень трудно что-то объяснить. Особенно, поедателям геббельств.

Да, после 10/07/23 на некоторых снизошло прозрение касательно раши. Но пока еще полного осознания не наступило. Слишком долго слушали соловьева и скабееву.

Еще раз, будь на месте Трампа такая личность как Маккейн, то не было-бы сейчас вопроса с тем кто будет следующим Президентом. Но..."если-бы"....

Мы живем в такое время, когда все идет вверх тормашками, рушатся стереотипы и догмы, "такого никогда не было".

Не оценивайте ситуацию старыми мерками.

Все меняется, идет разделение мира на "свой-чужой" идут непростые времена для очень многих на этой планете.



Могу дать алаверды - вы тоже довольно прозрачны в своей позиции.

Основные претензии к Трампу что он мало дал Украине - 50млн.дол на закупку снайперских винтовок в 2017 и 350млн.долларов в 2018 на закупку джавелинов. Конечно,мало,вот только Обама кроме подушек ничего не разрешал Украине отправлять,а Байден даже за 2 недели до вторжения когда начал вывозить посольства тоже ничего из летального не дал,более того,ждал ещё с месяц надеясь что оправдается инфа которую бывший посол в Москве и нынешний главный цру-ник получил напрямую от Путина о трёх днях которые нужны для взятия Киева ( это,конечно,ложь хотя Бернс часто встречался с Путиным будучи послом что для послов большая редкость и Зеленскому Байден тоже не предлагал самолёт для побега из страны.)Никакой заслуги Байдена в деле поставки вооружений Украине нет. Президенты в США вынуждены считаться с общественным мнением ,а оно и в Конгрессе,и в Сенате в начале войны после шока полномасштабного вторжения в Европе которого не было 83 года было однозначным. Сейчас после многих ошибок администрации Зеленского, событий 10.07.23 и методичного вбрасывания инфы о тотальной коррупции в Украине ситуация изменилась кардинально и Байден показывает свою истинную рожу начав склонять Украину к минску-3. Кто из нас прав выяснится в ближайшие месяцы по двум показателям - сокращение или увеличение поставок вооружений в Украину и ,соответственно,принуждение ее к миру,возможно,с Майданом -3 для снятия неуступчивого Зеленского.

Трамп снизил цены на энергоносители открыв государственные земли и шельф для их добычи, и это единственный путь покончить с авторитарными режимами т.к.все их благополучие и поддержка террора и войн - и арабы,и россия ,и венесуэла.

То,что через налоги Трамп начал возвращать производство из Китая,конечно,тоже ложь трампистов.

То,что при нем не началась ни одна война,а все диктаторы - от Кима до аятолл и путькина сидели тихо хотя он и похлопывал их по плечу и называл партнёрами это,конечно,случайность.

Ну,а авраамовы соглашения и перенос столицы в Иерусалим точно характеризуют Трампа как несистемного политика. Просидевший в сенате 50 лет Байден, умудрившийся на госслужбе стать миллионером такого бы точно не сделал.

Евреи антисемиты в демпартии это вовсе не эмигранты волны 70-х или 90-х, а ,скорее,потомки тех кто приехал в США в начале 20 века и перед ВМВ. Именно они всегда голосуют за демократов что бы те не делали в отношении Израиля,во-первых ,потому,что в США идентификация еврея идёт по религии в отличие от Израиля ,во-вторых ,тяжело идти против мейнстрима который уже 50 лет подпитывают арабские деньги в кампусах и прессе.И это новая форма антисемитизма под названием антисионизм на которую не повлияли даже те зверства которые устроили "мирные" палестинцы 10.07.23.



PS Джавелин и птурсы вовсе не оружие партизан. В шестидневную войну 1967 и войну Судного дня 1973 они применялись на поле боя и Израилем,и Египтом Могу дать алаверды - вы тоже довольно прозрачны в своей позиции.Основные претензии к Трампу что он мало дал Украине - 50млн.дол на закупку снайперских винтовок в 2017 и 350млн.долларов в 2018 на закупку джавелинов. Конечно,мало,вот только Обама кроме подушек ничего не разрешал Украине отправлять,а Байден даже за 2 недели до вторжения когда начал вывозить посольства тоже ничего из летального не дал,более того,ждал ещё с месяц надеясь что оправдается инфа которую бывший посол в Москве и нынешний главный цру-ник получил напрямую от Путина о трёх днях которые нужны для взятия Киева ( это,конечно,ложь хотя Бернс часто встречался с Путиным будучи послом что для послов большая редкость и Зеленскому Байден тоже не предлагал самолёт для побега из страны.)Никакой заслуги Байдена в деле поставки вооружений Украине нет. Президенты в США вынуждены считаться с общественным мнением ,а оно и в Конгрессе,и в Сенате в начале войны после шока полномасштабного вторжения в Европе которого не было 83 года было однозначным. Сейчас после многих ошибок администрации Зеленского, событий 10.07.23 и методичного вбрасывания инфы о тотальной коррупции в Украине ситуация изменилась кардинально и Байден показывает свою истинную рожу начав склонять Украину к минску-3. Кто из нас прав выяснится в ближайшие месяцы по двум показателям - сокращение или увеличение поставок вооружений в Украину и ,соответственно,принуждение ее к миру,возможно,с Майданом -3 для снятия неуступчивого Зеленского.Трамп снизил цены на энергоносители открыв государственные земли и шельф для их добычи, и это единственный путь покончить с авторитарными режимами т.к.все их благополучие и поддержка террора и войн - и арабы,и россия ,и венесуэла.То,что через налоги Трамп начал возвращать производство из Китая,конечно,тоже ложь трампистов.То,что при нем не началась ни одна война,а все диктаторы - от Кима до аятолл и путькина сидели тихо хотя он и похлопывал их по плечу и называл партнёрами это,конечно,случайность.Ну,а авраамовы соглашения и перенос столицы в Иерусалим точно характеризуют Трампа как несистемного политика. Просидевший в сенате 50 лет Байден, умудрившийся на госслужбе стать миллионером такого бы точно не сделал.Евреи антисемиты в демпартии это вовсе не эмигранты волны 70-х или 90-х, а ,скорее,потомки тех кто приехал в США в начале 20 века и перед ВМВ. Именно они всегда голосуют за демократов что бы те не делали в отношении Израиля,во-первых ,потому,что в США идентификация еврея идёт по религии в отличие от Израиля ,во-вторых ,тяжело идти против мейнстрима который уже 50 лет подпитывают арабские деньги в кампусах и прессе.И это новая форма антисемитизма под названием антисионизм на которую не повлияли даже те зверства которые устроили "мирные" палестинцы 10.07.23.PS Джавелин и птурсы вовсе не оружие партизан. В шестидневную войну 1967 и войну Судного дня 1973 они применялись на поле боя и Израилем,и Египтом



Слушайте, я-ж не говорю, что Байден белый и пушистый и демократы ангелы.

Я о другом, лидеры республиканской партии четко дали понять свое видение войны.

Байден СЕЙЧАС для Украины лучще.

Кстати, Израиль получил снаряды из предназначенных для Украины, если Вы не в курсе. Это в новостях правительственного канала было.

То, что тема Украины очень надоела - видно невооруженным глазом.

Посмотрим. Слушайте, я-ж не говорю, что Байден белый и пушистый и демократы ангелы.Я о другом, лидеры республиканской партии четко дали понять свое видение войны.Байден СЕЙЧАС для Украины лучще.Кстати, Израиль получил снаряды из предназначенных для Украины, если Вы не в курсе. Это в новостях правительственного канала было.То, что тема Украины очень надоела - видно невооруженным глазом.Посмотрим. rjkz

Да, кстати, Джавелины и Стингеры уже были поставлены.

Как-бы там ни было в начале, но на данный момент есть Пэтриоты, Хаймарсы, Абрамсы, миллионы снарядов (с учетом поставленных из Кореи (южной)), Хоук и тп.

Против 3 с небольшим десятков Джавелинов без права применения, то есть "У" ? Да, кстати, Джавелины и Стингеры уже были поставлены.Как-бы там ни было в начале, но на данный момент есть Пэтриоты, Хаймарсы, Абрамсы, миллионы снарядов (с учетом поставленных из Кореи (южной)), Хоук и тп.Против 3 с небольшим десятков Джавелинов без права применения, то есть "У" rjkz

