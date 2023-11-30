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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1622162316241625 Додано: Чет 30 лис, 2023 17:59 Bolt написав: flyman написав: Bolt написав: Ну шо. Ушла целая эпоха:

https://wyborcza.pl/7,75399,30458223,ni ... 1-L.2.duzy Ну шо. Ушла целая эпоха:

а бабушка-королева?

а Сорос що вже молодший тут був?

а Валдайський морозильник? а бабушка-королева?а Сорос що вже молодший тут був?а Валдайський морозильник?

Ідеолог взаємовідносин з Совком, а потім з рашкою. Ідеолог взаємовідносин з Совком, а потім з рашкою.

ще папа готується ще папа готується flyman

Повідомлень: 33286 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1557 раз. Подякували: 2728 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 18:01 shapo написав: Denik написав: shapo написав: Серьезное враньё если учесть что первый самолёт с военной помощью прилетел за месяц до начала вторжения России. Серьезное враньё если учесть что первый самолёт с военной помощью прилетел за месяц до начала вторжения России.

І це - брехня.

Перший літак прилетів 10 жовтня 2021. За 4,5 місяця до вторгнення.

https://www.ukrmilitary.com/2021/10/us-cartridges.html І це - брехня.Перший літак прилетів 10 жовтня 2021. За 4,5 місяця до вторгнення.







https://www.google.com/amp/s/www.bbc.co ... 094348.amp -



значит,bbc врёт



А где поставки вооружений Украины с 24.02 по 24.03.2022?



И сколько поставляется с октября 2023?

Динамика положительная ?

Залужному больше жаловаться не надо будет?





Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет? значит,bbc врётА где поставки вооружений Украины с 24.02 по 24.03.2022?И сколько поставляется с октября 2023?Динамика положительная ?Залужному больше жаловаться не надо будет?Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет?



Повторюсь,

1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль

2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете.

Кройте. Повторюсь,1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете.Кройте. rjkz

Повідомлень: 15825 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8109 раз. Подякували: 4972 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 18:26 rjkz написав: shapo написав:







https://www.google.com/amp/s/www.bbc.co ... 094348.amp -



значит,bbc врёт



А где поставки вооружений Украины с 24.02 по 24.03.2022?



И сколько поставляется с октября 2023?

Динамика положительная ?

Залужному больше жаловаться не надо будет?





Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет? значит,bbc врётА где поставки вооружений Украины с 24.02 по 24.03.2022?И сколько поставляется с октября 2023?Динамика положительная ?Залужному больше жаловаться не надо будет?Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет?



Повторюсь,

1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль

2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете.

Кройте. Повторюсь,1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете.Кройте.



Зачем?

У вас есть свое мнение и неправильное.От того,что я написал причины блокировки республиканцами 100 млрд.долларового пакета куда жулик Байден впихнул помимо Украины 60млрд.и Израиль 14 млрд.есть ещё и 10 млрд для бедных палестинцев недорезавших пока евреев,и Тайваню,и на ещё какую-то хрень вы свое мнение не изменили.

Повторяться не буду.



С 09.05.22 у дементного взяточника сын которого брал взятки,пардон инвестиции в Китае,работал непонятно кем в Бурисме был прекрасный шанс не согласовывать в Конгрессе и Сенате пакеты помощи Украине через процедуру ленд-лиза,однако он им не воспользовался и не собирается это делать потому,что сдал и сдает Украину.

Поэтому предлагаю подождать пару месяцев и увидеть развитие ситуации.

В Украине кроме здешних бравых вояк уже до многих начало доходить настоящее положение дел и они начинают понимать, что не Трамп и республиканцы виновны в капельных поставках при которых никакое наступление невозможно ,а начиная с октябрьских поставок под вопросом и оборона.

Но вам из НЙ виднее куда пошли снаряды для Украины и как США "спасают" Израиль заставляя свернуть уничтожение Хамас Зачем?У вас есть свое мнение и неправильное.От того,что я написал причины блокировки республиканцами 100 млрд.долларового пакета куда жулик Байден впихнул помимо Украины 60млрд.и Израиль 14 млрд.есть ещё и 10 млрд для бедных палестинцев недорезавших пока евреев,и Тайваню,и на ещё какую-то хрень вы свое мнение не изменили.Повторяться не буду.С 09.05.22 у дементного взяточника сын которого брал взятки,пардон инвестиции в Китае,работал непонятно кем в Бурисме был прекрасный шанс не согласовывать в Конгрессе и Сенате пакеты помощи Украине через процедуру ленд-лиза,однако он им не воспользовался и не собирается это делать потому,что сдал и сдает Украину.Поэтому предлагаю подождать пару месяцев и увидеть развитие ситуации.В Украине кроме здешних бравых вояк уже до многих начало доходить настоящее положение дел и они начинают понимать, что не Трамп и республиканцы виновны в капельных поставках при которых никакое наступление невозможно ,а начиная с октябрьских поставок под вопросом и оборона.Но вам из НЙ виднее куда пошли снаряды для Украины и как США "спасают" Израиль заставляя свернуть уничтожение Хамас shapo Повідомлень: 4784 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 818 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1622162316241625 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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