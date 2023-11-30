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А где поставки вооружений Украины с 24.02 по 24.03.2022?
И сколько поставляется с октября 2023? Динамика положительная ? Залужному больше жаловаться не надо будет?
Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет?
Повторюсь, 1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль 2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете. Кройте.
А где поставки вооружений Украины с 24.02 по 24.03.2022?
И сколько поставляется с октября 2023? Динамика положительная ? Залужному больше жаловаться не надо будет?
Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет?
Повторюсь, 1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль 2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете. Кройте.
Зачем? У вас есть свое мнение и неправильное.От того,что я написал причины блокировки республиканцами 100 млрд.долларового пакета куда жулик Байден впихнул помимо Украины 60млрд.и Израиль 14 млрд.есть ещё и 10 млрд для бедных палестинцев недорезавших пока евреев,и Тайваню,и на ещё какую-то хрень вы свое мнение не изменили. Повторяться не буду.
С 09.05.22 у дементного взяточника сын которого брал взятки,пардон инвестиции в Китае,работал непонятно кем в Бурисме был прекрасный шанс не согласовывать в Конгрессе и Сенате пакеты помощи Украине через процедуру ленд-лиза,однако он им не воспользовался и не собирается это делать потому,что сдал и сдает Украину. Поэтому предлагаю подождать пару месяцев и увидеть развитие ситуации. В Украине кроме здешних бравых вояк уже до многих начало доходить настоящее положение дел и они начинают понимать, что не Трамп и республиканцы виновны в капельных поставках при которых никакое наступление невозможно ,а начиная с октябрьских поставок под вопросом и оборона. Но вам из НЙ виднее куда пошли снаряды для Украины и как США "спасают" Израиль заставляя свернуть уничтожение Хамас
shapo написав:Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни
уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению.
Який сенс їхати на Філіпіни із своїм "самоваром"?
Мух, а в якому віці таким як ти виділяють філіпінку?
А где поставки вооружений Украины с 24.02 по 24.03.2022?
И сколько поставляется с октября 2023? Динамика положительная ? Залужному больше жаловаться не надо будет?
Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет?
Повторюсь, 1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль 2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете. Кройте.
Зачем? У вас есть свое мнение и неправильное.От того,что я написал причины блокировки республиканцами 100 млрд.долларового пакета куда жулик Байден впихнул помимо Украины 60млрд.и Израиль 14 млрд.есть ещё и 10 млрд для бедных палестинцев недорезавших пока евреев,и Тайваню,и на ещё какую-то хрень вы свое мнение не изменили. Повторяться не буду.
С 09.05.22 у дементного взяточника сын которого брал взятки,пардон инвестиции в Китае,работал непонятно кем в Бурисме был прекрасный шанс не согласовывать в Конгрессе и Сенате пакеты помощи Украине через процедуру ленд-лиза,однако он им не воспользовался и не собирается это делать потому,что сдал и сдает Украину. Поэтому предлагаю подождать пару месяцев и увидеть развитие ситуации. В Украине кроме здешних бравых вояк уже до многих начало доходить настоящее положение дел и они начинают понимать, что не Трамп и республиканцы виновны в капельных поставках при которых никакое наступление невозможно ,а начиная с октябрьских поставок под вопросом и оборона. Но вам из НЙ виднее куда пошли снаряды для Украины и как США "спасают" Израиль заставляя свернуть уничтожение Хамас
Я ничего не писал про "спасение" хамаса. Республиканцы в этом вопросе более решительно настроены и тут я их поддерживаю. Что там Байден блеет про "несчастных" террористов - это маразм. К счастью, американское общество хоть и очень медленно, но начинает придавливать эту пропалестинскую вакханалию. Сьюзен Сарандон уже турнули из UTA , какую то актириску уволили во врмея съемок фильма. Частные доноры лишают финансирования вузы, проявившие антисемитскую позицию.