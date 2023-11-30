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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1622162316241625
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:59

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:Ну шо. Ушла целая эпоха:
https://wyborcza.pl/7,75399,30458223,ni ... 1-L.2.duzy

а бабушка-королева?
а Сорос що вже молодший тут був?
а Валдайський морозильник?

Ідеолог взаємовідносин з Совком, а потім з рашкою.

ще папа готується
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:01

  shapo написав:
  Denik написав:
  shapo написав:Серьезное враньё если учесть что первый самолёт с военной помощью прилетел за месяц до начала вторжения России.

І це - брехня.
Перший літак прилетів 10 жовтня 2021. За 4,5 місяця до вторгнення.
https://www.ukrmilitary.com/2021/10/us-cartridges.html




https://www.google.com/amp/s/www.bbc.co ... 094348.amp -

значит,bbc врёт

А где поставки вооружений Украины с 24.02 по 24.03.2022?

И сколько поставляется с октября 2023?
Динамика положительная ?
Залужному больше жаловаться не надо будет?


Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет?


Повторюсь,
1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль
2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете.
Кройте.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:26

  rjkz написав:
  shapo написав:



https://www.google.com/amp/s/www.bbc.co ... 094348.amp -

значит,bbc врёт

А где поставки вооружений Украины с 24.02 по 24.03.2022?

И сколько поставляется с октября 2023?
Динамика положительная ?
Залужному больше жаловаться не надо будет?


Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет?


Повторюсь,
1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль
2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете.
Кройте.


Зачем?
У вас есть свое мнение и неправильное.От того,что я написал причины блокировки республиканцами 100 млрд.долларового пакета куда жулик Байден впихнул помимо Украины 60млрд.и Израиль 14 млрд.есть ещё и 10 млрд для бедных палестинцев недорезавших пока евреев,и Тайваню,и на ещё какую-то хрень вы свое мнение не изменили.
Повторяться не буду.

С 09.05.22 у дементного взяточника сын которого брал взятки,пардон инвестиции в Китае,работал непонятно кем в Бурисме был прекрасный шанс не согласовывать в Конгрессе и Сенате пакеты помощи Украине через процедуру ленд-лиза,однако он им не воспользовался и не собирается это делать потому,что сдал и сдает Украину.
Поэтому предлагаю подождать пару месяцев и увидеть развитие ситуации.
В Украине кроме здешних бравых вояк уже до многих начало доходить настоящее положение дел и они начинают понимать, что не Трамп и республиканцы виновны в капельных поставках при которых никакое наступление невозможно ,а начиная с октябрьских поставок под вопросом и оборона.
Но вам из НЙ виднее куда пошли снаряды для Украины и как США "спасают" Израиль заставляя свернуть уничтожение Хамас
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 19:46

А якщо без сітківки?

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  shapo написав:Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни
уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению.

Який сенс їхати на Філіпіни із своїм "самоваром"?

Мух, а в якому віці таким як ти виділяють філіпінку?

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:41

  shapo написав:
  rjkz написав:
  shapo написав:



https://www.google.com/amp/s/www.bbc.co ... 094348.amp -

значит,bbc врёт

А где поставки вооружений Украины с 24.02 по 24.03.2022?

И сколько поставляется с октября 2023?
Динамика положительная ?
Залужному больше жаловаться не надо будет?


Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет?


Повторюсь,
1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль
2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете.
Кройте.


Зачем?
У вас есть свое мнение и неправильное.От того,что я написал причины блокировки республиканцами 100 млрд.долларового пакета куда жулик Байден впихнул помимо Украины 60млрд.и Израиль 14 млрд.есть ещё и 10 млрд для бедных палестинцев недорезавших пока евреев,и Тайваню,и на ещё какую-то хрень вы свое мнение не изменили.
Повторяться не буду.

С 09.05.22 у дементного взяточника сын которого брал взятки,пардон инвестиции в Китае,работал непонятно кем в Бурисме был прекрасный шанс не согласовывать в Конгрессе и Сенате пакеты помощи Украине через процедуру ленд-лиза,однако он им не воспользовался и не собирается это делать потому,что сдал и сдает Украину.
Поэтому предлагаю подождать пару месяцев и увидеть развитие ситуации.
В Украине кроме здешних бравых вояк уже до многих начало доходить настоящее положение дел и они начинают понимать, что не Трамп и республиканцы виновны в капельных поставках при которых никакое наступление невозможно ,а начиная с октябрьских поставок под вопросом и оборона.
Но вам из НЙ виднее куда пошли снаряды для Украины и как США "спасают" Израиль заставляя свернуть уничтожение Хамас


Я ничего не писал про "спасение" хамаса.
Республиканцы в этом вопросе более решительно настроены и тут я их поддерживаю.
Что там Байден блеет про "несчастных" террористов - это маразм.
К счастью, американское общество хоть и очень медленно, но начинает придавливать эту пропалестинскую вакханалию.
Сьюзен Сарандон уже турнули из UTA , какую то актириску уволили во врмея съемок фильма. Частные доноры лишают финансирования вузы, проявившие антисемитскую позицию.
rjkz
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