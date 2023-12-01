Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1622162316241625 Додано: Чет 30 лис, 2023 17:59 Bolt написав: flyman написав: Bolt написав: Ну шо. Ушла целая эпоха:

https://wyborcza.pl/7,75399,30458223,ni ... 1-L.2.duzy Ну шо. Ушла целая эпоха:

а бабушка-королева?

а Сорос що вже молодший тут був?

а Валдайський морозильник? а бабушка-королева?а Сорос що вже молодший тут був?а Валдайський морозильник?

Ідеолог взаємовідносин з Совком, а потім з рашкою. Ідеолог взаємовідносин з Совком, а потім з рашкою.

ще папа готується ще папа готується flyman

Повідомлень: 33288 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1557 раз. Подякували: 2728 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 18:01 shapo написав: Denik написав: shapo написав: Серьезное враньё если учесть что первый самолёт с военной помощью прилетел за месяц до начала вторжения России. Серьезное враньё если учесть что первый самолёт с военной помощью прилетел за месяц до начала вторжения России.

І це - брехня.

Перший літак прилетів 10 жовтня 2021. За 4,5 місяця до вторгнення.

https://www.ukrmilitary.com/2021/10/us-cartridges.html І це - брехня.Перший літак прилетів 10 жовтня 2021. За 4,5 місяця до вторгнення.







https://www.google.com/amp/s/www.bbc.co ... 094348.amp -



значит,bbc врёт



А где поставки вооружений Украины с 24.02 по 24.03.2022?



И сколько поставляется с октября 2023?

Динамика положительная ?

Залужному больше жаловаться не надо будет?





Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет? значит,bbc врётА где поставки вооружений Украины с 24.02 по 24.03.2022?И сколько поставляется с октября 2023?Динамика положительная ?Залужному больше жаловаться не надо будет?Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет?



Повторюсь,

1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль

2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете.

Кройте. Повторюсь,1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете.Кройте. rjkz

Повідомлень: 15826 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8109 раз. Подякували: 4972 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 18:26 rjkz написав: shapo написав:







https://www.google.com/amp/s/www.bbc.co ... 094348.amp -



значит,bbc врёт



А где поставки вооружений Украины с 24.02 по 24.03.2022?



И сколько поставляется с октября 2023?

Динамика положительная ?

Залужному больше жаловаться не надо будет?





Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет? значит,bbc врётА где поставки вооружений Украины с 24.02 по 24.03.2022?И сколько поставляется с октября 2023?Динамика положительная ?Залужному больше жаловаться не надо будет?Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет?



Повторюсь,

1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль

2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете.

Кройте. Повторюсь,1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете.Кройте.



Зачем?

У вас есть свое мнение и неправильное.От того,что я написал причины блокировки республиканцами 100 млрд.долларового пакета куда жулик Байден впихнул помимо Украины 60млрд.и Израиль 14 млрд.есть ещё и 10 млрд для бедных палестинцев недорезавших пока евреев,и Тайваню,и на ещё какую-то хрень вы свое мнение не изменили.

Повторяться не буду.



С 09.05.22 у дементного взяточника сын которого брал взятки,пардон инвестиции в Китае,работал непонятно кем в Бурисме был прекрасный шанс не согласовывать в Конгрессе и Сенате пакеты помощи Украине через процедуру ленд-лиза,однако он им не воспользовался и не собирается это делать потому,что сдал и сдает Украину.

Поэтому предлагаю подождать пару месяцев и увидеть развитие ситуации.

В Украине кроме здешних бравых вояк уже до многих начало доходить настоящее положение дел и они начинают понимать, что не Трамп и республиканцы виновны в капельных поставках при которых никакое наступление невозможно ,а начиная с октябрьских поставок под вопросом и оборона.

Но вам из НЙ виднее куда пошли снаряды для Украины и как США "спасают" Израиль заставляя свернуть уничтожение Хамас Зачем?У вас есть свое мнение и неправильное.От того,что я написал причины блокировки республиканцами 100 млрд.долларового пакета куда жулик Байден впихнул помимо Украины 60млрд.и Израиль 14 млрд.есть ещё и 10 млрд для бедных палестинцев недорезавших пока евреев,и Тайваню,и на ещё какую-то хрень вы свое мнение не изменили.Повторяться не буду.С 09.05.22 у дементного взяточника сын которого брал взятки,пардон инвестиции в Китае,работал непонятно кем в Бурисме был прекрасный шанс не согласовывать в Конгрессе и Сенате пакеты помощи Украине через процедуру ленд-лиза,однако он им не воспользовался и не собирается это делать потому,что сдал и сдает Украину.Поэтому предлагаю подождать пару месяцев и увидеть развитие ситуации.В Украине кроме здешних бравых вояк уже до многих начало доходить настоящее положение дел и они начинают понимать, что не Трамп и республиканцы виновны в капельных поставках при которых никакое наступление невозможно ,а начиная с октябрьских поставок под вопросом и оборона.Но вам из НЙ виднее куда пошли снаряды для Украины и как США "спасают" Израиль заставляя свернуть уничтожение Хамас shapo Повідомлень: 4785 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 818 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 19:46 А якщо без сітківки? flyman написав: vitaliiangel написав: shapo написав: Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению. уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению.

Який сенс їхати на Філіпіни із своїм "самоваром"? Який сенс їхати на Філіпіни із своїм "самоваром"?

Мух, а в якому віці таким як ти виділяють філіпінку?



Мух, а в якому віці таким як ти виділяють філіпінку? Hotab Повідомлень: 10279 З нами з: 15.02.09 Подякував: 621 раз. Подякували: 2124 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 22:41 shapo написав: rjkz написав: shapo написав:







https://www.google.com/amp/s/www.bbc.co ... 094348.amp -



значит,bbc врёт



А где поставки вооружений Украины с 24.02 по 24.03.2022?



И сколько поставляется с октября 2023?

Динамика положительная ?

Залужному больше жаловаться не надо будет?





Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет? значит,bbc врётА где поставки вооружений Украины с 24.02 по 24.03.2022?И сколько поставляется с октября 2023?Динамика положительная ?Залужному больше жаловаться не надо будет?Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет?



Повторюсь,

1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль

2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете.

Кройте. Повторюсь,1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете.Кройте.



Зачем?

У вас есть свое мнение и неправильное.От того,что я написал причины блокировки республиканцами 100 млрд.долларового пакета куда жулик Байден впихнул помимо Украины 60млрд.и Израиль 14 млрд.есть ещё и 10 млрд для бедных палестинцев недорезавших пока евреев,и Тайваню,и на ещё какую-то хрень вы свое мнение не изменили.

Повторяться не буду.



С 09.05.22 у дементного взяточника сын которого брал взятки,пардон инвестиции в Китае,работал непонятно кем в Бурисме был прекрасный шанс не согласовывать в Конгрессе и Сенате пакеты помощи Украине через процедуру ленд-лиза,однако он им не воспользовался и не собирается это делать потому,что сдал и сдает Украину.

Поэтому предлагаю подождать пару месяцев и увидеть развитие ситуации.

В Украине кроме здешних бравых вояк уже до многих начало доходить настоящее положение дел и они начинают понимать, что не Трамп и республиканцы виновны в капельных поставках при которых никакое наступление невозможно ,а начиная с октябрьских поставок под вопросом и оборона.

Но вам из НЙ виднее куда пошли снаряды для Украины и как США "спасают" Израиль заставляя свернуть уничтожение Хамас Зачем?У вас есть свое мнение и неправильное.От того,что я написал причины блокировки республиканцами 100 млрд.долларового пакета куда жулик Байден впихнул помимо Украины 60млрд.и Израиль 14 млрд.есть ещё и 10 млрд для бедных палестинцев недорезавших пока евреев,и Тайваню,и на ещё какую-то хрень вы свое мнение не изменили.Повторяться не буду.С 09.05.22 у дементного взяточника сын которого брал взятки,пардон инвестиции в Китае,работал непонятно кем в Бурисме был прекрасный шанс не согласовывать в Конгрессе и Сенате пакеты помощи Украине через процедуру ленд-лиза,однако он им не воспользовался и не собирается это делать потому,что сдал и сдает Украину.Поэтому предлагаю подождать пару месяцев и увидеть развитие ситуации.В Украине кроме здешних бравых вояк уже до многих начало доходить настоящее положение дел и они начинают понимать, что не Трамп и республиканцы виновны в капельных поставках при которых никакое наступление невозможно ,а начиная с октябрьских поставок под вопросом и оборона.Но вам из НЙ виднее куда пошли снаряды для Украины и как США "спасают" Израиль заставляя свернуть уничтожение Хамас



Я ничего не писал про "спасение" хамаса.

Республиканцы в этом вопросе более решительно настроены и тут я их поддерживаю.

Что там Байден блеет про "несчастных" террористов - это маразм.

К счастью, американское общество хоть и очень медленно, но начинает придавливать эту пропалестинскую вакханалию.

Сьюзен Сарандон уже турнули из UTA , какую то актириску уволили во врмея съемок фильма. Частные доноры лишают финансирования вузы, проявившие антисемитскую позицию. Я ничего не писал про "спасение" хамаса.Республиканцы в этом вопросе более решительно настроены и тут я их поддерживаю.Что там Байден блеет про "несчастных" террористов - это маразм.К счастью, американское общество хоть и очень медленно, но начинает придавливать эту пропалестинскую вакханалию.Сьюзен Сарандон уже турнули из UTA , какую то актириску уволили во врмея съемок фильма. Частные доноры лишают финансирования вузы, проявившие антисемитскую позицию. rjkz

Повідомлень: 15826 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8109 раз. Подякували: 4972 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 23:24



З розрахунку, що один інженер збирає близько 50 FPV-дронів, галузь складається приблизно з 1000 людей.



Вузькопрофільних інженерів можуть чекати й шукати місяцями, каже голова ГО «Аеророзвідка» Ярослав Гончар. Інженера-конструктора, що займається моделюванням плат, Шеремет із DroneSpace шукав три місяці. Фахівця з радіоелектронної розвідки, який зробить дрон стійким до ворожих РЕБ, Яковенко шукав близько двох-трьох місяців. «Їх потрібно хантити не лише в Україні, а й за кордоном», – каже він.



Звідки такий дефіцит? На початку повномасштабного вторгнення в Україні було сім зразків дронів, допущених до експлуатації в ЗСУ. З 24 лютого кількість зросла до 62, говорила на конференції Forbes Tech керівниця оборонного кластера Brave1 Наталія Кушнерська. «Коли зʼявляється нова індустрія, потрібно десь знайти 2000 людей, що займаються мікропайкою», – додає Яковенко.



Водночас за період незалежності України університети підготували недостатньо кадрів, які можна забирати на ринок, каже він і додає, що більшість виїхали за кордон. «Звідки у нас візьметься багато інженерів? – каже радник міністра цифрової трансформації Георгій Цхакая. – До початку повномасштабної війни на них не було такого попиту».



Левова частка українських інженерів здобули освіту ще у СРСР і працювали на підприємствах на кшталт «Антонов», говорить Яковенко. «Вони розумні, кваліфіковані, але не динамічні, – додає він. – А ринок динамічний, потрібно швидко і постійно робити нові ітерації». Приміром, лише за півтора року FPV-дрони еволюціонували із «одноразових» до дронів із розвинутою системою скиду, що дозволяє використовувати дрон безліч разів.



Свої корективи у найм вносить і специфіка роботи – кандидатів шукають у режимі тиші й перевіряють звʼязки з Росією. «Додатковий відбір зменшує воронку людей» – каже Яковенко.



«Платіть людям більше – і у вас не буде проблем з кадрами», – вважає він і додає, що за кваліфікованого спеціаліста готовий переплатити приблизно 20%. Крім фіксованої зарплати, його працівники отримують бонус за кількість зібраних дронів. Також компанія пропонує опціони від продукту.



Які зарплати пропонує український ринок? Інженери-збірники компанії FRDM Юника отримують від 30 000 грн. Середня по ринку – 50 000 грн, каже Шеремет. Спеціаліст, який може самостійно спроєктувати літак або коптер, заробляє від $2000 до $5000 за проєкт і одночасно може співпрацювати з різними виробниками, каже Яковенко. Зарплати фахівців із РЕБ він оцінює в $5000–10 000.



https://forbes.ua/innovations/ukrainski ... EoaYgDNArU

Чому виробники дронів зіштовхнулися із кадровим голодом?З розрахунку, що один інженер збирає близько 50 FPV-дронів, галузь складається приблизно з 1000 людей.Вузькопрофільних інженерів можуть чекати й шукати місяцями, каже голова ГО «Аеророзвідка» Ярослав Гончар. Інженера-конструктора, що займається моделюванням плат, Шеремет із DroneSpace шукав три місяці. Фахівця з радіоелектронної розвідки, який зробить дрон стійким до ворожих РЕБ, Яковенко шукав близько двох-трьох місяців. «Їх потрібно хантити не лише в Україні, а й за кордоном», – каже він.Звідки такий дефіцит? На початку повномасштабного вторгнення в Україні було сім зразків дронів, допущених до експлуатації в ЗСУ. З 24 лютого кількість зросла до 62, говорила на конференції Forbes Tech керівниця оборонного кластера Brave1 Наталія Кушнерська. «Коли зʼявляється нова індустрія, потрібно десь знайти 2000 людей, що займаються мікропайкою», – додає Яковенко.Водночас за період незалежності України університети підготували недостатньо кадрів, які можна забирати на ринок, каже він і додає, що більшість виїхали за кордон. «Звідки у нас візьметься багато інженерів? – каже радник міністра цифрової трансформації Георгій Цхакая. – До початку повномасштабної війни на них не було такого попиту».Левова частка українських інженерів здобули освіту ще у СРСР і працювали на підприємствах на кшталт «Антонов», говорить Яковенко. «Вони розумні, кваліфіковані, але не динамічні, – додає він. – А ринок динамічний, потрібно швидко і постійно робити нові ітерації». Приміром, лише за півтора року FPV-дрони еволюціонували із «одноразових» до дронів із розвинутою системою скиду, що дозволяє використовувати дрон безліч разів.Свої корективи у найм вносить і специфіка роботи – кандидатів шукають у режимі тиші й перевіряють звʼязки з Росією. «Додатковий відбір зменшує воронку людей» – каже Яковенко.«Платіть людям більше – і у вас не буде проблем з кадрами», – вважає він і додає, що за кваліфікованого спеціаліста готовий переплатити приблизно 20%. Крім фіксованої зарплати, його працівники отримують бонус за кількість зібраних дронів. Також компанія пропонує опціони від продукту.Які зарплати пропонує український ринок? Інженери-збірники компанії FRDM Юника отримують від 30 000 грн. Середня по ринку – 50 000 грн, каже Шеремет. Спеціаліст, який може самостійно спроєктувати літак або коптер, заробляє від $2000 до $5000 за проєкт і одночасно може співпрацювати з різними виробниками, каже Яковенко. Зарплати фахівців із РЕБ він оцінює в $5000–10 000. vitaliiangel

Повідомлень: 20854 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2321 раз. Подякували: 3294 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 23:30 rjkz написав: shapo написав: rjkz написав:





Повторюсь,

1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль

2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете.

Кройте. Повторюсь,1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете.Кройте.



Зачем?

У вас есть свое мнение и неправильное.От того,что я написал причины блокировки республиканцами 100 млрд.долларового пакета куда жулик Байден впихнул помимо Украины 60млрд.и Израиль 14 млрд.есть ещё и 10 млрд для бедных палестинцев недорезавших пока евреев,и Тайваню,и на ещё какую-то хрень вы свое мнение не изменили.

Повторяться не буду.



С 09.05.22 у дементного взяточника сын которого брал взятки,пардон инвестиции в Китае,работал непонятно кем в Бурисме был прекрасный шанс не согласовывать в Конгрессе и Сенате пакеты помощи Украине через процедуру ленд-лиза,однако он им не воспользовался и не собирается это делать потому,что сдал и сдает Украину.

Поэтому предлагаю подождать пару месяцев и увидеть развитие ситуации.

В Украине кроме здешних бравых вояк уже до многих начало доходить настоящее положение дел и они начинают понимать, что не Трамп и республиканцы виновны в капельных поставках при которых никакое наступление невозможно ,а начиная с октябрьских поставок под вопросом и оборона.

Но вам из НЙ виднее куда пошли снаряды для Украины и как США "спасают" Израиль заставляя свернуть уничтожение Хамас Зачем?У вас есть свое мнение и неправильное.От того,что я написал причины блокировки республиканцами 100 млрд.долларового пакета куда жулик Байден впихнул помимо Украины 60млрд.и Израиль 14 млрд.есть ещё и 10 млрд для бедных палестинцев недорезавших пока евреев,и Тайваню,и на ещё какую-то хрень вы свое мнение не изменили.Повторяться не буду.С 09.05.22 у дементного взяточника сын которого брал взятки,пардон инвестиции в Китае,работал непонятно кем в Бурисме был прекрасный шанс не согласовывать в Конгрессе и Сенате пакеты помощи Украине через процедуру ленд-лиза,однако он им не воспользовался и не собирается это делать потому,что сдал и сдает Украину.Поэтому предлагаю подождать пару месяцев и увидеть развитие ситуации.В Украине кроме здешних бравых вояк уже до многих начало доходить настоящее положение дел и они начинают понимать, что не Трамп и республиканцы виновны в капельных поставках при которых никакое наступление невозможно ,а начиная с октябрьских поставок под вопросом и оборона.Но вам из НЙ виднее куда пошли снаряды для Украины и как США "спасают" Израиль заставляя свернуть уничтожение Хамас



Я ничего не писал про "спасение" хамаса.

Республиканцы в этом вопросе более решительно настроены и тут я их поддерживаю.

Что там Байден блеет про "несчастных" террористов - это маразм.

К счастью, американское общество хоть и очень медленно, но начинает придавливать эту пропалестинскую вакханалию.

Сьюзен Сарандон уже турнули из UTA , какую то актириску уволили во врмея съемок фильма. Частные доноры лишают финансирования вузы, проявившие антисемитскую позицию. Я ничего не писал про "спасение" хамаса.Республиканцы в этом вопросе более решительно настроены и тут я их поддерживаю.Что там Байден блеет про "несчастных" террористов - это маразм.К счастью, американское общество хоть и очень медленно, но начинает придавливать эту пропалестинскую вакханалию.Сьюзен Сарандон уже турнули из UTA , какую то актириску уволили во врмея съемок фильма. Частные доноры лишают финансирования вузы, проявившие антисемитскую позицию.



Вы не писали о спасении ХАМАСа как и Байден которого вы считаете лучшим президентом из возможных об этом прямо не говорит,но он все время призывает спасать якобы мирное население Газы,т.е.де-факто прекратить уничтожать Хамас т.к.Хамас это не только террористическая организация,но и уже 17 лет единственная административная структура Газы которой подчиняется полиция вспарывавшая животы беременным израильтянкам 10.07.23 и отрубавшее младенцам головы,это и главврач больницы Шифа где держали заложников и располагался штаб Хамас,и учителя школ где в дворах закопаны ракеты летящие на центр Израиля. Сразу после 10.07 израильское правительство бодро заявляло что никакой гуманитарной помощи Газе не будет пока не решится вопрос заложников. Но после визитов Байдена и Блинкина туда идут не только сотни грузовиков с продовольствием и медикаментами,но и подаётся вода из Израиля и заезжают бензовозы для заправки генераторов для вентиляции тоннелей и двигателей ракет.

Завтра или через пару дней закончится обмен заложниками и должны продолжится боевые действия ,но уже есть много сомневающихся разрешат ли американцы в лице ее администрации продолжить ее или будут опять лить крокодильи слезы о детках Газы и гуманитарной катастрофе которую почему-то не решает Египет просто впустив своих арабских братьев в страну.

Что касается единичных случаев противостояния антисемитизму в американских кампусах,то они не делают погоды и точно не повлияют ни на что пока у арабских и прочих режимов будут средства для подпитки террористов и распространения этой пропаганды. Вы не писали о спасении ХАМАСа как и Байден которого вы считаете лучшим президентом из возможных об этом прямо не говорит,но он все время призывает спасать якобы мирное население Газы,т.е.де-факто прекратить уничтожать Хамас т.к.Хамас это не только террористическая организация,но и уже 17 лет единственная административная структура Газы которой подчиняется полиция вспарывавшая животы беременным израильтянкам 10.07.23 и отрубавшее младенцам головы,это и главврач больницы Шифа где держали заложников и располагался штаб Хамас,и учителя школ где в дворах закопаны ракеты летящие на центр Израиля. Сразу после 10.07 израильское правительство бодро заявляло что никакой гуманитарной помощи Газе не будет пока не решится вопрос заложников. Но после визитов Байдена и Блинкина туда идут не только сотни грузовиков с продовольствием и медикаментами,но и подаётся вода из Израиля и заезжают бензовозы для заправки генераторов для вентиляции тоннелей и двигателей ракет.Завтра или через пару дней закончится обмен заложниками и должны продолжится боевые действия ,но уже есть много сомневающихся разрешат ли американцы в лице ее администрации продолжить ее или будут опять лить крокодильи слезы о детках Газы и гуманитарной катастрофе которую почему-то не решает Египет просто впустив своих арабских братьев в страну.Что касается единичных случаев противостояния антисемитизму в американских кампусах,то они не делают погоды и точно не повлияют ни на что пока у арабских и прочих режимов будут средства для подпитки террористов и распространения этой пропаганды. shapo Повідомлень: 4785 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 818 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 01:30 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: ---------------------

Shaman

українських джерел немає? чи польською зручніше?

---------------------

ХЗ. На Цензорі мовчок.

Пи Си Польські джерела щоденно моніторю. Раптом тре до польскієго буде втікати, а там поляки вже паркан, як на кордоні з Білоруссю побудували і загалом українські погроми відбуваються. 😏 ---------------------українських джерел немає? чи польською зручніше?---------------------ХЗ. На Цензорі мовчок.Пи Си Польські джерела щоденно моніторю. Раптом тре до польскієго буде втікати, а там поляки вже паркан, як на кордоні з Білоруссю побудували і загалом українські погроми відбуваються. 😏

читайте правильні джерела



Помер ексдержсекретар США Генрі Кіссінджер читайте правильні джерела

Я читаю, те, що перше на очі попало. Я читаю, те, що перше на очі попало.

Если уж говорить о "правильних джерелах", то в данном случае "правильными" были бы амерские. Если уж говорить о "правильних джерелах", то в данном случае "правильными" были бы амерские. ЛАД 2 Повідомлень: 26677 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5205 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 01:45 Denik написав: shapo написав: Серьезное враньё если учесть что первый самолёт с военной помощью прилетел за месяц до начала вторжения России. Серьезное враньё если учесть что первый самолёт с военной помощью прилетел за месяц до начала вторжения России.

І це - брехня.

Перший літак прилетів 10 жовтня 2021. За 4,5 місяця до вторгнення.

https://www.ukrmilitary.com/2021/10/us-cartridges.html І це - брехня.Перший літак прилетів 10 жовтня 2021. За 4,5 місяця до вторгнення.

Не следил, может, и раньше поставляли. Скорее всего.

Но "Ящики з американськими 7,62-мм та 12,7-мм (.50 BMG) набоями та короби із 40-мм гранатометними пострілами M430A1 HEDP.....медичне майно, озброєння, боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження" это всё, конечно, хорошо, но для АТО, в лучшем случае. Для полномасштабной войны с серьёзным противником это немногим лучше, чем мёртвому припарки. Хотя, конечно, спасибо и на этом. Не следил, может, и раньше поставляли. Скорее всего.Но "Ящики з американськими 7,62-мм та 12,7-мм (.50 BMG) набоями та короби із 40-мм гранатометними пострілами M430A1 HEDP.....медичне майно, озброєння, боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження" это всё, конечно, хорошо, но для АТО, в лучшем случае. Для полномасштабной войны с серьёзным противником это немногим лучше, чем мёртвому припарки. Хотя, конечно, спасибо и на этом. ЛАД 2 Повідомлень: 26677 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5205 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 01:55 shapo написав: .............

у обнищавшего в результате шоковой терапии 1992-93гг населения просто элементарно не было денег, первичка была на 10 лет заморожена, доллар переоценен ,а за купоно- карбованцы продавать из вменяемых людей никто не собирался .............у обнищавшего в результате шоковой терапии 1992-93гг населения просто элементарно не было денег, первичка была на 10 лет заморожена, доллар переоценен ,а за купоно- карбованцы продавать из вменяемых людей никто не собирался

У Вас ошибка. Не было терапии, был просто шок. У Вас ошибка. Не было терапии, был просто шок. ЛАД 2 Повідомлень: 26677 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5205 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1622162316241625 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостейМодератори: Faceless