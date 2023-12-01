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А где поставки вооружений Украины с 24.02 по 24.03.2022?
И сколько поставляется с октября 2023? Динамика положительная ? Залужному больше жаловаться не надо будет?
Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет?
Повторюсь, 1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль 2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете. Кройте.
А где поставки вооружений Украины с 24.02 по 24.03.2022?
И сколько поставляется с октября 2023? Динамика положительная ? Залужному больше жаловаться не надо будет?
Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет?
Повторюсь, 1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль 2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете. Кройте.
Зачем? У вас есть свое мнение и неправильное.От того,что я написал причины блокировки республиканцами 100 млрд.долларового пакета куда жулик Байден впихнул помимо Украины 60млрд.и Израиль 14 млрд.есть ещё и 10 млрд для бедных палестинцев недорезавших пока евреев,и Тайваню,и на ещё какую-то хрень вы свое мнение не изменили. Повторяться не буду.
С 09.05.22 у дементного взяточника сын которого брал взятки,пардон инвестиции в Китае,работал непонятно кем в Бурисме был прекрасный шанс не согласовывать в Конгрессе и Сенате пакеты помощи Украине через процедуру ленд-лиза,однако он им не воспользовался и не собирается это делать потому,что сдал и сдает Украину. Поэтому предлагаю подождать пару месяцев и увидеть развитие ситуации. В Украине кроме здешних бравых вояк уже до многих начало доходить настоящее положение дел и они начинают понимать, что не Трамп и республиканцы виновны в капельных поставках при которых никакое наступление невозможно ,а начиная с октябрьских поставок под вопросом и оборона. Но вам из НЙ виднее куда пошли снаряды для Украины и как США "спасают" Израиль заставляя свернуть уничтожение Хамас
shapo написав:Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни
уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению.
Який сенс їхати на Філіпіни із своїм "самоваром"?
Мух, а в якому віці таким як ти виділяють філіпінку?
А где поставки вооружений Украины с 24.02 по 24.03.2022?
И сколько поставляется с октября 2023? Динамика положительная ? Залужному больше жаловаться не надо будет?
Такому бравому офицеру с горячей точки видно когда Украина освободит свою территорию до границ 1991г при такой динамике поставок. В каком году это произойдет?
Повторюсь, 1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль 2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете. Кройте.
Зачем? У вас есть свое мнение и неправильное.От того,что я написал причины блокировки республиканцами 100 млрд.долларового пакета куда жулик Байден впихнул помимо Украины 60млрд.и Израиль 14 млрд.есть ещё и 10 млрд для бедных палестинцев недорезавших пока евреев,и Тайваню,и на ещё какую-то хрень вы свое мнение не изменили. Повторяться не буду.
С 09.05.22 у дементного взяточника сын которого брал взятки,пардон инвестиции в Китае,работал непонятно кем в Бурисме был прекрасный шанс не согласовывать в Конгрессе и Сенате пакеты помощи Украине через процедуру ленд-лиза,однако он им не воспользовался и не собирается это делать потому,что сдал и сдает Украину. Поэтому предлагаю подождать пару месяцев и увидеть развитие ситуации. В Украине кроме здешних бравых вояк уже до многих начало доходить настоящее положение дел и они начинают понимать, что не Трамп и республиканцы виновны в капельных поставках при которых никакое наступление невозможно ,а начиная с октябрьских поставок под вопросом и оборона. Но вам из НЙ виднее куда пошли снаряды для Украины и как США "спасают" Израиль заставляя свернуть уничтожение Хамас
Я ничего не писал про "спасение" хамаса. Республиканцы в этом вопросе более решительно настроены и тут я их поддерживаю. Что там Байден блеет про "несчастных" террористов - это маразм. К счастью, американское общество хоть и очень медленно, но начинает придавливать эту пропалестинскую вакханалию. Сьюзен Сарандон уже турнули из UTA , какую то актириску уволили во врмея съемок фильма. Частные доноры лишают финансирования вузы, проявившие антисемитскую позицию.
Чому виробники дронів зіштовхнулися із кадровим голодом?
З розрахунку, що один інженер збирає близько 50 FPV-дронів, галузь складається приблизно з 1000 людей.
Вузькопрофільних інженерів можуть чекати й шукати місяцями, каже голова ГО «Аеророзвідка» Ярослав Гончар. Інженера-конструктора, що займається моделюванням плат, Шеремет із DroneSpace шукав три місяці. Фахівця з радіоелектронної розвідки, який зробить дрон стійким до ворожих РЕБ, Яковенко шукав близько двох-трьох місяців. «Їх потрібно хантити не лише в Україні, а й за кордоном», – каже він.
Звідки такий дефіцит? На початку повномасштабного вторгнення в Україні було сім зразків дронів, допущених до експлуатації в ЗСУ. З 24 лютого кількість зросла до 62, говорила на конференції Forbes Tech керівниця оборонного кластера Brave1 Наталія Кушнерська. «Коли зʼявляється нова індустрія, потрібно десь знайти 2000 людей, що займаються мікропайкою», – додає Яковенко.
Водночас за період незалежності України університети підготували недостатньо кадрів, які можна забирати на ринок, каже він і додає, що більшість виїхали за кордон. «Звідки у нас візьметься багато інженерів? – каже радник міністра цифрової трансформації Георгій Цхакая. – До початку повномасштабної війни на них не було такого попиту».
Левова частка українських інженерів здобули освіту ще у СРСР і працювали на підприємствах на кшталт «Антонов», говорить Яковенко. «Вони розумні, кваліфіковані, але не динамічні, – додає він. – А ринок динамічний, потрібно швидко і постійно робити нові ітерації». Приміром, лише за півтора року FPV-дрони еволюціонували із «одноразових» до дронів із розвинутою системою скиду, що дозволяє використовувати дрон безліч разів.
Свої корективи у найм вносить і специфіка роботи – кандидатів шукають у режимі тиші й перевіряють звʼязки з Росією. «Додатковий відбір зменшує воронку людей» – каже Яковенко.
«Платіть людям більше – і у вас не буде проблем з кадрами», – вважає він і додає, що за кваліфікованого спеціаліста готовий переплатити приблизно 20%. Крім фіксованої зарплати, його працівники отримують бонус за кількість зібраних дронів. Також компанія пропонує опціони від продукту.
Які зарплати пропонує український ринок? Інженери-збірники компанії FRDM Юника отримують від 30 000 грн. Середня по ринку – 50 000 грн, каже Шеремет. Спеціаліст, який може самостійно спроєктувати літак або коптер, заробляє від $2000 до $5000 за проєкт і одночасно може співпрацювати з різними виробниками, каже Яковенко. Зарплати фахівців із РЕБ він оцінює в $5000–10 000.
Повторюсь, 1. Снаряды из украинского пакета пошли в Израиль 2. Республиканцы заблокировали дальнейшую помощь Украине, а ранее принятые квоты выбраны на более чем 96%. Остатки растягиваются на данный момент в надежде на принятие в Бюджете. Кройте.
Зачем? У вас есть свое мнение и неправильное.От того,что я написал причины блокировки республиканцами 100 млрд.долларового пакета куда жулик Байден впихнул помимо Украины 60млрд.и Израиль 14 млрд.есть ещё и 10 млрд для бедных палестинцев недорезавших пока евреев,и Тайваню,и на ещё какую-то хрень вы свое мнение не изменили. Повторяться не буду.
С 09.05.22 у дементного взяточника сын которого брал взятки,пардон инвестиции в Китае,работал непонятно кем в Бурисме был прекрасный шанс не согласовывать в Конгрессе и Сенате пакеты помощи Украине через процедуру ленд-лиза,однако он им не воспользовался и не собирается это делать потому,что сдал и сдает Украину. Поэтому предлагаю подождать пару месяцев и увидеть развитие ситуации. В Украине кроме здешних бравых вояк уже до многих начало доходить настоящее положение дел и они начинают понимать, что не Трамп и республиканцы виновны в капельных поставках при которых никакое наступление невозможно ,а начиная с октябрьских поставок под вопросом и оборона. Но вам из НЙ виднее куда пошли снаряды для Украины и как США "спасают" Израиль заставляя свернуть уничтожение Хамас
Я ничего не писал про "спасение" хамаса. Республиканцы в этом вопросе более решительно настроены и тут я их поддерживаю. Что там Байден блеет про "несчастных" террористов - это маразм. К счастью, американское общество хоть и очень медленно, но начинает придавливать эту пропалестинскую вакханалию. Сьюзен Сарандон уже турнули из UTA , какую то актириску уволили во врмея съемок фильма. Частные доноры лишают финансирования вузы, проявившие антисемитскую позицию.
Вы не писали о спасении ХАМАСа как и Байден которого вы считаете лучшим президентом из возможных об этом прямо не говорит,но он все время призывает спасать якобы мирное население Газы,т.е.де-факто прекратить уничтожать Хамас т.к.Хамас это не только террористическая организация,но и уже 17 лет единственная административная структура Газы которой подчиняется полиция вспарывавшая животы беременным израильтянкам 10.07.23 и отрубавшее младенцам головы,это и главврач больницы Шифа где держали заложников и располагался штаб Хамас,и учителя школ где в дворах закопаны ракеты летящие на центр Израиля. Сразу после 10.07 израильское правительство бодро заявляло что никакой гуманитарной помощи Газе не будет пока не решится вопрос заложников. Но после визитов Байдена и Блинкина туда идут не только сотни грузовиков с продовольствием и медикаментами,но и подаётся вода из Израиля и заезжают бензовозы для заправки генераторов для вентиляции тоннелей и двигателей ракет. Завтра или через пару дней закончится обмен заложниками и должны продолжится боевые действия ,но уже есть много сомневающихся разрешат ли американцы в лице ее администрации продолжить ее или будут опять лить крокодильи слезы о детках Газы и гуманитарной катастрофе которую почему-то не решает Египет просто впустив своих арабских братьев в страну. Что касается единичных случаев противостояния антисемитизму в американских кампусах,то они не делают погоды и точно не повлияют ни на что пока у арабских и прочих режимов будут средства для подпитки террористов и распространения этой пропаганды.
Bolt написав:--------------------- Shaman українських джерел немає? чи польською зручніше? --------------------- ХЗ. На Цензорі мовчок. Пи Си Польські джерела щоденно моніторю. Раптом тре до польскієго буде втікати, а там поляки вже паркан, як на кордоні з Білоруссю побудували і загалом українські погроми відбуваються. 😏
Не следил, может, и раньше поставляли. Скорее всего. Но "Ящики з американськими 7,62-мм та 12,7-мм (.50 BMG) набоями та короби із 40-мм гранатометними пострілами M430A1 HEDP.....медичне майно, озброєння, боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження" это всё, конечно, хорошо, но для АТО, в лучшем случае. Для полномасштабной войны с серьёзным противником это немногим лучше, чем мёртвому припарки. Хотя, конечно, спасибо и на этом.
shapo написав:............. у обнищавшего в результате шоковой терапии 1992-93гг населения просто элементарно не было денег, первичка была на 10 лет заморожена, доллар переоценен ,а за купоно- карбованцы продавать из вменяемых людей никто не собирался