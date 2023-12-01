Якщо знаєте інший спосіб збирання на пенсію без заморозки грошей на 20-30 років - поділіться.
Так, гроші можна зняти на купівлю нерухомості з зобов'язанням повернути через 10 років. Щось там у мене назбиралося, невдовзі перевірю, як то працює.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 02:19
Якщо знаєте інший спосіб збирання на пенсію без заморозки грошей на 20-30 років - поділіться.
Так, гроші можна зняти на купівлю нерухомості з зобов'язанням повернути через 10 років. Щось там у мене назбиралося, невдовзі перевірю, як то працює.
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