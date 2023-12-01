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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 02:19

  BIGor написав:Це звичайно все прикольно, але це з однієї сторони заморожені на 20-30 років Ваші 2% в місяць. В мне моя доля 2%, роботодавця 1,5% - ну подивимось звичайно що з цього вийде.
Десь чув, що можна якось з цього рахунку зняти гроші якщо квартиру купляєш, але хз як.

Якщо знаєте інший спосіб збирання на пенсію без заморозки грошей на 20-30 років - поділіться.
Так, гроші можна зняти на купівлю нерухомості з зобов'язанням повернути через 10 років. Щось там у мене назбиралося, невдовзі перевірю, як то працює.
Gastarbaiter
 
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