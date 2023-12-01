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BIGor написав:Це звичайно все прикольно, але це з однієї сторони заморожені на 20-30 років Ваші 2% в місяць. В мне моя доля 2%, роботодавця 1,5% - ну подивимось звичайно що з цього вийде. Десь чув, що можна якось з цього рахунку зняти гроші якщо квартиру купляєш, але хз як.
Якщо знаєте інший спосіб збирання на пенсію без заморозки грошей на 20-30 років - поділіться. Так, гроші можна зняти на купівлю нерухомості з зобов'язанням повернути через 10 років. Щось там у мене назбиралося, невдовзі перевірю, як то працює.
shapo написав: Зачем? У вас есть свое мнение и неправильное.От того,что я написал причины блокировки республиканцами 100 млрд.долларового пакета куда жулик Байден впихнул помимо Украины 60млрд.и Израиль 14 млрд.есть ещё и 10 млрд для бедных палестинцев недорезавших пока евреев,и Тайваню,и на ещё какую-то хрень вы свое мнение не изменили. Повторяться не буду.
С 09.05.22 у дементного взяточника сын которого брал взятки,пардон инвестиции в Китае,работал непонятно кем в Бурисме был прекрасный шанс не согласовывать в Конгрессе и Сенате пакеты помощи Украине через процедуру ленд-лиза,однако он им не воспользовался и не собирается это делать потому,что сдал и сдает Украину. Поэтому предлагаю подождать пару месяцев и увидеть развитие ситуации. В Украине кроме здешних бравых вояк уже до многих начало доходить настоящее положение дел и они начинают понимать, что не Трамп и республиканцы виновны в капельных поставках при которых никакое наступление невозможно ,а начиная с октябрьских поставок под вопросом и оборона. Но вам из НЙ виднее куда пошли снаряды для Украины и как США "спасают" Израиль заставляя свернуть уничтожение Хамас
Я ничего не писал про "спасение" хамаса. Республиканцы в этом вопросе более решительно настроены и тут я их поддерживаю. Что там Байден блеет про "несчастных" террористов - это маразм. К счастью, американское общество хоть и очень медленно, но начинает придавливать эту пропалестинскую вакханалию. Сьюзен Сарандон уже турнули из UTA , какую то актириску уволили во врмея съемок фильма. Частные доноры лишают финансирования вузы, проявившие антисемитскую позицию.
Вы не писали о спасении ХАМАСа как и Байден которого вы считаете лучшим президентом из возможных об этом прямо не говорит,но он все время призывает спасать якобы мирное население Газы,т.е.де-факто прекратить уничтожать Хамас т.к.Хамас это не только террористическая организация,но и уже 17 лет единственная административная структура Газы которой подчиняется полиция вспарывавшая животы беременным израильтянкам 10.07.23 и отрубавшее младенцам головы,это и главврач больницы Шифа где держали заложников и располагался штаб Хамас,и учителя школ где в дворах закопаны ракеты летящие на центр Израиля. Сразу после 10.07 израильское правительство бодро заявляло что никакой гуманитарной помощи Газе не будет пока не решится вопрос заложников. Но после визитов Байдена и Блинкина туда идут не только сотни грузовиков с продовольствием и медикаментами,но и подаётся вода из Израиля и заезжают бензовозы для заправки генераторов для вентиляции тоннелей и двигателей ракет. Завтра или через пару дней закончится обмен заложниками и должны продолжится боевые действия ,но уже есть много сомневающихся разрешат ли американцы в лице ее администрации продолжить ее или будут опять лить крокодильи слезы о детках Газы и гуманитарной катастрофе которую почему-то не решает Египет просто впустив своих арабских братьев в страну. Что касается единичных случаев противостояния антисемитизму в американских кампусах,то они не делают погоды и точно не повлияют ни на что пока у арабских и прочих режимов будут средства для подпитки террористов и распространения этой пропаганды.
Я нигде не писал, что Байден - лучший Президент, я писал, что в данный момент из всех реальных претендентов - это самый приемлемый вариант. Нет никого подобного покойного Маккейна. В контексте войны Израиля и хамаса я вообще ничего не писал касательно, что "Байден - лучший". Мы, единственное что, материмся с женой, когда в новостях на всех уровнях вопят про "несчастных" палестинцев которым нечего есть, пить и нет Интернета. Мы в это время вспоминаем как в Мариуполе дети умирали от обезвоживания, люди ели бродячих животных, пили воду из талого снега, как их сносили вместе прямо с их домами, а потом трупы "братья" сжигали в мобильных крематориях. Все эти обсе, ооны и прочие "борцуны" за права человека языки в задницу засунули. При этом и Украина и Израиль - жертвы агрессии. Останавливают Израиль в его праве искоренить перманентную террористическую угрозу. Пытались остановить и Украину, чтобы "сохранить лицо" х.уйлу. Такое впечатление, что кому-то нужны не победа Израиля над хамасом и не восстановление суверинитета Украины.
rjkz написав:Такое впечатление, что кому-то нужны не победа Израиля над хамасом и не восстановление суверинитета Украины.
Как кому,нынешней администрации США .Ибо только США с ее военной и экономической мощью способны противостоять новой оси зла. Европейцы впустившие к себе мусульман и подсевшие на российские энергоносители и китайские товары способны только на недолгие спорадические выступления после которых их уверенно толкают на "правильную" дорогу самоубийства пользуясь демагогией о правах человека те,кто у себя на родине таких слов никогда не слышат. При этом ни в коем случае нельзя снимать вину с руководителей Украины и Израиля. Первые 30 лет беспрерывно разворовывали и распродавали доставшееся от СССР не создав полноценного государства,а вторые 20 лет пытались доказать себе,что крокодила которые живёт рядом можно умиротворить дав ему возможность приобщиться к цивилизации и тем самым сделав вегетарианцем. Сейчас наступает момент истины. Если США и вслед за ним ее немногочисленные союзники не проснутся от летаргического сна ( а это я вижу только в смене хозяина Белого дома на республиканца) то перспективы и для этих двух стран,и вообще свободного мира будут очень печальны.
Наші люди, які виїхали та продовжують виїжджати в США, зовсім якось не турбуються про ефемерну пенсію. Їх турбує сьогодення. Півночі спілкувався з нашими прибульцями, які розказували про Cybertrack: - $80К полный привод; - $60 если только задний; - Там еще запас хода тоже отличается; - Быстрее чем Porshe 911; - 4 розетки на 120 и 240 Вольт. На выходе выдает 11.5 кВт; - Можно заряжать другие машины или использовать как резервное питание если дома пропал свет; - Пуле непробиваемый корпус. Там есть видео как из 9мм в него стреляли…. https://twitter.com/cybertruck/status/1 ... q1RPT__Gyw
BIGor написав:Це звичайно все прикольно, але це з однієї сторони заморожені на 20-30 років Ваші 2% в місяць. В мне моя доля 2%, роботодавця 1,5% - ну подивимось звичайно що з цього вийде. Десь чув, що можна якось з цього рахунку зняти гроші якщо квартиру купляєш, але хз як.
Якщо знаєте інший спосіб збирання на пенсію без заморозки грошей на 20-30 років - поділіться. Так, гроші можна зняти на купівлю нерухомості з зобов'язанням повернути через 10 років. Щось там у мене назбиралося, невдовзі перевірю, як то працює.
Звісно інші варіанти теж з заморозкою. Але загальна пенсія і так буде. А от зараз за ці 2% можна зганяти в Грецію на відпочинок поки молодий. А коли вже старий - нащо вже ті гроші забрані в молодості? Дуже неоднозначно.