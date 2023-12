Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1624162516261627> Додано: П'ят 01 гру, 2023 02:19 BIGor написав: Це звичайно все прикольно, але це з однієї сторони заморожені на 20-30 років Ваші 2% в місяць. В мне моя доля 2%, роботодавця 1,5% - ну подивимось звичайно що з цього війде.

Десь чув, що можна якось з цього рахунку зняти гроші якщо квартиру купляєш, але хз як.

Десь чув, що можна якось з цього рахунку зняти гроші якщо квартиру купляєш, але хз як.

Якщо знаєте інший спосіб збирання на пенсію без заморозки грошей на 20-30 років - поділіться.

Так, гроші можна зняти на купівлю нерухомості з зобов'язанням повернути через 10 років. Щось там у мене назбиралося, невдовзі перевірю, як то працює.

Зачем?

У вас есть свое мнение и неправильное.От того,что я написал причины блокировки республиканцами 100 млрд.долларового пакета куда жулик Байден впихнул помимо Украины 60млрд.и Израиль 14 млрд.есть ещё и 10 млрд для бедных палестинцев недорезавших пока евреев,и Тайваню,и на ещё какую-то хрень вы свое мнение не изменили.

Повторяться не буду.



С 09.05.22 у дементного взяточника сын которого брал взятки,пардон инвестиции в Китае,работал непонятно кем в Бурисме был прекрасный шанс не согласовывать в Конгрессе и Сенате пакеты помощи Украине через процедуру ленд-лиза,однако он им не воспользовался и не собирается это делать потому,что сдал и сдает Украину.

Поэтому предлагаю подождать пару месяцев и увидеть развитие ситуации.

В Украине кроме здешних бравых вояк уже до многих начало доходить настоящее положение дел и они начинают понимать, что не Трамп и республиканцы виновны в капельных поставках при которых никакое наступление невозможно ,а начиная с октябрьских поставок под вопросом и оборона.

Зачем?

У вас есть свое мнение и неправильное.От того,что я написал причины блокировки республиканцами 100 млрд.долларового пакета куда жулик Байден впихнул помимо Украины 60млрд.и Израиль 14 млрд.есть ещё и 10 млрд для бедных палестинцев недорезавших пока евреев,и Тайваню,и на ещё какую-то хрень вы свое мнение не изменили.

Повторяться не буду.

С 09.05.22 у дементного взяточника сын которого брал взятки,пардон инвестиции в Китае,работал непонятно кем в Бурисме был прекрасный шанс не согласовывать в Конгрессе и Сенате пакеты помощи Украине через процедуру ленд-лиза,однако он им не воспользовался и не собирается это делать потому,что сдал и сдает Украину.

Поэтому предлагаю подождать пару месяцев и увидеть развитие ситуации.

В Украине кроме здешних бравых вояк уже до многих начало доходить настоящее положение дел и они начинают понимать, что не Трамп и республиканцы виновны в капельных поставках при которых никакое наступление невозможно ,а начиная с октябрьских поставок под вопросом и оборона.

Но вам из НЙ виднее куда пошли снаряды для Украины и как США "спасают" Израиль заставляя свернуть уничтожение Хамас



Я ничего не писал про "спасение" хамаса.

Республиканцы в этом вопросе более решительно настроены и тут я их поддерживаю.

Что там Байден блеет про "несчастных" террористов - это маразм.

К счастью, американское общество хоть и очень медленно, но начинает придавливать эту пропалестинскую вакханалию.

Я ничего не писал про "спасение" хамаса.

Республиканцы в этом вопросе более решительно настроены и тут я их поддерживаю.

Что там Байден блеет про "несчастных" террористов - это маразм.

К счастью, американское общество хоть и очень медленно, но начинает придавливать эту пропалестинскую вакханалию.

Сьюзен Сарандон уже турнули из UTA , какую то актириску уволили во врмея съемок фильма. Частные доноры лишают финансирования вузы, проявившие антисемитскую позицию.



Вы не писали о спасении ХАМАСа как и Байден которого вы считаете лучшим президентом из возможных об этом прямо не говорит,но он все время призывает спасать якобы мирное население Газы,т.е.де-факто прекратить уничтожать Хамас т.к.Хамас это не только террористическая организация,но и уже 17 лет единственная административная структура Газы которой подчиняется полиция вспарывавшая животы беременным израильтянкам 10.07.23 и отрубавшее младенцам головы,это и главврач больницы Шифа где держали заложников и располагался штаб Хамас,и учителя школ где в дворах закопаны ракеты летящие на центр Израиля. Сразу после 10.07 израильское правительство бодро заявляло что никакой гуманитарной помощи Газе не будет пока не решится вопрос заложников. Но после визитов Байдена и Блинкина туда идут не только сотни грузовиков с продовольствием и медикаментами,но и подаётся вода из Израиля и заезжают бензовозы для заправки генераторов для вентиляции тоннелей и двигателей ракет.

Завтра или через пару дней закончится обмен заложниками и должны продолжится боевые действия ,но уже есть много сомневающихся разрешат ли американцы в лице ее администрации продолжить ее или будут опять лить крокодильи слезы о детках Газы и гуманитарной катастрофе которую почему-то не решает Египет просто впустив своих арабских братьев в страну.

Вы не писали о спасении ХАМАСа как и Байден которого вы считаете лучшим президентом из возможных об этом прямо не говорит,но он все время призывает спасать якобы мирное население Газы,т.е.де-факто прекратить уничтожать Хамас т.к.Хамас это не только террористическая организация,но и уже 17 лет единственная административная структура Газы которой подчиняется полиция вспарывавшая животы беременным израильтянкам 10.07.23 и отрубавшее младенцам головы,это и главврач больницы Шифа где держали заложников и располагался штаб Хамас,и учителя школ где в дворах закопаны ракеты летящие на центр Израиля. Сразу после 10.07 израильское правительство бодро заявляло что никакой гуманитарной помощи Газе не будет пока не решится вопрос заложников. Но после визитов Байдена и Блинкина туда идут не только сотни грузовиков с продовольствием и медикаментами,но и подаётся вода из Израиля и заезжают бензовозы для заправки генераторов для вентиляции тоннелей и двигателей ракет.

Завтра или через пару дней закончится обмен заложниками и должны продолжится боевые действия ,но уже есть много сомневающихся разрешат ли американцы в лице ее администрации продолжить ее или будут опять лить крокодильи слезы о детках Газы и гуманитарной катастрофе которую почему-то не решает Египет просто впустив своих арабских братьев в страну.

Что касается единичных случаев противостояния антисемитизму в американских кампусах,то они не делают погоды и точно не повлияют ни на что пока у арабских и прочих режимов будут средства для подпитки террористов и распространения этой пропаганды.

Я нигде не писал, что Байден - лучший Президент, я писал, что в данный момент из всех реальных претендентов - это самый приемлемый вариант.

Нет никого подобного покойного Маккейна.

В контексте войны Израиля и хамаса я вообще ничего не писал касательно, что "Байден - лучший".

Мы, единственное что, материмся с женой, когда в новостях на всех уровнях вопят про "несчастных" палестинцев которым нечего есть, пить и нет Интернета.

Мы в это время вспоминаем как в Мариуполе дети умирали от обезвоживания, люди ели бродячих животных, пили воду из талого снега, как их сносили вместе прямо с их домами, а потом трупы "братья" сжигали в мобильных крематориях.

Все эти обсе, ооны и прочие "борцуны" за права человека языки в задницу засунули.

При этом и Украина и Израиль - жертвы агрессии.

Останавливают Израиль в его праве искоренить перманентную террористическую угрозу. Пытались остановить и Украину, чтобы "сохранить лицо" х.уйлу.

Я нигде не писал, что Байден - лучший Президент, я писал, что в данный момент из всех реальных претендентов - это самый приемлемый вариант.

Нет никого подобного покойного Маккейна.

В контексте войны Израиля и хамаса я вообще ничего не писал касательно, что "Байден - лучший".

Мы, единственное что, материмся с женой, когда в новостях на всех уровнях вопят про "несчастных" палестинцев которым нечего есть, пить и нет Интернета.

Мы в это время вспоминаем как в Мариуполе дети умирали от обезвоживания, люди ели бродячих животных, пили воду из талого снега, как их сносили вместе прямо с их домами, а потом трупы "братья" сжигали в мобильных крематориях.

Все эти обсе, ооны и прочие "борцуны" за права человека языки в задницу засунули.

При этом и Украина и Израиль - жертвы агрессии.

Останавливают Израиль в его праве искоренить перманентную террористическую угрозу. Пытались остановить и Украину, чтобы "сохранить лицо" х.уйлу.

Такое впечатление, что кому-то нужны не победа Израиля над хамасом и не восстановление суверинитета Украины.

Повідомлень: 15827 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8109 раз. Подякували: 4972 раз. Профіль 3 3 3



Как кому,нынешней администрации США .Ибо только США с ее военной и экономической мощью способны противостоять новой оси зла. Европейцы впустившие к себе мусульман и подсевшие на российские энергоносители и китайские товары способны только на недолгие спорадические выступления после которых их уверенно толкают на "правильную" дорогу самоубийства пользуясь демагогией о правах человека те,кто у себя на родине таких слов никогда не слышат.

При этом ни в коем случае нельзя снимать вину с руководителей Украины и Израиля.

Первые 30 лет беспрерывно разворовывали и распродавали доставшееся от СССР не создав полноценного государства,а вторые 20 лет пытались доказать себе,что крокодила которые живёт рядом можно умиротворить дав ему возможность приобщиться к цивилизации и тем самым сделав вегетарианцем.

Сейчас наступает момент истины.

Как кому,нынешней администрации США .Ибо только США с ее военной и экономической мощью способны противостоять новой оси зла. Европейцы впустившие к себе мусульман и подсевшие на российские энергоносители и китайские товары способны только на недолгие спорадические выступления после которых их уверенно толкают на "правильную" дорогу самоубийства пользуясь демагогией о правах человека те,кто у себя на родине таких слов никогда не слышат.

При этом ни в коем случае нельзя снимать вину с руководителей Украины и Израиля.

Первые 30 лет беспрерывно разворовывали и распродавали доставшееся от СССР не создав полноценного государства,а вторые 20 лет пытались доказать себе,что крокодила которые живёт рядом можно умиротворить дав ему возможность приобщиться к цивилизации и тем самым сделав вегетарианцем.

Сейчас наступает момент истины.

Если США и вслед за ним ее немногочисленные союзники не проснутся от летаргического сна ( а это я вижу только в смене хозяина Белого дома на республиканца) то перспективы и для этих двух стран,и вообще свободного мира будут очень печальны.



News from USA



Наші люди, які виїхали та продовжують виїжджати в США, зовсім якось не турбуються про ефемерну пенсію.

Їх турбує сьогодення. Півночі спілкувався з нашими прибульцями, які розказували про Cybertrack:

- $80К полный привод;

- $60 если только задний;

- Там еще запас хода тоже отличается;

- Быстрее чем Porshe 911;

- 4 розетки на 120 и 240 Вольт. На выходе выдает 11.5 кВт;

- Можно заряжать другие машины или использовать как резервное питание если дома пропал свет;

- Пуле непробиваемый корпус. Там есть видео как из 9мм в него стреляли….

https://twitter.com/cybertruck/status/1 ... q1RPT__Gyw



І про пенсію - жодного слова…

Додано: П'ят 01 гру, 2023 08:47

News from USA

Наші люди, які виїхали та продовжують виїжджати в США, зовсім якось не турбуються про ефемерну пенсію.

Їх турбує сьогодення. Півночі спілкувався з нашими прибульцями, які розказували про Cybertrack:

- $80К полный привод;

- $60 если только задний;

- Там еще запас хода тоже отличается;

- Быстрее чем Porshe 911;

- 4 розетки на 120 и 240 Вольт. На выходе выдает 11.5 кВт;

- Можно заряжать другие машины или использовать как резервное питание если дома пропал свет;

- Пуле непробиваемый корпус. Там есть видео как из 9мм в него стреляли….

https://twitter.com/cybertruck/status/1 ... q1RPT__Gyw

І про пенсію - жодного слова…

https://x.com/cybertruck/status/1730405 ... q1RPT__Gyw

Додано: П'ят 01 гру, 2023 09:16

Десь чув, що можна якось з цього рахунку зняти гроші якщо квартиру купляєш, але хз як.

Якщо знаєте інший спосіб збирання на пенсію без заморозки грошей на 20-30 років - поділіться.

Так, гроші можна зняти на купівлю нерухомості з зобов'язанням повернути через 10 років. Щось там у мене назбиралося, невдовзі перевірю, як то працює.

Звісно інші варіанти теж з заморозкою. Але загальна пенсія і так буде. А от зараз за ці 2% можна зганяти в Грецію на відпочинок поки молодий. А коли вже старий - нащо вже ті гроші забрані в молодості? Дуже неоднозначно.

Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:22

Та сума, яку мені показує калькулятор державної пенсії, не є якоюсь вражаючою. А бажання проводити принаймі частину часу на пенсії, попиваючи винце у білих лляних штанах на середземноморському узбережжі, присутнє.

Це дуже оптимістичний закид.

В США держборг 130% від ВВП. Облікова ставка 5.5%. Банальне перемноження дає 7.15% від ВВП. Так от щоб відчути всю воєнно-економічну потужність США (тут я не жартую та не применшую) треба дуже сильно підняти податки або порізати соціалку. А без цього США такі ж беззубі як Німеччина при меркель.



Чому так багато суперечок про допомогу Україні та Ізраїлю. Да власне тому, що мінфін США взяв прогноз ФРС та порахував скільки піде на обслуговування держборгу ( і приофігів). Підіймати податки або різати соціалку у рік виборів - то самогубство до демократів. От всі і тягнуть, думаючи, що все якось саме розсосеться.



Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:52 Re: Еміграція, заробітчанство

Все простіше. Ні в кого зараз грошей немає. А є борги та вартість їх обслуговування, що зросла.

Все простіше. Ні в кого зараз грошей немає. А є борги та вартість їх обслуговування, що зросла. Все простіше. Ні в кого зараз грошей немає. А є борги та вартість їх обслуговування, що зросла. Denik Повідомлень: 2703 З нами з: 23.02.09 Подякував: 576 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:02 Denik написав: shapo написав: Как кому,нынешней администрации США .Ибо только США с ее военной и экономической мощью способны противостоять новой оси зла. Как кому,нынешней администрации США .Ибо только США с ее военной и экономической мощью способны противостоять новой оси зла.

Це дуже оптимістичний закид.

В США держборг 130% від ВВП. Облікова ставка 5.5%. Банальне перемноження дає 7.15% від ВВП. Так от щоб відчути всю воєнно-економічну потужність США (тут я не жартую та не применшую) треба дуже сильно підняти податки або порізати соціалку. А без цього США такі ж беззубі як Німеччина при меркель.



Чому так багато суперечок про допомогу Україні та Ізраїлю. Да власне тому, що мінфін США взяв прогноз ФРС та порахував скільки піде на обслуговування держборгу ( і приофігів). Підіймати податки або різати соціалку у рік виборів - то самогубство до демократів. От всі і тягнуть, думаючи, що все якось саме розсосеться.



Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:02

Це дуже оптимістичний закид.

В США держборг 130% від ВВП. Облікова ставка 5.5%. Банальне перемноження дає 7.15% від ВВП. Так от щоб відчути всю воєнно-економічну потужність США (тут я не жартую та не применшую) треба дуже сильно підняти податки або порізати соціалку. А без цього США такі ж беззубі як Німеччина при меркель.

Чому так багато суперечок про допомогу Україні та Ізраїлю. Да власне тому, що мінфін США взяв прогноз ФРС та порахував скільки піде на обслуговування держборгу ( і приофігів). Підіймати податки або різати соціалку у рік виборів - то самогубство до демократів. От всі і тягнуть, думаючи, що все якось саме розсосеться.

Не розсосеться.

US economic growth for last quarter is revised up to a 5.2% annual rate

https://apnews.com/article/economy-growth-inflation-gdp-consumers-spending-rates-4bbedd16f8a8d45afdfc4c3bc1812605

Крім росту ВВП, пік інфляції пройдений, і далі очікується пониження % ФРС, тому тупе перемноження пікових значень дає Деніку (як і ждунам запорєбріка) крах долара.



Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:08

US economic growth for last quarter is revised up to a 5.2% annual rate

https://apnews.com/article/economy-growth-inflation-gdp-consumers-spending-

Повідомлень: 33291 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1557 раз. Подякували: 2728 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:08 akurt написав: Наші люди, які виїхали та продовжують виїжджати в США, зовсім якось не турбуються про ефемерну пенсію.

Їх турбує сьогодення. Півночі спілкувався з нашими прибульцями, які розказували про Cybertrack:

- $80К полный привод;

- $60 если только задний;

- Там еще запас хода тоже отличается;

- Быстрее чем Porshe 911;

- 4 розетки на 120 и 240 Вольт. На выходе выдает 11.5 кВт;

- Можно заряжать другие машины или использовать как резервное питание если дома пропал свет;

- Пуле непробиваемый корпус. Там есть видео как из 9мм в него стреляли….

https://twitter.com/cybertruck/status/1 ... q1RPT__Gyw



І про пенсію - жодного слова…

https://x.com/cybertruck/status/1730405 ... q1RPT__Gyw Наші люди, які виїхали та продовжують виїжджати в США, зовсім якось не турбуються про ефемерну пенсію.Їх турбує сьогодення. Півночі спілкувався з нашими прибульцями, які розказували про Cybertrack:- $80К полный привод;- $60 если только задний;- Там еще запас хода тоже отличается;- Быстрее чем Porshe 911;- 4 розетки на 120 и 240 Вольт. На выходе выдает 11.5 кВт;- Можно заряжать другие машины или использовать как резервное питание если дома пропал свет;- Пуле непробиваемый корпус. Там есть видео как из 9мм в него стреляли….І про пенсію - жодного слова…

