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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  Denik написав:Маск взагалі тупить. Він міг би перші Tesla Cybertrack віддати в ЗСУ і на цьому пропіаритися. Десь так :


Он, разве что, Израилю отдать может)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:28

  Denik написав:Маск взагалі тупить. Він міг би перші Tesla Cybertrack віддати в ЗСУ і на цьому пропіаритися. Десь так :D :
Зображення

Навіщо воно в ЗСУ?
Gastarbaiter
 
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