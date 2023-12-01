Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:13
Denik написав:
Маск взагалі тупить. Він міг би перші Tesla Cybertrack віддати в ЗСУ і на цьому пропіаритися. Десь так :
Он, разве что, Израилю отдать может)
Andrey2512
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:28
Denik написав:
Маск взагалі тупить. Він міг би перші Tesla Cybertrack віддати в ЗСУ і на цьому пропіаритися. Десь так
:
Навіщо воно в ЗСУ?
Gastarbaiter
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