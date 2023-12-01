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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  Denik написав:Маск взагалі тупить. Він міг би перші Tesla Cybertrack віддати в ЗСУ і на цьому пропіаритися. Десь так :


Он, разве что, Израилю отдать может)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:28

  Denik написав:Маск взагалі тупить. Він міг би перші Tesla Cybertrack віддати в ЗСУ і на цьому пропіаритися. Десь так :D :
Зображення

Навіщо воно в ЗСУ?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Навіщо воно в ЗСУ?

Поживіть в зоні бойових дій без тачки. Влітку ще +-. Зимою взагалі сумно.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:02

Denik
Воно важке.. Заряджати від розетки в селі ви два дні будете.
finuser521
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  finuser521 написав:Denik
Воно важке.. Заряджати від розетки в селі ви два дні будете.

В мене останніх кілька місяців так "багато" пересувань, що на заправку їздимо раз на місяць і не за повним баком.
Зате паливо не везти через кордон з Польщею. Про Кібертреки я взагалі перший раз подумав навесні 2022, коли були сильні затики з пальним
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:38

  Denik написав:
  shapo написав:Как кому,нынешней администрации США .Ибо только США с ее военной и экономической мощью способны противостоять новой оси зла.

Це дуже оптимістичний закид.
В США держборг 130% від ВВП. Облікова ставка 5.5%. Банальне перемноження дає 7.15% від ВВП. Так от щоб відчути всю воєнно-економічну потужність США (тут я не жартую та не применшую) треба дуже сильно підняти податки або порізати соціалку. А без цього США такі ж беззубі як Німеччина при меркель.

Чому так багато суперечок про допомогу Україні та Ізраїлю. Да власне тому, що мінфін США взяв прогноз ФРС та порахував скільки піде на обслуговування держборгу ( і приофігів). Підіймати податки або різати соціалку у рік виборів - то самогубство до демократів. От всі і тягнуть, думаючи, що все якось саме розсосеться.

Не розсосеться.



Во-первых,при ленд-лизе никакого увеличения долга не будет
Во-вторых,в пустынях Невады и Аризоны законсервированы тысячи хаммеров,танков,БМП,самолётов накопленных за 70 лет холодной войны судьба которых быть отправленыными на утилизацию что тоже стоит денег ,но почему-то не в Украину.
В-третьих,все развитые страны имеют внешние долги по отношению к ввп,в США он примерно такой же как в Франции и Британии,и в два раза меньше чем в Японии. Зато Туркмения,Афганистан или Палестина имеют на порядок меньший показатель. И что, это более развитые государства с лучшим финансовым положением?
И,самое главное,демократы плевать хотели на увеличение долга.Единственная причина блокировки пакета помощи Украины это то, что респы не дали протащить в этом пакете очередной мусор
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:40

Пан Маск, пане Denik, бере приклад з украінських олігархів.
Ви знаєте хоч одного, хто поділився вкраденим в Україні? А у Маска не крадене: придумане, створене, зароблене.
Ото ж…
akurt
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