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#<1 ... 1624162516261627 Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:13 Re: Еміграція, заробітчанство Denik написав: Маск взагалі тупить. Він міг би перші Tesla Cybertrack віддати в ЗСУ і на цьому пропіаритися. Десь так : Маск взагалі тупить. Він міг би перші Tesla Cybertrack віддати в ЗСУ і на цьому пропіаритися. Десь так :



Он, разве что, Израилю отдать может) Он, разве что, Израилю отдать может) Andrey2512 Повідомлень: 603 З нами з: 04.04.22 Подякував: 44 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:28 Denik написав: Маск взагалі тупить. Він міг би перші Tesla Cybertrack віддати в ЗСУ і на цьому пропіаритися. Десь так :

Маск взагалі тупить. Він міг би перші Tesla Cybertrack віддати в ЗСУ і на цьому пропіаритися. Десь так

Навіщо воно в ЗСУ? Навіщо воно в ЗСУ? Gastarbaiter Повідомлень: 2903 З нами з: 26.02.18 Подякував: 653 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:41 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Навіщо воно в ЗСУ? Навіщо воно в ЗСУ?

Поживіть в зоні бойових дій без тачки. Влітку ще +-. Зимою взагалі сумно. Поживіть в зоні бойових дій без тачки. Влітку ще +-. Зимою взагалі сумно. Denik Повідомлень: 2705 З нами з: 23.02.09 Подякував: 576 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:02 Denik

Воно важке.. Заряджати від розетки в селі ви два дні будете. finuser521

Повідомлень: 54 З нами з: 29.06.22 Подякував: 11 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:22 Re: Еміграція, заробітчанство finuser521 написав: Denik

Воно важке.. Заряджати від розетки в селі ви два дні будете. DenikВоно важке.. Заряджати від розетки в селі ви два дні будете.

В мене останніх кілька місяців так "багато" пересувань, що на заправку їздимо раз на місяць і не за повним баком.

Зате паливо не везти через кордон з Польщею. Про Кібертреки я взагалі перший раз подумав навесні 2022, коли були сильні затики з пальним В мене останніх кілька місяців так "багато" пересувань, що на заправку їздимо раз на місяць і не за повним баком.Зате паливо не везти через кордон з Польщею. Про Кібертреки я взагалі перший раз подумав навесні 2022, коли були сильні затики з пальним Denik Повідомлень: 2705 З нами з: 23.02.09 Подякував: 576 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:38 Denik написав: shapo написав: Как кому,нынешней администрации США .Ибо только США с ее военной и экономической мощью способны противостоять новой оси зла. Как кому,нынешней администрации США .Ибо только США с ее военной и экономической мощью способны противостоять новой оси зла.

Це дуже оптимістичний закид.

В США держборг 130% від ВВП. Облікова ставка 5.5%. Банальне перемноження дає 7.15% від ВВП. Так от щоб відчути всю воєнно-економічну потужність США (тут я не жартую та не применшую) треба дуже сильно підняти податки або порізати соціалку. А без цього США такі ж беззубі як Німеччина при меркель.



Чому так багато суперечок про допомогу Україні та Ізраїлю. Да власне тому, що мінфін США взяв прогноз ФРС та порахував скільки піде на обслуговування держборгу ( і приофігів). Підіймати податки або різати соціалку у рік виборів - то самогубство до демократів. От всі і тягнуть, думаючи, що все якось саме розсосеться.



Не розсосеться. Це дуже оптимістичний закид.В США держборг 130% від ВВП. Облікова ставка 5.5%. Банальне перемноження дає 7.15% від ВВП. Так от щоб відчути всю воєнно-економічну потужність США (тут я не жартую та не применшую) треба дуже сильно підняти податки або порізати соціалку. А без цього США такі ж беззубі як Німеччина при меркель.Чому так багато суперечок про допомогу Україні та Ізраїлю. Да власне тому, що мінфін США взяв прогноз ФРС та порахував скільки піде на обслуговування держборгу ( і приофігів). Підіймати податки або різати соціалку у рік виборів - то самогубство до демократів. От всі і тягнуть, думаючи, що все якось саме розсосеться.Не розсосеться.





Во-первых,при ленд-лизе никакого увеличения долга не будет

Во-вторых,в пустынях Невады и Аризоны законсервированы тысячи хаммеров,танков,БМП,самолётов накопленных за 70 лет холодной войны судьба которых быть отправленыными на утилизацию что тоже стоит денег ,но почему-то не в Украину.

В-третьих,все развитые страны имеют внешние долги по отношению к ввп,в США он примерно такой же как в Франции и Британии,и в два раза меньше чем в Японии. Зато Туркмения,Афганистан или Палестина имеют на порядок меньший показатель. И что, это более развитые государства с лучшим финансовым положением?

И,самое главное,демократы плевать хотели на увеличение долга.Единственная причина блокировки пакета помощи Украины это то, что респы не дали протащить в этом пакете очередной мусор Во-первых,при ленд-лизе никакого увеличения долга не будетВо-вторых,в пустынях Невады и Аризоны законсервированы тысячи хаммеров,танков,БМП,самолётов накопленных за 70 лет холодной войны судьба которых быть отправленыными на утилизацию что тоже стоит денег ,но почему-то не в Украину.В-третьих,все развитые страны имеют внешние долги по отношению к ввп,в США он примерно такой же как в Франции и Британии,и в два раза меньше чем в Японии. Зато Туркмения,Афганистан или Палестина имеют на порядок меньший показатель. И что, это более развитые государства с лучшим финансовым положением?И,самое главное,демократы плевать хотели на увеличение долга.Единственная причина блокировки пакета помощи Украины это то, что респы не дали протащить в этом пакете очередной мусор shapo Повідомлень: 4787 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 818 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:40 Пан Маск, пане Denik, бере приклад з украінських олігархів.

Ви знаєте хоч одного, хто поділився вкраденим в Україні? А у Маска не крадене: придумане, створене, зароблене.

Ото ж… akurt

Повідомлень: 8752 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3390 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1624162516261627 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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