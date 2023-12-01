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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:47
Denik написав: finuser521 написав:
Denik
Воно важке.. Заряджати від розетки в селі ви два дні будете.
В мене останніх кілька місяців так "багато" пересувань, що на заправку їздимо раз на місяць і не за повним баком.
Зате паливо не везти через кордон з Польщею. Про Кібертреки я взагалі перший раз подумав навесні 2022, коли були сильні затики з пальним
Ага, пересування з валютної гілки на гілку Еміграція, заробітчанство.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:38
Чукча2 написав:
Ахметов , шо то вроде помогает
Но то, что бы не потерять оставшиеся активы
Судя по последним статьям межд прессы, эта ветка скоро станет активней
де ті тропи та де можна вплав?
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:40
akurt написав:
Пан Маск, пане Denik, бере приклад з украінських олігархів.
Ви знаєте хоч одного, хто поділився вкраденим в Україні? А у Маска не крадене: придумане, створене, зароблене
.
Ото ж…
треба коректніше з висловлюваннями - це ще не зароблене.
в проекти Маска інвестовано купа чужих грошей, й чи окупляться вони - питання відкрите.
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