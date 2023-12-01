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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1625162616271628
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:47

  Denik написав:
  finuser521 написав:Denik
Воно важке.. Заряджати від розетки в селі ви два дні будете.

В мене останніх кілька місяців так "багато" пересувань, що на заправку їздимо раз на місяць і не за повним баком.
Зате паливо не везти через кордон з Польщею. Про Кібертреки я взагалі перший раз подумав навесні 2022, коли були сильні затики з пальним

Ага, пересування з валютної гілки на гілку Еміграція, заробітчанство.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:38

  Чукча2 написав:Ахметов , шо то вроде помогает
Но то, что бы не потерять оставшиеся активы

Судя по последним статьям межд прессы, эта ветка скоро станет активней

де ті тропи та де можна вплав? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:40

  akurt написав:Пан Маск, пане Denik, бере приклад з украінських олігархів.
Ви знаєте хоч одного, хто поділився вкраденим в Україні? А у Маска не крадене: придумане, створене, зароблене.
Ото ж…

треба коректніше з висловлюваннями - це ще не зароблене.

в проекти Маска інвестовано купа чужих грошей, й чи окупляться вони - питання відкрите.
Shaman
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