RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1625162616271628
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:47

  Denik написав:
  finuser521 написав:Denik
Воно важке.. Заряджати від розетки в селі ви два дні будете.

В мене останніх кілька місяців так "багато" пересувань, що на заправку їздимо раз на місяць і не за повним баком.
Зате паливо не везти через кордон з Польщею. Про Кібертреки я взагалі перший раз подумав навесні 2022, коли були сильні затики з пальним

Ага, пересування з валютної гілки на гілку Еміграція, заробітчанство.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8391
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1273 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:38

  Чукча2 написав:Ахметов , шо то вроде помогает
Но то, что бы не потерять оставшиеся активы

Судя по последним статьям межд прессы, эта ветка скоро станет активней

де ті тропи та де можна вплав? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4780
З нами з: 29.09.19
Подякував: 522 раз.
Подякували: 1239 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:40

  akurt написав:Пан Маск, пане Denik, бере приклад з украінських олігархів.
Ви знаєте хоч одного, хто поділився вкраденим в Україні? А у Маска не крадене: придумане, створене, зароблене.
Ото ж…

треба коректніше з висловлюваннями - це ще не зароблене.

в проекти Маска інвестовано купа чужих грошей, й чи окупляться вони - питання відкрите.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4780
З нами з: 29.09.19
Подякував: 522 раз.
Подякували: 1239 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:46

  finuser521 написав:Denik
Воно важке.. Заряджати від розетки в селі ви два дні будете.

Якщо взагалі почне брати заряд. Воно хоче нормальної напруги і нормального заземлення.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 511
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:56

  Shaman написав:
  akurt написав:Пан Маск, пане Denik, бере приклад з украінських олігархів.
Ви знаєте хоч одного, хто поділився вкраденим в Україні? А у Маска не крадене: придумане, створене, зароблене.
Ото ж…

треба коректніше з висловлюваннями - це ще не зароблене.

в проекти Маска інвестовано купа чужих грошей, й чи окупляться вони - питання відкрите.

Шкода, що в Україні таких проектів не має. Крім овноблока нема куди інвестувати!. 😏
Пи. Си. Ну, ще конверт депо...
Bolt
 
Повідомлень: 2576
З нами з: 09.11.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:04

  shapo написав:
  rjkz написав:Такое впечатление, что кому-то нужны не победа Израиля над хамасом и не восстановление суверинитета Украины.


Как кому,нынешней администрации США .Ибо только США с ее военной и экономической мощью способны противостоять новой оси зла. Европейцы впустившие к себе мусульман и подсевшие на российские энергоносители и китайские товары способны только на недолгие спорадические выступления после которых их уверенно толкают на "правильную" дорогу самоубийства пользуясь демагогией о правах человека те,кто у себя на родине таких слов никогда не слышат.
При этом ни в коем случае нельзя снимать вину с руководителей Украины и Израиля.
Первые 30 лет беспрерывно разворовывали и распродавали доставшееся от СССР не создав полноценного государства,а вторые 20 лет пытались доказать себе,что крокодила которые живёт рядом можно умиротворить дав ему возможность приобщиться к цивилизации и тем самым сделав вегетарианцем.
Сейчас наступает момент истины.
Если США и вслед за ним ее немногочисленные союзники не проснутся от летаргического сна ( а это я вижу только в смене хозяина Белого дома на республиканца) то перспективы и для этих двух стран,и вообще свободного мира будут очень печальны.


Республиканца - может быть, но не абы какого. Напомню, МАГА проповедует изоляционизм и уход СЩА с позиции "мирового жандарма".
Повторюсь в который раз, США нужен республиканец типа Маккейна.
А не Трамп и как минимум Рамасвами. Да и Дисантис - это просто попытка выбрать меньшее зло из республиканцев.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15829
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8109 раз.
Подякували: 4972 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:13

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

Наші люди, які виїхали та продовжують виїжджати в США, зовсім якось не турбуються про ефемерну пенсію.
Їх турбує сьогодення. Півночі спілкувався з нашими прибульцями, які розказували про Cybertrack:
- $80К полный привод;
- $60 если только задний;
- Там еще запас хода тоже отличается;
- Быстрее чем Porshe 911;
- 4 розетки на 120 и 240 Вольт. На выходе выдает 11.5 кВт;
- Можно заряжать другие машины или использовать как резервное питание если дома пропал свет;
- Пуле непробиваемый корпус. Там есть видео как из 9мм в него стреляли….
https://twitter.com/cybertruck/status/1 ... q1RPT__Gyw

І про пенсію - жодного слова…
https://x.com/cybertruck/status/1730405 ... q1RPT__Gyw


Незрелон мышление.
Вместо интереса к игрушкам, которые после покупки будут дешеветь, лучше-бы думали как сберечь и приумножить деньги.
Например, на моменте, 80к +ТАХ и плюс еще чуть более 10к будут давать 400 долларов в месяц. Это САМЫЙ нерисковый доход, при котором сам капитал находится под банковской гарантией.
Можно, как мой знакомый, правда мЕньшую сумму, купил акции техногиганта и уже имееь 40%+
Или купить федеральные бонды, сейчас 5,27% годовых. У того же знакомого они под примерно 7%.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15829
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8109 раз.
Подякували: 4972 раз.
 
Профіль
3
3
3
  #<1 ... 1625162616271628
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.