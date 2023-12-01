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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1625162616271628 Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:47 Denik написав: finuser521 написав: Denik

Воно важке.. Заряджати від розетки в селі ви два дні будете. DenikВоно важке.. Заряджати від розетки в селі ви два дні будете.

В мене останніх кілька місяців так "багато" пересувань, що на заправку їздимо раз на місяць і не за повним баком.

Зате паливо не везти через кордон з Польщею. Про Кібертреки я взагалі перший раз подумав навесні 2022, коли були сильні затики з пальним В мене останніх кілька місяців так "багато" пересувань, що на заправку їздимо раз на місяць і не за повним баком.Зате паливо не везти через кордон з Польщею. Про Кібертреки я взагалі перший раз подумав навесні 2022, коли були сильні затики з пальним

Ага, пересування з валютної гілки на гілку Еміграція, заробітчанство. Ага, пересування з валютної гілки на гілку Еміграція, заробітчанство. BIGor

Повідомлень: 8391 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1273 раз. Подякували: 1687 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:38 Чукча2 написав: Ахметов , шо то вроде помогает

Но то, что бы не потерять оставшиеся активы



Судя по последним статьям межд прессы, эта ветка скоро станет активней Ахметов , шо то вроде помогаетНо то, что бы не потерять оставшиеся активыСудя по последним статьям межд прессы, эта ветка скоро станет активней

де ті тропи та де можна вплав? де ті тропи та де можна вплав? Shaman

Повідомлень: 4780 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:40 akurt написав: Пан Маск, пане Denik, бере приклад з украінських олігархів.

Ви знаєте хоч одного, хто поділився вкраденим в Україні? А у Маска не крадене: придумане, створене, зароблене.

Ото ж… Пан Маск, пане Denik, бере приклад з украінських олігархів.Ви знаєте хоч одного, хто поділився вкраденим в Україні? А у Маска не крадене: придумане, створене,Ото ж…

треба коректніше з висловлюваннями - це ще не зароблене.



в проекти Маска інвестовано купа чужих грошей, й чи окупляться вони - питання відкрите. треба коректніше з висловлюваннями - це ще не зароблене.в проекти Маска інвестовано купа чужих грошей, й чи окупляться вони - питання відкрите. Shaman

Повідомлень: 4780 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:46 finuser521 написав: Denik

Воно важке.. Заряджати від розетки в селі ви два дні будете. Воно важке.. Заряджати від розетки в селі ви два дні будете.

Якщо взагалі почне брати заряд. Воно хоче нормальної напруги і нормального заземлення. Якщо взагалі почне брати заряд. Воно хоче нормальної напруги і нормального заземлення. gonchik74

Повідомлень: 511 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:56 Shaman написав: akurt написав: Пан Маск, пане Denik, бере приклад з украінських олігархів.

Ви знаєте хоч одного, хто поділився вкраденим в Україні? А у Маска не крадене: придумане, створене, зароблене.

Ото ж… Пан Маск, пане Denik, бере приклад з украінських олігархів.Ви знаєте хоч одного, хто поділився вкраденим в Україні? А у Маска не крадене: придумане, створене,Ото ж…

треба коректніше з висловлюваннями - це ще не зароблене.



в проекти Маска інвестовано купа чужих грошей, й чи окупляться вони - питання відкрите. треба коректніше з висловлюваннями - це ще не зароблене.в проекти Маска інвестовано купа чужих грошей, й чи окупляться вони - питання відкрите.

Шкода, що в Україні таких проектів не має. Крім овноблока нема куди інвестувати!. 😏

Пи. Си. Ну, ще конверт депо... Шкода, що в Україні таких проектів не має. Крім овноблока нема куди інвестувати!. 😏Пи. Си. Ну, ще конверт депо... Bolt Повідомлень: 2576 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:04 shapo написав: rjkz написав: Такое впечатление, что кому-то нужны не победа Израиля над хамасом и не восстановление суверинитета Украины. Такое впечатление, что кому-то нужны не победа Израиля над хамасом и не восстановление суверинитета Украины.



Как кому,нынешней администрации США .Ибо только США с ее военной и экономической мощью способны противостоять новой оси зла. Европейцы впустившие к себе мусульман и подсевшие на российские энергоносители и китайские товары способны только на недолгие спорадические выступления после которых их уверенно толкают на "правильную" дорогу самоубийства пользуясь демагогией о правах человека те,кто у себя на родине таких слов никогда не слышат.

При этом ни в коем случае нельзя снимать вину с руководителей Украины и Израиля.

Первые 30 лет беспрерывно разворовывали и распродавали доставшееся от СССР не создав полноценного государства,а вторые 20 лет пытались доказать себе,что крокодила которые живёт рядом можно умиротворить дав ему возможность приобщиться к цивилизации и тем самым сделав вегетарианцем.

Сейчас наступает момент истины.

Если США и вслед за ним ее немногочисленные союзники не проснутся от летаргического сна ( а это я вижу только в смене хозяина Белого дома на республиканца) то перспективы и для этих двух стран,и вообще свободного мира будут очень печальны. Как кому,нынешней администрации США .Ибо только США с ее военной и экономической мощью способны противостоять новой оси зла. Европейцы впустившие к себе мусульман и подсевшие на российские энергоносители и китайские товары способны только на недолгие спорадические выступления после которых их уверенно толкают на "правильную" дорогу самоубийства пользуясь демагогией о правах человека те,кто у себя на родине таких слов никогда не слышат.При этом ни в коем случае нельзя снимать вину с руководителей Украины и Израиля.Первые 30 лет беспрерывно разворовывали и распродавали доставшееся от СССР не создав полноценного государства,а вторые 20 лет пытались доказать себе,что крокодила которые живёт рядом можно умиротворить дав ему возможность приобщиться к цивилизации и тем самым сделав вегетарианцем.Сейчас наступает момент истины.



Республиканца - может быть, но не абы какого. Напомню, МАГА проповедует изоляционизм и уход СЩА с позиции "мирового жандарма".

Повторюсь в который раз, США нужен республиканец типа Маккейна.

А не Трамп и как минимум Рамасвами. Да и Дисантис - это просто попытка выбрать меньшее зло из республиканцев. Республиканца - может быть, но не абы какого. Напомню, МАГА проповедует изоляционизм и уход СЩА с позиции "мирового жандарма".Повторюсь в который раз, США нужен республиканец типа Маккейна.А не Трамп и как минимум Рамасвами. Да и Дисантис - это просто попытка выбрать меньшее зло из республиканцев. rjkz

Повідомлень: 15829 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8109 раз. Подякували: 4972 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:13 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA



Наші люди, які виїхали та продовжують виїжджати в США, зовсім якось не турбуються про ефемерну пенсію.

Їх турбує сьогодення. Півночі спілкувався з нашими прибульцями, які розказували про Cybertrack:

- $80К полный привод;

- $60 если только задний;

- Там еще запас хода тоже отличается;

- Быстрее чем Porshe 911;

- 4 розетки на 120 и 240 Вольт. На выходе выдает 11.5 кВт;

- Можно заряжать другие машины или использовать как резервное питание если дома пропал свет;

- Пуле непробиваемый корпус. Там есть видео как из 9мм в него стреляли….

https://twitter.com/cybertruck/status/1 ... q1RPT__Gyw



І про пенсію - жодного слова…

https://x.com/cybertruck/status/1730405 ... q1RPT__Gyw Еміграція, заробітчанствоNews from USAНаші люди, які виїхали та продовжують виїжджати в США, зовсім якось не турбуються про ефемерну пенсію.Їх турбує сьогодення. Півночі спілкувався з нашими прибульцями, які розказували про Cybertrack:- $80К полный привод;- $60 если только задний;- Там еще запас хода тоже отличается;- Быстрее чем Porshe 911;- 4 розетки на 120 и 240 Вольт. На выходе выдает 11.5 кВт;- Можно заряжать другие машины или использовать как резервное питание если дома пропал свет;- Пуле непробиваемый корпус. Там есть видео как из 9мм в него стреляли….І про пенсію - жодного слова…



Незрелон мышление.

Вместо интереса к игрушкам, которые после покупки будут дешеветь, лучше-бы думали как сберечь и приумножить деньги.

Например, на моменте, 80к +ТАХ и плюс еще чуть более 10к будут давать 400 долларов в месяц. Это САМЫЙ нерисковый доход, при котором сам капитал находится под банковской гарантией.

Можно, как мой знакомый, правда мЕньшую сумму, купил акции техногиганта и уже имееь 40%+

Или купить федеральные бонды, сейчас 5,27% годовых. У того же знакомого они под примерно 7%. Незрелон мышление.Вместо интереса к игрушкам, которые после покупки будут дешеветь, лучше-бы думали как сберечь и приумножить деньги.Например, на моменте, 80к +ТАХ и плюс еще чуть более 10к будут давать 400 долларов в месяц. Это САМЫЙ нерисковый доход, при котором сам капитал находится под банковской гарантией.Можно, как мой знакомый, правда мЕньшую сумму, купил акции техногиганта и уже имееь 40%+Или купить федеральные бонды, сейчас 5,27% годовых. У того же знакомого они под примерно 7%. rjkz

Повідомлень: 15829 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8109 раз. Подякували: 4972 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1625162616271628 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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