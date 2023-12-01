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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1626162716281629>
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:47

  Denik написав:
  finuser521 написав:Denik
Воно важке.. Заряджати від розетки в селі ви два дні будете.

В мене останніх кілька місяців так "багато" пересувань, що на заправку їздимо раз на місяць і не за повним баком.
Зате паливо не везти через кордон з Польщею. Про Кібертреки я взагалі перший раз подумав навесні 2022, коли були сильні затики з пальним

Ага, пересування з валютної гілки на гілку Еміграція, заробітчанство.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:38

  Чукча2 написав:Ахметов , шо то вроде помогает
Но то, что бы не потерять оставшиеся активы

Судя по последним статьям межд прессы, эта ветка скоро станет активней

де ті тропи та де можна вплав? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:40

  akurt написав:Пан Маск, пане Denik, бере приклад з украінських олігархів.
Ви знаєте хоч одного, хто поділився вкраденим в Україні? А у Маска не крадене: придумане, створене, зароблене.
Ото ж…

треба коректніше з висловлюваннями - це ще не зароблене.

в проекти Маска інвестовано купа чужих грошей, й чи окупляться вони - питання відкрите.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:46

  finuser521 написав:Denik
Воно важке.. Заряджати від розетки в селі ви два дні будете.

Якщо взагалі почне брати заряд. Воно хоче нормальної напруги і нормального заземлення.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:56

  Shaman написав:
  akurt написав:Пан Маск, пане Denik, бере приклад з украінських олігархів.
Ви знаєте хоч одного, хто поділився вкраденим в Україні? А у Маска не крадене: придумане, створене, зароблене.
Ото ж…

треба коректніше з висловлюваннями - це ще не зароблене.

в проекти Маска інвестовано купа чужих грошей, й чи окупляться вони - питання відкрите.

Шкода, що в Україні таких проектів не має. Крім овноблока нема куди інвестувати!. 😏
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:04

  shapo написав:
  rjkz написав:Такое впечатление, что кому-то нужны не победа Израиля над хамасом и не восстановление суверинитета Украины.


Как кому,нынешней администрации США .Ибо только США с ее военной и экономической мощью способны противостоять новой оси зла. Европейцы впустившие к себе мусульман и подсевшие на российские энергоносители и китайские товары способны только на недолгие спорадические выступления после которых их уверенно толкают на "правильную" дорогу самоубийства пользуясь демагогией о правах человека те,кто у себя на родине таких слов никогда не слышат.
При этом ни в коем случае нельзя снимать вину с руководителей Украины и Израиля.
Первые 30 лет беспрерывно разворовывали и распродавали доставшееся от СССР не создав полноценного государства,а вторые 20 лет пытались доказать себе,что крокодила которые живёт рядом можно умиротворить дав ему возможность приобщиться к цивилизации и тем самым сделав вегетарианцем.
Сейчас наступает момент истины.
Если США и вслед за ним ее немногочисленные союзники не проснутся от летаргического сна ( а это я вижу только в смене хозяина Белого дома на республиканца) то перспективы и для этих двух стран,и вообще свободного мира будут очень печальны.


Республиканца - может быть, но не абы какого. Напомню, МАГА проповедует изоляционизм и уход СЩА с позиции "мирового жандарма".
Повторюсь в который раз, США нужен республиканец типа Маккейна.
А не Трамп и как минимум Рамасвами. Да и Дисантис - это просто попытка выбрать меньшее зло из республиканцев.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:13

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

Наші люди, які виїхали та продовжують виїжджати в США, зовсім якось не турбуються про ефемерну пенсію.
Їх турбує сьогодення. Півночі спілкувався з нашими прибульцями, які розказували про Cybertrack:
- $80К полный привод;
- $60 если только задний;
- Там еще запас хода тоже отличается;
- Быстрее чем Porshe 911;
- 4 розетки на 120 и 240 Вольт. На выходе выдает 11.5 кВт;
- Можно заряжать другие машины или использовать как резервное питание если дома пропал свет;
- Пуле непробиваемый корпус. Там есть видео как из 9мм в него стреляли….
https://twitter.com/cybertruck/status/1 ... q1RPT__Gyw

І про пенсію - жодного слова…
https://x.com/cybertruck/status/1730405 ... q1RPT__Gyw


Незрелон мышление.
Вместо интереса к игрушкам, которые после покупки будут дешеветь, лучше-бы думали как сберечь и приумножить деньги.
Например, на моменте, 80к +ТАХ и плюс еще чуть более 10к будут давать 400 долларов в месяц. Это САМЫЙ нерисковый доход, при котором сам капитал находится под банковской гарантией.
Можно, как мой знакомый, правда мЕньшую сумму, купил акции техногиганта и уже имееь 40%+
Или купить федеральные бонды, сейчас 5,27% годовых. У того же знакомого они под примерно 7%.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:43

  rjkz написав:
Республиканца - может быть, но не абы какого. Напомню, МАГА проповедует изоляционизм и уход СЩА с позиции "мирового жандарма".
Повторюсь в который раз, США нужен республиканец типа Маккейна.
А не Трамп и как минимум Рамасвами. Да и Дисантис - это просто попытка выбрать меньшее зло из республиканцев.


Если из респов можно кого-то выбрать,то любой из демократов это дальнейший провал США,причем и внутри страны не меньше чем снаружи, и дальнейшее наступление оси зла.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:27

  Shaman написав:
  akurt написав:Пан Маск, пане Denik, бере приклад з украінських олігархів.
Ви знаєте хоч одного, хто поділився вкраденим в Україні? А у Маска не крадене: придумане, створене, зароблене.
Ото ж…

треба коректніше з висловлюваннями - це ще не зароблене.
в проекти Маска інвестовано купа чужих грошей, й чи окупляться вони - питання відкрите.

Я передам ваші застереження про незароблене найбагатшій людині Планети Земля.
Точно Вас прислухається.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:36

  akurt написав:Я передам ваші застереження про незароблене найбагатшій людині Планети Земля.
Точно Вас прислухається.
заодно спросите, нужен ли ему ну очень умный финдир.
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