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finuser521 написав:Denik Воно важке.. Заряджати від розетки в селі ви два дні будете.
В мене останніх кілька місяців так "багато" пересувань, що на заправку їздимо раз на місяць і не за повним баком. Зате паливо не везти через кордон з Польщею. Про Кібертреки я взагалі перший раз подумав навесні 2022, коли були сильні затики з пальним
Ага, пересування з валютної гілки на гілку Еміграція, заробітчанство.
rjkz написав:Такое впечатление, что кому-то нужны не победа Израиля над хамасом и не восстановление суверинитета Украины.
Как кому,нынешней администрации США .Ибо только США с ее военной и экономической мощью способны противостоять новой оси зла. Европейцы впустившие к себе мусульман и подсевшие на российские энергоносители и китайские товары способны только на недолгие спорадические выступления после которых их уверенно толкают на "правильную" дорогу самоубийства пользуясь демагогией о правах человека те,кто у себя на родине таких слов никогда не слышат. При этом ни в коем случае нельзя снимать вину с руководителей Украины и Израиля. Первые 30 лет беспрерывно разворовывали и распродавали доставшееся от СССР не создав полноценного государства,а вторые 20 лет пытались доказать себе,что крокодила которые живёт рядом можно умиротворить дав ему возможность приобщиться к цивилизации и тем самым сделав вегетарианцем. Сейчас наступает момент истины. Если США и вслед за ним ее немногочисленные союзники не проснутся от летаргического сна ( а это я вижу только в смене хозяина Белого дома на республиканца) то перспективы и для этих двух стран,и вообще свободного мира будут очень печальны.
Республиканца - может быть, но не абы какого. Напомню, МАГА проповедует изоляционизм и уход СЩА с позиции "мирового жандарма". Повторюсь в который раз, США нужен республиканец типа Маккейна. А не Трамп и как минимум Рамасвами. Да и Дисантис - это просто попытка выбрать меньшее зло из республиканцев.
Наші люди, які виїхали та продовжують виїжджати в США, зовсім якось не турбуються про ефемерну пенсію. Їх турбує сьогодення. Півночі спілкувався з нашими прибульцями, які розказували про Cybertrack: - $80К полный привод; - $60 если только задний; - Там еще запас хода тоже отличается; - Быстрее чем Porshe 911; - 4 розетки на 120 и 240 Вольт. На выходе выдает 11.5 кВт; - Можно заряжать другие машины или использовать как резервное питание если дома пропал свет; - Пуле непробиваемый корпус. Там есть видео как из 9мм в него стреляли…. https://twitter.com/cybertruck/status/1 ... q1RPT__Gyw
Незрелон мышление. Вместо интереса к игрушкам, которые после покупки будут дешеветь, лучше-бы думали как сберечь и приумножить деньги. Например, на моменте, 80к +ТАХ и плюс еще чуть более 10к будут давать 400 долларов в месяц. Это САМЫЙ нерисковый доход, при котором сам капитал находится под банковской гарантией. Можно, как мой знакомый, правда мЕньшую сумму, купил акции техногиганта и уже имееь 40%+ Или купить федеральные бонды, сейчас 5,27% годовых. У того же знакомого они под примерно 7%.
rjkz написав: Республиканца - может быть, но не абы какого. Напомню, МАГА проповедует изоляционизм и уход СЩА с позиции "мирового жандарма". Повторюсь в который раз, США нужен республиканец типа Маккейна. А не Трамп и как минимум Рамасвами. Да и Дисантис - это просто попытка выбрать меньшее зло из республиканцев.
Если из респов можно кого-то выбрать,то любой из демократов это дальнейший провал США,причем и внутри страны не меньше чем снаружи, и дальнейшее наступление оси зла.