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Наші люди, які виїхали та продовжують виїжджати в США, зовсім якось не турбуються про ефемерну пенсію. Їх турбує сьогодення. Півночі спілкувався з нашими прибульцями, які розказували про Cybertrack: - $80К полный привод; - $60 если только задний; - Там еще запас хода тоже отличается; - Быстрее чем Porshe 911; - 4 розетки на 120 и 240 Вольт. На выходе выдает 11.5 кВт; - Можно заряжать другие машины или использовать как резервное питание если дома пропал свет; - Пуле непробиваемый корпус. Там есть видео как из 9мм в него стреляли…. https://twitter.com/cybertruck/status/1 ... q1RPT__Gyw
Незрелое мышление. Вместо интереса к игрушкам, которые после покупки будут дешеветь, лучше-бы думали как сберечь и приумножить деньги. Например, на моменте, 80к +ТАХ и плюс еще чуть более 10к будут давать 400 долларов в месяц. Это САМЫЙ нерисковый доход, при котором сам капитал находится под банковской гарантией. Можно, как мой знакомый, правда мЕньшую сумму, купил акции техногиганта и уже имееь 40%+ Или купить федеральные бонды, сейчас 5,27% годовых. У того же знакомого они под примерно 7%.
Ви теоретично (ТЕОРЕТИЧНО) маєте рацію. Тобто така думка має право на існування. І вона є дуже вірною. Але ось яка штука: - тоді як бути з тим, що в країні, яка у стані війни, і яка - за думкою Віталія Портнікова - буде продовжуватися вічно (він сказав так - цитую по пам"яті: "Мы все уже умрем, а война будет ещё продолжаться") кількість куплених дорогих авто перевищує будь-який здоровий глузд? - тоді як тобі бути з тим, що в Україні повні автосалони на продаж з "вторинного ринку" автівок за ціно не дешевше 100 000 доларів і рік випуску яких - 2022 (другий) рік. Получаєтсья, всі ці покупці могли ж вкласти гроші - зароблені важкою працю на металургійному заводі ім. Петровського, або на Запоріжсталі - в інші - згадані у вас правильні мудрі місця. Але не вкладали. Це реалії українські.
А тепер реалії США: - як мені сказали позавчора "наші" з українців черги на купівлю того пєпєлапаца на сьогодні такі, що люди згодні чекати 4 (чотири) роки. Не думаю, що всі вони телепні, які нічого не прорахували. - сумма в 60 000 доларів за новинку ринку НАШИМ людям можєут здатися велиткою. Аде ж ви розумі/єите - що це - річна зарплатні не самої виосокоплачуваної людини в США - ледве не прибиральника в Макдональдсі. - і далі, ми ж розуміємо знамениту фразу Остапа Бандера (по пам"яті) "Если в стране водятся деньги,:то должны же быть люди, у которых их много". А эти люди рассуждают несколько по-иному. Например, они никогда не забронируют для себя отель за 100 долларов, если рядом есть отель за 500 долларов в сутки. И не потому: что он чем-то лучше. А просто потому:, что в отель за 500 долларов в сутки НЕ ХОДЯТ те, кто бронирует отели за 100 долларов в сутки.
akurt написав:Пан Маск, пане Denik, бере приклад з украінських олігархів. Ви знаєте хоч одного, хто поділився вкраденим в Україні? А у Маска не крадене: придумане, створене, зароблене. Ото ж…
треба коректніше з висловлюваннями - це ще не зароблене. в проекти Маска інвестовано купа чужих грошей, й чи окупляться вони - питання відкрите.
Я передам ваші застереження про незароблене найбагатшій людині Планети Земля. Точно Вас прислухається.
гадаю не передасте - передавалка не виросла
але це все одно факт. розмір його статків залежить від вартості акцій, в тому числі Тесли, але я так розумію, котуються вони на рівні десятки, якщо не сотні річних ebitda. з точки зору форумчан, це взагалі неприбутково - вклав умовну тисячу уо, а отримає за рік - 10 уо.
це я й називаю, що ринок акцій поламався - вартість трохи неринкова. так, Microsoft свого часу була вигідна інвестиція. а от Facebook чи X - не певен. й зараз таких бізнесів багато.
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З приводу допису від Shaman. Дуже добре, що на форумі є фахівці з акцій американських компаній. Це чудово. Вже були фахівці з американської іпотеки, хоча ніколи в житті не мали жодної іпотеки; - вже були фахівці з американського будівництва, які ніколи в житті не наближалися до США ближче ніж 10 000 км; - тепер є фахівець і в акціях - це просто чудово.
P.S. Мені особисто відома тільки одна людина, яка розбирається в цій темі: це не ви, не я, і я зрозуміло, не скажу, хто це. Єдине, що скажу: досить довго нічого не пише, бо їй не цікаво писати дурниці про СРСР, ціну на морозиво Пломбір в часи В.В. Щербицького та аналогічне. Є такі люди на світі: замість пустого базікання займаються реальною справою.
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