Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1626162716281629 Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:43 rjkz написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA



Наші люди, які виїхали та продовжують виїжджати в США, зовсім якось не турбуються про ефемерну пенсію.

Їх турбує сьогодення. Півночі спілкувався з нашими прибульцями, які розказували про Cybertrack:

- $80К полный привод;

- $60 если только задний;

- Там еще запас хода тоже отличается;

- Быстрее чем Porshe 911;

- 4 розетки на 120 и 240 Вольт. На выходе выдает 11.5 кВт;

- Можно заряжать другие машины или использовать как резервное питание если дома пропал свет;

- Пуле непробиваемый корпус. Там есть видео как из 9мм в него стреляли….

https://twitter.com/cybertruck/status/1 ... q1RPT__Gyw



І про пенсію - жодного слова…

https://x.com/cybertruck/status/1730405 ... q1RPT__Gyw Еміграція, заробітчанствоNews from USAНаші люди, які виїхали та продовжують виїжджати в США, зовсім якось не турбуються про ефемерну пенсію.Їх турбує сьогодення. Півночі спілкувався з нашими прибульцями, які розказували про Cybertrack:- $80К полный привод;- $60 если только задний;- Там еще запас хода тоже отличается;- Быстрее чем Porshe 911;- 4 розетки на 120 и 240 Вольт. На выходе выдает 11.5 кВт;- Можно заряжать другие машины или использовать как резервное питание если дома пропал свет;- Пуле непробиваемый корпус. Там есть видео как из 9мм в него стреляли….І про пенсію - жодного слова…



Незрелое мышление.

Вместо интереса к игрушкам, которые после покупки будут дешеветь, лучше-бы думали как сберечь и приумножить деньги.

Например, на моменте, 80к +ТАХ и плюс еще чуть более 10к будут давать 400 долларов в месяц. Это САМЫЙ нерисковый доход, при котором сам капитал находится под банковской гарантией.

Можно, как мой знакомый, правда мЕньшую сумму, купил акции техногиганта и уже имееь 40%+

Или купить федеральные бонды, сейчас 5,27% годовых. У того же знакомого они под примерно 7%. Незрелое мышление.Вместо интереса к игрушкам, которые после покупки будут дешеветь, лучше-бы думали как сберечь и приумножить деньги.Например, на моменте, 80к +ТАХ и плюс еще чуть более 10к будут давать 400 долларов в месяц. Это САМЫЙ нерисковый доход, при котором сам капитал находится под банковской гарантией.Можно, как мой знакомый, правда мЕньшую сумму, купил акции техногиганта и уже имееь 40%+Или купить федеральные бонды, сейчас 5,27% годовых. У того же знакомого они под примерно 7%.



Ви теоретично (ТЕОРЕТИЧНО) маєте рацію. Тобто така думка має право на існування.

І вона є дуже вірною.

Але ось яка штука:

- тоді як бути з тим, що в країні, яка у стані війни, і яка - за думкою Віталія Портнікова - буде продовжуватися вічно (він сказав так - цитую по пам"яті: "Мы все уже умрем, а война будет ещё продолжаться") кількість куплених дорогих авто перевищує будь-який здоровий глузд?

- тоді як тобі бути з тим, що в Україні повні автосалони на продаж з "вторинного ринку" автівок за ціно не дешевше 100 000 доларів і рік випуску яких - 2022 (другий) рік. Получаєтсья, всі ці покупці могли ж вкласти гроші - зароблені важкою працю на металургійному заводі ім. Петровського, або на Запоріжсталі - в інші - згадані у вас правильні мудрі місця. Але не вкладали.

Це реалії українські.



А тепер реалії США:

- як мені сказали позавчора "наші" з українців черги на купівлю того пєпєлапаца на сьогодні такі, що люди згодні чекати 4 (чотири) роки. Не думаю, що всі вони телепні, які нічого не прорахували.

- сумма в 60 000 доларів за новинку ринку НАШИМ людям можєут здатися велиткою. Аде ж ви розумі/єите - що це - річна зарплатні не самої виосокоплачуваної людини в США - ледве не прибиральника в Макдональдсі.

- і далі, ми ж розуміємо знамениту фразу Остапа Бандера (по пам"яті) "Если в стране водятся деньги,:то должны же быть люди, у которых их много".

А эти люди рассуждают несколько по-иному.

Например, они никогда не забронируют для себя отель за 100 долларов, если рядом есть отель за 500 долларов в сутки.

И не потому: что он чем-то лучше. А просто потому:, что в отель за 500 долларов в сутки НЕ ХОДЯТ те, кто бронирует отели за 100 долларов в сутки. Ви теоретично (ТЕОРЕТИЧНО) маєте рацію. Тобто така думка має право на існування.Але ось яка штука:- тоді як бути з тим, що в країні, яка у стані війни, і яка - за думкою Віталія Портнікова - буде продовжуватися вічно (він сказав так - цитую по пам"яті: "Мы все уже умрем, а война будет ещё продолжаться") кількість куплених дорогих авто перевищує будь-який здоровий глузд?- тоді як тобі бути з тим, що в Україні повні автосалони на продаж з "вторинного ринку" автівок за ціно не дешевше 100 000 доларів і рік випуску яких - 2022 (другий) рік. Получаєтсья, всі ці покупці могли ж вкласти гроші - зароблені важкою працю на металургійному заводі ім. Петровського, або на Запоріжсталі - в інші - згадані у вас правильні мудрі місця. Але не вкладали.Це реалії українські.А тепер реалії США:- як мені сказали позавчора "наші" з українців черги на купівлю того пєпєлапаца на сьогодні такі, що люди згодні чекати 4 (чотири) роки. Не думаю, що всі вони телепні, які нічого не прорахували.- сумма в 60 000 доларів за новинку ринку НАШИМ людям можєут здатися велиткою. Аде ж ви розумі/єите - що це - річна зарплатні не самої виосокоплачуваної людини в США - ледве не прибиральника в Макдональдсі.- і далі, ми ж розуміємо знамениту фразу Остапа Бандера (по пам"яті) "Если в стране водятся деньги,:то должны же быть люди, у которых их много".А эти люди рассуждают несколько по-иному.Например, они никогда не забронируют для себя отель за 100 долларов, если рядом есть отель за 500 долларов в сутки.И не потому: что он чем-то лучше. А просто потому:, что в отель за 500 долларов в сутки НЕ ХОДЯТ те, кто бронирует отели за 100 долларов в сутки. akurt

Повідомлень: 8755 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3390 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:52 akurt написав: Shaman написав: akurt написав: Пан Маск, пане Denik, бере приклад з украінських олігархів.

Ви знаєте хоч одного, хто поділився вкраденим в Україні? А у Маска не крадене: придумане, створене, зароблене.

Ото ж… Пан Маск, пане Denik, бере приклад з украінських олігархів.Ви знаєте хоч одного, хто поділився вкраденим в Україні? А у Маска не крадене: придумане, створене,Ото ж…

треба коректніше з висловлюваннями - це ще не зароблене.

в проекти Маска інвестовано купа чужих грошей, й чи окупляться вони - питання відкрите. треба коректніше з висловлюваннями - це ще не зароблене.в проекти Маска інвестовано купа чужих грошей, й чи окупляться вони - питання відкрите.

Я передам ваші застереження про незароблене найбагатшій людині Планети Земля.

Точно Вас прислухається. Я передам ваші застереження про незароблене найбагатшій людині Планети Земля.Точно Вас прислухається.

гадаю не передасте - передавалка не виросла



але це все одно факт. розмір його статків залежить від вартості акцій, в тому числі Тесли, але я так розумію, котуються вони на рівні десятки, якщо не сотні річних ebitda. з точки зору форумчан, це взагалі неприбутково - вклав умовну тисячу уо, а отримає за рік - 10 уо.



це я й називаю, що ринок акцій поламався - вартість трохи неринкова. так, Microsoft свого часу була вигідна інвестиція. а от Facebook чи X - не певен. й зараз таких бізнесів багато. гадаю не передасте - передавалка не вирослаале це все одно факт. розмір його статків залежить від вартості акцій, в тому числі Тесли, але я так розумію, котуються вони на рівні десятки, якщо не сотні річних ebitda. з точки зору форумчан, це взагалі неприбутково - вклав умовну тисячу уо, а отримає за рік - 10 уо.це я й називаю, що ринок акцій поламався - вартість трохи неринкова. так, Microsoft свого часу була вигідна інвестиція. а от Facebook чи X - не певен. й зараз таких бізнесів багато. Shaman

Повідомлень: 4781 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 18:48 Re: Еміграція, заробітчанство The World’s 2o Best Cities to Live

Malaga, Spain

Alicante, Spain

Valencia, Spain

Ras Al Khaimah

Abu Dhabi, UAE

Madrid, Spain

Mexico City, Mexico

Kuala Lumpur, Malaysia

Bangkok, Thailand

Muscat, Oman

Dubai, UAE

Lisbon, Portugal

Barcelona, Spain

Amsterdam, the Netherlands

Nairobi, Kenya

Zurich, Switzerland

Athens, Greece

Stockholm, Sweden

Luxembourg City, Luxembourg

The Hague, the Netherlands



https://www.forbes.com/sites/laurabegle ... 0ecfb64346



Как-то так Как-то так slonomag Повідомлень: 429 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 89 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 18:49 З приводу допису від Shaman.

Дуже добре, що на форумі є фахівці з акцій американських компаній.

Це чудово.

Вже були фахівці з американської іпотеки, хоча ніколи в житті не мали жодної іпотеки;

- вже були фахівці з американського будівництва, які ніколи в житті не наближалися до США ближче ніж 10 000 км;

- тепер є фахівець і в акціях - це просто чудово.



P.S. Мені особисто відома тільки одна людина, яка розбирається в цій темі: це не ви, не я, і я зрозуміло, не скажу, хто це. Єдине, що скажу: досить довго нічого не пише, бо їй не цікаво писати дурниці про СРСР, ціну на морозиво Пломбір в часи В.В. Щербицького та аналогічне.

Є такі люди на світі: замість пустого базікання займаються реальною справою. akurt

Повідомлень: 8755 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3390 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:04 Nairobi, Kenya slonomag написав: The World’s 2o Best Cities to Live

Malaga, Spain

Alicante, Spain

Valencia, Spain

Ras Al Khaimah

Abu Dhabi, UAE

Madrid, Spain

Mexico City, Mexico

Kuala Lumpur, Malaysia

Bangkok, Thailand

Muscat, Oman

Dubai, UAE

Lisbon, Portugal

Barcelona, Spain

Amsterdam, the Netherlands

Nairobi, Kenya

Zurich, Switzerland

Athens, Greece

Stockholm, Sweden

Luxembourg City, Luxembourg

The Hague, the Netherlands



https://www.forbes.com/sites/laurabegle ... 0ecfb64346



Как-то так Как-то так

Nairobi, Kenya

Це там де недавно ІТ девцентр відкрили?

А як же ІТ-Мєкка? (с) (тм) yura Nairobi, KenyaЦе там де недавно ІТ девцентр відкрили?А як же ІТ-Мєкка? (с) (тм) yura flyman

Повідомлень: 33305 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1558 раз. Подякували: 2728 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1626162716281629 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Альтернативщик BIGor і 4 гостейМодератори: Faceless