Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:43

rjkz написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA



Наші люди, які виїхали та продовжують виїжджати в США, зовсім якось не турбуються про ефемерну пенсію.

Їх турбує сьогодення. Півночі спілкувався з нашими прибульцями, які розказували про Cybertrack:

- $80К полный привод;

- $60 если только задний;

- Там еще запас хода тоже отличается;

- Быстрее чем Porshe 911;

- 4 розетки на 120 и 240 Вольт. На выходе выдает 11.5 кВт;

- Можно заряжать другие машины или использовать как резервное питание если дома пропал свет;

- Пуле непробиваемый корпус. Там есть видео как из 9мм в него стреляли….

https://twitter.com/cybertruck/status/1 ... q1RPT__Gyw



І про пенсію - жодного слова…

https://x.com/cybertruck/status/1730405 ... q1RPT__Gyw Еміграція, заробітчанствоNews from USAНаші люди, які виїхали та продовжують виїжджати в США, зовсім якось не турбуються про ефемерну пенсію.Їх турбує сьогодення. Півночі спілкувався з нашими прибульцями, які розказували про Cybertrack:- $80К полный привод;- $60 если только задний;- Там еще запас хода тоже отличается;- Быстрее чем Porshe 911;- 4 розетки на 120 и 240 Вольт. На выходе выдает 11.5 кВт;- Можно заряжать другие машины или использовать как резервное питание если дома пропал свет;- Пуле непробиваемый корпус. Там есть видео как из 9мм в него стреляли….І про пенсію - жодного слова…



Незрелое мышление.

Вместо интереса к игрушкам, которые после покупки будут дешеветь, лучше-бы думали как сберечь и приумножить деньги.

Например, на моменте, 80к +ТАХ и плюс еще чуть более 10к будут давать 400 долларов в месяц. Это САМЫЙ нерисковый доход, при котором сам капитал находится под банковской гарантией.

Можно, как мой знакомый, правда мЕньшую сумму, купил акции техногиганта и уже имееь 40%+

Или купить федеральные бонды, сейчас 5,27% годовых. У того же знакомого они под примерно 7%. Незрелое мышление.Вместо интереса к игрушкам, которые после покупки будут дешеветь, лучше-бы думали как сберечь и приумножить деньги.Например, на моменте, 80к +ТАХ и плюс еще чуть более 10к будут давать 400 долларов в месяц. Это САМЫЙ нерисковый доход, при котором сам капитал находится под банковской гарантией.Можно, как мой знакомый, правда мЕньшую сумму, купил акции техногиганта и уже имееь 40%+Или купить федеральные бонды, сейчас 5,27% годовых. У того же знакомого они под примерно 7%.

І вона є дуже вірною.

Ви теоретично (ТЕОРЕТИЧНО) маєте рацію. Тобто така думка має право на існування.Але ось яка штука:- тоді як бути з тим, що в країні, яка у стані війни, і яка - за думкою Віталія Портнікова - буде продовжуватися вічно (він сказав так - цитую по пам"яті: "Мы все уже умрем, а война будет ещё продолжаться") кількість куплених дорогих авто перевищує будь-який здоровий глузд?- тоді як тобі бути з тим, що в Україні повні автосалони на продаж з "вторинного ринку" автівок за ціно не дешевше 100 000 доларів і рік випуску яких - 2022 (другий) рік. Получаєтсья, всі ці покупці могли ж вкласти гроші - зароблені важкою працю на металургійному заводі ім. Петровського, або на Запоріжсталі - в інші - згадані у вас правильні мудрі місця. Але не вкладали.Це реалії українські.А тепер реалії США:- як мені сказали позавчора "наші" з українців черги на купівлю того пєпєлапаца на сьогодні такі, що люди згодні чекати 4 (чотири) роки. Не думаю, що всі вони телепні, які нічого не прорахували.- сумма в 60 000 доларів за новинку ринку НАШИМ людям можєут здатися велиткою. Аде ж ви розумі/єите - що це - річна зарплатні не самої виосокоплачуваної людини в США - ледве не прибиральника в Макдональдсі.- і далі, ми ж розуміємо знамениту фразу Остапа Бандера (по пам"яті) "Если в стране водятся деньги,:то должны же быть люди, у которых их много".А эти люди рассуждают несколько по-иному.Например, они никогда не забронируют для себя отель за 100 долларов, если рядом есть отель за 500 долларов в сутки.И не потому: что он чем-то лучше. А просто потому:, что в отель за 500 долларов в сутки НЕ ХОДЯТ те, кто бронирует отели за 100 долларов в сутки.