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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:29
Shaman написав:
що ж хлопчику, давай знову повчимо тебе розуму, бо твоя пихатість зовсім не відповідає тому, що ти справді знаєш
Повеселили реально. Дякую.
Коментувати не буду. Краще відкрию пляшку віскі з тостом за такого знаного хВахівця ринку акцій американських компаній.
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