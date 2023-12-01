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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1627162816291630
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:29

  Shaman написав:що ж хлопчику, давай знову повчимо тебе розуму, бо твоя пихатість зовсім не відповідає тому, що ти справді знаєш ;)

Повеселили реально. Дякую.
Коментувати не буду. Краще відкрию пляшку віскі з тостом за такого знаного хВахівця ринку акцій американських компаній.
akurt
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