RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1627162816291630
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:29

  Shaman написав:що ж хлопчику, давай знову повчимо тебе розуму, бо твоя пихатість зовсім не відповідає тому, що ти справді знаєш ;)

Повеселили реально. Дякую.
Коментувати не буду. Краще відкрию пляшку віскі з тостом за такого знаного хВахівця ринку акцій американських компаній.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8761
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3391 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:52

  akurt написав:
  Shaman написав:що ж хлопчику, давай знову повчимо тебе розуму, бо твоя пихатість зовсім не відповідає тому, що ти справді знаєш ;)

Повеселили реально. Дякую.
Коментувати не буду. Краще відкрию пляшку віскі з тостом за такого знаного хВахівця ринку акцій американських компаній.

ми ж уважно слідкуємо за тим, що ви пишете, що робите :D

ключове слово - пишете :lol:

й чесно визнайте - "в економіці не розбираюсь". розбираюсь лише в освіті, але не економічний ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4786
З нами з: 29.09.19
Подякував: 522 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:00

Продовжуйте смішити. Мені подобається.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8761
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3391 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:01

  flyman написав:
  BIGor написав:Ткнув рандомно спальний район в Найробі
https://www.google.com/maps/@-1.2918041 ... ?entry=ttu

недавно тут були стрітв"ю чи то ЛА чи СФ в подібному стилі


Пане Флаймане, дійсно було те, що ви пишете.
Ви ж розумна людина і повинні розуміти: створено відеоролик для Yutube, який містить фрагменти відеозаписів в різні дні та в різні часи дня і року на вулицях передмістя Los Angeles - нагадаю: одного з найвідоміших міст світу, населених найзаможнішими людьми.
Люди недосвідчені лайкають ту творчість, а та творчість палає, бо фокус вдалий получився: в реально жебракуватій країні, в якій йде війна з найкровожерливішим загарбником, дивляться аплодують і думають, що війна - то не так і погано.
А погано, якщо жінка-одинак іде по вулиці в 4 або 5 ранку, після «Спотикач» і її ніхто не чіпає. Іде і іде. Хитається так хитається.

Оскільки я багато разів був в тому місті (Los Angeles) і не тільки пішки, а й за кермом авто, або відвідував на літаку, або з порту Long Beach відходив в океан, то скажу майже обʼєктивно:
- місто може називатися «одноэтажная Америка», таку назву має відомий роман.
Нічого поганого в цьому немає: таку структуру мають багато міст світу: і San Francisco, і Calgary, і Las Vegas і Дніпро, і Київ (якщо не рахувати страшні райони з хрущовками або панельками).
- більшість будинків - одноповерхові, рідко - у багатих мікрорайонах типу Беверлі Хіллс - двоповерхових. Звісно, тільки на цьому форумі фахівці з нерухомості радять жити у шпаківнях мінімум на 450 квартир. Але не всім то сподобається.
- є і такі вулиці, як на тому відео: прості до без тями, із звичайними - часто не фарбованими - деревʼяними парканами. Але асфальтованими і без ям.
- є звичайні супермаркети для простого народу на кшталт SafeWay, в які ходять люди із числа туристів або із числа біженців, або із числа «простого народу». Але повірте мені: асортимент в тих магазинах не насниться 100% учасникам цього форуму.
- є прикольні родзинки, які не насняться мешканцям Києва або Дніпра: парковка в підземному паркінгу в 200 м від самого знаменитого кінотеатру світу, де по червоних доріжках ходять самі знамениті актори (я особисто майже потискав руку Джейсону Стейтхему) безкоштовна, якщо купиш каву в тому кінотеатрі.

В цілому я би сказав, що майже стандартне місто для великого міста в США: хмарочоси в самому центрі, одноповерхові приватні будинки на переважній площі міста, звичайні акуратні вулиці з зеленими газонами та інколи незвичними деревами, highway, які проходять через місто, виїзд до океану, на пляжах якого ніколи не побачиш людей, які плавають/купаються (крім спортсменів в гідрокостюмах) бо океан - завжди холодний…
Можливо, десь в Нікополі і краще.
Але не всі там хочуть жити.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8761
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3391 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:19

  akurt написав:Продовжуйте смішити. Мені подобається.

оце все що ви можете сказати про економіку :D

тому пийте віскі далі, не забувайте розбавляти колою ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4786
З нами з: 29.09.19
Подякував: 522 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:24

"Вчитися даром - це однаково. що вчитися даром!"
(крилатий вислів, який раніше існував у версії "Лікуватися даром - однаково, що лікватися даром!")

Тут на днях на гілці обговорювалося питання штучного інтелекту.
Є майже подарунок для дітей (студентів, учнів старших класів) учасників форуму.

Запрошують студентів приєднатися до вебінару “​​Використання розширеної реальності (VR/AR) і штучного інтелекту (AI) для навчання” від Роберти Саліван та Ніколь Саймон, професорів Університету штату Нью Йорк.

Під час вебінару вони дізнаються про:

- Найкращі практики в застосуванні VR/AR та AI в закладах освіти США;
- Інноваційні методи використання технологій для активізації навчального процесу;
- Додатки та ресурси, які використовуються в найпрогресивніших освітніх установах США;
- Можливості онлайн курсу “Новітні технології для навчання і успіху впродовж життя” у застосуванні VR/AR та AI.
Під час вебінару буде доступний синхронний переклад.
Реєстрація за посиланням:
https://educationusa.us7.list-manage.co ... 6bce90978a
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8761
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3391 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:38

  akurt написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Ткнув рандомно спальний район в Найробі
https://www.google.com/maps/@-1.2918041 ... ?entry=ttu

недавно тут були стрітв"ю чи то ЛА чи СФ в подібному стилі


Пане Флаймане, дійсно було те, що ви пишете.
Ви ж розумна людина і повинні розуміти: створено відеоролик для Yutube, який містить фрагменти відеозаписів в різні дні та в різні часи дня і року на вулицях передмістя Los Angeles - нагадаю: одного з найвідоміших міст світу, населених найзаможнішими людьми.
Люди недосвідчені лайкають ту творчість, а та творчість палає, бо фокус вдалий получився: в реально жебракуватій країні, в якій йде війна з найкровожерливішим загарбником, дивляться аплодують і думають, що війна - то не так і погано.
А погано, якщо жінка-одинак іде по вулиці в 4 або 5 ранку, після «Спотикач» і її ніхто не чіпає. Іде і іде. Хитається так хитається.

Оскільки я багато разів був в тому місті (Los Angeles) і не тільки пішки, а й за кермом авто, або відвідував на літаку, або з порту Long Beach відходив в океан, то скажу майже обʼєктивно:
- місто може називатися «одноэтажная Америка», таку назву має відомий роман.
Нічого поганого в цьому немає: таку структуру мають багато міст світу: і San Francisco, і Calgary, і Las Vegas і Дніпро, і Київ (якщо не рахувати страшні райони з хрущовками або панельками).
- більшість будинків - одноповерхові, рідко - у багатих мікрорайонах типу Беверлі Хіллс - двоповерхових. Звісно, тільки на цьому форумі фахівці з нерухомості радять жити у шпаківнях мінімум на 450 квартир. Але не всім то сподобається.
- є і такі вулиці, як на тому відео: прості до без тями, із звичайними - часто не фарбованими - деревʼяними парканами. Але асфальтованими і без ям.
- є звичайні супермаркети для простого народу на кшталт SafeWay, в які ходять люди із числа туристів або із числа біженців, або із числа «простого народу». Але повірте мені: асортимент в тих магазинах не насниться 100% учасникам цього форуму.
- є прикольні родзинки, які не насняться мешканцям Києва або Дніпра: парковка в підземному паркінгу в 200 м від самого знаменитого кінотеатру світу, де по червоних доріжках ходять самі знамениті актори (я особисто майже потискав руку Джейсону Стейтхему) безкоштовна, якщо купиш каву в тому кінотеатрі.

В цілому я би сказав, що майже стандартне місто для великого міста в США: хмарочоси в самому центрі, одноповерхові приватні будинки на переважній площі міста, звичайні акуратні вулиці з зеленими газонами та інколи незвичними деревами, highway, які проходять через місто, виїзд до океану, на пляжах якого ніколи не побачиш людей, які плавають/купаються (крім спортсменів в гідрокостюмах) бо океан - завжди холодний…
Можливо, десь в Нікополі і краще.
Але не всі там хочуть жити.

У вас в слові "Найробі" 5 помилок. Колишній аудитор великої 4ки теж не даунтан/офіси розробки ФААНГ в Кенії вирішив нам показати.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33308
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1558 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:45

  flyman написав:У вас в слові "Найробі" 5 помилок. Колишній аудитор великої 4ки теж не даунтан/офіси розробки ФААНГ в Кенії вирішив нам показати.

В моєму тексті не було і немає слова "Найробі".
Не помиляйтеся так - бо знову вступите в якусь халепу.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8761
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3391 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:54

  akurt написав:
  flyman написав:У вас в слові "Найробі" 5 помилок. Колишній аудитор великої 4ки теж не даунтан/офіси розробки ФААНГ в Кенії вирішив нам показати.

В моєму тексті не було і немає слова "Найробі".
Не помиляйтеся так - бо знову вступите в якусь халепу.

Тема про еміграцію, а не репатріацію
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33308
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1558 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:18

  flyman написав:
  akurt написав:
  flyman написав:У вас в слові "Найробі" 5 помилок. Колишній аудитор великої 4ки теж не даунтан/офіси розробки ФААНГ в Кенії вирішив нам показати.

В моєму тексті не було і немає слова "Найробі".
Не помиляйтеся так - бо знову вступите в якусь халепу.

Тема про еміграцію, а не репатріацію

Хіба це означає, що в слові "еміграція" вам можна робити 5 помилок, а в слові "репатріація" - аж 10?
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8761
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3391 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1627162816291630
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1614)
01.12.2023 21:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.