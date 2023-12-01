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#<1 ... 1627162816291630 Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:29 Shaman написав: що ж хлопчику, давай знову повчимо тебе розуму, бо твоя пихатість зовсім не відповідає тому, що ти справді знаєш

що ж хлопчику, давай знову повчимо тебе розуму, бо твоя пихатість зовсім не відповідає тому, що ти справді знаєш

Повеселили реально. Дякую.

Коментувати не буду. Краще відкрию пляшку віскі з тостом за такого знаного хВахівця ринку акцій американських компаній. Повеселили реально. Дякую.Коментувати не буду. Краще відкрию пляшку віскі з тостом за такого знаного хВахівця ринку акцій американських компаній. akurt

Повідомлень: 8761 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3391 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:52 akurt написав: Shaman написав: що ж хлопчику, давай знову повчимо тебе розуму, бо твоя пихатість зовсім не відповідає тому, що ти справді знаєш

що ж хлопчику, давай знову повчимо тебе розуму, бо твоя пихатість зовсім не відповідає тому, що ти справді знаєш

Повеселили реально. Дякую.

Коментувати не буду. Краще відкрию пляшку віскі з тостом за такого знаного хВахівця ринку акцій американських компаній. Повеселили реально. Дякую.Коментувати не буду. Краще відкрию пляшку віскі з тостом за такого знаного хВахівця ринку акцій американських компаній.

ми ж уважно слідкуємо за тим, що ви пишете, що робите



ключове слово - пишете



й чесно визнайте - "в економіці не розбираюсь". розбираюсь лише в освіті, але не економічний ми ж уважно слідкуємо за тим, що ви пишете, що робитеключове слово -й чесно визнайте - "в економіці не розбираюсь". розбираюсь лише в освіті, але не економічний Shaman

Повідомлень: 4786 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1240 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:00 Продовжуйте смішити. Мені подобається. akurt

Повідомлень: 8761 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3391 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:01 flyman написав: BIGor написав: Ткнув рандомно спальний район в Найробі

https://www.google.com/maps/@-1.2918041 ... ?entry=ttu Ткнув рандомно спальний район в Найробі

недавно тут були стрітв"ю чи то ЛА чи СФ в подібному стилі недавно тут були стрітв"ю чи то ЛА чи СФ в подібному стилі



Пане Флаймане, дійсно було те, що ви пишете.

Ви ж розумна людина і повинні розуміти: створено відеоролик для Yutube, який містить фрагменти відеозаписів в різні дні та в різні часи дня і року на вулицях передмістя Los Angeles - нагадаю: одного з найвідоміших міст світу, населених найзаможнішими людьми.

Люди недосвідчені лайкають ту творчість, а та творчість палає, бо фокус вдалий получився: в реально жебракуватій країні, в якій йде війна з найкровожерливішим загарбником, дивляться аплодують і думають, що війна - то не так і погано.

А погано, якщо жінка-одинак іде по вулиці в 4 або 5 ранку, після «Спотикач» і її ніхто не чіпає. Іде і іде. Хитається так хитається.



Оскільки я багато разів був в тому місті (Los Angeles) і не тільки пішки, а й за кермом авто, або відвідував на літаку, або з порту Long Beach відходив в океан, то скажу майже обʼєктивно:

- місто може називатися «одноэтажная Америка», таку назву має відомий роман.

Нічого поганого в цьому немає: таку структуру мають багато міст світу: і San Francisco, і Calgary, і Las Vegas і Дніпро, і Київ (якщо не рахувати страшні райони з хрущовками або панельками).

- більшість будинків - одноповерхові, рідко - у багатих мікрорайонах типу Беверлі Хіллс - двоповерхових. Звісно, тільки на цьому форумі фахівці з нерухомості радять жити у шпаківнях мінімум на 450 квартир. Але не всім то сподобається.

- є і такі вулиці, як на тому відео: прості до без тями, із звичайними - часто не фарбованими - деревʼяними парканами. Але асфальтованими і без ям.

- є звичайні супермаркети для простого народу на кшталт SafeWay, в які ходять люди із числа туристів або із числа біженців, або із числа «простого народу». Але повірте мені: асортимент в тих магазинах не насниться 100% учасникам цього форуму.

- є прикольні родзинки, які не насняться мешканцям Києва або Дніпра: парковка в підземному паркінгу в 200 м від самого знаменитого кінотеатру світу, де по червоних доріжках ходять самі знамениті актори (я особисто майже потискав руку Джейсону Стейтхему) безкоштовна, якщо купиш каву в тому кінотеатрі.



В цілому я би сказав, що майже стандартне місто для великого міста в США: хмарочоси в самому центрі, одноповерхові приватні будинки на переважній площі міста, звичайні акуратні вулиці з зеленими газонами та інколи незвичними деревами, highway, які проходять через місто, виїзд до океану, на пляжах якого ніколи не побачиш людей, які плавають/купаються (крім спортсменів в гідрокостюмах) бо океан - завжди холодний…

Можливо, десь в Нікополі і краще.

Але не всі там хочуть жити. Пане Флаймане, дійсно було те, що ви пишете.Ви ж розумна людина і повинні розуміти: створено відеоролик для Yutube, який містить фрагменти відеозаписів в різні дні та в різні часи дня і року на вулицях передмістя Los Angeles - нагадаю: одного з найвідоміших міст світу, населених найзаможнішими людьми.Люди недосвідчені лайкають ту творчість, а та творчість палає, бо фокус вдалий получився: в реально жебракуватій країні, в якій йде війна з найкровожерливішим загарбником, дивляться аплодують і думають, що війна - то не так і погано.А погано, якщо жінка-одинак іде по вулиці в 4 або 5 ранку, після «Спотикач» і її ніхто не чіпає. Іде і іде. Хитається так хитається.Оскільки я багато разів був в тому місті (Los Angeles) і не тільки пішки, а й за кермом авто, або відвідував на літаку, або з порту Long Beach відходив в океан, то скажу майже обʼєктивно:- місто може називатися «одноэтажная Америка», таку назву має відомий роман.Нічого поганого в цьому немає: таку структуру мають багато міст світу: і San Francisco, і Calgary, і Las Vegas і Дніпро, і Київ (якщо не рахувати страшні райони з хрущовками або панельками).- більшість будинків - одноповерхові, рідко - у багатих мікрорайонах типу Беверлі Хіллс - двоповерхових. Звісно, тільки на цьому форумі фахівці з нерухомості радять жити у шпаківнях мінімум на 450 квартир. Але не всім то сподобається.- є і такі вулиці, як на тому відео: прості до без тями, із звичайними - часто не фарбованими - деревʼяними парканами. Але асфальтованими і без ям.- є звичайні супермаркети для простого народу на кшталт SafeWay, в які ходять люди із числа туристів або із числа біженців, або із числа «простого народу». Але повірте мені: асортимент в тих магазинах не насниться 100% учасникам цього форуму.- є прикольні родзинки, які не насняться мешканцям Києва або Дніпра: парковка в підземному паркінгу в 200 м від самого знаменитого кінотеатру світу, де по червоних доріжках ходять самі знамениті актори (я особисто майже потискав руку Джейсону Стейтхему) безкоштовна, якщо купиш каву в тому кінотеатрі.В цілому я би сказав, що майже стандартне місто для великого міста в США: хмарочоси в самому центрі, одноповерхові приватні будинки на переважній площі міста, звичайні акуратні вулиці з зеленими газонами та інколи незвичними деревами, highway, які проходять через місто, виїзд до океану, на пляжах якого ніколи не побачиш людей, які плавають/купаються (крім спортсменів в гідрокостюмах) бо океан - завжди холодний…Можливо, десь в Нікополі і краще.Але не всі там хочуть жити. akurt

Повідомлень: 8761 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3391 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:19 akurt написав: Продовжуйте смішити. Мені подобається. Продовжуйте смішити. Мені подобається.

оце все що ви можете сказати про економіку



тому пийте віскі далі, не забувайте розбавляти колою оце все що ви можете сказати про економікутому пийте віскі далі, не забувайте розбавляти колою Shaman

Повідомлень: 4786 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1240 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:24 "Вчитися даром - це однаково. що вчитися даром!"

(крилатий вислів, який раніше існував у версії "Лікуватися даром - однаково, що лікватися даром!")



Тут на днях на гілці обговорювалося питання штучного інтелекту.

Є майже подарунок для дітей (студентів, учнів старших класів) учасників форуму.



Запрошують студентів приєднатися до вебінару “​​Використання розширеної реальності (VR/AR) і штучного інтелекту (AI) для навчання” від Роберти Саліван та Ніколь Саймон, професорів Університету штату Нью Йорк.



Під час вебінару вони дізнаються про:



- Найкращі практики в застосуванні VR/AR та AI в закладах освіти США;

- Інноваційні методи використання технологій для активізації навчального процесу;

- Додатки та ресурси, які використовуються в найпрогресивніших освітніх установах США;

- Можливості онлайн курсу “Новітні технології для навчання і успіху впродовж життя” у застосуванні VR/AR та AI.

Під час вебінару буде доступний синхронний переклад.

Реєстрація за посиланням:

https://educationusa.us7.list-manage.co ... 6bce90978a (крилатий вислів, який раніше існував у версії "Лікуватися даром - однаково, що лікватися даром!")Тут на днях на гілці обговорювалося питання штучного інтелекту.Є майже подарунок для дітей (студентів, учнів старших класів) учасників форуму.Запрошують студентів приєднатися до вебінару “​​Використання розширеної реальності (VR/AR) і штучного інтелекту (AI) для навчання” від Роберти Саліван та Ніколь Саймон, професорів Університету штату Нью Йорк.Під час вебінару вони дізнаються про:- Найкращі практики в застосуванні VR/AR та AI в закладах освіти США;- Інноваційні методи використання технологій для активізації навчального процесу;- Додатки та ресурси, які використовуються в найпрогресивніших освітніх установах США;- Можливості онлайн курсу “Новітні технології для навчання і успіху впродовж життя” у застосуванні VR/AR та AI.Реєстрація за посиланням: akurt

Повідомлень: 8761 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3391 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:38 akurt написав: flyman написав: BIGor написав: Ткнув рандомно спальний район в Найробі

https://www.google.com/maps/@-1.2918041 ... ?entry=ttu Ткнув рандомно спальний район в Найробі

недавно тут були стрітв"ю чи то ЛА чи СФ в подібному стилі недавно тут були стрітв"ю чи то ЛА чи СФ в подібному стилі



Пане Флаймане, дійсно було те, що ви пишете.

Ви ж розумна людина і повинні розуміти: створено відеоролик для Yutube, який містить фрагменти відеозаписів в різні дні та в різні часи дня і року на вулицях передмістя Los Angeles - нагадаю: одного з найвідоміших міст світу, населених найзаможнішими людьми.

Люди недосвідчені лайкають ту творчість, а та творчість палає, бо фокус вдалий получився: в реально жебракуватій країні, в якій йде війна з найкровожерливішим загарбником, дивляться аплодують і думають, що війна - то не так і погано.

А погано, якщо жінка-одинак іде по вулиці в 4 або 5 ранку, після «Спотикач» і її ніхто не чіпає. Іде і іде. Хитається так хитається.



Оскільки я багато разів був в тому місті (Los Angeles) і не тільки пішки, а й за кермом авто, або відвідував на літаку, або з порту Long Beach відходив в океан, то скажу майже обʼєктивно:

- місто може називатися «одноэтажная Америка», таку назву має відомий роман.

Нічого поганого в цьому немає: таку структуру мають багато міст світу: і San Francisco, і Calgary, і Las Vegas і Дніпро, і Київ (якщо не рахувати страшні райони з хрущовками або панельками).

- більшість будинків - одноповерхові, рідко - у багатих мікрорайонах типу Беверлі Хіллс - двоповерхових. Звісно, тільки на цьому форумі фахівці з нерухомості радять жити у шпаківнях мінімум на 450 квартир. Але не всім то сподобається.

- є і такі вулиці, як на тому відео: прості до без тями, із звичайними - часто не фарбованими - деревʼяними парканами. Але асфальтованими і без ям.

- є звичайні супермаркети для простого народу на кшталт SafeWay, в які ходять люди із числа туристів або із числа біженців, або із числа «простого народу». Але повірте мені: асортимент в тих магазинах не насниться 100% учасникам цього форуму.

- є прикольні родзинки, які не насняться мешканцям Києва або Дніпра: парковка в підземному паркінгу в 200 м від самого знаменитого кінотеатру світу, де по червоних доріжках ходять самі знамениті актори (я особисто майже потискав руку Джейсону Стейтхему) безкоштовна, якщо купиш каву в тому кінотеатрі.



В цілому я би сказав, що майже стандартне місто для великого міста в США: хмарочоси в самому центрі, одноповерхові приватні будинки на переважній площі міста, звичайні акуратні вулиці з зеленими газонами та інколи незвичними деревами, highway, які проходять через місто, виїзд до океану, на пляжах якого ніколи не побачиш людей, які плавають/купаються (крім спортсменів в гідрокостюмах) бо океан - завжди холодний…

Можливо, десь в Нікополі і краще.

Але не всі там хочуть жити. Пане Флаймане, дійсно було те, що ви пишете.Ви ж розумна людина і повинні розуміти: створено відеоролик для Yutube, який містить фрагменти відеозаписів в різні дні та в різні часи дня і року на вулицях передмістя Los Angeles - нагадаю: одного з найвідоміших міст світу, населених найзаможнішими людьми.Люди недосвідчені лайкають ту творчість, а та творчість палає, бо фокус вдалий получився: в реально жебракуватій країні, в якій йде війна з найкровожерливішим загарбником, дивляться аплодують і думають, що війна - то не так і погано.А погано, якщо жінка-одинак іде по вулиці в 4 або 5 ранку, після «Спотикач» і її ніхто не чіпає. Іде і іде. Хитається так хитається.Оскільки я багато разів був в тому місті (Los Angeles) і не тільки пішки, а й за кермом авто, або відвідував на літаку, або з порту Long Beach відходив в океан, то скажу майже обʼєктивно:- місто може називатися «одноэтажная Америка», таку назву має відомий роман.Нічого поганого в цьому немає: таку структуру мають багато міст світу: і San Francisco, і Calgary, і Las Vegas і Дніпро, і Київ (якщо не рахувати страшні райони з хрущовками або панельками).- більшість будинків - одноповерхові, рідко - у багатих мікрорайонах типу Беверлі Хіллс - двоповерхових. Звісно, тільки на цьому форумі фахівці з нерухомості радять жити у шпаківнях мінімум на 450 квартир. Але не всім то сподобається.- є і такі вулиці, як на тому відео: прості до без тями, із звичайними - часто не фарбованими - деревʼяними парканами. Але асфальтованими і без ям.- є звичайні супермаркети для простого народу на кшталт SafeWay, в які ходять люди із числа туристів або із числа біженців, або із числа «простого народу». Але повірте мені: асортимент в тих магазинах не насниться 100% учасникам цього форуму.- є прикольні родзинки, які не насняться мешканцям Києва або Дніпра: парковка в підземному паркінгу в 200 м від самого знаменитого кінотеатру світу, де по червоних доріжках ходять самі знамениті актори (я особисто майже потискав руку Джейсону Стейтхему) безкоштовна, якщо купиш каву в тому кінотеатрі.В цілому я би сказав, що майже стандартне місто для великого міста в США: хмарочоси в самому центрі, одноповерхові приватні будинки на переважній площі міста, звичайні акуратні вулиці з зеленими газонами та інколи незвичними деревами, highway, які проходять через місто, виїзд до океану, на пляжах якого ніколи не побачиш людей, які плавають/купаються (крім спортсменів в гідрокостюмах) бо океан - завжди холодний…Можливо,Але не всі там хочуть жити.

У вас в слові "Найробі" 5 помилок. Колишній аудитор великої 4ки теж не даунтан/офіси розробки ФААНГ в Кенії вирішив нам показати. У вас в слові "Найробі" 5 помилок. Колишній аудитор великої 4ки теж не даунтан/офіси розробки ФААНГ в Кенії вирішив нам показати. flyman

Повідомлень: 33308 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1558 раз. Подякували: 2728 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:45 flyman написав: У вас в слові "Найробі" 5 помилок. Колишній аудитор великої 4ки теж не даунтан/офіси розробки ФААНГ в Кенії вирішив нам показати. У вас в слові "Найробі" 5 помилок. Колишній аудитор великої 4ки теж не даунтан/офіси розробки ФААНГ в Кенії вирішив нам показати.

В моєму тексті не було і немає слова "Найробі".

Не помиляйтеся так - бо знову вступите в якусь халепу. В моєму тексті не було і немає слова "Найробі".Не помиляйтеся так - бо знову вступите в якусь халепу. akurt

Повідомлень: 8761 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3391 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:54 akurt написав: flyman написав: У вас в слові "Найробі" 5 помилок. Колишній аудитор великої 4ки теж не даунтан/офіси розробки ФААНГ в Кенії вирішив нам показати. У вас в слові "Найробі" 5 помилок. Колишній аудитор великої 4ки теж не даунтан/офіси розробки ФААНГ в Кенії вирішив нам показати.

В моєму тексті не було і немає слова "Найробі".

Не помиляйтеся так - бо знову вступите в якусь халепу. В моєму тексті не було і немає слова "Найробі".Не помиляйтеся так - бо знову вступите в якусь халепу.

Тема про еміграцію, а не репатріацію Тема про еміграцію, а не репатріацію flyman

Повідомлень: 33308 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1558 раз. Подякували: 2728 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:18 flyman написав: akurt написав: flyman написав: У вас в слові "Найробі" 5 помилок. Колишній аудитор великої 4ки теж не даунтан/офіси розробки ФААНГ в Кенії вирішив нам показати. У вас в слові "Найробі" 5 помилок. Колишній аудитор великої 4ки теж не даунтан/офіси розробки ФААНГ в Кенії вирішив нам показати.

В моєму тексті не було і немає слова "Найробі".

Не помиляйтеся так - бо знову вступите в якусь халепу. В моєму тексті не було і немає слова "Найробі".Не помиляйтеся так - бо знову вступите в якусь халепу.

Тема про еміграцію, а не репатріацію Тема про еміграцію, а не репатріацію

Хіба це означає, що в слові "еміграція" вам можна робити 5 помилок, а в слові "репатріація" - аж 10? Хіба це означає, що в слові "еміграція" вам можна робити 5 помилок, а в слові "репатріація" - аж 10? akurt

Повідомлень: 8761 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3391 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1627162816291630 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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