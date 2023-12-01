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недавно тут були стрітв"ю чи то ЛА чи СФ в подібному стилі
Пане Флаймане, дійсно було те, що ви пишете. Ви ж розумна людина і повинні розуміти: створено відеоролик для Yutube, який містить фрагменти відеозаписів в різні дні та в різні часи дня і року на вулицях передмістя Los Angeles - нагадаю: одного з найвідоміших міст світу, населених найзаможнішими людьми. Люди недосвідчені лайкають ту творчість, а та творчість палає, бо фокус вдалий получився: в реально жебракуватій країні, в якій йде війна з найкровожерливішим загарбником, дивляться аплодують і думають, що війна - то не так і погано. А погано, якщо жінка-одинак іде по вулиці в 4 або 5 ранку, після «Спотикач» і її ніхто не чіпає. Іде і іде. Хитається так хитається.
Оскільки я багато разів був в тому місті (Los Angeles) і не тільки пішки, а й за кермом авто, або відвідував на літаку, або з порту Long Beach відходив в океан, то скажу майже обʼєктивно: - місто може називатися «одноэтажная Америка», таку назву має відомий роман. Нічого поганого в цьому немає: таку структуру мають багато міст світу: і San Francisco, і Calgary, і Las Vegas і Дніпро, і Київ (якщо не рахувати страшні райони з хрущовками або панельками). - більшість будинків - одноповерхові, рідко - у багатих мікрорайонах типу Беверлі Хіллс - двоповерхових. Звісно, тільки на цьому форумі фахівці з нерухомості радять жити у шпаківнях мінімум на 450 квартир. Але не всім то сподобається. - є і такі вулиці, як на тому відео: прості до без тями, із звичайними - часто не фарбованими - деревʼяними парканами. Але асфальтованими і без ям. - є звичайні супермаркети для простого народу на кшталт SafeWay, в які ходять люди із числа туристів або із числа біженців, або із числа «простого народу». Але повірте мені: асортимент в тих магазинах не насниться 100% учасникам цього форуму. - є прикольні родзинки, які не насняться мешканцям Києва або Дніпра: парковка в підземному паркінгу в 200 м від самого знаменитого кінотеатру світу, де по червоних доріжках ходять самі знамениті актори (я особисто майже потискав руку Джейсону Стейтхему) безкоштовна, якщо купиш каву в тому кінотеатрі.
В цілому я би сказав, що майже стандартне місто для великого міста в США: хмарочоси в самому центрі, одноповерхові приватні будинки на переважній площі міста, звичайні акуратні вулиці з зеленими газонами та інколи незвичними деревами, highway, які проходять через місто, виїзд до океану, на пляжах якого ніколи не побачиш людей, які плавають/купаються (крім спортсменів в гідрокостюмах) бо океан - завжди холодний… Можливо, десь в Нікополі і краще. Але не всі там хочуть жити.
"Вчитися даром - це однаково. що вчитися даром!" (крилатий вислів, який раніше існував у версії "Лікуватися даром - однаково, що лікватися даром!")
Тут на днях на гілці обговорювалося питання штучного інтелекту. Є майже подарунок для дітей (студентів, учнів старших класів) учасників форуму.
Запрошують студентів приєднатися до вебінару “Використання розширеної реальності (VR/AR) і штучного інтелекту (AI) для навчання” від Роберти Саліван та Ніколь Саймон, професорів Університету штату Нью Йорк.
Під час вебінару вони дізнаються про:
- Найкращі практики в застосуванні VR/AR та AI в закладах освіти США; - Інноваційні методи використання технологій для активізації навчального процесу; - Додатки та ресурси, які використовуються в найпрогресивніших освітніх установах США; - Можливості онлайн курсу “Новітні технології для навчання і успіху впродовж життя” у застосуванні VR/AR та AI. Під час вебінару буде доступний синхронний переклад. Реєстрація за посиланням: https://educationusa.us7.list-manage.co ... 6bce90978a
недавно тут були стрітв"ю чи то ЛА чи СФ в подібному стилі
Пане Флаймане, дійсно було те, що ви пишете. Ви ж розумна людина і повинні розуміти: створено відеоролик для Yutube, який містить фрагменти відеозаписів в різні дні та в різні часи дня і року на вулицях передмістя Los Angeles - нагадаю: одного з найвідоміших міст світу, населених найзаможнішими людьми. Люди недосвідчені лайкають ту творчість, а та творчість палає, бо фокус вдалий получився: в реально жебракуватій країні, в якій йде війна з найкровожерливішим загарбником, дивляться аплодують і думають, що війна - то не так і погано. А погано, якщо жінка-одинак іде по вулиці в 4 або 5 ранку, після «Спотикач» і її ніхто не чіпає. Іде і іде. Хитається так хитається.
Оскільки я багато разів був в тому місті (Los Angeles) і не тільки пішки, а й за кермом авто, або відвідував на літаку, або з порту Long Beach відходив в океан, то скажу майже обʼєктивно: - місто може називатися «одноэтажная Америка», таку назву має відомий роман. Нічого поганого в цьому немає: таку структуру мають багато міст світу: і San Francisco, і Calgary, і Las Vegas і Дніпро, і Київ (якщо не рахувати страшні райони з хрущовками або панельками). - більшість будинків - одноповерхові, рідко - у багатих мікрорайонах типу Беверлі Хіллс - двоповерхових. Звісно, тільки на цьому форумі фахівці з нерухомості радять жити у шпаківнях мінімум на 450 квартир. Але не всім то сподобається. - є і такі вулиці, як на тому відео: прості до без тями, із звичайними - часто не фарбованими - деревʼяними парканами. Але асфальтованими і без ям. - є звичайні супермаркети для простого народу на кшталт SafeWay, в які ходять люди із числа туристів або із числа біженців, або із числа «простого народу». Але повірте мені: асортимент в тих магазинах не насниться 100% учасникам цього форуму. - є прикольні родзинки, які не насняться мешканцям Києва або Дніпра: парковка в підземному паркінгу в 200 м від самого знаменитого кінотеатру світу, де по червоних доріжках ходять самі знамениті актори (я особисто майже потискав руку Джейсону Стейтхему) безкоштовна, якщо купиш каву в тому кінотеатрі.
В цілому я би сказав, що майже стандартне місто для великого міста в США: хмарочоси в самому центрі, одноповерхові приватні будинки на переважній площі міста, звичайні акуратні вулиці з зеленими газонами та інколи незвичними деревами, highway, які проходять через місто, виїзд до океану, на пляжах якого ніколи не побачиш людей, які плавають/купаються (крім спортсменів в гідрокостюмах) бо океан - завжди холодний… Можливо, десь в Нікополі і краще. Але не всі там хочуть жити.
У вас в слові "Найробі" 5 помилок. Колишній аудитор великої 4ки теж не даунтан/офіси розробки ФААНГ в Кенії вирішив нам показати.