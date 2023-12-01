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akurt написав: Оскільки я багато разів був в тому місті (Los Angeles) і не тільки пішки, а й за кермом авто, або відвідував на літаку, або з порту Long Beach відходив в океан, то скажу майже обʼєктивно: - місто може називатися «одноэтажная Америка», таку назву має відомий роман. Нічого поганого в цьому немає: таку структуру мають багато міст світу: і San Francisco, і Calgary, і Las Vegas і Дніпро, і Київ (якщо не рахувати страшні райони з хрущовками або панельками). - більшість будинків - одноповерхові, рідко - у багатих мікрорайонах типу Беверлі Хіллс - двоповерхових. Звісно, тільки на цьому форумі фахівці з нерухомості радять жити у шпаківнях мінімум на 450 квартир. Але не всім то сподобається. - є і такі вулиці, як на тому відео: прості до без тями, із звичайними - часто не фарбованими - деревʼяними парканами. Але асфальтованими і без ям. - є звичайні супермаркети для простого народу на кшталт SafeWay, в які ходять люди із числа туристів або із числа біженців, або із числа «простого народу». Але повірте мені: асортимент в тих магазинах не насниться 100% учасникам цього форуму. - є прикольні родзинки, які не насняться мешканцям Києва або Дніпра: парковка в підземному паркінгу в 200 м від самого знаменитого кінотеатру світу, де по червоних доріжках ходять самі знамениті актори (я особисто майже потискав руку Джейсону Стейтхему) безкоштовна, якщо купиш каву в тому кінотеатрі.
В цілому я би сказав, що майже стандартне місто для великого міста в США: хмарочоси в самому центрі, одноповерхові приватні будинки на переважній площі міста, звичайні акуратні вулиці з зеленими газонами та інколи незвичними деревами, highway, які проходять через місто, виїзд до океану, на пляжах якого ніколи не побачиш людей, які плавають/купаються (крім спортсменів в гідрокостюмах) бо океан - завжди холодний… Можливо, десь в Нікополі і краще. Але не всі там хочуть жити.
Лос Анжелес дуже специфічне місто. І не всі там багатії ) І є дуже різні локейшен в тому регіоні, який спрощено називається Лос Анжелес. І не у всіх вночі походиш ) І будинки все таки переважно 2-3 поверхові. І на пляжах і взимку, і влітку повно людей мексиканської національності ) які плещуться в океані без жодних гідрокостюмів. І паркуватись можна безкоштовно за квартал від Голівудського бульвару. Ех, де мої 30 років?
adeges написав:Лос Анжелес дуже специфічне місто. І не всі там багатії ) І є дуже різні локейшен в тому регіоні, який спрощено називається Лос Анжелес. І не у всіх вночі походиш ) І будинки все таки переважно 2-3 поверхові. І на пляжах і взимку, і влітку повно людей мексиканської національності ) які плещуться в океані без жодних гідрокостюмів. Ех, де мої 30 років?
Маєте рацію. Невеличке уточнення: тут на гілці розмістили посилання на відео де ймовірно (а, можливо, і ні) запис зроблено на вулицях американського міста (ймовірно, Лос Анджелес) і все виглядає так, ніби це місто, яке нагадує околиці Терновки або десь на "Зеленому" в Нікополі - та по пустих вулицях вештаються напідпитку повії. Саме це не є правдою, або правдою іншою, або правдою неповною. Я те відео подивився і не коментував, але його згадали не перший раз - то я додав коментар.
adeges написав:Лос Анжелес дуже специфічне місто. І не всі там багатії ) І є дуже різні локейшен в тому регіоні, який спрощено називається Лос Анжелес. І не у всіх вночі походиш ) І будинки все таки переважно 2-3 поверхові. І на пляжах і взимку, і влітку повно людей мексиканської національності ) які плещуться в океані без жодних гідрокостюмів. Ех, де мої 30 років?
Маєте рацію. Невеличке уточнення: тут на гілці розмістили посилання на відео де ймовірно (а, можливо, і ні) запис зроблено на вулицях американського міста (ймовірно, Лос Анджелес) і все виглядає так, ніби це місто, яке нагадує околиці Терновки або десь на "Зеленому" в Нікополі - та по пустих вулицях вештаються напідпитку повії. Саме це не є правдою, або правдою іншою, або правдою неповною. Я те відео подивився і не коментував, але його згадали не перший раз - то я додав коментарій.
Віедо, це ж для людей, які не їли устриці. Тіпа "А зате в Америці самі-знаєте-кого лінчують", яке лейтмотивом проходило в радянські часи.
Теж рандомно ткнув: Риверсайд Драйв https://maps.app.goo.gl/Aw9thUgCVW56uXsk7 Наскільки зрозумів з банерів район офісникиків до місцевих ІТівців, так, що коли задовбав краківський клімат можете перебратися в тепліші краї. 😎
Тут панам треба на ту Найробі та на той Кеній на місці подивитися, помацати, походити... з людьми поспілкуватися... Найдешевші варіанти дає Люфтганза - з Франкфурта - по 691 долару туди і назад. Прямі рейси. Всього 9 годин. Все буде точним і зрозумілим... Обов"язково поспілкуватися із сусідкою - країною "Сомалі" - там хлопці ще ті... Пірати. Спитати, чи не крадуть українських чоловіків - для розмноження. А то чи мало ще чого там придумають...
Bolt написав:Теж рандомно ткнув: Риверсайд Драйв https://maps.app.goo.gl/Aw9thUgCVW56uXsk7 Наскільки зрозумів з банерів район офісникиків до місцевих ІТівців, так, що коли задовбав краківський клімат можете перебратися в тепліші краї. 😎