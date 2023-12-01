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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1628162916301631
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:33

  akurt написав:
Оскільки я багато разів був в тому місті (Los Angeles) і не тільки пішки, а й за кермом авто, або відвідував на літаку, або з порту Long Beach відходив в океан, то скажу майже обʼєктивно:
- місто може називатися «одноэтажная Америка», таку назву має відомий роман.
Нічого поганого в цьому немає: таку структуру мають багато міст світу: і San Francisco, і Calgary, і Las Vegas і Дніпро, і Київ (якщо не рахувати страшні райони з хрущовками або панельками).
- більшість будинків - одноповерхові, рідко - у багатих мікрорайонах типу Беверлі Хіллс - двоповерхових. Звісно, тільки на цьому форумі фахівці з нерухомості радять жити у шпаківнях мінімум на 450 квартир. Але не всім то сподобається.
- є і такі вулиці, як на тому відео: прості до без тями, із звичайними - часто не фарбованими - деревʼяними парканами. Але асфальтованими і без ям.
- є звичайні супермаркети для простого народу на кшталт SafeWay, в які ходять люди із числа туристів або із числа біженців, або із числа «простого народу». Але повірте мені: асортимент в тих магазинах не насниться 100% учасникам цього форуму.
- є прикольні родзинки, які не насняться мешканцям Києва або Дніпра: парковка в підземному паркінгу в 200 м від самого знаменитого кінотеатру світу, де по червоних доріжках ходять самі знамениті актори (я особисто майже потискав руку Джейсону Стейтхему) безкоштовна, якщо купиш каву в тому кінотеатрі.

В цілому я би сказав, що майже стандартне місто для великого міста в США: хмарочоси в самому центрі, одноповерхові приватні будинки на переважній площі міста, звичайні акуратні вулиці з зеленими газонами та інколи незвичними деревами, highway, які проходять через місто, виїзд до океану, на пляжах якого ніколи не побачиш людей, які плавають/купаються (крім спортсменів в гідрокостюмах) бо океан - завжди холодний…
Можливо, десь в Нікополі і краще.
Але не всі там хочуть жити.


Лос Анжелес дуже специфічне місто. І не всі там багатії ) І є дуже різні локейшен в тому регіоні, який спрощено називається Лос Анжелес. І не у всіх вночі походиш ) І будинки все таки переважно 2-3 поверхові. І на пляжах і взимку, і влітку повно людей мексиканської національності ) які плещуться в океані без жодних гідрокостюмів. І паркуватись можна безкоштовно за квартал від Голівудського бульвару. Ех, де мої 30 років?
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:37

  adeges написав:Лос Анжелес дуже специфічне місто. І не всі там багатії ) І є дуже різні локейшен в тому регіоні, який спрощено називається Лос Анжелес. І не у всіх вночі походиш ) І будинки все таки переважно 2-3 поверхові. І на пляжах і взимку, і влітку повно людей мексиканської національності ) які плещуться в океані без жодних гідрокостюмів. Ех, де мої 30 років?

Маєте рацію.
Невеличке уточнення: тут на гілці розмістили посилання на відео де ймовірно (а, можливо, і ні) запис зроблено на вулицях американського міста (ймовірно, Лос Анджелес) і все виглядає так, ніби це місто, яке нагадує околиці Терновки або десь на "Зеленому" в Нікополі - та по пустих вулицях вештаються напідпитку повії.
Саме це не є правдою, або правдою іншою, або правдою неповною.
Я те відео подивився і не коментував, але його згадали не перший раз - то я додав коментар.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:42

  akurt написав:
  adeges написав:Лос Анжелес дуже специфічне місто. І не всі там багатії ) І є дуже різні локейшен в тому регіоні, який спрощено називається Лос Анжелес. І не у всіх вночі походиш ) І будинки все таки переважно 2-3 поверхові. І на пляжах і взимку, і влітку повно людей мексиканської національності ) які плещуться в океані без жодних гідрокостюмів. Ех, де мої 30 років?

Маєте рацію.
Невеличке уточнення: тут на гілці розмістили посилання на відео де ймовірно (а, можливо, і ні) запис зроблено на вулицях американського міста (ймовірно, Лос Анджелес) і все виглядає так, ніби це місто, яке нагадує околиці Терновки або десь на "Зеленому" в Нікополі - та по пустих вулицях вештаються напідпитку повії.
Саме це не є правдою, або правдою іншою, або правдою неповною.
Я те відео подивився і не коментував, але його згадали не перший раз - то я додав коментарій.


Віедо, це ж для людей, які не їли устриці. Тіпа "А зате в Америці самі-знаєте-кого лінчують", яке лейтмотивом проходило в радянські часи.
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:54

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:05

  BIGor написав:
  flyman написав:Nairobi, Kenya
Це там де недавно ІТ девцентр відкрили?
А як же ІТ-Мєкка? (с) (тм) yura

Ткнув рандомно спальний район в Найробі
https://www.google.com/maps/@-1.2918041 ... ?entry=ttu

Теж рандомно ткнув:
Риверсайд Драйв
https://maps.app.goo.gl/Aw9thUgCVW56uXsk7
Наскільки зрозумів з банерів район офісникиків до місцевих ІТівців, так, що коли задовбав краківський клімат можете перебратися в тепліші краї. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:26

Тут панам треба на ту Найробі та на той Кеній на місці подивитися, помацати, походити... з людьми поспілкуватися...
Найдешевші варіанти дає Люфтганза - з Франкфурта - по 691 долару туди і назад. Прямі рейси. Всього 9 годин.
Все буде точним і зрозумілим...
Обов"язково поспілкуватися із сусідкою - країною "Сомалі" - там хлопці ще ті... Пірати.
Спитати, чи не крадуть українських чоловіків - для розмноження.
А то чи мало ще чого там придумають...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:32

  Bolt написав:Теж рандомно ткнув:
Риверсайд Драйв
https://maps.app.goo.gl/Aw9thUgCVW56uXsk7
Наскільки зрозумів з банерів район офісникиків до місцевих ІТівців, так, що коли задовбав краківський клімат можете перебратися в тепліші краї. 😎

В них навіть громадського транспорту толком нема, на 3 млн населення!
Зате є райони з умовно-безкоштовними хатами
https://www.google.com/maps/@-1.3152375 ... ?entry=ttu
Це ще непаганий спальний район, є ще гірше.
BIGor
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  #<1 ... 1628162916301631
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