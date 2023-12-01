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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1628162916301631 Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:33 akurt написав:

Оскільки я багато разів був в тому місті (Los Angeles) і не тільки пішки, а й за кермом авто, або відвідував на літаку, або з порту Long Beach відходив в океан, то скажу майже обʼєктивно:

- місто може називатися «одноэтажная Америка», таку назву має відомий роман.

Нічого поганого в цьому немає: таку структуру мають багато міст світу: і San Francisco, і Calgary, і Las Vegas і Дніпро, і Київ (якщо не рахувати страшні райони з хрущовками або панельками).

- більшість будинків - одноповерхові, рідко - у багатих мікрорайонах типу Беверлі Хіллс - двоповерхових. Звісно, тільки на цьому форумі фахівці з нерухомості радять жити у шпаківнях мінімум на 450 квартир. Але не всім то сподобається.

- є і такі вулиці, як на тому відео: прості до без тями, із звичайними - часто не фарбованими - деревʼяними парканами. Але асфальтованими і без ям.

- є звичайні супермаркети для простого народу на кшталт SafeWay, в які ходять люди із числа туристів або із числа біженців, або із числа «простого народу». Але повірте мені: асортимент в тих магазинах не насниться 100% учасникам цього форуму.

- є прикольні родзинки, які не насняться мешканцям Києва або Дніпра: парковка в підземному паркінгу в 200 м від самого знаменитого кінотеатру світу, де по червоних доріжках ходять самі знамениті актори (я особисто майже потискав руку Джейсону Стейтхему) безкоштовна, якщо купиш каву в тому кінотеатрі.



В цілому я би сказав, що майже стандартне місто для великого міста в США: хмарочоси в самому центрі, одноповерхові приватні будинки на переважній площі міста, звичайні акуратні вулиці з зеленими газонами та інколи незвичними деревами, highway, які проходять через місто, виїзд до океану, на пляжах якого ніколи не побачиш людей, які плавають/купаються (крім спортсменів в гідрокостюмах) бо океан - завжди холодний…

Можливо, десь в Нікополі і краще.

Але не всі там хочуть жити. Оскільки я багато разів був в тому місті (Los Angeles) і не тільки пішки, а й за кермом авто, або відвідував на літаку, або з порту Long Beach відходив в океан, то скажу майже обʼєктивно:- місто може називатися «одноэтажная Америка», таку назву має відомий роман.Нічого поганого в цьому немає: таку структуру мають багато міст світу: і San Francisco, і Calgary, і Las Vegas і Дніпро, і Київ (якщо не рахувати страшні райони з хрущовками або панельками).- більшість будинків - одноповерхові, рідко - у багатих мікрорайонах типу Беверлі Хіллс - двоповерхових. Звісно, тільки на цьому форумі фахівці з нерухомості радять жити у шпаківнях мінімум на 450 квартир. Але не всім то сподобається.- є і такі вулиці, як на тому відео: прості до без тями, із звичайними - часто не фарбованими - деревʼяними парканами. Але асфальтованими і без ям.- є звичайні супермаркети для простого народу на кшталт SafeWay, в які ходять люди із числа туристів або із числа біженців, або із числа «простого народу». Але повірте мені: асортимент в тих магазинах не насниться 100% учасникам цього форуму.- є прикольні родзинки, які не насняться мешканцям Києва або Дніпра: парковка в підземному паркінгу в 200 м від самого знаменитого кінотеатру світу, де по червоних доріжках ходять самі знамениті актори (я особисто майже потискав руку Джейсону Стейтхему) безкоштовна, якщо купиш каву в тому кінотеатрі.В цілому я би сказав, що майже стандартне місто для великого міста в США: хмарочоси в самому центрі, одноповерхові приватні будинки на переважній площі міста, звичайні акуратні вулиці з зеленими газонами та інколи незвичними деревами, highway, які проходять через місто, виїзд до океану, на пляжах якого ніколи не побачиш людей, які плавають/купаються (крім спортсменів в гідрокостюмах) бо океан - завжди холодний…Можливо, десь в Нікополі і краще.Але не всі там хочуть жити.



Лос Анжелес дуже специфічне місто. І не всі там багатії ) І є дуже різні локейшен в тому регіоні, який спрощено називається Лос Анжелес. І не у всіх вночі походиш ) І будинки все таки переважно 2-3 поверхові. І на пляжах і взимку, і влітку повно людей мексиканської національності ) які плещуться в океані без жодних гідрокостюмів. І паркуватись можна безкоштовно за квартал від Голівудського бульвару. Ех, де мої 30 років? Лос Анжелес дуже специфічне місто. І не всі там багатії ) І є дуже різні локейшен в тому регіоні, який спрощено називається Лос Анжелес. І не у всіх вночі походиш ) І будинки все таки переважно 2-3 поверхові. І на пляжах і взимку, і влітку повно людей мексиканської національності ) які плещуться в океані без жодних гідрокостюмів. І паркуватись можна безкоштовно за квартал від Голівудського бульвару. Ех, де мої 30 років? adeges Повідомлень: 4437 З нами з: 14.03.06 Подякував: 420 раз. Подякували: 1029 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:37 adeges написав: Лос Анжелес дуже специфічне місто. І не всі там багатії ) І є дуже різні локейшен в тому регіоні, який спрощено називається Лос Анжелес. І не у всіх вночі походиш ) І будинки все таки переважно 2-3 поверхові. І на пляжах і взимку, і влітку повно людей мексиканської національності ) які плещуться в океані без жодних гідрокостюмів. Ех, де мої 30 років? Лос Анжелес дуже специфічне місто. І не всі там багатії ) І є дуже різні локейшен в тому регіоні, який спрощено називається Лос Анжелес. І не у всіх вночі походиш ) І будинки все таки переважно 2-3 поверхові. І на пляжах і взимку, і влітку повно людей мексиканської національності ) які плещуться в океані без жодних гідрокостюмів. Ех, де мої 30 років?

Маєте рацію.

Невеличке уточнення: тут на гілці розмістили посилання на відео де ймовірно (а, можливо, і ні) запис зроблено на вулицях американського міста (ймовірно, Лос Анджелес) і все виглядає так, ніби це місто, яке нагадує околиці Терновки або десь на "Зеленому" в Нікополі - та по пустих вулицях вештаються напідпитку повії.

Саме це не є правдою, або правдою іншою, або правдою неповною.

Я те відео подивився і не коментував, але його згадали не перший раз - то я додав коментар. Маєте рацію.Невеличке уточнення: тут на гілці розмістили посилання на відео де ймовірно (а, можливо, і ні) запис зроблено на вулицях американського міста (ймовірно, Лос Анджелес) і все виглядає так, ніби це місто, яке нагадує околиці Терновки або десь на "Зеленому" в Нікополі - та по пустих вулицях вештаються напідпитку повії.Саме це не є правдою, або правдою іншою, або правдою неповною.Я те відео подивився і не коментував, але його згадали не перший раз - то я додав коментар. akurt

Повідомлень: 8763 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3392 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:42 akurt написав: adeges написав: Лос Анжелес дуже специфічне місто. І не всі там багатії ) І є дуже різні локейшен в тому регіоні, який спрощено називається Лос Анжелес. І не у всіх вночі походиш ) І будинки все таки переважно 2-3 поверхові. І на пляжах і взимку, і влітку повно людей мексиканської національності ) які плещуться в океані без жодних гідрокостюмів. Ех, де мої 30 років? Лос Анжелес дуже специфічне місто. І не всі там багатії ) І є дуже різні локейшен в тому регіоні, який спрощено називається Лос Анжелес. І не у всіх вночі походиш ) І будинки все таки переважно 2-3 поверхові. І на пляжах і взимку, і влітку повно людей мексиканської національності ) які плещуться в океані без жодних гідрокостюмів. Ех, де мої 30 років?

Маєте рацію.

Невеличке уточнення: тут на гілці розмістили посилання на відео де ймовірно (а, можливо, і ні) запис зроблено на вулицях американського міста (ймовірно, Лос Анджелес) і все виглядає так, ніби це місто, яке нагадує околиці Терновки або десь на "Зеленому" в Нікополі - та по пустих вулицях вештаються напідпитку повії.

Саме це не є правдою, або правдою іншою, або правдою неповною.

Я те відео подивився і не коментував, але його згадали не перший раз - то я додав коментарій. Маєте рацію.Невеличке уточнення: тут на гілці розмістили посилання на відео де ймовірно (а, можливо, і ні) запис зроблено на вулицях американського міста (ймовірно, Лос Анджелес) і все виглядає так, ніби це місто, яке нагадує околиці Терновки або десь на "Зеленому" в Нікополі - та по пустих вулицях вештаються напідпитку повії.Саме це не є правдою, або правдою іншою, або правдою неповною.Я те відео подивився і не коментував, але його згадали не перший раз - то я додав коментарій.



Віедо, це ж для людей, які не їли устриці. Тіпа "А зате в Америці самі-знаєте-кого лінчують", яке лейтмотивом проходило в радянські часи. Віедо, це ж для людей, які не їли устриці. Тіпа "А зате в Америці самі-знаєте-кого лінчують", яке лейтмотивом проходило в радянські часи. adeges Повідомлень: 4437 З нами з: 14.03.06 Подякував: 420 раз. Подякували: 1029 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:54 vitaliiangel

Повідомлень: 20888 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2324 раз. Подякували: 3295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:05 BIGor написав: flyman написав: Nairobi, Kenya

Це там де недавно ІТ девцентр відкрили?

А як же ІТ-Мєкка? (с) (тм) yura Nairobi, KenyaЦе там де недавно ІТ девцентр відкрили?А як же ІТ-Мєкка? (с) (тм) yura

Ткнув рандомно спальний район в Найробі

https://www.google.com/maps/@-1.2918041 ... ?entry=ttu Ткнув рандомно спальний район в Найробі

Теж рандомно ткнув:

Риверсайд Драйв

https://maps.app.goo.gl/Aw9thUgCVW56uXsk7

Наскільки зрозумів з банерів район офісникиків до місцевих ІТівців, так, що коли задовбав краківський клімат можете перебратися в тепліші краї. 😎 Теж рандомно ткнув:Риверсайд ДрайвНаскільки зрозумів з банерів район офісникиків до місцевих ІТівців, так, що коли задовбав краківський клімат можете перебратися в тепліші краї. 😎 Bolt Повідомлень: 2578 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:26 Тут панам треба на ту Найробі та на той Кеній на місці подивитися, помацати, походити... з людьми поспілкуватися...

Найдешевші варіанти дає Люфтганза - з Франкфурта - по 691 долару туди і назад. Прямі рейси. Всього 9 годин.

Все буде точним і зрозумілим...

Обов"язково поспілкуватися із сусідкою - країною "Сомалі" - там хлопці ще ті... Пірати.

Спитати, чи не крадуть українських чоловіків - для розмноження.

А то чи мало ще чого там придумають... akurt

Повідомлень: 8763 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3392 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:32 Bolt написав: Теж рандомно ткнув:

Риверсайд Драйв

https://maps.app.goo.gl/Aw9thUgCVW56uXsk7

Наскільки зрозумів з банерів район офісникиків до місцевих ІТівців, так, що коли задовбав краківський клімат можете перебратися в тепліші краї. 😎 Теж рандомно ткнув:Риверсайд ДрайвНаскільки зрозумів з банерів район офісникиків до місцевих ІТівців, так, що коли задовбав краківський клімат можете перебратися в тепліші краї. 😎

В них навіть громадського транспорту толком нема, на 3 млн населення!

Зате є райони з умовно-безкоштовними хатами

https://www.google.com/maps/@-1.3152375 ... ?entry=ttu

Це ще непаганий спальний район, є ще гірше. В них навіть громадського транспорту толком нема, на 3 млн населення!Зате є райони з умовно-безкоштовними хатамиЦе ще непаганий спальний район, є ще гірше. BIGor

Повідомлень: 8393 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1273 раз. Подякували: 1689 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1628162916301631 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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