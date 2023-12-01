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akurt написав: Оскільки я багато разів був в тому місті (Los Angeles) і не тільки пішки, а й за кермом авто, або відвідував на літаку, або з порту Long Beach відходив в океан, то скажу майже обʼєктивно: - місто може називатися «одноэтажная Америка», таку назву має відомий роман. Нічого поганого в цьому немає: таку структуру мають багато міст світу: і San Francisco, і Calgary, і Las Vegas і Дніпро, і Київ (якщо не рахувати страшні райони з хрущовками або панельками). - більшість будинків - одноповерхові, рідко - у багатих мікрорайонах типу Беверлі Хіллс - двоповерхових. Звісно, тільки на цьому форумі фахівці з нерухомості радять жити у шпаківнях мінімум на 450 квартир. Але не всім то сподобається. - є і такі вулиці, як на тому відео: прості до без тями, із звичайними - часто не фарбованими - деревʼяними парканами. Але асфальтованими і без ям. - є звичайні супермаркети для простого народу на кшталт SafeWay, в які ходять люди із числа туристів або із числа біженців, або із числа «простого народу». Але повірте мені: асортимент в тих магазинах не насниться 100% учасникам цього форуму. - є прикольні родзинки, які не насняться мешканцям Києва або Дніпра: парковка в підземному паркінгу в 200 м від самого знаменитого кінотеатру світу, де по червоних доріжках ходять самі знамениті актори (я особисто майже потискав руку Джейсону Стейтхему) безкоштовна, якщо купиш каву в тому кінотеатрі.
В цілому я би сказав, що майже стандартне місто для великого міста в США: хмарочоси в самому центрі, одноповерхові приватні будинки на переважній площі міста, звичайні акуратні вулиці з зеленими газонами та інколи незвичними деревами, highway, які проходять через місто, виїзд до океану, на пляжах якого ніколи не побачиш людей, які плавають/купаються (крім спортсменів в гідрокостюмах) бо океан - завжди холодний… Можливо, десь в Нікополі і краще. Але не всі там хочуть жити.
Лос Анжелес дуже специфічне місто. І не всі там багатії ) І є дуже різні локейшен в тому регіоні, який спрощено називається Лос Анжелес. І не у всіх вночі походиш ) І будинки все таки переважно 2-3 поверхові. І на пляжах і взимку, і влітку повно людей мексиканської національності ) які плещуться в океані без жодних гідрокостюмів. І паркуватись можна безкоштовно за квартал від Голівудського бульвару. Ех, де мої 30 років?
adeges написав:Лос Анжелес дуже специфічне місто. І не всі там багатії ) І є дуже різні локейшен в тому регіоні, який спрощено називається Лос Анжелес. І не у всіх вночі походиш ) І будинки все таки переважно 2-3 поверхові. І на пляжах і взимку, і влітку повно людей мексиканської національності ) які плещуться в океані без жодних гідрокостюмів. Ех, де мої 30 років?
Маєте рацію. Невеличке уточнення: тут на гілці розмістили посилання на відео де ймовірно (а, можливо, і ні) запис зроблено на вулицях американського міста (ймовірно, Лос Анджелес) і все виглядає так, ніби це місто, яке нагадує околиці Терновки або десь на "Зеленому" в Нікополі - та по пустих вулицях вештаються напідпитку повії. Саме це не є правдою, або правдою іншою, або правдою неповною. Я те відео подивився і не коментував, але його згадали не перший раз - то я додав коментар.
adeges написав:Лос Анжелес дуже специфічне місто. І не всі там багатії ) І є дуже різні локейшен в тому регіоні, який спрощено називається Лос Анжелес. І не у всіх вночі походиш ) І будинки все таки переважно 2-3 поверхові. І на пляжах і взимку, і влітку повно людей мексиканської національності ) які плещуться в океані без жодних гідрокостюмів. Ех, де мої 30 років?
Маєте рацію. Невеличке уточнення: тут на гілці розмістили посилання на відео де ймовірно (а, можливо, і ні) запис зроблено на вулицях американського міста (ймовірно, Лос Анджелес) і все виглядає так, ніби це місто, яке нагадує околиці Терновки або десь на "Зеленому" в Нікополі - та по пустих вулицях вештаються напідпитку повії. Саме це не є правдою, або правдою іншою, або правдою неповною. Я те відео подивився і не коментував, але його згадали не перший раз - то я додав коментарій.
Віедо, це ж для людей, які не їли устриці. Тіпа "А зате в Америці самі-знаєте-кого лінчують", яке лейтмотивом проходило в радянські часи.
Теж рандомно ткнув: Риверсайд Драйв https://maps.app.goo.gl/Aw9thUgCVW56uXsk7 Наскільки зрозумів з банерів район офісникиків до місцевих ІТівців, так, що коли задовбав краківський клімат можете перебратися в тепліші краї. 😎
Тут панам треба на ту Найробі та на той Кеній на місці подивитися, помацати, походити... з людьми поспілкуватися... Найдешевші варіанти дає Люфтганза - з Франкфурта - по 691 долару туди і назад. Прямі рейси. Всього 9 годин. Все буде точним і зрозумілим... Обов"язково поспілкуватися із сусідкою - країною "Сомалі" - там хлопці ще ті... Пірати. Спитати, чи не крадуть українських чоловіків - для розмноження. А то чи мало ще чого там придумають...
Bolt написав:Теж рандомно ткнув: Риверсайд Драйв https://maps.app.goo.gl/Aw9thUgCVW56uXsk7 Наскільки зрозумів з банерів район офісникиків до місцевих ІТівців, так, що коли задовбав краківський клімат можете перебратися в тепліші краї. 😎
rjkz написав:Такое впечатление, что кому-то нужны не победа Израиля над хамасом и не восстановление суверинитета Украины.
Как кому,нынешней администрации США .Ибо только США с ее военной и экономической мощью способны противостоять новой оси зла. Европейцы впустившие к себе мусульман и подсевшие на российские энергоносители и китайские товары способны только на недолгие спорадические выступления после которых их уверенно толкают на "правильную" дорогу самоубийства пользуясь демагогией о правах человека те,кто у себя на родине таких слов никогда не слышат. При этом ни в коем случае нельзя снимать вину с руководителей Украины и Израиля. Первые 30 лет беспрерывно разворовывали и распродавали доставшееся от СССР не создав полноценного государства,а вторые 20 лет пытались доказать себе,что крокодила которые живёт рядом можно умиротворить дав ему возможность приобщиться к цивилизации и тем самым сделав вегетарианцем. Сейчас наступает момент истины. Если США и вслед за ним ее немногочисленные союзники не проснутся от летаргического сна ( а это я вижу только в смене хозяина Белого дома на республиканца) то перспективы и для этих двух стран,и вообще свободного мира будут очень печальны.
Республиканца - может быть, но не абы какого. Напомню, МАГА проповедует изоляционизм и уход СЩА с позиции "мирового жандарма". Повторюсь в который раз, США нужен республиканец типа Маккейна. А не Трамп и как минимум Рамасвами. Да и Дисантис - это просто попытка выбрать меньшее зло из республиканцев.
Наші люди, які виїхали та продовжують виїжджати в США, зовсім якось не турбуються про ефемерну пенсію. Їх турбує сьогодення. Півночі спілкувався з нашими прибульцями, які розказували про Cybertrack: - $80К полный привод; - $60 если только задний; - Там еще запас хода тоже отличается; - Быстрее чем Porshe 911; - 4 розетки на 120 и 240 Вольт. На выходе выдает 11.5 кВт; - Можно заряжать другие машины или использовать как резервное питание если дома пропал свет; - Пуле непробиваемый корпус. Там есть видео как из 9мм в него стреляли…. https://twitter.com/cybertruck/status/1 ... q1RPT__Gyw
Незрелое мышление. Вместо интереса к игрушкам, которые после покупки будут дешеветь, лучше-бы думали как сберечь и приумножить деньги. Например, на моменте, 80к +ТАХ и плюс еще чуть более 10к будут давать 400 долларов в месяц. Это САМЫЙ нерисковый доход, при котором сам капитал находится под банковской гарантией. Можно, как мой знакомый, правда мЕньшую сумму, купил акции техногиганта и уже имееь 40%+ Или купить федеральные бонды, сейчас 5,27% годовых. У того же знакомого они под примерно 7%.
Ви теоретично (ТЕОРЕТИЧНО) маєте рацію. Тобто така думка має право на існування. І вона є дуже вірною. Але ось яка штука: - тоді як бути з тим, що в країні, яка у стані війни, і яка - за думкою Віталія Портнікова - буде продовжуватися вічно (він сказав так - цитую по пам"яті: "Мы все уже умрем, а война будет ещё продолжаться") кількість куплених дорогих авто перевищує будь-який здоровий глузд? - тоді як тобі бути з тим, що в Україні повні автосалони на продаж з "вторинного ринку" автівок за ціно не дешевше 100 000 доларів і рік випуску яких - 2022 (другий) рік. Получаєтсья, всі ці покупці могли ж вкласти гроші - зароблені важкою працю на металургійному заводі ім. Петровського, або на Запоріжсталі - в інші - згадані у вас правильні мудрі місця. Але не вкладали. Це реалії українські.
А тепер реалії США: - як мені сказали позавчора "наші" з українців черги на купівлю того пєпєлапаца на сьогодні такі, що люди згодні чекати 4 (чотири) роки. Не думаю, що всі вони телепні, які нічого не прорахували. - сумма в 60 000 доларів за новинку ринку НАШИМ людям можєут здатися велиткою. Аде ж ви розумі/єите - що це - річна зарплатні не самої виосокоплачуваної людини в США - ледве не прибиральника в Макдональдсі. - і далі, ми ж розуміємо знамениту фразу Остапа Бандера (по пам"яті) "Если в стране водятся деньги,:то должны же быть люди, у которых их много". А эти люди рассуждают несколько по-иному. Например, они никогда не забронируют для себя отель за 100 долларов, если рядом есть отель за 500 долларов в сутки. И не потому: что он чем-то лучше. А просто потому:, что в отель за 500 долларов в сутки НЕ ХОДЯТ те, кто бронирует отели за 100 долларов в сутки.
В Украине не очень много финансово грамотных людей. В принципе взгляд на деньги отличается. В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное. Между машинами и отелями таки есть разница. Единственный плюс сайбертрака в том, что его сейчас можно быстро перепродать дороже чем купил. Даже хотят запретить перепродажу. Если речь изначально шла о ньюкамерах, то их должны другие вопросы волновать, а не игрушки для взрослых. С работой, школами, Инглишем, а самое главное - легализацие, вопросы решены?