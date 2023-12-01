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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1628162916301631 Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:33 akurt написав:

Оскільки я багато разів був в тому місті (Los Angeles) і не тільки пішки, а й за кермом авто, або відвідував на літаку, або з порту Long Beach відходив в океан, то скажу майже обʼєктивно:

- місто може називатися «одноэтажная Америка», таку назву має відомий роман.

Нічого поганого в цьому немає: таку структуру мають багато міст світу: і San Francisco, і Calgary, і Las Vegas і Дніпро, і Київ (якщо не рахувати страшні райони з хрущовками або панельками).

- більшість будинків - одноповерхові, рідко - у багатих мікрорайонах типу Беверлі Хіллс - двоповерхових. Звісно, тільки на цьому форумі фахівці з нерухомості радять жити у шпаківнях мінімум на 450 квартир. Але не всім то сподобається.

- є і такі вулиці, як на тому відео: прості до без тями, із звичайними - часто не фарбованими - деревʼяними парканами. Але асфальтованими і без ям.

- є звичайні супермаркети для простого народу на кшталт SafeWay, в які ходять люди із числа туристів або із числа біженців, або із числа «простого народу». Але повірте мені: асортимент в тих магазинах не насниться 100% учасникам цього форуму.

- є прикольні родзинки, які не насняться мешканцям Києва або Дніпра: парковка в підземному паркінгу в 200 м від самого знаменитого кінотеатру світу, де по червоних доріжках ходять самі знамениті актори (я особисто майже потискав руку Джейсону Стейтхему) безкоштовна, якщо купиш каву в тому кінотеатрі.



В цілому я би сказав, що майже стандартне місто для великого міста в США: хмарочоси в самому центрі, одноповерхові приватні будинки на переважній площі міста, звичайні акуратні вулиці з зеленими газонами та інколи незвичними деревами, highway, які проходять через місто, виїзд до океану, на пляжах якого ніколи не побачиш людей, які плавають/купаються (крім спортсменів в гідрокостюмах) бо океан - завжди холодний…

Можливо, десь в Нікополі і краще.

Але не всі там хочуть жити. Оскільки я багато разів був в тому місті (Los Angeles) і не тільки пішки, а й за кермом авто, або відвідував на літаку, або з порту Long Beach відходив в океан, то скажу майже обʼєктивно:- місто може називатися «одноэтажная Америка», таку назву має відомий роман.Нічого поганого в цьому немає: таку структуру мають багато міст світу: і San Francisco, і Calgary, і Las Vegas і Дніпро, і Київ (якщо не рахувати страшні райони з хрущовками або панельками).- більшість будинків - одноповерхові, рідко - у багатих мікрорайонах типу Беверлі Хіллс - двоповерхових. Звісно, тільки на цьому форумі фахівці з нерухомості радять жити у шпаківнях мінімум на 450 квартир. Але не всім то сподобається.- є і такі вулиці, як на тому відео: прості до без тями, із звичайними - часто не фарбованими - деревʼяними парканами. Але асфальтованими і без ям.- є звичайні супермаркети для простого народу на кшталт SafeWay, в які ходять люди із числа туристів або із числа біженців, або із числа «простого народу». Але повірте мені: асортимент в тих магазинах не насниться 100% учасникам цього форуму.- є прикольні родзинки, які не насняться мешканцям Києва або Дніпра: парковка в підземному паркінгу в 200 м від самого знаменитого кінотеатру світу, де по червоних доріжках ходять самі знамениті актори (я особисто майже потискав руку Джейсону Стейтхему) безкоштовна, якщо купиш каву в тому кінотеатрі.В цілому я би сказав, що майже стандартне місто для великого міста в США: хмарочоси в самому центрі, одноповерхові приватні будинки на переважній площі міста, звичайні акуратні вулиці з зеленими газонами та інколи незвичними деревами, highway, які проходять через місто, виїзд до океану, на пляжах якого ніколи не побачиш людей, які плавають/купаються (крім спортсменів в гідрокостюмах) бо океан - завжди холодний…Можливо, десь в Нікополі і краще.Але не всі там хочуть жити.



Лос Анжелес дуже специфічне місто. І не всі там багатії ) І є дуже різні локейшен в тому регіоні, який спрощено називається Лос Анжелес. І не у всіх вночі походиш ) І будинки все таки переважно 2-3 поверхові. І на пляжах і взимку, і влітку повно людей мексиканської національності ) які плещуться в океані без жодних гідрокостюмів. І паркуватись можна безкоштовно за квартал від Голівудського бульвару. Ех, де мої 30 років? Лос Анжелес дуже специфічне місто. І не всі там багатії ) І є дуже різні локейшен в тому регіоні, який спрощено називається Лос Анжелес. І не у всіх вночі походиш ) І будинки все таки переважно 2-3 поверхові. І на пляжах і взимку, і влітку повно людей мексиканської національності ) які плещуться в океані без жодних гідрокостюмів. І паркуватись можна безкоштовно за квартал від Голівудського бульвару. Ех, де мої 30 років? adeges Повідомлень: 4437 З нами з: 14.03.06 Подякував: 420 раз. Подякували: 1030 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:37 adeges написав: Лос Анжелес дуже специфічне місто. І не всі там багатії ) І є дуже різні локейшен в тому регіоні, який спрощено називається Лос Анжелес. І не у всіх вночі походиш ) І будинки все таки переважно 2-3 поверхові. І на пляжах і взимку, і влітку повно людей мексиканської національності ) які плещуться в океані без жодних гідрокостюмів. Ех, де мої 30 років? Лос Анжелес дуже специфічне місто. І не всі там багатії ) І є дуже різні локейшен в тому регіоні, який спрощено називається Лос Анжелес. І не у всіх вночі походиш ) І будинки все таки переважно 2-3 поверхові. І на пляжах і взимку, і влітку повно людей мексиканської національності ) які плещуться в океані без жодних гідрокостюмів. Ех, де мої 30 років?

Маєте рацію.

Невеличке уточнення: тут на гілці розмістили посилання на відео де ймовірно (а, можливо, і ні) запис зроблено на вулицях американського міста (ймовірно, Лос Анджелес) і все виглядає так, ніби це місто, яке нагадує околиці Терновки або десь на "Зеленому" в Нікополі - та по пустих вулицях вештаються напідпитку повії.

Саме це не є правдою, або правдою іншою, або правдою неповною.

Я те відео подивився і не коментував, але його згадали не перший раз - то я додав коментар. Маєте рацію.Невеличке уточнення: тут на гілці розмістили посилання на відео де ймовірно (а, можливо, і ні) запис зроблено на вулицях американського міста (ймовірно, Лос Анджелес) і все виглядає так, ніби це місто, яке нагадує околиці Терновки або десь на "Зеленому" в Нікополі - та по пустих вулицях вештаються напідпитку повії.Саме це не є правдою, або правдою іншою, або правдою неповною.Я те відео подивився і не коментував, але його згадали не перший раз - то я додав коментар. akurt

Повідомлень: 8763 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3392 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:42 akurt написав: adeges написав: Лос Анжелес дуже специфічне місто. І не всі там багатії ) І є дуже різні локейшен в тому регіоні, який спрощено називається Лос Анжелес. І не у всіх вночі походиш ) І будинки все таки переважно 2-3 поверхові. І на пляжах і взимку, і влітку повно людей мексиканської національності ) які плещуться в океані без жодних гідрокостюмів. Ех, де мої 30 років? Лос Анжелес дуже специфічне місто. І не всі там багатії ) І є дуже різні локейшен в тому регіоні, який спрощено називається Лос Анжелес. І не у всіх вночі походиш ) І будинки все таки переважно 2-3 поверхові. І на пляжах і взимку, і влітку повно людей мексиканської національності ) які плещуться в океані без жодних гідрокостюмів. Ех, де мої 30 років?

Маєте рацію.

Невеличке уточнення: тут на гілці розмістили посилання на відео де ймовірно (а, можливо, і ні) запис зроблено на вулицях американського міста (ймовірно, Лос Анджелес) і все виглядає так, ніби це місто, яке нагадує околиці Терновки або десь на "Зеленому" в Нікополі - та по пустих вулицях вештаються напідпитку повії.

Саме це не є правдою, або правдою іншою, або правдою неповною.

Я те відео подивився і не коментував, але його згадали не перший раз - то я додав коментарій. Маєте рацію.Невеличке уточнення: тут на гілці розмістили посилання на відео де ймовірно (а, можливо, і ні) запис зроблено на вулицях американського міста (ймовірно, Лос Анджелес) і все виглядає так, ніби це місто, яке нагадує околиці Терновки або десь на "Зеленому" в Нікополі - та по пустих вулицях вештаються напідпитку повії.Саме це не є правдою, або правдою іншою, або правдою неповною.Я те відео подивився і не коментував, але його згадали не перший раз - то я додав коментарій.



Віедо, це ж для людей, які не їли устриці. Тіпа "А зате в Америці самі-знаєте-кого лінчують", яке лейтмотивом проходило в радянські часи. Віедо, це ж для людей, які не їли устриці. Тіпа "А зате в Америці самі-знаєте-кого лінчують", яке лейтмотивом проходило в радянські часи. adeges Повідомлень: 4437 З нами з: 14.03.06 Подякував: 420 раз. Подякували: 1030 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:54 vitaliiangel

Повідомлень: 20888 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2324 раз. Подякували: 3295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:05 BIGor написав: flyman написав: Nairobi, Kenya

Це там де недавно ІТ девцентр відкрили?

А як же ІТ-Мєкка? (с) (тм) yura Nairobi, KenyaЦе там де недавно ІТ девцентр відкрили?А як же ІТ-Мєкка? (с) (тм) yura

Ткнув рандомно спальний район в Найробі

https://www.google.com/maps/@-1.2918041 ... ?entry=ttu Ткнув рандомно спальний район в Найробі

Теж рандомно ткнув:

Риверсайд Драйв

https://maps.app.goo.gl/Aw9thUgCVW56uXsk7

Наскільки зрозумів з банерів район офісникиків до місцевих ІТівців, так, що коли задовбав краківський клімат можете перебратися в тепліші краї. 😎 Теж рандомно ткнув:Риверсайд ДрайвНаскільки зрозумів з банерів район офісникиків до місцевих ІТівців, так, що коли задовбав краківський клімат можете перебратися в тепліші краї. 😎 Bolt Повідомлень: 2578 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:26 Тут панам треба на ту Найробі та на той Кеній на місці подивитися, помацати, походити... з людьми поспілкуватися...

Найдешевші варіанти дає Люфтганза - з Франкфурта - по 691 долару туди і назад. Прямі рейси. Всього 9 годин.

Все буде точним і зрозумілим...

Обов"язково поспілкуватися із сусідкою - країною "Сомалі" - там хлопці ще ті... Пірати.

Спитати, чи не крадуть українських чоловіків - для розмноження.

А то чи мало ще чого там придумають... akurt

Повідомлень: 8763 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3392 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:32 Bolt написав: Теж рандомно ткнув:

Риверсайд Драйв

https://maps.app.goo.gl/Aw9thUgCVW56uXsk7

Наскільки зрозумів з банерів район офісникиків до місцевих ІТівців, так, що коли задовбав краківський клімат можете перебратися в тепліші краї. 😎 Теж рандомно ткнув:Риверсайд ДрайвНаскільки зрозумів з банерів район офісникиків до місцевих ІТівців, так, що коли задовбав краківський клімат можете перебратися в тепліші краї. 😎

В них навіть громадського транспорту толком нема, на 3 млн населення!

Зате є райони з умовно-безкоштовними хатами

https://www.google.com/maps/@-1.3152375 ... ?entry=ttu

Це ще непаганий спальний район, є ще гірше. В них навіть громадського транспорту толком нема, на 3 млн населення!Зате є райони з умовно-безкоштовними хатамиЦе ще непаганий спальний район, є ще гірше. BIGor

Повідомлень: 8393 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1273 раз. Подякували: 1689 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 гру, 2023 00:13 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: shapo написав: rjkz написав: Такое впечатление, что кому-то нужны не победа Израиля над хамасом и не восстановление суверинитета Украины. Такое впечатление, что кому-то нужны не победа Израиля над хамасом и не восстановление суверинитета Украины.



Как кому,нынешней администрации США .Ибо только США с ее военной и экономической мощью способны противостоять новой оси зла. Европейцы впустившие к себе мусульман и подсевшие на российские энергоносители и китайские товары способны только на недолгие спорадические выступления после которых их уверенно толкают на "правильную" дорогу самоубийства пользуясь демагогией о правах человека те,кто у себя на родине таких слов никогда не слышат.

При этом ни в коем случае нельзя снимать вину с руководителей Украины и Израиля.

Первые 30 лет беспрерывно разворовывали и распродавали доставшееся от СССР не создав полноценного государства,а вторые 20 лет пытались доказать себе,что крокодила которые живёт рядом можно умиротворить дав ему возможность приобщиться к цивилизации и тем самым сделав вегетарианцем.

Сейчас наступает момент истины.

Если США и вслед за ним ее немногочисленные союзники не проснутся от летаргического сна ( а это я вижу только в смене хозяина Белого дома на республиканца) то перспективы и для этих двух стран,и вообще свободного мира будут очень печальны. Как кому,нынешней администрации США .Ибо только США с ее военной и экономической мощью способны противостоять новой оси зла. Европейцы впустившие к себе мусульман и подсевшие на российские энергоносители и китайские товары способны только на недолгие спорадические выступления после которых их уверенно толкают на "правильную" дорогу самоубийства пользуясь демагогией о правах человека те,кто у себя на родине таких слов никогда не слышат.При этом ни в коем случае нельзя снимать вину с руководителей Украины и Израиля.Первые 30 лет беспрерывно разворовывали и распродавали доставшееся от СССР не создав полноценного государства,а вторые 20 лет пытались доказать себе,что крокодила которые живёт рядом можно умиротворить дав ему возможность приобщиться к цивилизации и тем самым сделав вегетарианцем.Сейчас наступает момент истины.



Республиканца - может быть, но не абы какого. Напомню, МАГА проповедует изоляционизм и уход СЩА с позиции "мирового жандарма".

Повторюсь в который раз, США нужен республиканец типа Маккейна.

А не Трамп и как минимум Рамасвами. Да и Дисантис - это просто попытка выбрать меньшее зло из республиканцев. Республиканца - может быть, но не абы какого. Напомню, МАГА проповедует изоляционизм и уход СЩА с позиции "мирового жандарма".Повторюсь в который раз, США нужен республиканец типа Маккейна.А не Трамп и как минимум Рамасвами. Да и Дисантис - это просто попытка выбрать меньшее зло из республиканцев. Faceless

Модератор Повідомлень: 34282 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1422 раз. Подякували: 7912 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 гру, 2023 00:42 akurt написав: rjkz написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA



Наші люди, які виїхали та продовжують виїжджати в США, зовсім якось не турбуються про ефемерну пенсію.

Їх турбує сьогодення. Півночі спілкувався з нашими прибульцями, які розказували про Cybertrack:

- $80К полный привод;

- $60 если только задний;

- Там еще запас хода тоже отличается;

- Быстрее чем Porshe 911;

- 4 розетки на 120 и 240 Вольт. На выходе выдает 11.5 кВт;

- Можно заряжать другие машины или использовать как резервное питание если дома пропал свет;

- Пуле непробиваемый корпус. Там есть видео как из 9мм в него стреляли….

https://twitter.com/cybertruck/status/1 ... q1RPT__Gyw



І про пенсію - жодного слова…

https://x.com/cybertruck/status/1730405 ... q1RPT__Gyw Еміграція, заробітчанствоNews from USAНаші люди, які виїхали та продовжують виїжджати в США, зовсім якось не турбуються про ефемерну пенсію.Їх турбує сьогодення. Півночі спілкувався з нашими прибульцями, які розказували про Cybertrack:- $80К полный привод;- $60 если только задний;- Там еще запас хода тоже отличается;- Быстрее чем Porshe 911;- 4 розетки на 120 и 240 Вольт. На выходе выдает 11.5 кВт;- Можно заряжать другие машины или использовать как резервное питание если дома пропал свет;- Пуле непробиваемый корпус. Там есть видео как из 9мм в него стреляли….І про пенсію - жодного слова…



Незрелое мышление.

Вместо интереса к игрушкам, которые после покупки будут дешеветь, лучше-бы думали как сберечь и приумножить деньги.

Например, на моменте, 80к +ТАХ и плюс еще чуть более 10к будут давать 400 долларов в месяц. Это САМЫЙ нерисковый доход, при котором сам капитал находится под банковской гарантией.

Можно, как мой знакомый, правда мЕньшую сумму, купил акции техногиганта и уже имееь 40%+

Или купить федеральные бонды, сейчас 5,27% годовых. У того же знакомого они под примерно 7%. Незрелое мышление.Вместо интереса к игрушкам, которые после покупки будут дешеветь, лучше-бы думали как сберечь и приумножить деньги.Например, на моменте, 80к +ТАХ и плюс еще чуть более 10к будут давать 400 долларов в месяц. Это САМЫЙ нерисковый доход, при котором сам капитал находится под банковской гарантией.Можно, как мой знакомый, правда мЕньшую сумму, купил акции техногиганта и уже имееь 40%+Или купить федеральные бонды, сейчас 5,27% годовых. У того же знакомого они под примерно 7%.



Ви теоретично (ТЕОРЕТИЧНО) маєте рацію. Тобто така думка має право на існування.

І вона є дуже вірною.

Але ось яка штука:

- тоді як бути з тим, що в країні, яка у стані війни, і яка - за думкою Віталія Портнікова - буде продовжуватися вічно (він сказав так - цитую по пам"яті: "Мы все уже умрем, а война будет ещё продолжаться") кількість куплених дорогих авто перевищує будь-який здоровий глузд?

- тоді як тобі бути з тим, що в Україні повні автосалони на продаж з "вторинного ринку" автівок за ціно не дешевше 100 000 доларів і рік випуску яких - 2022 (другий) рік. Получаєтсья, всі ці покупці могли ж вкласти гроші - зароблені важкою працю на металургійному заводі ім. Петровського, або на Запоріжсталі - в інші - згадані у вас правильні мудрі місця. Але не вкладали.

Це реалії українські.



А тепер реалії США:

- як мені сказали позавчора "наші" з українців черги на купівлю того пєпєлапаца на сьогодні такі, що люди згодні чекати 4 (чотири) роки. Не думаю, що всі вони телепні, які нічого не прорахували.

- сумма в 60 000 доларів за новинку ринку НАШИМ людям можєут здатися велиткою. Аде ж ви розумі/єите - що це - річна зарплатні не самої виосокоплачуваної людини в США - ледве не прибиральника в Макдональдсі.

- і далі, ми ж розуміємо знамениту фразу Остапа Бандера (по пам"яті) "Если в стране водятся деньги,:то должны же быть люди, у которых их много".

А эти люди рассуждают несколько по-иному.

Например, они никогда не забронируют для себя отель за 100 долларов, если рядом есть отель за 500 долларов в сутки.

И не потому: что он чем-то лучше. А просто потому:, что в отель за 500 долларов в сутки НЕ ХОДЯТ те, кто бронирует отели за 100 долларов в сутки. Ви теоретично (ТЕОРЕТИЧНО) маєте рацію. Тобто така думка має право на існування.Але ось яка штука:- тоді як бути з тим, що в країні, яка у стані війни, і яка - за думкою Віталія Портнікова - буде продовжуватися вічно (він сказав так - цитую по пам"яті: "Мы все уже умрем, а война будет ещё продолжаться") кількість куплених дорогих авто перевищує будь-який здоровий глузд?- тоді як тобі бути з тим, що в Україні повні автосалони на продаж з "вторинного ринку" автівок за ціно не дешевше 100 000 доларів і рік випуску яких - 2022 (другий) рік. Получаєтсья, всі ці покупці могли ж вкласти гроші - зароблені важкою працю на металургійному заводі ім. Петровського, або на Запоріжсталі - в інші - згадані у вас правильні мудрі місця. Але не вкладали.Це реалії українські.А тепер реалії США:- як мені сказали позавчора "наші" з українців черги на купівлю того пєпєлапаца на сьогодні такі, що люди згодні чекати 4 (чотири) роки. Не думаю, що всі вони телепні, які нічого не прорахували.- сумма в 60 000 доларів за новинку ринку НАШИМ людям можєут здатися велиткою. Аде ж ви розумі/єите - що це - річна зарплатні не самої виосокоплачуваної людини в США - ледве не прибиральника в Макдональдсі.- і далі, ми ж розуміємо знамениту фразу Остапа Бандера (по пам"яті) "Если в стране водятся деньги,:то должны же быть люди, у которых их много".А эти люди рассуждают несколько по-иному.Например, они никогда не забронируют для себя отель за 100 долларов, если рядом есть отель за 500 долларов в сутки.И не потому: что он чем-то лучше. А просто потому:, что в отель за 500 долларов в сутки НЕ ХОДЯТ те, кто бронирует отели за 100 долларов в сутки.



В Украине не очень много финансово грамотных людей.

В принципе взгляд на деньги отличается.

В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное.

Между машинами и отелями таки есть разница.

Единственный плюс сайбертрака в том, что его сейчас можно быстро перепродать дороже чем купил. Даже хотят запретить перепродажу.

Если речь изначально шла о ньюкамерах, то их должны другие вопросы волновать, а не игрушки для взрослых. С работой, школами, Инглишем, а самое главное - легализацие, вопросы решены? В Украине не очень много финансово грамотных людей.В принципе взгляд на деньги отличается.В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное.Между машинами и отелями таки есть разница.Единственный плюс сайбертрака в том, что его сейчас можно быстро перепродать дороже чем купил. Даже хотят запретить перепродажу.Если речь изначально шла о ньюкамерах, то их должны другие вопросы волновать, а не игрушки для взрослых. С работой, школами, Инглишем, а самое главное - легализацие, вопросы решены? rjkz

Повідомлень: 15830 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8111 раз. Подякували: 4972 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1628162916301631 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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