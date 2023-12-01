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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1629163016311632 Додано: Суб 02 гру, 2023 05:48

Прямо великі фахівці і з іпотеки за кордоном (хоча живуть просто в смішних умовах), і в ринку акцій американських компаній (хоча і своїх акцій своїх компаній ніколи не мали).

За останні «откровєнія» одного фахівця з акцій поставив плюси навіть знаменитий пророк пан Denik.

Шкода, що його пророцтво про відсутність авіаційного керосину станом на 1 грудня 2048 року не послухали провідні авіакомпанії світу. Не встигли всі арабські компанії “поставити на ноги” всі Airbus A380, які до того майже списали, як німецька Lufthansa почала вести себе необачно:



Не встигла Люфтганза почати себе поводити необачно, як вилізла WIZZAIR: отримала ліцензію на 7 рейсів на тиждень в Індію…

Зараз у Wizzair одна проблема: з літаками для далекомагістральних рейсів… Ось вчора наче літаки в продажу були - і раптом вже й не купиш: Norwegian он ледве встигла останні 4 десятка прибрати до рук, бо перед цим не тільки гіганти на кшталт Turkish airlines раптом викупили сотні літаків (навіть найновіші Airbus A350-1000), але і маленька airBaltik гребла літаки без упину…

А слухали б фахівців з Фінансового форуму України, не було б ніяких проблем. Можете лаятися, але я вважаю, що людство недооцінило фахівців з Фінансового форуму України.Прямо великі фахівці і з іпотеки за кордоном (хоча живуть просто в смішних умовах), і в ринку акцій американських компаній (хоча і своїх акцій своїх компаній ніколи не мали).За останні «откровєнія» одного фахівця з акцій поставив плюси навіть знаменитий пророк пан Denik.Шкода, що його пророцтво про відсутність авіаційного керосину станом на 1 грудня 2048 року не послухали провідні авіакомпанії світу. Не встигли всі арабські компанії “поставити на ноги” всі Airbus A380, які до того майже списали, як німецька Lufthansa почала вести себе необачно:Не встигла Люфтганза почати себе поводити необачно, як вилізла WIZZAIR: отримала ліцензію на 7 рейсів на тиждень в Індію…Зараз у Wizzair одна проблема: з літаками для далекомагістральних рейсів… Ось вчора наче літаки в продажу були - і раптом вже й не купиш: Norwegian он ледве встигла останні 4 десятка прибрати до рук, бо перед цим не тільки гіганти на кшталт Turkish airlines раптом викупили сотні літаків (навіть найновіші Airbus A350-1000), але і маленька airBaltik гребла літаки без упину…А слухали б фахівців з Фінансового форуму України, не було б ніяких проблем. akurt

Повідомлень: 8765 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3392 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1629163016311632 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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