Прямо великі фахівці і з іпотеки за кордоном (хоча живуть просто в смішних умовах), і в ринку акцій американських компаній (хоча і своїх акцій своїх компаній ніколи не мали).
За останні «откровєнія» одного фахівця з акцій поставив плюси навіть знаменитий пророк пан Denik.
Шкода, що його пророцтво про відсутність авіаційного керосину станом на 1 грудня 2048 року не послухали провідні авіакомпанії світу. Не встигли всі арабські компанії “поставити на ноги” всі Airbus A380, які до того майже списали, як німецька Lufthansa почала вести себе необачно:
Не встигла Люфтганза почати себе поводити необачно, як вилізла WIZZAIR: отримала ліцензію на 7 рейсів на тиждень в Індію…
Зараз у Wizzair одна проблема: з літаками для далекомагістральних рейсів… Ось вчора наче літаки в продажу були - і раптом вже й не купиш: Norwegian он ледве встигла останні 4 десятка прибрати до рук, бо перед цим не тільки гіганти на кшталт Turkish airlines раптом викупили сотні літаків (навіть найновіші Airbus A350-1000), але і маленька airBaltik гребла літаки без упину…
А слухали б фахівців з Фінансового форуму України, не було б ніяких проблем.