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Можете лаятися, але я вважаю, що людство недооцінило фахівців з Фінансового форуму України. Прямо великі фахівці і з іпотеки за кордоном (хоча живуть просто в смішних умовах), і в ринку акцій американських компаній (хоча і своїх акцій своїх компаній ніколи не мали). За останні «откровєнія» одного фахівця з акцій поставив плюси навіть знаменитий пророк пан Denik. Шкода, що його пророцтво про відсутність авіаційного керосину станом на 1 грудня 2048 року не послухали провідні авіакомпанії світу. Не встигли всі арабські компанії “поставити на ноги” всі Airbus A380, які до того майже списали, як німецька Lufthansa почала вести себе необачно: Не встигла Люфтганза почати себе поводити необачно, як вилізла WIZZAIR: отримала ліцензію на 7 рейсів на тиждень в Індію… Зараз у Wizzair одна проблема: з літаками для далекомагістральних рейсів… Ось вчора наче літаки в продажу були - і раптом вже й не купиш: Norwegian он ледве встигла останні 4 десятка прибрати до рук, бо перед цим не тільки гіганти на кшталт Turkish airlines раптом викупили сотні літаків (навіть найновіші Airbus A350-1000), але і маленька airBaltik гребла літаки без упину… А слухали б фахівців з Фінансового форуму України, не було б ніяких проблем.
akurt написав:Можете лаятися, але я вважаю, що людство недооцінило фахівців з Фінансового форуму України. Прямо великі фахівці і з іпотеки за кордоном (хоча живуть просто в смішних умовах), і в ринку акцій американських компаній (хоча і своїх акцій своїх компаній ніколи не мали). За останні «откровєнія» одного фахівця з акцій поставив плюси навіть знаменитий пророк пан Denik. ...
як там - "слабоумие и отвага" - так тримати пан akurt
а в тебе ж немає американської освіти - чи там канадської? а як же ти так впевнено розповідаєш про неї?
я гадаю твоя освіта взагалі базується на трьох стовпчиках - peace-door-ball. й тут ти неперевершений, чесно визнаю. й люди ще недооцінюють розмах твого хисту
rjkz написав:В Украине не очень много финансово грамотных людей. В принципе взгляд на деньги отличается. В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное. Между машинами и отелями таки есть разница. Единственный плюс сайбертрака в том, что его сейчас можно быстро перепродать дороже чем купил. Даже хотят запретить перепродажу. Если речь изначально шла о ньюкамерах, то их должны другие вопросы волновать, а не игрушки для взрослых. С работой, школами, Инглишем, а самое главное - легализацие, вопросы решены?
фінансово грамотних людей в будь-яких країнах не дуже багато. в США відносно багато тих, хто заробляє більше потреб, тому виникає можливість кудись вкласти гроші - але знову ж таки це не ознака грамотності.
чи Волк з Уолл-стріт - це нахабний наклеп? в тій частині, де пересічним американцям впарюють "рожеві" папірці з комісом 50%
а що не так з легалізацією? чи врешті-решт ви визнаєте, що потрапити до США легально важкувато?