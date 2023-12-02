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#<1 ... 1629163016311632 Додано: Суб 02 гру, 2023 05:48

Прямо великі фахівці і з іпотеки за кордоном (хоча живуть просто в смішних умовах), і в ринку акцій американських компаній (хоча і своїх акцій своїх компаній ніколи не мали).

За останні «откровєнія» одного фахівця з акцій поставив плюси навіть знаменитий пророк пан Denik.

Шкода, що його пророцтво про відсутність авіаційного керосину станом на 1 грудня 2048 року не послухали провідні авіакомпанії світу. Не встигли всі арабські компанії “поставити на ноги” всі Airbus A380, які до того майже списали, як німецька Lufthansa почала вести себе необачно:



Не встигла Люфтганза почати себе поводити необачно, як вилізла WIZZAIR: отримала ліцензію на 7 рейсів на тиждень в Індію…

Зараз у Wizzair одна проблема: з літаками для далекомагістральних рейсів… Ось вчора наче літаки в продажу були - і раптом вже й не купиш: Norwegian он ледве встигла останні 4 десятка прибрати до рук, бо перед цим не тільки гіганти на кшталт Turkish airlines раптом викупили сотні літаків (навіть найновіші Airbus A350-1000), але і маленька airBaltik гребла літаки без упину…

А слухали б фахівців з Фінансового форуму України, не було б ніяких проблем. Можете лаятися, але я вважаю, що людство недооцінило фахівців з Фінансового форуму України.Прямо великі фахівці і з іпотеки за кордоном (хоча живуть просто в смішних умовах), і в ринку акцій американських компаній (хоча і своїх акцій своїх компаній ніколи не мали).За останні «откровєнія» одного фахівця з акцій поставив плюси навіть знаменитий пророк пан Denik.Шкода, що його пророцтво про відсутність авіаційного керосину станом на 1 грудня 2048 року не послухали провідні авіакомпанії світу. Не встигли всі арабські компанії “поставити на ноги” всі Airbus A380, які до того майже списали, як німецька Lufthansa почала вести себе необачно:Не встигла Люфтганза почати себе поводити необачно, як вилізла WIZZAIR: отримала ліцензію на 7 рейсів на тиждень в Індію…Зараз у Wizzair одна проблема: з літаками для далекомагістральних рейсів… Ось вчора наче літаки в продажу були - і раптом вже й не купиш: Norwegian он ледве встигла останні 4 десятка прибрати до рук, бо перед цим не тільки гіганти на кшталт Turkish airlines раптом викупили сотні літаків (навіть найновіші Airbus A350-1000), але і маленька airBaltik гребла літаки без упину…А слухали б фахівців з Фінансового форуму України, не було б ніяких проблем. akurt

Повідомлень: 8768 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3393 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 гру, 2023 10:35 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: За останні «откровєнія» одного фахівця з акцій поставив плюси навіть знаменитий пророк пан Denik. За останні «откровєнія» одного фахівця з акцій поставив плюси навіть знаменитий пророк пан Denik.

Пан Denik інвестує на фондовому ринку з 2007 року і певно розуміє, за що можна поставити +, а на що можна промовчати. Пан Denik інвестує на фондовому ринку з 2007 року і певно розуміє, за що можна поставити +, а на що можна промовчати. Denik Повідомлень: 2709 З нами з: 23.02.09 Подякував: 577 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 гру, 2023 10:55 akurt ,

На скільки я знаю, про репатріацію - тобто про "Репатріа́цію" (от лат. repatriate) — як повернення на Батьківщину ("Родину"), организовану державною владою,



Можливо у пана Флумана якісь фантомні болі щодо причин його повернення з Польщі в Україну… так поспішно, що навіть невеличкий депозит завис у польському банку…. Можливо у пана Флумана якісь фантомні болі щодо причин його повернення з Польщі в Україну… так поспішно, що навіть невеличкий депозит завис у польському банку…. Hotab Повідомлень: 10283 З нами з: 15.02.09 Подякував: 621 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 гру, 2023 12:24 rjkz написав: В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное.

В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное.

Например? Например? Richi Повідомлень: 1732 З нами з: 25.09.08 Подякував: 887 раз. Подякували: 865 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 гру, 2023 13:17 akurt написав: Можете лаятися, але я вважаю, що людство недооцінило фахівців з Фінансового форуму України.

Прямо великі фахівці і з іпотеки за кордоном (хоча живуть просто в смішних умовах), і в ринку акцій американських компаній (хоча і своїх акцій своїх компаній ніколи не мали).

За останні «откровєнія» одного фахівця з акцій поставив плюси навіть знаменитий пророк пан Denik.

... Можете лаятися, але я вважаю, що людство недооцінило фахівців з Фінансового форуму України.Прямо великі фахівці і з іпотеки за кордоном (хоча живуть просто в смішних умовах), і в ринку акцій американських компаній (хоча і своїх акцій своїх компаній ніколи не мали).За останні «откровєнія» одного фахівця з акцій поставив плюси навіть знаменитий пророк пан Denik....

як там - "слабоумие и отвага" - так тримати пан akurt



а в тебе ж немає американської освіти - чи там канадської? а як же ти так впевнено розповідаєш про неї?



я гадаю твоя освіта взагалі базується на трьох стовпчиках - peace-door-ball. й тут ти неперевершений, чесно визнаю. й люди ще недооцінюють розмах твого хисту як там - "слабоумие и отвага" - так тримати пана в тебе ж немає американської освіти - чи там канадської? а як же ти так впевнено розповідаєш про неї?я гадаю твоя освіта взагалі базується на трьох стовпчиках - peace-door-ball. й тут ти неперевершений, чесно визнаю. й люди ще недооцінюють розмах твого хисту Shaman

Повідомлень: 4793 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1240 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 гру, 2023 13:29 rjkz написав: В Украине не очень много финансово грамотных людей.

В принципе взгляд на деньги отличается.

В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное.

Между машинами и отелями таки есть разница.

Единственный плюс сайбертрака в том, что его сейчас можно быстро перепродать дороже чем купил. Даже хотят запретить перепродажу.

Если речь изначально шла о ньюкамерах, то их должны другие вопросы волновать, а не игрушки для взрослых. С работой, школами, Инглишем, а самое главное - легализацие, вопросы решены? В Украине не очень много финансово грамотных людей.В принципе взгляд на деньги отличается.В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное.Между машинами и отелями таки есть разница.Единственный плюс сайбертрака в том, что его сейчас можно быстро перепродать дороже чем купил. Даже хотят запретить перепродажу.Если речь изначально шла о ньюкамерах, то их должны другие вопросы волновать, а не игрушки для взрослых. С работой, школами, Инглишем, а самое главное - легализацие, вопросы решены?

фінансово грамотних людей в будь-яких країнах не дуже багато. в США відносно багато тих, хто заробляє більше потреб, тому виникає можливість кудись вкласти гроші - але знову ж таки це не ознака грамотності.



чи Волк з Уолл-стріт - це нахабний наклеп? в тій частині, де пересічним американцям впарюють "рожеві" папірці з комісом 50%







а що не так з легалізацією? чи врешті-решт ви визнаєте, що потрапити до США легально важкувато? фінансово грамотних людей в будь-яких країнах не дуже багато. в США відносно багато тих, хто заробляє більше потреб, тому виникає можливість кудись вкласти гроші - але знову ж таки це не ознака грамотності.чи Волк з Уолл-стріт - це нахабний наклеп? в тій частині, де пересічним американцям впарюють "рожеві" папірці з комісом 50%а що не так з легалізацією? чи врешті-решт ви визнаєте, що потрапити до США легально важкувато? Shaman

Повідомлень: 4793 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1240 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 гру, 2023 15:11 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



З дозволу автора оприлюдню відповіді на мої запитання до нашої людини в Канаді.

Гадаю, допоможе нашим людям зрозуміти, на яких сходинках вони можуть бути та що може їх чекати в еміграції. Якщо знайдуть метод заробітчанства.

Мої питання стосувалися давньої української хвороби: кумівства при влаштуванні на роботу.

Чи можливо те кумівство при наймі на роботу в США та в Канаді.



Людина активна, цілеспрямована, в розмові зі мною буває дещо провокаційна, але практик реальний.



1. High cost of a wrong hire. Трудове законодавство таке, що часто звільнити працівника дуже важко. Він може звернутися в профспілку (якщо вона є) або до суду. Це влетить компанії в копієчку, може постраждати репутація, а головне, увесь цей час даний сегмент роботи належно виконуватися не буде.



2. Culture misfit. В компаніях США та Канади прийнято "вгахувати" (Примітка: саме таке слово застосував мій респондент), як Папа Карло. Якщо тобі дзвонять о третій ночі і питають, чи спиш, маєш бадьоро відповідати, що вже ні. А багато емігрантів хочуть shift строго у 8 годин або взагалі демонструють нуль сервісу чи ініціативи. Керівництво не хоче виконувати у підсумку твою роботу за тебе.



3. Trade secrets. В керівництва є тваринний страх, що ти підеш до конкурента з усім, що дає твоєму поточному працедавцю competitive edge (власні розробки, клієнтські бази, організація праці тощо).



4. Contractors. Самозайняті підрядники, часто з-за кордону. Їх легко звільнити, бо вони не захищені трудовим законодавством. Але PR чи Green card це їм не дає.



5. Forced racism. Багато компаній надають перевагу білим парубкам зовсім не тому, що вони расисти, а зі страху, що працівником іншої раси чи орієнтації може бути розіграна карта утиску расових чи сексуальних меншин в трудових стосунках. А це для компанії великий скандал.



6. What happens in Vegas, stays in Vegas. В трудовому процесі є купа особистих косяків, бо всі живі люди - там податки не доплатили (чи навіть переплатили), хтось сходив наліво, ще хтось щось прошльопав, боса вжарили регулятори, хтось комусь дав відкат/хабар, ще десь є якась невідповідність вимогам законодавства і тому подібне. Ясно, що свої в дошку чуваки не проговоряться і навіть підчищатимуть, а новонайнятий емігрант може повести себе непередбачувано.

Тому коли при особистому візиті кандидату на посаду кажуть подаватися онлайн - це надзвичайно ввічлива форма українського «Йди нах».



В кінці розмови додав: "На славетній Торонтійщині зараз ніби купа вакансій - а з іншого боку, довжелезні живі черги дипломованих індо-пакистанців на співбесіди в фаст-фуди.

Вищеперелічене пояснює причину цього парадоксу. akurt

Повідомлень: 8768 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3393 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1629163016311632 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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