Додано: Суб 02 гру, 2023 15:11

Еміграція, заробітчанство



News from Canada



З дозволу автора оприлюдню відповіді на мої запитання до нашої людини в Канаді.

Гадаю, допоможе нашим людям зрозуміти, на яких сходинках вони можуть бути та що може їх чекати в еміграції. Якщо знайдуть метод заробітчанства.

Мої питання стосувалися давньої української хвороби: кумівства при влаштуванні на роботу.

Чи можливо те кумівство при наймі на роботу в США та в Канаді.



Людина активна, цілеспрямована, в розмові зі мною буває дещо провокаційна, але практик реальний.



1. High cost of a wrong hire. Трудове законодавство таке, що часто звільнити працівника дуже важко. Він може звернутися в профспілку (якщо вона є) або до суду. Це влетить компанії в копієчку, може постраждати репутація, а головне, увесь цей час даний сегмент роботи належно виконуватися не буде.



2. Culture misfit. В компаніях США та Канади прийнято "вгахувати" (Примітка: саме таке слово застосував мій респондент), як Папа Карло. Якщо тобі дзвонять о третій ночі і питають, чи спиш, маєш бадьоро відповідати, що вже ні. А багато емігрантів хочуть shift строго у 8 годин або взагалі демонструють нуль сервісу чи ініціативи. Керівництво не хоче виконувати у підсумку твою роботу за тебе.



3. Trade secrets. В керівництва є тваринний страх, що ти підеш до конкурента з усім, що дає твоєму поточному працедавцю competitive edge (власні розробки, клієнтські бази, організація праці тощо).



4. Contractors. Самозайняті підрядники, часто з-за кордону. Їх легко звільнити, бо вони не захищені трудовим законодавством. Але PR чи Green card це їм не дає.



5. Forced racism. Багато компаній надають перевагу білим парубкам зовсім не тому, що вони расисти, а зі страху, що працівником іншої раси чи орієнтації може бути розіграна карта утиску расових чи сексуальних меншин в трудових стосунках. А це для компанії великий скандал.



6. What happens in Vegas, stays in Vegas. В трудовому процесі є купа особистих косяків, бо всі живі люди - там податки не доплатили (чи навіть переплатили), хтось сходив наліво, ще хтось щось прошльопав, боса вжарили регулятори, хтось комусь дав відкат/хабар, ще десь є якась невідповідність вимогам законодавства і тому подібне. Ясно, що свої в дошку чуваки не проговоряться і навіть підчищатимуть, а новонайнятий емігрант може повести себе непередбачувано.

Тому коли при особистому візиті кандидату на посаду кажуть подаватися онлайн - це надзвичайно ввічлива форма українського «Йди нах».



В кінці розмови додав: "На славетній Торонтійщині зараз ніби купа вакансій - а з іншого боку, довжелезні живі черги дипломованих індо-пакистанців на співбесіди в фаст-фуди.

Вищеперелічене пояснює причину цього парадоксу.