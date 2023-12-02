Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Можете лаятися, але я вважаю, що людство недооцінило фахівців з Фінансового форуму України. Прямо великі фахівці і з іпотеки за кордоном (хоча живуть просто в смішних умовах), і в ринку акцій американських компаній (хоча і своїх акцій своїх компаній ніколи не мали). За останні «откровєнія» одного фахівця з акцій поставив плюси навіть знаменитий пророк пан Denik. Шкода, що його пророцтво про відсутність авіаційного керосину станом на 1 грудня 2048 року не послухали провідні авіакомпанії світу. Не встигли всі арабські компанії “поставити на ноги” всі Airbus A380, які до того майже списали, як німецька Lufthansa почала вести себе необачно: Не встигла Люфтганза почати себе поводити необачно, як вилізла WIZZAIR: отримала ліцензію на 7 рейсів на тиждень в Індію… Зараз у Wizzair одна проблема: з літаками для далекомагістральних рейсів… Ось вчора наче літаки в продажу були - і раптом вже й не купиш: Norwegian он ледве встигла останні 4 десятка прибрати до рук, бо перед цим не тільки гіганти на кшталт Turkish airlines раптом викупили сотні літаків (навіть найновіші Airbus A350-1000), але і маленька airBaltik гребла літаки без упину… А слухали б фахівців з Фінансового форуму України, не було б ніяких проблем.
akurt написав:Можете лаятися, але я вважаю, що людство недооцінило фахівців з Фінансового форуму України. Прямо великі фахівці і з іпотеки за кордоном (хоча живуть просто в смішних умовах), і в ринку акцій американських компаній (хоча і своїх акцій своїх компаній ніколи не мали). За останні «откровєнія» одного фахівця з акцій поставив плюси навіть знаменитий пророк пан Denik. ...
як там - "слабоумие и отвага" - так тримати пан akurt
а в тебе ж немає американської освіти - чи там канадської? а як же ти так впевнено розповідаєш про неї?
я гадаю твоя освіта взагалі базується на трьох стовпчиках - peace-door-ball. й тут ти неперевершений, чесно визнаю. й люди ще недооцінюють розмах твого хисту
rjkz написав:В Украине не очень много финансово грамотных людей. В принципе взгляд на деньги отличается. В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное. Между машинами и отелями таки есть разница. Единственный плюс сайбертрака в том, что его сейчас можно быстро перепродать дороже чем купил. Даже хотят запретить перепродажу. Если речь изначально шла о ньюкамерах, то их должны другие вопросы волновать, а не игрушки для взрослых. С работой, школами, Инглишем, а самое главное - легализацие, вопросы решены?
фінансово грамотних людей в будь-яких країнах не дуже багато. в США відносно багато тих, хто заробляє більше потреб, тому виникає можливість кудись вкласти гроші - але знову ж таки це не ознака грамотності.
чи Волк з Уолл-стріт - це нахабний наклеп? в тій частині, де пересічним американцям впарюють "рожеві" папірці з комісом 50%
а що не так з легалізацією? чи врешті-решт ви визнаєте, що потрапити до США легально важкувато?
З дозволу автора оприлюдню відповіді на мої запитання до нашої людини в Канаді. Гадаю, допоможе нашим людям зрозуміти, на яких сходинках вони можуть бути та що може їх чекати в еміграції. Якщо знайдуть метод заробітчанства. Мої питання стосувалися давньої української хвороби: кумівства при влаштуванні на роботу. Чи можливо те кумівство при наймі на роботу в США та в Канаді.
Людина активна, цілеспрямована, в розмові зі мною буває дещо провокаційна, але практик реальний.
1. High cost of a wrong hire. Трудове законодавство таке, що часто звільнити працівника дуже важко. Він може звернутися в профспілку (якщо вона є) або до суду. Це влетить компанії в копієчку, може постраждати репутація, а головне, увесь цей час даний сегмент роботи належно виконуватися не буде.
2. Culture misfit. В компаніях США та Канади прийнято "вгахувати" (Примітка: саме таке слово застосував мій респондент), як Папа Карло. Якщо тобі дзвонять о третій ночі і питають, чи спиш, маєш бадьоро відповідати, що вже ні. А багато емігрантів хочуть shift строго у 8 годин або взагалі демонструють нуль сервісу чи ініціативи. Керівництво не хоче виконувати у підсумку твою роботу за тебе.
3. Trade secrets. В керівництва є тваринний страх, що ти підеш до конкурента з усім, що дає твоєму поточному працедавцю competitive edge (власні розробки, клієнтські бази, організація праці тощо).
4. Contractors. Самозайняті підрядники, часто з-за кордону. Їх легко звільнити, бо вони не захищені трудовим законодавством. Але PR чи Green card це їм не дає.
5. Forced racism. Багато компаній надають перевагу білим парубкам зовсім не тому, що вони расисти, а зі страху, що працівником іншої раси чи орієнтації може бути розіграна карта утиску расових чи сексуальних меншин в трудових стосунках. А це для компанії великий скандал.
6. What happens in Vegas, stays in Vegas. В трудовому процесі є купа особистих косяків, бо всі живі люди - там податки не доплатили (чи навіть переплатили), хтось сходив наліво, ще хтось щось прошльопав, боса вжарили регулятори, хтось комусь дав відкат/хабар, ще десь є якась невідповідність вимогам законодавства і тому подібне. Ясно, що свої в дошку чуваки не проговоряться і навіть підчищатимуть, а новонайнятий емігрант може повести себе непередбачувано. Тому коли при особистому візиті кандидату на посаду кажуть подаватися онлайн - це надзвичайно ввічлива форма українського «Йди нах».
В кінці розмови додав: "На славетній Торонтійщині зараз ніби купа вакансій - а з іншого боку, довжелезні живі черги дипломованих індо-пакистанців на співбесіди в фаст-фуди. Вищеперелічене пояснює причину цього парадоксу.
2. Culture misfit. В компаніях США та Канади прийнято "вгахувати" (Примітка: саме таке слово застосував мій респондент), як Папа Карло. Якщо тобі дзвонять о третій ночі і питають, чи спиш, маєш бадьоро відповідати, що вже ні. А багато емігрантів хочуть shift строго у 8 годин або взагалі демонструють нуль сервісу чи ініціативи. Керівництво не хоче виконувати у підсумку твою роботу за тебе.
Це вже не робота, а якесь рабство. На нормальних роботах овертайми оплачують за подвійним тарифом і використовують рідко, коли реаьно потрібно встигнути вчасно (випустити програму в реліз, продати товар на Різдво, добудувати до сезону туристів) ...
2. Culture misfit. В компаніях США та Канади прийнято "вгахувати" (Примітка: саме таке слово застосував мій респондент), як Папа Карло. Якщо тобі дзвонять о третій ночі і питають, чи спиш, маєш бадьоро відповідати, що вже ні. А багато емігрантів хочуть shift строго у 8 годин або взагалі демонструють нуль сервісу чи ініціативи. Керівництво не хоче виконувати у підсумку твою роботу за тебе.
Це вже не робота, а якесь рабство. На нормальних роботах овертайми оплачують за подвійним тарифом і використовують рідко, коли реаьно потрібно встигнути вчасно (випустити програму в реліз, продати товар на Різдво, добудувати до сезону туристів) ...
от прям у ІТ всі овертайми платять? - чи в тебе є строки, а як ти в них вкладешся - то вже твої проблеми.
давай визначимося - нормальні роботи - це ті, де на тебе не надто давлять, а ще краще пил з тебе протирають.
чи нормальні роботи де можна реально заробити - на таки роботах овертайм за замовчуванням. аудит та консалтинг - це не наш винахід, а західні компанії
2. Culture misfit. В компаніях США та Канади прийнято "вгахувати" (Примітка: саме таке слово застосував мій респондент), як Папа Карло. Якщо тобі дзвонять о третій ночі і питають, чи спиш, маєш бадьоро відповідати, що вже ні. А багато емігрантів хочуть shift строго у 8 годин або взагалі демонструють нуль сервісу чи ініціативи. Керівництво не хоче виконувати у підсумку твою роботу за тебе.
Це вже не робота, а якесь рабство. На нормальних роботах овертайми оплачують за подвійним тарифом і використовують рідко, коли реаьно потрібно встигнути вчасно (випустити програму в реліз, продати товар на Різдво, добудувати до сезону туристів) ...
але п.1 1. High cost of a wrong hire. Трудове законодавство таке, що часто звільнити працівника дуже важко. Він може звернутися в профспілку (якщо вона є) або до суду. Це влетить компанії в копієчку, може постраждати репутація, а головне, увесь цей час даний сегмент роботи належно виконуватися не буде.