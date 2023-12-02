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#<1 ... 1630163116321633 Додано: Суб 02 гру, 2023 21:40 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство





2. Culture misfit. В компаніях США та Канади прийнято "вгахувати" (Примітка: саме таке слово застосував мій респондент), як Папа Карло. Якщо тобі дзвонять о третій ночі і питають, чи спиш, маєш бадьоро відповідати, що вже ні. А багато емігрантів хочуть shift строго у 8 годин або взагалі демонструють нуль сервісу чи ініціативи. Керівництво не хоче виконувати у підсумку твою роботу за тебе.

В компаніях США та Канади прийнято "вгахувати" (Примітка: саме таке слово застосував мій респондент), як Папа Карло. Якщо тобі дзвонять о третій ночі і питають, чи спиш, маєш бадьоро відповідати, що вже ні. А багато емігрантів хочуть shift строго у 8 годин або взагалі демонструють нуль сервісу чи ініціативи. Керівництво не хоче виконувати у підсумку твою роботу за тебе.



Це вже не робота, а якесь рабство. На нормальних роботах овертайми оплачують за подвійним тарифом і використовують рідко, коли реаьно потрібно встигнути вчасно (випустити програму в реліз, продати товар на Різдво, добудувати до сезону туристів) ... Це вже не робота, а якесь рабство. На нормальних роботах овертайми оплачують за подвійним тарифом і використовують рідко, коли реаьно потрібно встигнути вчасно (випустити програму в реліз, продати товар на Різдво, добудувати до сезону туристів) ...

Це вже ніяк не сходе на скрам або інші нормальні процеси управління. Це вже ніяк не сходе на скрам або інші нормальні процеси управління. Denik Повідомлень: 2713 З нами з: 23.02.09 Подякував: 577 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 гру, 2023 21:40 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: от прям у ІТ всі овертайми платять? - чи в тебе є строки, а як ти в них вкладешся - то вже твої проблеми. от прям у ІТ всі овертайми платять? - чи в тебе є строки, а як ти в них вкладешся - то вже твої проблеми.

Щось Ви далеко від теми ІТ. На заході стараються не овертаймити. Тим паче безкоштовно - це нонсенс та незаконно.

З строками і задачами все вирішується по аджайл. Щось Ви далеко від теми ІТ. На заході стараються не овертаймити. Тим паче безкоштовно - це нонсенс та незаконно.З строками і задачами все вирішується по аджайл. BIGor

Повідомлень: 8402 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1274 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 гру, 2023 22:21 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: от прям у ІТ всі овертайми платять? - чи в тебе є строки, а як ти в них вкладешся - то вже твої проблеми. от прям у ІТ всі овертайми платять? - чи в тебе є строки, а як ти в них вкладешся - то вже твої проблеми.

В нормальних ІТ компаніях так: всі овертайми, які виникли не з вини працівника (прийняв таск і не вклався в естімейт) оплачуються за підвищеним рейтом.

Хоча я ж писав: я не ІТ-шник в класичному розумінні цього слова, а грантопил. А грант - це водоспад, де дедлайн через 2-3 роки - подача кінцевого звіту. І тут овертайми бувають тільки з моєї вини, тому нема жодної додаткової оплати. В нормальних ІТ компаніях так: всі овертайми, які виникли не з вини працівника (прийняв таск і не вклався в естімейт) оплачуються за підвищеним рейтом.Хоча я ж писав: я не ІТ-шник в класичному розумінні цього слова, а грантопил. А грант - це водоспад, де дедлайн через 2-3 роки - подача кінцевого звіту. І тут овертайми бувають тільки з моєї вини, тому нема жодної додаткової оплати. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1887 З нами з: 29.07.22 Подякував: 326 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 гру, 2023 22:32 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: На заході стараються не овертаймити. На заході стараються не овертаймити. e-commerce постійно просять овертаймити в період з Чорної п'ятниці до Різдва, e-commerce постійно просять овертаймити в період з Чорної п'ятниці до Різдва, Дюрі-бачі

Повідомлень: 1887 З нами з: 29.07.22 Подякував: 326 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1630163116321633 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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