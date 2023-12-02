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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1630163116321633
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:40

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство


2. Culture misfit. В компаніях США та Канади прийнято "вгахувати" (Примітка: саме таке слово застосував мій респондент), як Папа Карло. Якщо тобі дзвонять о третій ночі і питають, чи спиш, маєш бадьоро відповідати, що вже ні. А багато емігрантів хочуть shift строго у 8 годин або взагалі демонструють нуль сервісу чи ініціативи. Керівництво не хоче виконувати у підсумку твою роботу за тебе.


Це вже не робота, а якесь рабство. На нормальних роботах овертайми оплачують за подвійним тарифом і використовують рідко, коли реаьно потрібно встигнути вчасно (випустити програму в реліз, продати товар на Різдво, добудувати до сезону туристів) ...

Це вже ніяк не сходе на скрам або інші нормальні процеси управління.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:40

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:от прям у ІТ всі овертайми платять? - чи в тебе є строки, а як ти в них вкладешся - то вже твої проблеми.

Щось Ви далеко від теми ІТ. На заході стараються не овертаймити. Тим паче безкоштовно - це нонсенс та незаконно.
З строками і задачами все вирішується по аджайл.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:от прям у ІТ всі овертайми платять? - чи в тебе є строки, а як ти в них вкладешся - то вже твої проблеми.

В нормальних ІТ компаніях так: всі овертайми, які виникли не з вини працівника (прийняв таск і не вклався в естімейт) оплачуються за підвищеним рейтом.
Хоча я ж писав: я не ІТ-шник в класичному розумінні цього слова, а грантопил. А грант - це водоспад, де дедлайн через 2-3 роки - подача кінцевого звіту. І тут овертайми бувають тільки з моєї вини, тому нема жодної додаткової оплати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:На заході стараються не овертаймити.
e-commerce постійно просять овертаймити в період з Чорної п'ятниці до Різдва,
Дюрі-бачі
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