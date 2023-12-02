Richi написав: rjkz написав:
В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное.
Например?
Так, на вскидку, CD (банковские депозиты. 250 тысяч банковская гарантия, типа ФГВФЛ. Естественно, без угрозы девальвации относительно доллара. Для открытия нужен ССН). Федеральные бонды, то есть предоставление займа правительству США под его-же гарантии. Нужен ССН, на одну физособу можно в год купить до 10 куе.
Это 2 самых консервативных инструмента, то есть с минимально возможными рисками.
Кроме того, очень популярны mutual funds, свободная покупка стоков и тп.
Я знаю, что из Украины тоже можно покупать американские стоки, но не знаю механизм. Тут можно создать инвестиционный аккаунт прямо внутри своего-же банковского и еще иметь возможность привлекать советника от банка (мне предлагают на пол года за 0, потом под 0,16%. Пока не разбирался).
Еще есть пенсионные планы 401К, когда ты снимаешь со своей базы налогообложения сейчас и переносишь на потом, кроме того, хороший работодатель (а не такой как у меня) добавляет равную сумму. Например, вы рещаете, что хотите с каждой недельной зарплаты отчислять на свой пенсионный план 401К 100 долларов, работодатель добавляет к ним от себя столько-же. Фактически имеете сходу удвоение. Потом эти деньги, фактически идут в управление фондами и если все хорошо, то доходность примерно 5-7% годовых. Кроме того, например, вы со своей зарплатой попадаете в 30% налогов, а при отчислении 5 тысяч в 401к, ваш доход обложится 25%. Потом, когда начнете на пенсии "вынимать" оттуда тоже заплатите наллог, но потом и к тому моменту доход будет намного ниже, поэтому и ставка будет меньше.
Кроме того, есть возможность открыть внутри своего-же банковского аккаунта IRA (individual retirement account). Эти деньги тоже будут инвестированы и как-то прирастать.
Надо сказать, что американцы давно не пуганы.
Да, у них была Великая депрессия с 1929 по 1946 год...но после этого не было больших финансовых потрясений и они совершенно спокойно доверяют свои кровно заработанные всяким институциям.
Украинцы, так же как и я, жили в стране, в которой сначала всех поимел сбербанк ссср (мне действительно трудно представить, куда-бы я дел те 9000 советских рублей в свои 16-18 лет)...да и на страховке по достижению совершеннолетия 2 тысячи рублей были совершенно лишние.
Вот я как-то сразу и "поумнел" после этого. А моим родителям, на книжках которых сгорело намного больше,....кстати, аналогов федеральных бондов, в ссср они назывались Облигации государственного займа, я после них нашел тысяч на 5, и книжки с красивыми суммами, но с денежными единицами, которых не существует в на данный момент, ...да, так вот, родители не "поумнели" и решили испытать на прочность теорию, что структурам типа "Меркурий" "Украинский дом селенга" и там еще что-то можно доверять. Теория оказалась ошибочной, но через несколько лет я закончил институт и начал "инвестировать" в погащение долгов моих родителей по коммуналке..
Я не знаю, как американцы живут без такого увлекательного опыта.
Скучно живут. Доверяют свои деньги проходимцам, проходимцы им поколениями платят за это.
А у наших адреналин кипит, скуки нет, нужны дорогие, скоростные автомобили.