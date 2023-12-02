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#<1 ... 1630163116321633 Додано: Суб 02 гру, 2023 21:40 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство





2. Culture misfit. В компаніях США та Канади прийнято "вгахувати" (Примітка: саме таке слово застосував мій респондент), як Папа Карло. Якщо тобі дзвонять о третій ночі і питають, чи спиш, маєш бадьоро відповідати, що вже ні. А багато емігрантів хочуть shift строго у 8 годин або взагалі демонструють нуль сервісу чи ініціативи. Керівництво не хоче виконувати у підсумку твою роботу за тебе.

В компаніях США та Канади прийнято "вгахувати" (Примітка: саме таке слово застосував мій респондент), як Папа Карло. Якщо тобі дзвонять о третій ночі і питають, чи спиш, маєш бадьоро відповідати, що вже ні. А багато емігрантів хочуть shift строго у 8 годин або взагалі демонструють нуль сервісу чи ініціативи. Керівництво не хоче виконувати у підсумку твою роботу за тебе.



Це вже не робота, а якесь рабство. На нормальних роботах овертайми оплачують за подвійним тарифом і використовують рідко, коли реаьно потрібно встигнути вчасно (випустити програму в реліз, продати товар на Різдво, добудувати до сезону туристів) ... Це вже не робота, а якесь рабство. На нормальних роботах овертайми оплачують за подвійним тарифом і використовують рідко, коли реаьно потрібно встигнути вчасно (випустити програму в реліз, продати товар на Різдво, добудувати до сезону туристів) ...

Це вже ніяк не сходе на скрам або інші нормальні процеси управління. Це вже ніяк не сходе на скрам або інші нормальні процеси управління. Denik Повідомлень: 2713 З нами з: 23.02.09 Подякував: 577 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 гру, 2023 21:40 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: от прям у ІТ всі овертайми платять? - чи в тебе є строки, а як ти в них вкладешся - то вже твої проблеми. от прям у ІТ всі овертайми платять? - чи в тебе є строки, а як ти в них вкладешся - то вже твої проблеми.

Щось Ви далеко від теми ІТ. На заході стараються не овертаймити. Тим паче безкоштовно - це нонсенс та незаконно.

З строками і задачами все вирішується по аджайл. Щось Ви далеко від теми ІТ. На заході стараються не овертаймити. Тим паче безкоштовно - це нонсенс та незаконно.З строками і задачами все вирішується по аджайл. BIGor

Повідомлень: 8402 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1274 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 гру, 2023 22:21 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: от прям у ІТ всі овертайми платять? - чи в тебе є строки, а як ти в них вкладешся - то вже твої проблеми. от прям у ІТ всі овертайми платять? - чи в тебе є строки, а як ти в них вкладешся - то вже твої проблеми.

В нормальних ІТ компаніях так: всі овертайми, які виникли не з вини працівника (прийняв таск і не вклався в естімейт) оплачуються за підвищеним рейтом.

Хоча я ж писав: я не ІТ-шник в класичному розумінні цього слова, а грантопил. А грант - це водоспад, де дедлайн через 2-3 роки - подача кінцевого звіту. І тут овертайми бувають тільки з моєї вини, тому нема жодної додаткової оплати. В нормальних ІТ компаніях так: всі овертайми, які виникли не з вини працівника (прийняв таск і не вклався в естімейт) оплачуються за підвищеним рейтом.Хоча я ж писав: я не ІТ-шник в класичному розумінні цього слова, а грантопил. А грант - це водоспад, де дедлайн через 2-3 роки - подача кінцевого звіту. І тут овертайми бувають тільки з моєї вини, тому нема жодної додаткової оплати. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1887 З нами з: 29.07.22 Подякував: 326 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 гру, 2023 22:32 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: На заході стараються не овертаймити. На заході стараються не овертаймити. e-commerce постійно просять овертаймити в період з Чорної п'ятниці до Різдва, e-commerce постійно просять овертаймити в період з Чорної п'ятниці до Різдва, Дюрі-бачі

Повідомлень: 1887 З нами з: 29.07.22 Подякував: 326 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 01:53 Richi написав: rjkz написав: В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное.

В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное.

Например? Например?



Так, на вскидку, CD (банковские депозиты. 250 тысяч банковская гарантия, типа ФГВФЛ. Естественно, без угрозы девальвации относительно доллара. Для открытия нужен ССН). Федеральные бонды, то есть предоставление займа правительству США под его-же гарантии. Нужен ССН, на одну физособу можно в год купить до 10 куе.

Это 2 самых консервативных инструмента, то есть с минимально возможными рисками.

Кроме того, очень популярны mutual funds, свободная покупка стоков и тп.

Я знаю, что из Украины тоже можно покупать американские стоки, но не знаю механизм. Тут можно создать инвестиционный аккаунт прямо внутри своего-же банковского и еще иметь возможность привлекать советника от банка (мне предлагают на пол года за 0, потом под 0,16%. Пока не разбирался).

Еще есть пенсионные планы 401К, когда ты снимаешь со своей базы налогообложения сейчас и переносишь на потом, кроме того, хороший работодатель (а не такой как у меня) добавляет равную сумму. Например, вы рещаете, что хотите с каждой недельной зарплаты отчислять на свой пенсионный план 401К 100 долларов, работодатель добавляет к ним от себя столько-же. Фактически имеете сходу удвоение. Потом эти деньги, фактически идут в управление фондами и если все хорошо, то доходность примерно 5-7% годовых. Кроме того, например, вы со своей зарплатой попадаете в 30% налогов, а при отчислении 5 тысяч в 401к, ваш доход обложится 25%. Потом, когда начнете на пенсии "вынимать" оттуда тоже заплатите наллог, но потом и к тому моменту доход будет намного ниже, поэтому и ставка будет меньше.

Кроме того, есть возможность открыть внутри своего-же банковского аккаунта IRA (individual retirement account). Эти деньги тоже будут инвестированы и как-то прирастать.

Надо сказать, что американцы давно не пуганы.

Да, у них была Великая депрессия с 1929 по 1946 год...но после этого не было больших финансовых потрясений и они совершенно спокойно доверяют свои кровно заработанные всяким институциям.

Украинцы, так же как и я, жили в стране, в которой сначала всех поимел сбербанк ссср (мне действительно трудно представить, куда-бы я дел те 9000 советских рублей в свои 16-18 лет)...да и на страховке по достижению совершеннолетия 2 тысячи рублей были совершенно лишние.

Вот я как-то сразу и "поумнел" после этого. А моим родителям, на книжках которых сгорело намного больше,....кстати, аналогов федеральных бондов, в ссср они назывались Облигации государственного займа, я после них нашел тысяч на 5, и книжки с красивыми суммами, но с денежными единицами, которых не существует в на данный момент, ...да, так вот, родители не "поумнели" и решили испытать на прочность теорию, что структурам типа "Меркурий" "Украинский дом селенга" и там еще что-то можно доверять. Теория оказалась ошибочной, но через несколько лет я закончил институт и начал "инвестировать" в погащение долгов моих родителей по коммуналке..

Я не знаю, как американцы живут без такого увлекательного опыта.

Скучно живут. Доверяют свои деньги проходимцам, проходимцы им поколениями платят за это.

А у наших адреналин кипит, скуки нет, нужны дорогие, скоростные автомобили. Так, на вскидку, CD (банковские депозиты. 250 тысяч банковская гарантия, типа ФГВФЛ. Естественно, без угрозы девальвации относительно доллара. Для открытия нужен ССН). Федеральные бонды, то есть предоставление займа правительству США под его-же гарантии. Нужен ССН, на одну физособу можно в год купить до 10 куе.Это 2 самых консервативных инструмента, то есть с минимально возможными рисками.Кроме того, очень популярны mutual funds, свободная покупка стоков и тп.Я знаю, что из Украины тоже можно покупать американские стоки, но не знаю механизм. Тут можно создать инвестиционный аккаунт прямо внутри своего-же банковского и еще иметь возможность привлекать советника от банка (мне предлагают на пол года за 0, потом под 0,16%. Пока не разбирался).Еще есть пенсионные планы 401К, когда ты снимаешь со своей базы налогообложения сейчас и переносишь на потом, кроме того, хороший работодатель (а не такой как у меня) добавляет равную сумму. Например, вы рещаете, что хотите с каждой недельной зарплаты отчислять на свой пенсионный план 401К 100 долларов, работодатель добавляет к ним от себя столько-же. Фактически имеете сходу удвоение. Потом эти деньги, фактически идут в управление фондами и если все хорошо, то доходность примерно 5-7% годовых. Кроме того, например, вы со своей зарплатой попадаете в 30% налогов, а при отчислении 5 тысяч в 401к, ваш доход обложится 25%. Потом, когда начнете на пенсии "вынимать" оттуда тоже заплатите наллог, но потом и к тому моменту доход будет намного ниже, поэтому и ставка будет меньше.Кроме того, есть возможность открыть внутри своего-же банковского аккаунта IRA (individual retirement account). Эти деньги тоже будут инвестированы и как-то прирастать.Надо сказать, что американцы давно не пуганы.Да, у них была Великая депрессия с 1929 по 1946 год...но после этого не было больших финансовых потрясений и они совершенно спокойно доверяют свои кровно заработанные всяким институциям.Украинцы, так же как и я, жили в стране, в которой сначала всех поимел сбербанк ссср (мне действительно трудно представить, куда-бы я дел те 9000 советских рублей в свои 16-18 лет)...да и на страховке по достижению совершеннолетия 2 тысячи рублей были совершенно лишние.Вот я как-то сразу и "поумнел" после этого. А моим родителям, на книжках которых сгорело намного больше,....кстати, аналогов федеральных бондов, в ссср они назывались Облигации государственного займа, я после них нашел тысяч на 5, и книжки с красивыми суммами, но с денежными единицами, которых не существует в на данный момент, ...да, так вот, родители не "поумнели" и решили испытать на прочность теорию, что структурам типа "Меркурий" "Украинский дом селенга" и там еще что-то можно доверять. Теория оказалась ошибочной, но через несколько лет я закончил институт и начал "инвестировать" в погащение долгов моих родителей по коммуналке..Я не знаю, как американцы живут без такого увлекательного опыта.Скучно живут. Доверяют свои деньги проходимцам, проходимцы им поколениями платят за это.А у наших адреналин кипит, скуки нет, нужны дорогие, скоростные автомобили. rjkz

Повідомлень: 15832 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8111 раз. Подякували: 4972 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1630163116321633 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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