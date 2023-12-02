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#<1 ... 1630163116321633 Додано: Суб 02 гру, 2023 21:40 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство





2. Culture misfit. В компаніях США та Канади прийнято "вгахувати" (Примітка: саме таке слово застосував мій респондент), як Папа Карло. Якщо тобі дзвонять о третій ночі і питають, чи спиш, маєш бадьоро відповідати, що вже ні. А багато емігрантів хочуть shift строго у 8 годин або взагалі демонструють нуль сервісу чи ініціативи. Керівництво не хоче виконувати у підсумку твою роботу за тебе.

В компаніях США та Канади прийнято "вгахувати" (Примітка: саме таке слово застосував мій респондент), як Папа Карло. Якщо тобі дзвонять о третій ночі і питають, чи спиш, маєш бадьоро відповідати, що вже ні. А багато емігрантів хочуть shift строго у 8 годин або взагалі демонструють нуль сервісу чи ініціативи. Керівництво не хоче виконувати у підсумку твою роботу за тебе.



Це вже не робота, а якесь рабство. На нормальних роботах овертайми оплачують за подвійним тарифом і використовують рідко, коли реаьно потрібно встигнути вчасно (випустити програму в реліз, продати товар на Різдво, добудувати до сезону туристів) ... Це вже не робота, а якесь рабство. На нормальних роботах овертайми оплачують за подвійним тарифом і використовують рідко, коли реаьно потрібно встигнути вчасно (випустити програму в реліз, продати товар на Різдво, добудувати до сезону туристів) ...

Це вже ніяк не сходе на скрам або інші нормальні процеси управління. Це вже ніяк не сходе на скрам або інші нормальні процеси управління. Denik Повідомлень: 2713 З нами з: 23.02.09 Подякував: 577 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 гру, 2023 21:40 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: от прям у ІТ всі овертайми платять? - чи в тебе є строки, а як ти в них вкладешся - то вже твої проблеми. от прям у ІТ всі овертайми платять? - чи в тебе є строки, а як ти в них вкладешся - то вже твої проблеми.

Щось Ви далеко від теми ІТ. На заході стараються не овертаймити. Тим паче безкоштовно - це нонсенс та незаконно.

З строками і задачами все вирішується по аджайл. Щось Ви далеко від теми ІТ. На заході стараються не овертаймити. Тим паче безкоштовно - це нонсенс та незаконно.З строками і задачами все вирішується по аджайл. BIGor

Повідомлень: 8402 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1274 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 гру, 2023 22:21 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: от прям у ІТ всі овертайми платять? - чи в тебе є строки, а як ти в них вкладешся - то вже твої проблеми. от прям у ІТ всі овертайми платять? - чи в тебе є строки, а як ти в них вкладешся - то вже твої проблеми.

В нормальних ІТ компаніях так: всі овертайми, які виникли не з вини працівника (прийняв таск і не вклався в естімейт) оплачуються за підвищеним рейтом.

Хоча я ж писав: я не ІТ-шник в класичному розумінні цього слова, а грантопил. А грант - це водоспад, де дедлайн через 2-3 роки - подача кінцевого звіту. І тут овертайми бувають тільки з моєї вини, тому нема жодної додаткової оплати. В нормальних ІТ компаніях так: всі овертайми, які виникли не з вини працівника (прийняв таск і не вклався в естімейт) оплачуються за підвищеним рейтом.Хоча я ж писав: я не ІТ-шник в класичному розумінні цього слова, а грантопил. А грант - це водоспад, де дедлайн через 2-3 роки - подача кінцевого звіту. І тут овертайми бувають тільки з моєї вини, тому нема жодної додаткової оплати. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1887 З нами з: 29.07.22 Подякував: 327 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 гру, 2023 22:32 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: На заході стараються не овертаймити. На заході стараються не овертаймити. e-commerce постійно просять овертаймити в період з Чорної п'ятниці до Різдва, e-commerce постійно просять овертаймити в період з Чорної п'ятниці до Різдва, Дюрі-бачі

Повідомлень: 1887 З нами з: 29.07.22 Подякував: 327 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 01:53 Richi написав: rjkz написав: В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное.

В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное.

Например? Например?



Так, на вскидку, CD (банковские депозиты. 250 тысяч банковская гарантия, типа ФГВФЛ. Естественно, без угрозы девальвации относительно доллара. Для открытия нужен ССН). Федеральные бонды, то есть предоставление займа правительству США под его-же гарантии. Нужен ССН, на одну физособу можно в год купить до 10 куе.

Это 2 самых консервативных инструмента, то есть с минимально возможными рисками.

Кроме того, очень популярны mutual funds, свободная покупка стоков и тп.

Я знаю, что из Украины тоже можно покупать американские стоки, но не знаю механизм. Тут можно создать инвестиционный аккаунт прямо внутри своего-же банковского и еще иметь возможность привлекать советника от банка (мне предлагают на пол года за 0, потом под 0,16%. Пока не разбирался).

Еще есть пенсионные планы 401К, когда ты снимаешь со своей базы налогообложения сейчас и переносишь на потом, кроме того, хороший работодатель (а не такой как у меня) добавляет равную сумму. Например, вы рещаете, что хотите с каждой недельной зарплаты отчислять на свой пенсионный план 401К 100 долларов, работодатель добавляет к ним от себя столько-же. Фактически имеете сходу удвоение. Потом эти деньги, фактически идут в управление фондами и если все хорошо, то доходность примерно 5-7% годовых. Кроме того, например, вы со своей зарплатой попадаете в 30% налогов, а при отчислении 5 тысяч в 401к, ваш доход обложится 25%. Потом, когда начнете на пенсии "вынимать" оттуда тоже заплатите наллог, но потом и к тому моменту доход будет намного ниже, поэтому и ставка будет меньше.

Кроме того, есть возможность открыть внутри своего-же банковского аккаунта IRA (individual retirement account). Эти деньги тоже будут инвестированы и как-то прирастать.

Надо сказать, что американцы давно не пуганы.

Да, у них была Великая депрессия с 1929 по 1946 год...но после этого не было больших финансовых потрясений и они совершенно спокойно доверяют свои кровно заработанные всяким институциям.

Украинцы, так же как и я, жили в стране, в которой сначала всех поимел сбербанк ссср (мне действительно трудно представить, куда-бы я дел те 9000 советских рублей в свои 16-18 лет)...да и на страховке по достижению совершеннолетия 2 тысячи рублей были совершенно лишние.

Вот я как-то сразу и "поумнел" после этого. А моим родителям, на книжках которых сгорело намного больше,....кстати, аналогов федеральных бондов, в ссср они назывались Облигации государственного займа, я после них нашел тысяч на 5, и книжки с красивыми суммами, но с денежными единицами, которых не существует в на данный момент, ...да, так вот, родители не "поумнели" и решили испытать на прочность теорию, что структурам типа "Меркурий" "Украинский дом селенга" и там еще что-то можно доверять. Теория оказалась ошибочной, но через несколько лет я закончил институт и начал "инвестировать" в погащение долгов моих родителей по коммуналке..

Я не знаю, как американцы живут без такого увлекательного опыта.

Скучно живут. Доверяют свои деньги проходимцам, проходимцы им поколениями платят за это.

А у наших адреналин кипит, скуки нет, нужны дорогие, скоростные автомобили. Так, на вскидку, CD (банковские депозиты. 250 тысяч банковская гарантия, типа ФГВФЛ. Естественно, без угрозы девальвации относительно доллара. Для открытия нужен ССН). Федеральные бонды, то есть предоставление займа правительству США под его-же гарантии. Нужен ССН, на одну физособу можно в год купить до 10 куе.Это 2 самых консервативных инструмента, то есть с минимально возможными рисками.Кроме того, очень популярны mutual funds, свободная покупка стоков и тп.Я знаю, что из Украины тоже можно покупать американские стоки, но не знаю механизм. Тут можно создать инвестиционный аккаунт прямо внутри своего-же банковского и еще иметь возможность привлекать советника от банка (мне предлагают на пол года за 0, потом под 0,16%. Пока не разбирался).Еще есть пенсионные планы 401К, когда ты снимаешь со своей базы налогообложения сейчас и переносишь на потом, кроме того, хороший работодатель (а не такой как у меня) добавляет равную сумму. Например, вы рещаете, что хотите с каждой недельной зарплаты отчислять на свой пенсионный план 401К 100 долларов, работодатель добавляет к ним от себя столько-же. Фактически имеете сходу удвоение. Потом эти деньги, фактически идут в управление фондами и если все хорошо, то доходность примерно 5-7% годовых. Кроме того, например, вы со своей зарплатой попадаете в 30% налогов, а при отчислении 5 тысяч в 401к, ваш доход обложится 25%. Потом, когда начнете на пенсии "вынимать" оттуда тоже заплатите наллог, но потом и к тому моменту доход будет намного ниже, поэтому и ставка будет меньше.Кроме того, есть возможность открыть внутри своего-же банковского аккаунта IRA (individual retirement account). Эти деньги тоже будут инвестированы и как-то прирастать.Надо сказать, что американцы давно не пуганы.Да, у них была Великая депрессия с 1929 по 1946 год...но после этого не было больших финансовых потрясений и они совершенно спокойно доверяют свои кровно заработанные всяким институциям.Украинцы, так же как и я, жили в стране, в которой сначала всех поимел сбербанк ссср (мне действительно трудно представить, куда-бы я дел те 9000 советских рублей в свои 16-18 лет)...да и на страховке по достижению совершеннолетия 2 тысячи рублей были совершенно лишние.Вот я как-то сразу и "поумнел" после этого. А моим родителям, на книжках которых сгорело намного больше,....кстати, аналогов федеральных бондов, в ссср они назывались Облигации государственного займа, я после них нашел тысяч на 5, и книжки с красивыми суммами, но с денежными единицами, которых не существует в на данный момент, ...да, так вот, родители не "поумнели" и решили испытать на прочность теорию, что структурам типа "Меркурий" "Украинский дом селенга" и там еще что-то можно доверять. Теория оказалась ошибочной, но через несколько лет я закончил институт и начал "инвестировать" в погащение долгов моих родителей по коммуналке..Я не знаю, как американцы живут без такого увлекательного опыта.Скучно живут. Доверяют свои деньги проходимцам, проходимцы им поколениями платят за это.А у наших адреналин кипит, скуки нет, нужны дорогие, скоростные автомобили. rjkz

Повідомлень: 15834 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8111 раз. Подякували: 4978 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 02:12 Shaman написав: rjkz написав: В Украине не очень много финансово грамотных людей.

В принципе взгляд на деньги отличается.

В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное.

Между машинами и отелями таки есть разница.

Единственный плюс сайбертрака в том, что его сейчас можно быстро перепродать дороже чем купил. Даже хотят запретить перепродажу.

Если речь изначально шла о ньюкамерах, то их должны другие вопросы волновать, а не игрушки для взрослых. С работой, школами, Инглишем, а самое главное - легализацие, вопросы решены? В Украине не очень много финансово грамотных людей.В принципе взгляд на деньги отличается.В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное.Между машинами и отелями таки есть разница.Единственный плюс сайбертрака в том, что его сейчас можно быстро перепродать дороже чем купил. Даже хотят запретить перепродажу.Если речь изначально шла о ньюкамерах, то их должны другие вопросы волновать, а не игрушки для взрослых. С работой, школами, Инглишем, а самое главное - легализацие, вопросы решены?

фінансово грамотних людей в будь-яких країнах не дуже багато. в США відносно багато тих, хто заробляє більше потреб, тому виникає можливість кудись вкласти гроші - але знову ж таки це не ознака грамотності.



чи Волк з Уолл-стріт - це нахабний наклеп? в тій частині, де пересічним американцям впарюють "рожеві" папірці з комісом 50%







а що не так з легалізацією? чи врешті-решт ви визнаєте, що потрапити до США легально важкувато? фінансово грамотних людей в будь-яких країнах не дуже багато. в США відносно багато тих, хто заробляє більше потреб, тому виникає можливість кудись вкласти гроші - але знову ж таки це не ознака грамотності.чи Волк з Уолл-стріт - це нахабний наклеп? в тій частині, де пересічним американцям впарюють "рожеві" папірці з комісом 50%а що не так з легалізацією? чи врешті-решт ви визнаєте, що потрапити до США легально важкувато?

Легализация...

Не скрою, ощущение приближающейся большой войны подталкивало меня к мысли о том, чтобы приехать в США по турвизе и потом искать возможности легализации.

Но, я предположил так, что что-бы там ни началось, я успею выехать в последний момент и оставил этот вариант как "фолл последней надежды" (есть такой термин в спорте). В 2015 срок действия 10-летней визы уже вызывал опасения (въезд в США запрещен если срок действия визы менее 6 месяцев), поэтому я обновил визы, детям делали новые. То есть, морально я был готов к такому сценарию.

Но все-же нашел в себе силы духа и терпение довести дело до того, чтобы ступить на американскую землю в законном иммиграционном статусе.

Повторюсь, я не только въехал в США в законном статусе, но и сделал то, на что мало кто заморачивается при ВЫЕЗДЕ. И государство Украина знает где я и в каком статусе. При НЕлегальном въезде в США, государство Украина вечно "видит" выехавшего туриста.

Так что можете свои фантазии и злословие немного прикрутить.

Итак, с моей "легализацией" разобрались.

Теперь что касается моего вопроса к акурту, дело в том, что Ю4Ю - временный, неиммиграционный статус. Сейчас он продлен до весны 2025 года. В какой-то момент он не будет продлен. Вопрос, как из временного и неиммиграционного статуса диверсифицироваться в постоянный и иммиграционный.

В противном случае, я не знаю какой смысл тратить время на смакование ТТХ электрического пикапа за 80куе. Купить его, годик покататься после чего отвезти, сделать донейщн Армии Спасения? Это может говорить о большом сердце человека, но не о финансовой грамотности. Легализация...Не скрою, ощущение приближающейся большой войны подталкивало меня к мысли о том, чтобы приехать в США по турвизе и потом искать возможности легализации.Но, я предположил так, что что-бы там ни началось, я успею выехать в последний момент и оставил этот вариант как "фолл последней надежды" (есть такой термин в спорте). В 2015 срок действия 10-летней визы уже вызывал опасения (въезд в США запрещен если срок действия визы менее 6 месяцев), поэтому я обновил визы, детям делали новые. То есть, морально я был готов к такому сценарию.Но все-же нашел в себе силы духа и терпение довести дело до того, чтобы ступить на американскую землю в законном иммиграционном статусе.Повторюсь, я не только въехал в США в законном статусе, но и сделал то, на что мало кто заморачивается при ВЫЕЗДЕ. И государство Украина знает где я и в каком статусе. При НЕлегальном въезде в США, государство Украина вечно "видит" выехавшего туриста.Так что можете свои фантазии и злословие немного прикрутить.Итак, с моей "легализацией" разобрались.Теперь что касается моего вопроса к акурту, дело в том, что Ю4Ю - временный, неиммиграционный статус. Сейчас он продлен до весны 2025 года. В какой-то момент он не будет продлен. Вопрос, как из временного и неиммиграционного статуса диверсифицироваться в постоянный и иммиграционный.В противном случае, я не знаю какой смысл тратить время на смакование ТТХ электрического пикапа за 80куе. Купить его, годик покататься после чего отвезти, сделать донейщн Армии Спасения? Это может говорить о большом сердце человека, но не о финансовой грамотности. rjkz

Повідомлень: 15834 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8111 раз. Подякували: 4978 раз. Профіль 3 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 02:42 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство





2. Culture misfit. В компаніях США та Канади прийнято "вгахувати" (Примітка: саме таке слово застосував мій респондент), як Папа Карло. Якщо тобі дзвонять о третій ночі і питають, чи спиш, маєш бадьоро відповідати, що вже ні. А багато емігрантів хочуть shift строго у 8 годин або взагалі демонструють нуль сервісу чи ініціативи. Керівництво не хоче виконувати у підсумку твою роботу за тебе.

В компаніях США та Канади прийнято "вгахувати" (Примітка: саме таке слово застосував мій респондент), як Папа Карло. Якщо тобі дзвонять о третій ночі і питають, чи спиш, маєш бадьоро відповідати, що вже ні. А багато емігрантів хочуть shift строго у 8 годин або взагалі демонструють нуль сервісу чи ініціативи. Керівництво не хоче виконувати у підсумку твою роботу за тебе.



Це вже не робота, а якесь рабство. На нормальних роботах овертайми оплачують за подвійним тарифом і використовують рідко, коли реаьно потрібно встигнути вчасно (випустити програму в реліз, продати товар на Різдво, добудувати до сезону туристів) ... Це вже не робота, а якесь рабство. На нормальних роботах овертайми оплачують за подвійним тарифом і використовують рідко, коли реаьно потрібно встигнути вчасно (випустити програму в реліз, продати товар на Різдво, добудувати до сезону туристів) ...



Лейбор код обязывает в США оплачивать овертайм минимум в 1,5 рейта.

Причем, некоторые моменты, я не знал, мне разжевали.

Например, я пишу что так и так, был загружен, не был на обеде, поэтому ухожу на час раньше. Несколько раз были скандалы, я не мог понять почему. Потом, наконец-то, одной из начальства пришло в голову, что я могу не все знать.

И она мне объяснила, что они не имеют права не отпустить меня на обед, их могут за это вжухать. И вот, в эту пятницу был реальный дурдом, приезжала куча народа. В результате, мне на обед уже не было смысла идти, в результате, я написал в 4 часа, что иду на обед и после этого заканчиваю.

Пока все тихо.

И насчет звонка в 3 часа ночи.

Это преувеличение.

Разве что контракт это предусматривает и за это готовы платить.

Я уже писал, что мой работодатель попал в неприятные финансовые обстоятельства.

Но когда я об этом ранее предупреждал, то получил по носу. "Не будь умнее начальства". А еще, я раньше работал обычно больше 40 часов в неделю и не ставил себе овертаймы. И всех это устраивало. Иногда руководство говорило, чтобы я поставил овертайм самостоятельно. После того случая несколько раз меня пытались напрячь работать во внеурочное время, но платить за это не хотели.

Со скрипом проехали эту ситуацию, я не ставлю овертаймы, но и с меня "слезли". Теперь если что-то надо сделать во внеурочное время, то это выглядит как личная просьба об одолжении или, чаще всего, кто-то из руководства делает это сам. Я уже сам говорю, что давайте я это сделаю.

Залазят на голову обычно новым эмигрантам, которые не знают своих прав.

У меня событие на работе. Года 3 назад я травмировался. Брал за свой счет. Были расходы, которые не все покрыла страховка. Мне отказали в любой компенсации.

Оказывается, как я недавно узнал, все работодатели ОБЯЗАНЫ иметь страховку на такой случай. И вот только вчера, через столько лет, мне и моему подчиненному вручили полисы на страховку от травм на работе до 100 куе.

А это должно было быть сразу и по умолчанию.

Есть еще масса вещей, которые и мне и другим понаехам было-бы полезно знать.

И про овертаймы и про спредаурс.

И страховки и отпуска и выходные, праздники, больничные. иии тд. Лейбор код обязывает в США оплачивать овертайм минимум в 1,5 рейта.Причем, некоторые моменты, я не знал, мне разжевали.Например, я пишу что так и так, был загружен, не был на обеде, поэтому ухожу на час раньше. Несколько раз были скандалы, я не мог понять почему. Потом, наконец-то, одной из начальства пришло в голову, что я могу не все знать.И она мне объяснила, что они не имеют права не отпустить меня на обед, их могут за это вжухать. И вот, в эту пятницу был реальный дурдом, приезжала куча народа. В результате, мне на обед уже не было смысла идти, в результате, я написал в 4 часа, что иду на обед и после этого заканчиваю.Пока все тихо.И насчет звонка в 3 часа ночи.Это преувеличение.Разве что контракт это предусматривает и за это готовы платить.Я уже писал, что мой работодатель попал в неприятные финансовые обстоятельства.Но когда я об этом ранее предупреждал, то получил по носу. "Не будь умнее начальства". А еще, я раньше работал обычно больше 40 часов в неделю и не ставил себе овертаймы. И всех это устраивало. Иногда руководство говорило, чтобы я поставил овертайм самостоятельно. После того случая несколько раз меня пытались напрячь работать во внеурочное время, но платить за это не хотели.Со скрипом проехали эту ситуацию, я не ставлю овертаймы, но и с меня "слезли". Теперь если что-то надо сделать во внеурочное время, то это выглядит как личная просьба об одолжении или, чаще всего, кто-то из руководства делает это сам. Я уже сам говорю, что давайте я это сделаю.Залазят на голову обычно новым эмигрантам, которые не знают своих прав.У меня событие на работе. Года 3 назад я травмировался. Брал за свой счет. Были расходы, которые не все покрыла страховка. Мне отказали в любой компенсации.Оказывается, как я недавно узнал, все работодатели ОБЯЗАНЫ иметь страховку на такой случай. И вот только вчера, через столько лет, мне и моему подчиненному вручили полисы на страховку от травм на работе до 100 куе.А это должно было быть сразу и по умолчанию.Есть еще масса вещей, которые и мне и другим понаехам было-бы полезно знать.И про овертаймы и про спредаурс.И страховки и отпуска и выходные, праздники, больничные. иии тд. rjkz

Повідомлень: 15834 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8111 раз. Подякували: 4978 раз. Профіль 3 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 07:38 rjkz написав: Richi написав: rjkz написав: В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное.

В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное.

Например? Например?

Так, на вскидку, CD (банковские депозиты. 250 тысяч банковская гарантия, типа ФГВФЛ. Естественно, без угрозы девальвации относительно доллара. Для открытия нужен ССН). Федеральные бонды, то есть предоставление займа правительству США под его-же гарантии. Нужен ССН, на одну физособу можно в год купить до 10 куе.

… (текст оригинала сокращен) Так, на вскидку, CD (банковские депозиты. 250 тысяч банковская гарантия, типа ФГВФЛ. Естественно, без угрозы девальвации относительно доллара. Для открытия нужен ССН). Федеральные бонды, то есть предоставление займа правительству США под его-же гарантии. Нужен ССН, на одну физособу можно в год купить до 10 куе.… (текст оригинала сокращен)

Sir rjkz!

Задан был шикарный правильный интересный вопрос и Вы дали шикарный правильный интересный практически полный ответ.

На этом форуме принято всех поливать грязью и не благодарить. Так уж повелось.

Потому я Вам выражаю благодарность за то, что повышаете грамотность - финансовую и инвестиционную - людей.

Говорил ранее и говорю еще раз: из сообщений rjkz стоит создавать книгу.

Приятно, что на Земном шаре есть умные люди с трезвым стратегическим и точным мышлением. SirЗадан был шикарный правильный интересный вопрос и Вы дали шикарный правильный интересный практически полный ответ.На этом форуме принято всех поливать грязью и не благодарить. Так уж повелось.Потому я Вам выражаю благодарность за то, что повышаете грамотность -- людей.Говорил ранее и говорю еще раз: из сообщенийстоит создавать книгу.Приятно, что на Земном шаре есть умные люди с трезвым стратегическим и точным мышлением. akurt

Повідомлень: 8773 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3397 раз. Подякували: 1189 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 07:50

rjkz написав: Теперь что касается моего вопроса к акурту, дело в том, что Ю4Ю - временный, неиммиграционный статус. Сейчас он продлен до весны 2025 года. В какой-то момент он не будет продлен. Вопрос, как из временного и неиммиграционного статуса диверсифицироваться в постоянный и иммиграционный.

В противном случае, я не знаю какой смысл тратить время на смакование ТТХ электрического пикапа за 80куе. Купить его, годик покататься после чего отвезти, сделать донейщн Армии Спасения? Это может говорить о большом сердце человека, но не о финансовой грамотности. Теперь что касается моего вопроса к акурту, дело в том, что Ю4Ю - временный, неиммиграционный статус. Сейчас он продлен до весны 2025 года. В какой-то момент он не будет продлен. Вопрос, как из временного и неиммиграционного статуса диверсифицироваться в постоянный и иммиграционный.В противном случае, я не знаю какой смысл тратить время на смакование ТТХ электрического пикапа за 80куе. Купить его, годик покататься после чего отвезти, сделать донейщн Армии Спасения? Это может говорить о большом сердце человека, но не о финансовой грамотности.

По абзацу 1: Все верно Вы пишете. До 2025 года люди чувствуют себя в безопасности. Я вчера с одним из отъезжающих (уедет в течение ближайших 3-х недель - не все вопросы еще решил с квартирой и (наибольшая проблема) авто) разговаривал - семейная пара 35 лет без детей - едут в Нью Йорк. Человек в разговоре сказал, что типа он на 2 года в своей судьбе уверен. Но я ему сказал, что там будет не 2 года, а 22 года. Он посмеялся в хорошем смысле и сказал: "Вашими бы устами да мед пить"...

Именно эта семейная пара довольно рисковая и "отчаянная": язык практически не знают, профессии рабочие есть - работящие - глядишь и выстоят... Есть родственники в Нью Йорке... Первое время что-то подскажут...



По абзацу 2. Спасибо за волнение по поводу тех людей и их действий - волноваться нужно всегда. Но именно там все ОК, по крайней мере с финансовой грамотностью и авто. Тьфу-тьфу-тьфу, перекрещусь...

Но больше я говорить не могу: дело приватное. Моя информация больше касалась ВОЗМОЖНОСТЕЙ. Вот вчера в одном областном центре выставили на продажу Lexus ES 2020 с пробегом в 37 000 км.

Просят всего 42 000 долларов наличкой. Вот это пример понтов...

Как-то отдыхал в Трускавце и познакомился с семейной парой: у них сын как раз собирался купить молодой жене Мерседес с открытым верхом, но проблема была в том, что молодая жена хотела только "канареечного цвета". А такого цвета не было в наличии. Такое у нее желание было.

Чтобы ездить по Кривому Рогу. По поводу этого:Все верно Вы пишете. До 2025 года люди чувствуют себя в безопасности. Я вчера с одним из отъезжающих (уедет в течение ближайших 3-х недель - не все вопросы еще решил с квартирой и (наибольшая проблема) авто) разговаривал - семейная пара 35 лет без детей - едут в Нью Йорк. Человек в разговоре сказал, что типа он на 2 года в своей судьбе уверен. Но я ему сказал, что там будет не 2 года, а 22 года. Он посмеялся в хорошем смысле и сказал: "Вашими бы устами да мед пить"...Именно эта семейная пара довольно рисковая и "отчаянная": язык практически не знают, профессии рабочие есть - работящие - глядишь и выстоят... Есть родственники в Нью Йорке... Первое время что-то подскажут...Спасибо за волнение по поводу тех людей и их действий - волноваться нужно всегда. Но именно там все ОК, по крайней мере с финансовой грамотностью и авто. Тьфу-тьфу-тьфу, перекрещусь...Но больше я говорить не могу: дело приватное. Моя информация больше касалась ВОЗМОЖНОСТЕЙ. Вот вчера в одном областном центре выставили на продажу Lexus ES 2020 с пробегом в 37 000 км.Просят всего 42 000 долларовВот это пример понтов...Как-то отдыхал в Трускавце и познакомился с семейной парой: у них сын как раз собирался купить молодой жене Мерседес с открытым верхом, но проблема была в том, что молодая жена хотела только "канареечного цвета". А такого цвета не было в наличии. Такое у нее желание было.Чтобы ездить по Кривому Рогу. akurt

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