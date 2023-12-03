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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1632163316341635> Додано: Нед 03 гру, 2023 12:11 Denik написав: akurt написав: Sir rjkz!

Задан был шикарный правильный интересный вопрос и Вы дали шикарный правильный интересный практически полный ответ.

На этом форуме принято всех поливать грязью и не благодарить. Так уж повелось.

Потому я Вам выражаю благодарность за то, что повышаете грамотность - финансовую и инвестиционную - людей.

Говорил ранее и говорю еще раз: из сообщений rjkz стоит создавать книгу.

Приятно, что на Земном шаре есть умные люди с трезвым стратегическим и точным мышлением. Sir rjkz!Задан был шикарный правильный интересный вопрос и Вы дали шикарный правильный интересный практически полный ответ.На этом форуме принято всех поливать грязью и не благодарить. Так уж повелось.Потому я Вам выражаю благодарность за то, что повышаете грамотность - финансовую и инвестиционную - людей.Говорил ранее и говорю еще раз: из сообщений rjkz стоит создавать книгу.Приятно, что на Земном шаре есть умные люди с трезвым стратегическим и точным мышлением.

Це все загальновідома інформація. Абсолютно все має аналоги в Україні. Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.

Єдине, що недержавні пенсійні фонди не так популярні. Це все загальновідома інформація. Абсолютно все має аналоги в Україні. Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.Єдине, що недержавні пенсійні фонди не так популярні.

Відкрию тобі секрет, що заробити на конвертдепо і онлайн обміні мало хто чув. Про американські стоки тим більше. Відкрию тобі секрет, що заробити на конвертдепо і онлайн обміні мало хто чув. Про американські стоки тим більше. flyman

Повідомлень: 33333 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1559 раз. Подякували: 2728 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 12:25 rjkz написав: Легализация...

...

Так что можете свои фантазии и злословие немного прикрутить.

Итак, с моей "легализацией" разобрались.

Теперь что касается моего вопроса к акурту, дело в том, что Ю4Ю - временный, неиммиграционный статус. Сейчас он продлен до весны 2025 года. В какой-то момент он не будет продлен. Вопрос, как из временного и неиммиграционного статуса диверсифицироваться в постоянный и иммиграционный.

В противном случае, я не знаю какой смысл тратить время на смакование ТТХ электрического пикапа за 80куе. Купить его, годик покататься после чего отвезти, сделать донейщн Армии Спасения? Это может говорить о большом сердце человека, но не о финансовой грамотности. Легализация......Так что можете свои фантазии и злословие немного прикрутить.Итак, с моей "легализацией" разобрались.Теперь что касается моего вопроса к акурту, дело в том, что Ю4Ю - временный, неиммиграционный статус. Сейчас он продлен до весны 2025 года. В какой-то момент он не будет продлен. Вопрос, как из временного и неиммиграционного статуса диверсифицироваться в постоянный и иммиграционный.В противном случае, я не знаю какой смысл тратить время на смакование ТТХ электрического пикапа за 80куе. Купить его, годик покататься после чего отвезти, сделать донейщн Армии Спасения? Это может говорить о большом сердце человека, но не о финансовой грамотности.

rjkz, ви або погано читаєте, або у вас погана пам'ять



я вже писав, й ще раз повторю, ви сказали, що виїхали на легальних підставах (щось настільки екзотичних, що підходять лише для вас ) - та я вам вірю, й це питання закрите. всі не настільки зосереджені на вашій особистості, й вам теж треба послабити фокус.



я пишу про те, що більшості людей легально потрапити в США - складно, й це факт. до війни так точно. ви тільки що самі розписали один з варіантів - в'їхати по турвізі, а там хто як зможе пропетляти - але це таке. й ви підняли цікаве питання - який відсоток тих, хто зараз має U4U, залишиться в США після закінчення дії? , ви або погано читаєте, або у вас погана пам'ятья вже писав, й ще раз повторю, ви сказали, що виїхали на легальних підставах (щось настільки екзотичних, що підходять лише для вас) - та я вам вірю, й це питання закрите. всі не настільки зосереджені на вашій особистості, й вам теж треба послабити фокус.я пишу про те, що більшості людей легально потрапити в США - складно, й це факт. до війни так точно. ви тільки що самі розписали один з варіантів - в'їхати по турвізі, а там хто як зможе пропетляти - але це таке. й ви підняли цікаве питання - який відсоток тих, хто зараз має U4U, залишиться в США після закінчення дії? Shaman

Повідомлень: 4806 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 12:34 akurt написав: rjkz написав: Так, на вскидку, CD (банковские депозиты. 250 тысяч банковская гарантия, типа ФГВФЛ. Естественно, без угрозы девальвации относительно доллара. Для открытия нужен ССН). Федеральные бонды, то есть предоставление займа правительству США под его-же гарантии. Нужен ССН, на одну физособу можно в год купить до 10 куе.

… (текст оригинала сокращен) Так, на вскидку, CD (банковские депозиты. 250 тысяч банковская гарантия, типа ФГВФЛ. Естественно, без угрозы девальвации относительно доллара. Для открытия нужен ССН). Федеральные бонды, то есть предоставление займа правительству США под его-же гарантии. Нужен ССН, на одну физособу можно в год купить до 10 куе.… (текст оригинала сокращен)

Sir rjkz!

Задан был шикарный правильный интересный вопрос и Вы дали шикарный правильный интересный практически полный ответ.

На этом форуме принято всех поливать грязью и не благодарить. Так уж повелось.

Потому я Вам выражаю благодарность за то, что повышаете грамотность - финансовую и инвестиционную - людей.

Говорил ранее и говорю еще раз: из сообщений rjkz стоит создавать книгу.

Приятно, что на Земном шаре есть умные люди с трезвым стратегическим и точным мышлением. SirЗадан был шикарный правильный интересный вопрос и Вы дали шикарный правильный интересный практически полный ответ.Так уж повелось.Потому я Вам выражаю благодарность за то, что повышаете грамотность -- людей.Говорил ранее и говорю еще раз: из сообщенийстоит создавать книгу.Приятно, что на Земном шаре есть умные люди с трезвым стратегическим и точным мышлением.

навіть не знаю, чого тут більше - чи байка про "петуха и кукушку", чи те, що людині при економічних термінах лише смішно - але так відкривати рота, коли тобі кажуть очевидні речі на кшталт 2 * 2 = 4 - а вона, яке одкровення



ви так багато розповідаєте на освіту - отримайте якийсь базові знання про фінанси та економіку - навіть в українському ВНЗ. ба, більше - сформулюйте питання, я вам спробую на пальцях пояснити базові речі. але спробуйте не сміятися, а зрозуміти - бо один з основних постулатів на сьогодні в навчанні - вчитися треба все життя



з приводу виделеного про бруд - ви один з тих, хто на цьому форумі цим займається. навіть не знаю, чого тут більше - чи байка про "петуха и кукушку", чи те, що людині при економічних термінах лише смішно - але так відкривати рота, коли тобі кажуть очевидні речі на кшталт 2 * 2 = 4 - а вона, яке одкровенняви так багато розповідаєте на освіту - отримайте якийсь базові знання про фінанси та економіку - навіть в українському ВНЗ. ба, більше - сформулюйте питання, я вам спробую на пальцях пояснити базові речі. але спробуйте не сміятися, а зрозуміти - бо один з основних постулатів на сьогодні в навчанні - вчитися треба все життяз приводу виделеного про бруд - ви один з тих, хто на цьому форумі цим займається. Shaman

Повідомлень: 4806 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 12:41 Shaman написав: ба, більше - сформулюйте питання, я вам спробую на пальцях пояснити базові речі ба, більше - сформулюйте питання, я вам спробую на пальцях пояснити базові речі может стоит запилить твою ветку напр. "экономика простыми словами". Я тоже не имею экономического образования и читал бы её с удовольствием. может стоит запилить твою ветку напр. "экономика простыми словами". Я тоже не имею экономического образования и читал бы её с удовольствием. vitaliiangel

Повідомлень: 20913 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2324 раз. Подякували: 3302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 12:44 Пане shaman - ви в нас відомий завзятий економіст. Це приємно.

Справи та надбання великого фінансиста говорять самі за себе. akurt

Повідомлень: 8777 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3401 раз. Подякували: 1189 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 12:45 vitaliiangel написав: Shaman написав: ба, більше - сформулюйте питання, я вам спробую на пальцях пояснити базові речі ба, більше - сформулюйте питання, я вам спробую на пальцях пояснити базові речі может стоит запилить твою ветку напр. "экономика простыми словами". Я тоже не имею экономического образования и читал бы её с удовольствием. может стоит запилить твою ветку напр. "экономика простыми словами". Я тоже не имею экономического образования и читал бы её с удовольствием.

Iдея класна. Підтримую. Iдея класна. Підтримую. akurt

Повідомлень: 8777 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3401 раз. Подякували: 1189 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 12:48 Shaman видишь у тебя уже 2 фаловера vitaliiangel

Повідомлень: 20913 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2324 раз. Подякували: 3302 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 12:56 rjkz написав: Richi написав: rjkz написав: В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное.

В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное.

Например? Например?

Так, на вскидку, CD (банковские депозиты. 250 тысяч банковская гарантия, типа ФГВФЛ. Естественно, без угрозы девальвации относительно доллара. Для открытия нужен ССН). Федеральные бонды, то есть предоставление займа правительству США под его-же гарантии. Нужен ССН, на одну физособу можно в год купить до 10 куе.

Это 2 самых консервативных инструмента, то есть с минимально возможными рисками.

Кроме того, очень популярны mutual funds, свободная покупка стоков и тп.

...

Я не знаю, как американцы живут без такого увлекательного опыта.

Скучно живут. Доверяют свои деньги проходимцам, проходимцы им поколениями платят за это.

А у наших адреналин кипит, скуки нет, нужны дорогие, скоростные автомобили. Так, на вскидку, CD (банковские депозиты. 250 тысяч банковская гарантия, типа ФГВФЛ. Естественно, без угрозы девальвации относительно доллара. Для открытия нужен ССН). Федеральные бонды, то есть предоставление займа правительству США под его-же гарантии. Нужен ССН, на одну физособу можно в год купить до 10 куе.Это 2 самых консервативных инструмента, то есть с минимально возможными рисками.Кроме того, очень популярны mutual funds, свободная покупка стоков и тп....Я не знаю, как американцы живут без такого увлекательного опыта.Скучно живут. Доверяют свои деньги проходимцам, проходимцы им поколениями платят за это.А у наших адреналин кипит, скуки нет, нужны дорогие, скоростные автомобили.

з приводу досвіду про проходимців - я в попередньому пості навів два приклади з фільму - й задав питання - наскільки розповсюджене те явище з рожевими папірцями? те, що воно є - це факт. взагалі якщо звертати увагу на технічні дрібниці, в фільмі багато деталей про роботу брокерів - напевне частина це клюква, але далеко не все.



там навіть є таке поетичне порівняння декого з рівнем акцій

- голубі фішки

- NASDAQ

- рожеві папірці, після яких треба колоти пеніцилін та молитися, щоб нічого не відпало



а приклад з вашими батьками якраз доводить мою тезу, що рівень фінансової грамотності радянських людей був близько 0. не всіх. я про фінансові піраміди прочитав приклад ще в школі, в якийсь Занимательной математике



а якщо серйозно, то основне вкладення в розвинених країнах - це акції. спробуємо на пальцях



й особисто, й через брокерів, й через пенсійні фонди, й хедж фонди - основні інвестиції це акції. й це логічно, гроші отримати можна лише там, де їх заробляють. й тет пересічні американці не дуже відрізняються від інших країн, бо щоб визначити наскільки ефективно працює та чи інше фірма, потрібні відповідні компетенції. багато хто з форумчан може проаналізувати фінансову звітність? а очистити від зайвого звіт аудитора?



але надійні акції як не дивно, коштують дорого, тому там дохід теж не дуже великий. є ще стартапи, коли інвестують в нові бізнеси - там можна заробити, але ефективно далеко не все, вкладення ризиковані.



в мене немає картинки, наскільки наразі в розвинених країнах інвестують в крипту, оці системні інвестори. така собі іграшка на поточний момент.



коли я кажу, що ринок акцій трохи поламався - зараз у світі шалена купа грошей, нема стільки активів, куди їх можна інвестувати - тому надуваються бульбашки та інвестують у будь-які ризиковані активи.



а от в Україні цього інструменту - ринку акцій немає від слова зовсім. тому й пенсійні фонди не можуть існувати, бо куди робити інвестиції?



до речі, інвестиції в акції набагато ефективніші для економіки. а інвестиції в матрац - дуже вигідні урядам, які не хочуть працювати ефективно. але це треба писати окремий комент з приводу досвіду про проходимців - я в попередньому пості навів два приклади з фільму - й задав питання - наскільки розповсюджене те явище з рожевими папірцями? те, що воно є - це факт. взагалі якщо звертати увагу на технічні дрібниці, в фільмі багато деталей про роботу брокерів - напевне частина це клюква, але далеко не все.там навіть є таке поетичне порівняння декого з рівнем акцій- голубі фішки- NASDAQ- рожеві папірці, після яких треба колоти пеніцилін та молитися, щоб нічого не відпалоа приклад з вашими батьками якраз доводить мою тезу, що рівень фінансової грамотності радянських людей був близько 0. не всіх. я про фінансові піраміди прочитав приклад ще в школі, в якийсь Занимательной математикеа якщо серйозно, то основне вкладення в розвинених країнах - це акції. спробуємо на пальцяхй особисто, й через брокерів, й через пенсійні фонди, й хедж фонди - основні інвестиції це акції. й це логічно, гроші отримати можна лише там, де їх заробляють. й тет пересічні американці не дуже відрізняються від інших країн, бо щоб визначити наскільки ефективно працює та чи інше фірма, потрібні відповідні компетенції. багато хто з форумчан може проаналізувати фінансову звітність? а очистити від зайвого звіт аудитора?але надійні акції як не дивно, коштують дорого, тому там дохід теж не дуже великий. є ще стартапи, коли інвестують в нові бізнеси - там можна заробити, але ефективно далеко не все, вкладення ризиковані.в мене немає картинки, наскільки наразі в розвинених країнах інвестують в крипту, оці системні інвестори. така собі іграшка на поточний момент.коли я кажу, що ринок акцій трохи поламався - зараз у світі шалена купа грошей, нема стільки активів, куди їх можна інвестувати - тому надуваються бульбашки та інвестують у будь-які ризиковані активи.а от в Україні цього інструменту - ринку акцій немає від слова зовсім. тому й пенсійні фонди не можуть існувати, бо куди робити інвестиції?до речі, інвестиції в акції набагато ефективніші для економіки. а інвестиції в матрац - дуже вигідні урядам, які не хочуть працювати ефективно. але це треба писати окремий комент Shaman

Повідомлень: 4806 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 13:00 vitaliiangel написав: Shaman написав: ба, більше - сформулюйте питання, я вам спробую на пальцях пояснити базові речі ба, більше - сформулюйте питання, я вам спробую на пальцях пояснити базові речі может стоит запилить твою ветку напр. "экономика простыми словами". Я тоже не имею экономического образования и читал бы её с удовольствием. может стоит запилить твою ветку напр. "экономика простыми словами". Я тоже не имею экономического образования и читал бы её с удовольствием.

питай, буду відповідати - знайдемо де.



але коли я щось кажу, в тебе завжди є своя точка зору



ми ж з тобою вже не один раз дискутували по різних питаннях питай, буду відповідати - знайдемо де.але коли я щось кажу, в тебе завжди є своя точка зоруми ж з тобою вже не один раз дискутували по різних питаннях Shaman

Повідомлень: 4806 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 13:03 Shaman створено нову тему

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Приєднуємося та чекаємо першу відповідь на перше запитання.

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ За ідеєю панастворено нову темуПриєднуємося та чекаємо першу відповідь на перше запитання. akurt

Повідомлень: 8777 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3401 раз. Подякували: 1189 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1632163316341635> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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