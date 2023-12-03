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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 гру, 2023 12:11
Denik написав: akurt написав:
Sir rjkz!
Задан был шикарный правильный интересный вопрос и Вы дали шикарный правильный интересный практически полный ответ.
На этом форуме принято всех поливать грязью и не благодарить. Так уж повелось.
Потому я Вам выражаю благодарность за то, что повышаете грамотность - финансовую и инвестиционную - людей.
Говорил ранее и говорю еще раз: из сообщений rjkz стоит создавать книгу.
Приятно, что на Земном шаре есть умные люди с трезвым стратегическим и точным мышлением.
Це все загальновідома інформація. Абсолютно все має аналоги в Україні. Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.
Єдине, що недержавні пенсійні фонди не так популярні.
Відкрию тобі секрет, що заробити на конвертдепо і онлайн обміні мало хто чув. Про американські стоки тим більше.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 12:25
rjkz
rjkz написав:
Легализация...
...
Так что можете свои фантазии и злословие немного прикрутить.
Итак, с моей "легализацией" разобрались.
Теперь что касается моего вопроса к акурту, дело в том, что Ю4Ю - временный, неиммиграционный статус. Сейчас он продлен до весны 2025 года. В какой-то момент он не будет продлен. Вопрос, как из временного и неиммиграционного статуса диверсифицироваться в постоянный и иммиграционный.
В противном случае, я не знаю какой смысл тратить время на смакование ТТХ электрического пикапа за 80куе. Купить его, годик покататься после чего отвезти, сделать донейщн Армии Спасения? Это может говорить о большом сердце человека, но не о финансовой грамотности.
, ви або погано читаєте, або у вас погана пам'ять
я вже писав, й ще раз повторю, ви сказали, що виїхали на легальних підставах (щось настільки екзотичних, що підходять лише для вас
) - та я вам вірю, й це питання закрите. всі не настільки зосереджені на вашій особистості, й вам теж треба послабити фокус.
я пишу про те, що більшості людей легально потрапити в США - складно, й це факт. до війни так точно. ви тільки що самі розписали один з варіантів - в'їхати по турвізі, а там хто як зможе пропетляти - але це таке. й ви підняли цікаве питання - який відсоток тих, хто зараз має U4U, залишиться в США після закінчення дії?
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Shaman
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Додано: Нед 03 гру, 2023 12:34
akurt написав: rjkz написав:
Так, на вскидку, CD (банковские депозиты. 250 тысяч банковская гарантия, типа ФГВФЛ. Естественно, без угрозы девальвации относительно доллара. Для открытия нужен ССН). Федеральные бонды, то есть предоставление займа правительству США под его-же гарантии. Нужен ССН, на одну физособу можно в год купить до 10 куе.
… (текст оригинала сокращен)
Sir rjkz
!
Задан был шикарный правильный интересный вопрос и Вы дали шикарный правильный интересный практически полный ответ.На этом форуме принято всех поливать грязью и не благодарить.
Так уж повелось.
Потому я Вам выражаю благодарность за то, что повышаете грамотность - финансовую и инвестиционную
- людей.
Говорил ранее и говорю еще раз: из сообщений rjkz
стоит создавать книгу.
Приятно, что на Земном шаре есть умные люди с трезвым стратегическим и точным мышлением.
навіть не знаю, чого тут більше - чи байка про "петуха и кукушку", чи те, що людині при економічних термінах лише смішно - але так відкривати рота, коли тобі кажуть очевидні речі на кшталт 2 * 2 = 4 - а вона, яке одкровення
ви так багато розповідаєте на освіту - отримайте якийсь базові знання про фінанси та економіку - навіть в українському ВНЗ. ба, більше - сформулюйте питання, я вам спробую на пальцях пояснити базові речі. але спробуйте не сміятися, а зрозуміти - бо один з основних постулатів на сьогодні в навчанні - вчитися треба все життя
з приводу виделеного про бруд - ви один з тих, хто на цьому форумі цим займається.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 12:41
Shaman написав:
ба, більше - сформулюйте питання, я вам спробую на пальцях пояснити базові речі
может стоит запилить твою ветку напр. "экономика простыми словами". Я тоже не имею экономического образования и читал бы её с удовольствием.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 03 гру, 2023 12:44
Пане shaman - ви в нас відомий завзятий економіст. Це приємно.
Справи та надбання великого фінансиста говорять самі за себе.
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akurt
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Додано: Нед 03 гру, 2023 12:45
vitaliiangel написав: Shaman написав:
ба, більше - сформулюйте питання, я вам спробую на пальцях пояснити базові речі
может стоит запилить твою ветку напр. "экономика простыми словами". Я тоже не имею экономического образования и читал бы её с удовольствием.
Iдея класна. Підтримую.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 12:48
Shaman видишь у тебя уже 2 фаловера
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vitaliiangel
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Додано: Нед 03 гру, 2023 12:56
rjkz написав: Richi написав: rjkz написав:
В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное.
Например?
Так, на вскидку, CD (банковские депозиты. 250 тысяч банковская гарантия, типа ФГВФЛ. Естественно, без угрозы девальвации относительно доллара. Для открытия нужен ССН). Федеральные бонды, то есть предоставление займа правительству США под его-же гарантии. Нужен ССН, на одну физособу можно в год купить до 10 куе.
Это 2 самых консервативных инструмента, то есть с минимально возможными рисками.
Кроме того, очень популярны mutual funds, свободная покупка стоков и тп.
...
Я не знаю, как американцы живут без такого увлекательного опыта.
Скучно живут. Доверяют свои деньги проходимцам, проходимцы им поколениями платят за это.
А у наших адреналин кипит, скуки нет, нужны дорогие, скоростные автомобили.
з приводу досвіду про проходимців - я в попередньому пості навів два приклади з фільму - й задав питання - наскільки розповсюджене те явище з рожевими папірцями? те, що воно є - це факт. взагалі якщо звертати увагу на технічні дрібниці, в фільмі багато деталей про роботу брокерів - напевне частина це клюква, але далеко не все.
там навіть є таке поетичне порівняння декого з рівнем акцій
- голубі фішки
- NASDAQ
- рожеві папірці, після яких треба колоти пеніцилін та молитися, щоб нічого не відпало
а приклад з вашими батьками якраз доводить мою тезу, що рівень фінансової грамотності радянських людей був близько 0. не всіх. я про фінансові піраміди прочитав приклад ще в школі, в якийсь Занимательной математике
а якщо серйозно, то основне вкладення в розвинених країнах - це акції. спробуємо на пальцях
й особисто, й через брокерів, й через пенсійні фонди, й хедж фонди - основні інвестиції це акції. й це логічно, гроші отримати можна лише там, де їх заробляють. й тет пересічні американці не дуже відрізняються від інших країн, бо щоб визначити наскільки ефективно працює та чи інше фірма, потрібні відповідні компетенції. багато хто з форумчан може проаналізувати фінансову звітність? а очистити від зайвого звіт аудитора?
але надійні акції як не дивно, коштують дорого, тому там дохід теж не дуже великий. є ще стартапи, коли інвестують в нові бізнеси - там можна заробити, але ефективно далеко не все, вкладення ризиковані.
в мене немає картинки, наскільки наразі в розвинених країнах інвестують в крипту, оці системні інвестори. така собі іграшка на поточний момент.
коли я кажу, що ринок акцій трохи поламався - зараз у світі шалена купа грошей, нема стільки активів, куди їх можна інвестувати - тому надуваються бульбашки та інвестують у будь-які ризиковані активи.
а от в Україні цього інструменту - ринку акцій немає від слова зовсім. тому й пенсійні фонди не можуть існувати, бо куди робити інвестиції?
до речі, інвестиції в акції набагато ефективніші для економіки. а інвестиції в матрац - дуже вигідні урядам, які не хочуть працювати ефективно. але це треба писати окремий комент
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Shaman
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Додано: Нед 03 гру, 2023 13:00
vitaliiangel написав: Shaman написав:
ба, більше - сформулюйте питання, я вам спробую на пальцях пояснити базові речі
может стоит запилить твою ветку напр. "экономика простыми словами". Я тоже не имею экономического образования и читал бы её с удовольствием.
питай, буду відповідати - знайдемо де.
але коли я щось кажу, в тебе завжди є своя точка зору
ми ж з тобою вже не один раз дискутували по різних питаннях
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Додано: Нед 03 гру, 2023 13:03
За ідеєю пана Shaman
створено нову темуЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Приєднуємося та чекаємо першу відповідь на перше запитання.ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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