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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 гру, 2023 13:04
akurt написав:
Пане shaman - ви в нас відомий завзятий економіст. Це приємно.
Справи та надбання великого фінансиста говорять самі за себе.
ти все одно намагаєшся натякнути, що знання можна підтвердити лише заработаною купою грошей. не бачиш, що протирічиш сам собі, в той же час розповідаючи, що в Україні гроші заробляють трохи по іншому?
будь послідовним, якщо гроші головний критерій - то давай оспівуй РЛА та ІВК. обидва створили великі бізнес-імперії, доволі цікаві до речі (в тому числі, на яких принципах вони побудовані). на Заході такі великі компанії створили лише одиниці.
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Shaman
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Додано: Нед 03 гру, 2023 13:09
Shaman написав:
але коли я щось кажу, в тебе завжди є своя точка зору
постой, отсутствие экономического образования не означает отсутствие мозгов. Я никогда не обнулял ценность твоей информации. А за свою точку зрения, ну извини, иногда она есть.
Shaman написав:
питай, буду відповідати - знайдемо де.
1й вопрос зачем в военной экономике карточки? (я его продублирую на новой ветке). ЛАДа тоже приглашаю принять посильное участие.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 03 гру, 2023 13:13
akurt
akurt написав:
За ідеєю пана Shaman
створено нову темуЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Приєднуємося та чекаємо першу відповідь на перше запитання.ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
- ти дуже якісний маніпулятор. я обіцяв на пальцях розкласти, як працюють ті чи інші речі.
оте що ти написав
Пропоную формулювати до нього запитання, а він буде "на пальцях" пояснювати базові речі: як заощадити гроші, як заробити, як стати багатим, але здоровим.
це ти сам вигадав. це трошки інші речі. зазвичай на таких речах заробляють якраз на лохах коли за невеличкий прайс обіцяють навчити, як заробити мільйони.
й ти теж намагаєшся робити те саме. наскільки ефективно це виходить, а пан akurt
?
гадаю, не дуже - ти ж не Джордан Белфорт. дивися фільм, там якраз дуже схоже на те, що ти описуєш - звісно на зовсім іншому рівні
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Додано: Нед 03 гру, 2023 13:27
vitaliiangel написав: Shaman написав:
але коли я щось кажу, в тебе завжди є своя точка зору
постой, отсутствие экономического образования не означает отсутствие мозгов. Я никогда не обнулял ценность твоей информации. А за свою точку зрения, ну извини, иногда
она есть.
Shaman написав:
питай, буду відповідати - знайдемо де.
1й вопрос зачем в военной экономике карточки? (я его продублирую на новой ветке). ЛАДа тоже приглашаю принять посильное участие.
в мене склалося враження, що завжди
а на це питання в мене немає відповіді - я навів точку зору, сам її не розбирав. для початку взагалі треба сформувати критерії, що ми вважаємо військовою економікою. але це треба подумати, щось знати. тому народ вже котру сторінку грає в гру - ти мусиш піти на фронт, ні не я, це має бути інший. й наполегливі граці зза кордону, які радять, одні - ти маєш піти на фронт, а інші (що змогли через шпаринки) - дурних нема. насправді все це sad, but true.
а ЛАД нам не потрібен, бо він дивитися на особистості, а не на реальний стан речей, й лише під одним кутом зору
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