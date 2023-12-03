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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 гру, 2023 13:04
akurt написав:
Пане shaman - ви в нас відомий завзятий економіст. Це приємно.
Справи та надбання великого фінансиста говорять самі за себе.
ти все одно намагаєшся натякнути, що знання можна підтвердити лише заработаною купою грошей. не бачиш, що протирічиш сам собі, в той же час розповідаючи, що в Україні гроші заробляють трохи по іншому?
будь послідовним, якщо гроші головний критерій - то давай оспівуй РЛА та ІВК. обидва створили великі бізнес-імперії, доволі цікаві до речі (в тому числі, на яких принципах вони побудовані). на Заході такі великі компанії створили лише одиниці.
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Shaman
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Додано: Нед 03 гру, 2023 13:09
Shaman написав:
але коли я щось кажу, в тебе завжди є своя точка зору
постой, отсутствие экономического образования не означает отсутствие мозгов. Я никогда не обнулял ценность твоей информации. А за свою точку зрения, ну извини, иногда она есть.
Shaman написав:
питай, буду відповідати - знайдемо де.
1й вопрос зачем в военной экономике карточки? (я его продублирую на новой ветке). ЛАДа тоже приглашаю принять посильное участие.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 03 гру, 2023 13:13
akurt
akurt написав:
За ідеєю пана Shaman
створено нову темуЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Приєднуємося та чекаємо першу відповідь на перше запитання.ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
- ти дуже якісний маніпулятор. я обіцяв на пальцях розкласти, як працюють ті чи інші речі.
оте що ти написав
Пропоную формулювати до нього запитання, а він буде "на пальцях" пояснювати базові речі: як заощадити гроші, як заробити, як стати багатим, але здоровим.
це ти сам вигадав. це трошки інші речі. зазвичай на таких речах заробляють якраз на лохах коли за невеличкий прайс обіцяють навчити, як заробити мільйони.
й ти теж намагаєшся робити те саме. наскільки ефективно це виходить, а пан akurt
?
гадаю, не дуже - ти ж не Джордан Белфорт. дивися фільм, там якраз дуже схоже на те, що ти описуєш - звісно на зовсім іншому рівні
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Shaman
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Додано: Нед 03 гру, 2023 13:27
vitaliiangel написав: Shaman написав:
але коли я щось кажу, в тебе завжди є своя точка зору
постой, отсутствие экономического образования не означает отсутствие мозгов. Я никогда не обнулял ценность твоей информации. А за свою точку зрения, ну извини, иногда
она есть.
Shaman написав:
питай, буду відповідати - знайдемо де.
1й вопрос зачем в военной экономике карточки? (я его продублирую на новой ветке). ЛАДа тоже приглашаю принять посильное участие.
в мене склалося враження, що завжди
а на це питання в мене немає відповіді - я навів точку зору, сам її не розбирав. для початку взагалі треба сформувати критерії, що ми вважаємо військовою економікою. але це треба подумати, щось знати. тому народ вже котру сторінку грає в гру - ти мусиш піти на фронт, ні не я, це має бути інший. й наполегливі граці зза кордону, які радять, одні - ти маєш піти на фронт, а інші (що змогли через шпаринки) - дурних нема. насправді все це sad, but true.
а ЛАД нам не потрібен, бо він дивитися на особистості, а не на реальний стан речей, й лише під одним кутом зору
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Shaman
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Додано: Нед 03 гру, 2023 14:04
Shaman написав:
а от в Україні цього інструменту - ринку акцій немає від слова зовсім. тому й пенсійні фонди не можуть існувати, бо куди робити інвестиції?
Він є але досить маленький. Бо найдохідніші бізнеси - це приватні компанії олігархів. Кілька років тому, розуміючи, що світова чорна металургія виходить з кризи й опиниться на піку я зрозумів, що придбати можна хіба що акції Ferrexpo. Все інше контролювалося Ахметовим та Arcelor-Mital.
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Denik
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Додано: Нед 03 гру, 2023 14:06
Нова гілка вже наповнюється запитаннями в тому числі про "американські стоки".
Це дуже добре, бо всі дописи тут від пана Shaman
та пана Denik
- звичайний флуд у порушення п.2.4 Правил форуму
: не відповідають темі гілки.
Читаємо, чекаємо відповіді. viewtopic.php?p=5654936#p5654936
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akurt
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Додано: Нед 03 гру, 2023 14:13
akurt написав:
Нова гілка вже наповнюється запитаннями в тому числі про "американські стоки".
Це дуже добре, бо всі дописи тут від пана Shaman
та пана Denik
- звичайний флуд
у порушення п.2.4 Правил форуму
: не відповідають темі гілки.
Читаємо, чекаємо відповіді. viewtopic.php?p=5654936#p5654936
ти вже модер? швидко-швидко
загальні принципи інвестування в розвинених країнах гадаю декому цікаві з емігрантів. не всім звісно. тим, хто до вас звертається, це звісно не цікаво.
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Shaman
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Додано: Нед 03 гру, 2023 14:42
И я бы послушал умных людей, про реалии инвестиций в американские акции в Украине
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Чукча2
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Додано: Нед 03 гру, 2023 14:48
Пани вже дають відповіді на новій гілці. Запрошуємо. Приєднуйтеся. Задавайте питання.
Там все - простими словами.ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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akurt
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