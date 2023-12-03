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#<1 ... 1633163416351636> Додано: Нед 03 гру, 2023 13:04 akurt написав: Пане shaman - ви в нас відомий завзятий економіст. Це приємно.

Справи та надбання великого фінансиста говорять самі за себе. Пане shaman - ви в нас відомий завзятий економіст. Це приємно.Справи та надбання великого фінансиста говорять самі за себе.

ти все одно намагаєшся натякнути, що знання можна підтвердити лише заработаною купою грошей. не бачиш, що протирічиш сам собі, в той же час розповідаючи, що в Україні гроші заробляють трохи по іншому?



будь послідовним, якщо гроші головний критерій - то давай оспівуй РЛА та ІВК. обидва створили великі бізнес-імперії, доволі цікаві до речі (в тому числі, на яких принципах вони побудовані). на Заході такі великі компанії створили лише одиниці. ти все одно намагаєшся натякнути, що знання можна підтвердити лише заработаною купою грошей. не бачиш, що протирічиш сам собі, в той же час розповідаючи, що в Україні гроші заробляють трохи по іншому?будь послідовним, якщо гроші головний критерій - то давай оспівуй РЛА та ІВК. обидва створили великі бізнес-імперії, доволі цікаві до речі (в тому числі, на яких принципах вони побудовані). на Заході такі великі компанії створили лише одиниці. Shaman

Повідомлень: 4810 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 13:09 Shaman написав: але коли я щось кажу, в тебе завжди є своя точка зору але коли я щось кажу, в тебе завжди є своя точка зору постой, отсутствие экономического образования не означает отсутствие мозгов. Я никогда не обнулял ценность твоей информации. А за свою точку зрения, ну извини, иногда она есть. Shaman написав: питай, буду відповідати - знайдемо де. питай, буду відповідати - знайдемо де. 1й вопрос зачем в военной экономике карточки? (я его продублирую на новой ветке). ЛАДа тоже приглашаю принять посильное участие. постой, отсутствие экономического образования не означает отсутствие мозгов. Я никогда не обнулял ценность твоей информации. А за свою точку зрения, ну извини, иногда она есть.1й вопрос зачем в военной экономике карточки? (я его продублирую на новой ветке). ЛАДа тоже приглашаю принять посильное участие. vitaliiangel

Повідомлень: 20915 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2326 раз. Подякували: 3302 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 13:13 akurt написав: За ідеєю пана Shaman створено нову тему

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Приєднуємося та чекаємо першу відповідь на перше запитання.

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ За ідеєю панастворено нову темуПриєднуємося та чекаємо першу відповідь на перше запитання.

akurt - ти дуже якісний маніпулятор. я обіцяв на пальцях розкласти, як працюють ті чи інші речі.



оте що ти написав

Пропоную формулювати до нього запитання, а він буде "на пальцях" пояснювати базові речі: як заощадити гроші, як заробити, як стати багатим, але здоровим.

це ти сам вигадав. це трошки інші речі. зазвичай на таких речах заробляють якраз на лохах коли за невеличкий прайс обіцяють навчити, як заробити мільйони.



й ти теж намагаєшся робити те саме. наскільки ефективно це виходить, а пан akurt? гадаю, не дуже - ти ж не Джордан Белфорт. дивися фільм, там якраз дуже схоже на те, що ти описуєш - звісно на зовсім іншому рівні - ти дуже якісний маніпулятор. я обіцяв на пальцях розкласти, як працюють ті чи інші речі.оте що ти написавце ти сам вигадав. це трошки інші речі. зазвичай на таких речах заробляють якраз на лохах коли за невеличкий прайс обіцяють навчити, як заробити мільйони.й ти теж намагаєшся робити те саме. наскільки ефективно це виходить, а пангадаю, не дуже - ти ж не Джордан Белфорт. дивися фільм, там якраз дуже схоже на те, що ти описуєш - звісно на зовсім іншому рівні Shaman

Повідомлень: 4810 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 13:27 vitaliiangel написав: Shaman написав: але коли я щось кажу, в тебе завжди є своя точка зору але коли я щось кажу, в тебе завжди є своя точка зору постой, отсутствие экономического образования не означает отсутствие мозгов. Я никогда не обнулял ценность твоей информации. А за свою точку зрения, ну извини, иногда она есть. Shaman написав: питай, буду відповідати - знайдемо де. питай, буду відповідати - знайдемо де. 1й вопрос зачем в военной экономике карточки? (я его продублирую на новой ветке). ЛАДа тоже приглашаю принять посильное участие. постой, отсутствие экономического образования не означает отсутствие мозгов. Я никогда не обнулял ценность твоей информации. А за свою точку зрения, ну извини,она есть.1й вопрос зачем в военной экономике карточки? (я его продублирую на новой ветке). ЛАДа тоже приглашаю принять посильное участие.

в мене склалося враження, що завжди



а на це питання в мене немає відповіді - я навів точку зору, сам її не розбирав. для початку взагалі треба сформувати критерії, що ми вважаємо військовою економікою. але це треба подумати, щось знати. тому народ вже котру сторінку грає в гру - ти мусиш піти на фронт, ні не я, це має бути інший. й наполегливі граці зза кордону, які радять, одні - ти маєш піти на фронт, а інші (що змогли через шпаринки) - дурних нема. насправді все це sad, but true.



а ЛАД нам не потрібен, бо він дивитися на особистості, а не на реальний стан речей, й лише під одним кутом зору в мене склалося враження, що завждиа на це питання в мене немає відповіді - я навів точку зору, сам її не розбирав. для початку взагалі треба сформувати критерії, що ми вважаємо військовою економікою. але це треба подумати, щось знати. тому народ вже котру сторінку грає в гру - ти мусиш піти на фронт, ні не я, це має бути інший. й наполегливі граці зза кордону, які радять, одні - ти маєш піти на фронт, а інші (що змогли через шпаринки) - дурних нема. насправді все це sad, but true.а ЛАД нам не потрібен, бо він дивитися на особистості, а не на реальний стан речей, й лише під одним кутом зору Shaman

Повідомлень: 4810 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 13:36 Shaman написав: в мене склалося враження, що завжди в мене склалося враження, що завжди

viewtopic.php?p=5654936#p5654936 vitaliiangel

Повідомлень: 20915 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2326 раз. Подякували: 3302 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 14:04 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: а от в Україні цього інструменту - ринку акцій немає від слова зовсім. тому й пенсійні фонди не можуть існувати, бо куди робити інвестиції? а от в Україні цього інструменту - ринку акцій немає від слова зовсім. тому й пенсійні фонди не можуть існувати, бо куди робити інвестиції?

Він є але досить маленький. Бо найдохідніші бізнеси - це приватні компанії олігархів. Кілька років тому, розуміючи, що світова чорна металургія виходить з кризи й опиниться на піку я зрозумів, що придбати можна хіба що акції Ferrexpo. Все інше контролювалося Ахметовим та Arcelor-Mital. Він є але досить маленький. Бо найдохідніші бізнеси - це приватні компанії олігархів. Кілька років тому, розуміючи, що світова чорна металургія виходить з кризи й опиниться на піку я зрозумів, що придбати можна хіба що акції Ferrexpo. Все інше контролювалося Ахметовим та Arcelor-Mital. Denik Повідомлень: 2719 З нами з: 23.02.09 Подякував: 577 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 14:06

Це дуже добре, бо всі дописи тут від пана Shaman та пана Denik - звичайний флуд у порушення п.2.4 Правил форуму: не відповідають темі гілки.

Читаємо, чекаємо відповіді.

viewtopic.php?p=5654936#p5654936 Нова гілка вже наповнюється запитаннями в тому числі про "американські стоки".Це дуже добре, бо всі дописи тут від паната пана- звичайний флуд у порушення п.2.4 Правил форуму: не відповідають темі гілки.Читаємо, чекаємо відповіді. akurt

Повідомлень: 8781 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3402 раз. Подякували: 1190 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 14:13 akurt написав: Нова гілка вже наповнюється запитаннями в тому числі про "американські стоки".

Це дуже добре, бо всі дописи тут від пана Shaman та пана Denik - звичайний флуд у порушення п.2.4 Правил форуму: не відповідають темі гілки.

Читаємо, чекаємо відповіді.

viewtopic.php?p=5654936#p5654936 Нова гілка вже наповнюється запитаннями в тому числі про "американські стоки".Це дуже добре, бо всі дописи тут від паната панау порушення п.2.4 Правил форуму: не відповідають темі гілки.Читаємо, чекаємо відповіді.

ти вже модер? швидко-швидко



загальні принципи інвестування в розвинених країнах гадаю декому цікаві з емігрантів. не всім звісно. тим, хто до вас звертається, це звісно не цікаво. ти вже модер? швидко-швидкозагальні принципи інвестування в розвинених країнах гадаю декому цікаві з емігрантів. не всім звісно. тим, хто до вас звертається, це звісно не цікаво. Shaman

Повідомлень: 4810 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 14:42 И я бы послушал умных людей, про реалии инвестиций в американские акции в Украине Чукча2

Повідомлень: 2139 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 315 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 14:48

Там все - простими словами.

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ Пани вже дають відповіді на новій гілці. Запрошуємо. Приєднуйтеся. Задавайте питання.Там все - простими словами. akurt

Повідомлень: 8781 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3402 раз. Подякували: 1190 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1633163416351636> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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