|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 гру, 2023 17:34
ЛАД написав:
Учитывая, что Шаман у меня в чс,
ну поругались и помирились. нормальная ситуация
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20919
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2327 раз.
- Подякували: 3302 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему