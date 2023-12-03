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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1633163416351636
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 17:34

  ЛАД написав:Учитывая, что Шаман у меня в чс,
ну поругались и помирились. нормальная ситуация
vitaliiangel
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