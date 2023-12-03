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#<1 ... 1633163416351636 Додано: Нед 03 гру, 2023 17:34 ЛАД написав: Учитывая, что Шаман у меня в чс, Учитывая, что Шаман у меня в чс, ну поругались и помирились. нормальная ситуация

ну поругались и помирились. нормальная ситуация vitaliiangel

Повідомлень: 20923 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2327 раз. Подякували: 3302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 19:39 Denik написав: akurt написав: Sir rjkz!

Задан был шикарный правильный интересный вопрос и Вы дали шикарный правильный интересный практически полный ответ.

На этом форуме принято всех поливать грязью и не благодарить. Так уж повелось.

Потому я Вам выражаю благодарность за то, что повышаете грамотность - финансовую и инвестиционную - людей.

Говорил ранее и говорю еще раз: из сообщений rjkz стоит создавать книгу.

Приятно, что на Земном шаре есть умные люди с трезвым стратегическим и точным мышлением. Sir rjkz!Задан был шикарный правильный интересный вопрос и Вы дали шикарный правильный интересный практически полный ответ.На этом форуме принято всех поливать грязью и не благодарить. Так уж повелось.Потому я Вам выражаю благодарность за то, что повышаете грамотность - финансовую и инвестиционную - людей.Говорил ранее и говорю еще раз: из сообщений rjkz стоит создавать книгу.Приятно, что на Земном шаре есть умные люди с трезвым стратегическим и точным мышлением.

Це все загальновідома інформація. Абсолютно все має аналоги в Україні. Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.

Єдине, що недержавні пенсійні фонди не так популярні. Це все загальновідома інформація. Абсолютно все має аналоги в Україні. Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.Єдине, що недержавні пенсійні фонди не так популярні.



Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.

Не так ли?

Не знаю какой механизм покупки из Украины американских стоков, но когда-то интересовался форексом и знаю как форексе играться из Украины. Возможно сейчас что-то изменилось и "кухни" исчезли? Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.Не так ли?Не знаю какой механизм покупки из Украины американских стоков, но когда-то интересовался форексом и знаю как форексе играться из Украины. Возможно сейчас что-то изменилось и "кухни" исчезли? rjkz

Повідомлень: 15835 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8111 раз. Подякували: 4980 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 19:57 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Учитывая, что Шаман у меня в чс, Учитывая, что Шаман у меня в чс, ну поругались и помирились. нормальная ситуация

........ ну поругались и помирились. нормальная ситуация........

Тут вопрос не в "поругались и помирились".

Мы с Вами ругались не один раз, но в чс я Вас ни разу не включал. Тут вопрос не в "поругались и помирились".Мы с Вами ругались не один раз, но в чс я Вас ни разу не включал. ЛАД 2 Повідомлень: 26688 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 20:17 rjkz написав: Denik написав: akurt написав: Sir rjkz!

Задан был шикарный правильный интересный вопрос и Вы дали шикарный правильный интересный практически полный ответ.

На этом форуме принято всех поливать грязью и не благодарить. Так уж повелось.

Потому я Вам выражаю благодарность за то, что повышаете грамотность - финансовую и инвестиционную - людей.

Говорил ранее и говорю еще раз: из сообщений rjkz стоит создавать книгу.

Приятно, что на Земном шаре есть умные люди с трезвым стратегическим и точным мышлением. Sir rjkz!Задан был шикарный правильный интересный вопрос и Вы дали шикарный правильный интересный практически полный ответ.На этом форуме принято всех поливать грязью и не благодарить. Так уж повелось.Потому я Вам выражаю благодарность за то, что повышаете грамотность - финансовую и инвестиционную - людей.Говорил ранее и говорю еще раз: из сообщений rjkz стоит создавать книгу.Приятно, что на Земном шаре есть умные люди с трезвым стратегическим и точным мышлением.

Це все загальновідома інформація. Абсолютно все має аналоги в Україні. Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.

Єдине, що недержавні пенсійні фонди не так популярні. Це все загальновідома інформація. Абсолютно все має аналоги в Україні. Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.Єдине, що недержавні пенсійні фонди не так популярні.



Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.

Не так ли?

Не знаю какой механизм покупки из Украины американских стоков, но когда-то интересовался форексом и знаю как форексе играться из Украины. Возможно сейчас что-то изменилось и "кухни" исчезли? Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.Не так ли?Не знаю какой механизм покупки из Украины американских стоков, но когда-то интересовался форексом и знаю как форексе играться из Украины. Возможно сейчас что-то изменилось и "кухни" исчезли?

й як форекс? як на мене, в Україні це різновид інтелектуального казино - типу красиво, але все одно ти граєш в казино. плечо 100 в реальних торгах використовувати ризиковано й як форекс? як на мене, в Україні це різновид інтелектуального казино - типу красиво, але все одно ти граєш в казино. плечо 100 в реальних торгах використовувати ризиковано Shaman

Повідомлень: 4819 З нами з: 29.09.19 Подякував: 523 раз. Подякували: 1242 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 20:25 Чукча2 написав: И я бы послушал умных людей, про реалии инвестиций в американские акции в Украине И я бы послушал умных людей, про реалии инвестиций в американские акции в Украине

якщо вас цікавлять технічні подробиці, то гадаю знайдете відповідних брокерів.



а от якщо вас цікавлять надійні інвестиції, то припускаю, що рівень прибутковості вас трошки засмутить.



співвідношення доходність/ризик є всюди, але те, що там вважається нормальною нормою прибутковості, в Україні вважається, що це сльози. тому так, в таких країнах, як наша, ризиків більше, але скільки можливостей.



хоча б оці депо під 15-20% при тому, що гривня зміцнюється. але складно вчасно перескочити.



на всіх раптових коливаннях курсу на форумі плач Ярославни тих, хто не встиг якщо вас цікавлять технічні подробиці, то гадаю знайдете відповідних брокерів.а от якщо вас цікавлять надійні інвестиції, то припускаю, що рівень прибутковості вас трошки засмутить.співвідношення доходність/ризик є всюди, але те, що там вважається нормальною нормою прибутковості, в Україні вважається, що це сльози. тому так, в таких країнах, як наша, ризиків більше, але скільки можливостей.хоча б оці депо під 15-20% при тому, що гривня зміцнюється. але складно вчасно перескочити.на всіх раптових коливаннях курсу на форумі плач Ярославни тих, хто не встиг Shaman

Повідомлень: 4819 З нами з: 29.09.19 Подякував: 523 раз. Подякували: 1242 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 20:53 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.

Не так ли? Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.Не так ли?

2025-2026 рік покажуть. Я ж тут писав, що за талонами на пальне на 2026 рік до мене ще не приходили... 2025-2026 рік покажуть. Я ж тут писав, що за талонами на пальне на 2026 рік до мене ще не приходили... Denik Повідомлень: 2728 З нами з: 23.02.09 Подякував: 577 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1633163416351636 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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