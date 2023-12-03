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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 гру, 2023 17:34
ЛАД написав:
Учитывая, что Шаман у меня в чс,
ну поругались и помирились. нормальная ситуация
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vitaliiangel
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Додано: Нед 03 гру, 2023 19:39
Denik написав: akurt написав:
Sir rjkz!
Задан был шикарный правильный интересный вопрос и Вы дали шикарный правильный интересный практически полный ответ.
На этом форуме принято всех поливать грязью и не благодарить. Так уж повелось.
Потому я Вам выражаю благодарность за то, что повышаете грамотность - финансовую и инвестиционную - людей.
Говорил ранее и говорю еще раз: из сообщений rjkz стоит создавать книгу.
Приятно, что на Земном шаре есть умные люди с трезвым стратегическим и точным мышлением.
Це все загальновідома інформація. Абсолютно все має аналоги в Україні. Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.
Єдине, що недержавні пенсійні фонди не так популярні.
Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.
Не так ли?
Не знаю какой механизм покупки из Украины американских стоков, но когда-то интересовался форексом и знаю как форексе играться из Украины. Возможно сейчас что-то изменилось и "кухни" исчезли?
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rjkz
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Додано: Нед 03 гру, 2023 19:57
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Учитывая, что Шаман у меня в чс,
ну поругались и помирились. нормальная ситуация
........
Тут вопрос не в "поругались и помирились".
Мы с Вами ругались не один раз, но в чс я Вас ни разу не включал.
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ЛАД
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Додано: Нед 03 гру, 2023 20:17
rjkz написав: Denik написав: akurt написав:
Sir rjkz!
Задан был шикарный правильный интересный вопрос и Вы дали шикарный правильный интересный практически полный ответ.
На этом форуме принято всех поливать грязью и не благодарить. Так уж повелось.
Потому я Вам выражаю благодарность за то, что повышаете грамотность - финансовую и инвестиционную - людей.
Говорил ранее и говорю еще раз: из сообщений rjkz стоит создавать книгу.
Приятно, что на Земном шаре есть умные люди с трезвым стратегическим и точным мышлением.
Це все загальновідома інформація. Абсолютно все має аналоги в Україні. Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.
Єдине, що недержавні пенсійні фонди не так популярні.
Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.
Не так ли?
Не знаю какой механизм покупки из Украины американских стоков, но когда-то интересовался форексом и знаю как форексе играться из Украины. Возможно сейчас что-то изменилось и "кухни" исчезли?
й як форекс? як на мене, в Україні це різновид інтелектуального казино - типу красиво, але все одно ти граєш в казино. плечо 100 в реальних торгах використовувати ризиковано
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Shaman
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Додано: Нед 03 гру, 2023 20:25
Чукча2 написав:
И я бы послушал умных людей, про реалии инвестиций в американские акции в Украине
якщо вас цікавлять технічні подробиці, то гадаю знайдете відповідних брокерів.
а от якщо вас цікавлять надійні інвестиції, то припускаю, що рівень прибутковості вас трошки засмутить.
співвідношення доходність/ризик є всюди, але те, що там вважається нормальною нормою прибутковості, в Україні вважається, що це сльози. тому так, в таких країнах, як наша, ризиків більше, але скільки можливостей.
хоча б оці депо під 15-20% при тому, що гривня зміцнюється. але складно вчасно перескочити.
на всіх раптових коливаннях курсу на форумі плач Ярославни тих, хто не встиг
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Додано: Нед 03 гру, 2023 20:53
rjkz написав:
Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.
Не так ли?
2025-2026 рік покажуть. Я ж тут писав, що за талонами на пальне на 2026 рік до мене ще не приходили...
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Denik
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