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#<1 ... 1634163516361637> Додано: Нед 03 гру, 2023 17:34 ЛАД написав: Учитывая, что Шаман у меня в чс, Учитывая, что Шаман у меня в чс, ну поругались и помирились. нормальная ситуация

ну поругались и помирились. нормальная ситуация vitaliiangel

Повідомлень: 20931 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2327 раз. Подякували: 3302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 19:39 Denik написав: akurt написав: Sir rjkz!

Задан был шикарный правильный интересный вопрос и Вы дали шикарный правильный интересный практически полный ответ.

На этом форуме принято всех поливать грязью и не благодарить. Так уж повелось.

Потому я Вам выражаю благодарность за то, что повышаете грамотность - финансовую и инвестиционную - людей.

Говорил ранее и говорю еще раз: из сообщений rjkz стоит создавать книгу.

Приятно, что на Земном шаре есть умные люди с трезвым стратегическим и точным мышлением. Sir rjkz!Задан был шикарный правильный интересный вопрос и Вы дали шикарный правильный интересный практически полный ответ.На этом форуме принято всех поливать грязью и не благодарить. Так уж повелось.Потому я Вам выражаю благодарность за то, что повышаете грамотность - финансовую и инвестиционную - людей.Говорил ранее и говорю еще раз: из сообщений rjkz стоит создавать книгу.Приятно, что на Земном шаре есть умные люди с трезвым стратегическим и точным мышлением.

Це все загальновідома інформація. Абсолютно все має аналоги в Україні. Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.

Єдине, що недержавні пенсійні фонди не так популярні. Це все загальновідома інформація. Абсолютно все має аналоги в Україні. Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.Єдине, що недержавні пенсійні фонди не так популярні.



Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.

Не так ли?

Не знаю какой механизм покупки из Украины американских стоков, но когда-то интересовался форексом и знаю как форексе играться из Украины. Возможно сейчас что-то изменилось и "кухни" исчезли? Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.Не так ли?Не знаю какой механизм покупки из Украины американских стоков, но когда-то интересовался форексом и знаю как форексе играться из Украины. Возможно сейчас что-то изменилось и "кухни" исчезли? rjkz

Повідомлень: 15842 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4980 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 19:57 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Учитывая, что Шаман у меня в чс, Учитывая, что Шаман у меня в чс, ну поругались и помирились. нормальная ситуация

........ ну поругались и помирились. нормальная ситуация........

Тут вопрос не в "поругались и помирились".

Мы с Вами ругались не один раз, но в чс я Вас ни разу не включал. Тут вопрос не в "поругались и помирились".Мы с Вами ругались не один раз, но в чс я Вас ни разу не включал. ЛАД 2 Повідомлень: 26693 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 20:17 rjkz написав: Denik написав: akurt написав: Sir rjkz!

Задан был шикарный правильный интересный вопрос и Вы дали шикарный правильный интересный практически полный ответ.

На этом форуме принято всех поливать грязью и не благодарить. Так уж повелось.

Потому я Вам выражаю благодарность за то, что повышаете грамотность - финансовую и инвестиционную - людей.

Говорил ранее и говорю еще раз: из сообщений rjkz стоит создавать книгу.

Приятно, что на Земном шаре есть умные люди с трезвым стратегическим и точным мышлением. Sir rjkz!Задан был шикарный правильный интересный вопрос и Вы дали шикарный правильный интересный практически полный ответ.На этом форуме принято всех поливать грязью и не благодарить. Так уж повелось.Потому я Вам выражаю благодарность за то, что повышаете грамотность - финансовую и инвестиционную - людей.Говорил ранее и говорю еще раз: из сообщений rjkz стоит создавать книгу.Приятно, что на Земном шаре есть умные люди с трезвым стратегическим и точным мышлением.

Це все загальновідома інформація. Абсолютно все має аналоги в Україні. Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.

Єдине, що недержавні пенсійні фонди не так популярні. Це все загальновідома інформація. Абсолютно все має аналоги в Україні. Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.Єдине, що недержавні пенсійні фонди не так популярні.



Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.

Не так ли?

Не знаю какой механизм покупки из Украины американских стоков, но когда-то интересовался форексом и знаю как форексе играться из Украины. Возможно сейчас что-то изменилось и "кухни" исчезли? Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.Не так ли?Не знаю какой механизм покупки из Украины американских стоков, но когда-то интересовался форексом и знаю как форексе играться из Украины. Возможно сейчас что-то изменилось и "кухни" исчезли?

й як форекс? як на мене, в Україні це різновид інтелектуального казино - типу красиво, але все одно ти граєш в казино. плечо 100 в реальних торгах використовувати ризиковано й як форекс? як на мене, в Україні це різновид інтелектуального казино - типу красиво, але все одно ти граєш в казино. плечо 100 в реальних торгах використовувати ризиковано Shaman

Повідомлень: 4823 З нами з: 29.09.19 Подякував: 523 раз. Подякували: 1243 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 20:25 Чукча2 написав: И я бы послушал умных людей, про реалии инвестиций в американские акции в Украине И я бы послушал умных людей, про реалии инвестиций в американские акции в Украине

якщо вас цікавлять технічні подробиці, то гадаю знайдете відповідних брокерів.



а от якщо вас цікавлять надійні інвестиції, то припускаю, що рівень прибутковості вас трошки засмутить.



співвідношення доходність/ризик є всюди, але те, що там вважається нормальною нормою прибутковості, в Україні вважається, що це сльози. тому так, в таких країнах, як наша, ризиків більше, але скільки можливостей.



хоча б оці депо під 15-20% при тому, що гривня зміцнюється. але складно вчасно перескочити.



на всіх раптових коливаннях курсу на форумі плач Ярославни тих, хто не встиг якщо вас цікавлять технічні подробиці, то гадаю знайдете відповідних брокерів.а от якщо вас цікавлять надійні інвестиції, то припускаю, що рівень прибутковості вас трошки засмутить.співвідношення доходність/ризик є всюди, але те, що там вважається нормальною нормою прибутковості, в Україні вважається, що це сльози. тому так, в таких країнах, як наша, ризиків більше, але скільки можливостей.хоча б оці депо під 15-20% при тому, що гривня зміцнюється. але складно вчасно перескочити.на всіх раптових коливаннях курсу на форумі плач Ярославни тих, хто не встиг Shaman

Повідомлень: 4823 З нами з: 29.09.19 Подякував: 523 раз. Подякували: 1243 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 20:53 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.

Не так ли? Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.Не так ли?

2025-2026 рік покажуть. Я ж тут писав, що за талонами на пальне на 2026 рік до мене ще не приходили... 2025-2026 рік покажуть. Я ж тут писав, що за талонами на пальне на 2026 рік до мене ще не приходили... Denik Повідомлень: 2729 З нами з: 23.02.09 Подякував: 577 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 21:31 Shaman написав: rjkz написав: Легализация...

...

Так что можете свои фантазии и злословие немного прикрутить.

Итак, с моей "легализацией" разобрались.

Теперь что касается моего вопроса к акурту, дело в том, что Ю4Ю - временный, неиммиграционный статус. Сейчас он продлен до весны 2025 года. В какой-то момент он не будет продлен. Вопрос, как из временного и неиммиграционного статуса диверсифицироваться в постоянный и иммиграционный.

В противном случае, я не знаю какой смысл тратить время на смакование ТТХ электрического пикапа за 80куе. Купить его, годик покататься после чего отвезти, сделать донейщн Армии Спасения? Это может говорить о большом сердце человека, но не о финансовой грамотности. Легализация......Так что можете свои фантазии и злословие немного прикрутить.Итак, с моей "легализацией" разобрались.Теперь что касается моего вопроса к акурту, дело в том, что Ю4Ю - временный, неиммиграционный статус. Сейчас он продлен до весны 2025 года. В какой-то момент он не будет продлен. Вопрос, как из временного и неиммиграционного статуса диверсифицироваться в постоянный и иммиграционный.В противном случае, я не знаю какой смысл тратить время на смакование ТТХ электрического пикапа за 80куе. Купить его, годик покататься после чего отвезти, сделать донейщн Армии Спасения? Это может говорить о большом сердце человека, но не о финансовой грамотности.

rjkz, ви або погано читаєте, або у вас погана пам'ять



я вже писав, й ще раз повторю, ви сказали, що виїхали на легальних підставах (щось настільки екзотичних, що підходять лише для вас ) - та я вам вірю, й це питання закрите. всі не настільки зосереджені на вашій особистості, й вам теж треба послабити фокус.



я пишу про те, що більшості людей легально потрапити в США - складно, й це факт. до війни так точно. ви тільки що самі розписали один з варіантів - в'їхати по турвізі, а там хто як зможе пропетляти - але це таке. й ви підняли цікаве питання - який відсоток тих, хто зараз має U4U, залишиться в США після закінчення дії? , ви або погано читаєте, або у вас погана пам'ятья вже писав, й ще раз повторю, ви сказали, що виїхали на легальних підставах (щось настільки екзотичних, що підходять лише для вас) - та я вам вірю, й це питання закрите. всі не настільки зосереджені на вашій особистості, й вам теж треба послабити фокус.я пишу про те, що більшості людей легально потрапити в США - складно, й це факт. до війни так точно. ви тільки що самі розписали один з варіантів - в'їхати по турвізі, а там хто як зможе пропетляти - але це таке. й ви підняли цікаве питання - який відсоток тих, хто зараз має U4U, залишиться в США після закінчення дії?



В моей голове, приехать по турвизе и просить потом ПУ - это обман офицера на паспортном контроле.

Я не хотел это делать и не делал.

Тем не менее, это ЛЕГАЛЬНЫЙ способ въезда в США и ЛЕГАЛЬНЫЙ путь легализации.

Меня это удивляет, но тем не менее это так.

Как бы то ни было, я не шел таким путем.

Но это не запрещено.

А разрешено все что не запрещено. Это не ссср.

Касательно Ю4Ю есть несколько сценариев развития событий.

Ничто не ново под Луной (с)

Кагда-то такого рода программа уже была.

Люди (болльшая группа людей, как ныне украинцы по Ю4Ю) получили временный статус, потом причина по которой он предоставлялся долго не исчезала (если мне память не изменяет, войны в Латинской Америке), статус продлевался, они жили и работали в законном статусе, платили налоги, старились. Их дети, которых они ПРИВЕЗЛИ С СОБОЙ И ОНИ ПРЕБЫВАЛИ В ТАКОМ-ЖЕ СТАТУСЕ выросли, закочили американские школы, университеты и пошли работать. Родили своих детей уже в США.

И никто их не трогал.

И тут пришел Трамп, который провозгласили МАГА, решил закрыть Америку для иммигрантов. И начал бороться с иммиграцией...только вместо того, чтобы самому построить ту стену на границе, которую сейчас требуют магавцы от Байдена в обмен (якобы) на помощь Украине, он начал бороться не с нелегальной миграцией, а с самой что ни на есть самой легальной.

Напомню, уже писал тут не раз, Закон США обязывает принять не менее 1 млн иммигрантов в год. И есть квоты на разные программы.

Трамп не только срезал эти квоты но и замахнулся на сами эти иммиграционные программы. Например, программы воссоединения семей он обозвал программами цепной миграции и хотел закрыть, лотерею Гринкард (поводом стал теракт, который совершил в Бостоне узбек, который приехал выиграв Гринкард и УЖЕ В США увлекся радикальным исламом), держателям рабочих виз (квоты по которым тоже уменьшил) закрыл перспективы к получению Гринкард, а их супругам запретил выдавать разрешения на работу) и тд.

Так вот, одним из пунктов его политики было возворение тех самых детей из Латинской Америки. ЛЮди, которые фактически стали полноценными американцами, их уже рожденные в США дети - граждане США по месту рождения (кстати, Трамп и сейчас это хочет отменить, чтобы дети рожденные на территории США получали гражданство), которые не имеют никакого опыта жизни в своих некогда никарагуах, которых вывезли без их согласия ввиду обстоятельств.

Итак,

Их потом назвали "американские мечтатели". DACA.

Итак, с таким сценарием "бесконечного продления" закончили. Двигаемся дальше.

Подача на ПУ. Там вроде как есть некоторые ужесточения, но раньше его давали даже жертвам домашнего насилия. "Меня муж/жена по морде лица мокрым полотенцем за холодный чай, я не могу вернуться в свою страну".

Еще сценарий - брак. Тут все понятно, стрелы Амура в кого только не попадают.

Как вариант продления времени пребывания - диверсификация на студ визу.

Акурт писал, что для этого надо быть ОБЯЗАТЕЛЬНО за пределами США, я знаю иную информацию, но как много раз до этого писал, я не иммиграционный адвокат, поэттому тому кому надо, следует перепроверить.

После студвизы уже можно и рабочую визу пытаться получить, потом (пока) гринкарта.

Пока вроде все, может что-то забыл. В моей голове, приехать по турвизе и просить потом ПУ - это обман офицера на паспортном контроле.Я не хотел это делать и не делал.Тем не менее, это ЛЕГАЛЬНЫЙ способ въезда в США и ЛЕГАЛЬНЫЙ путь легализации.Меня это удивляет, но тем не менее это так.Как бы то ни было, я не шел таким путем.Но это не запрещено.А разрешено все что не запрещено. Это не ссср.Касательно Ю4Ю есть несколько сценариев развития событий.Ничто не ново под Луной (с)Кагда-то такого рода программа уже была.Люди (болльшая группа людей, как ныне украинцы по Ю4Ю) получили временный статус, потом причина по которой он предоставлялся долго не исчезала (если мне память не изменяет, войны в Латинской Америке), статус продлевался, они жили и работали в законном статусе, платили налоги, старились. Их дети, которых они ПРИВЕЗЛИ С СОБОЙ И ОНИ ПРЕБЫВАЛИ В ТАКОМ-ЖЕ СТАТУСЕ выросли, закочили американские школы, университеты и пошли работать. Родили своих детей уже в США.И никто их не трогал.И тут пришел Трамп, который провозгласили МАГА, решил закрыть Америку для иммигрантов. И начал бороться с иммиграцией...только вместо того, чтобы самому построить ту стену на границе, которую сейчас требуют магавцы от Байдена в обмен (якобы) на помощь Украине, он начал бороться не с нелегальной миграцией, а с самой что ни на есть самой легальной.Напомню, уже писал тут не раз, Закон США обязывает принять не менее 1 млн иммигрантов в год. И есть квоты на разные программы.Трамп не только срезал эти квоты но и замахнулся на сами эти иммиграционные программы. Например, программы воссоединения семей он обозвал программами цепной миграции и хотел закрыть, лотерею Гринкард (поводом стал теракт, который совершил в Бостоне узбек, который приехал выиграв Гринкард и УЖЕ В США увлекся радикальным исламом), держателям рабочих виз (квоты по которым тоже уменьшил) закрыл перспективы к получению Гринкард, а их супругам запретил выдавать разрешения на работу) и тд.Так вот, одним из пунктов его политики было возворение тех самых детей из Латинской Америки. ЛЮди, которые фактически стали полноценными американцами, их уже рожденные в США дети - граждане США по месту рождения (кстати, Трамп и сейчас это хочет отменить, чтобы дети рожденные на территории США получали гражданство), которые не имеют никакого опыта жизни в своих некогда никарагуах, которых вывезли без их согласия ввиду обстоятельств.Итак,Их потом назвали "американские мечтатели". DACA.Итак, с таким сценарием "бесконечного продления" закончили. Двигаемся дальше.Подача на ПУ. Там вроде как есть некоторые ужесточения, но раньше его давали даже жертвам домашнего насилия. "Меня муж/жена по морде лица мокрым полотенцем за холодный чай, я не могу вернуться в свою страну".Еще сценарий - брак. Тут все понятно, стрелы Амура в кого только не попадают.Как вариант продления времени пребывания - диверсификация на студ визу.Акурт писал, что для этого надо быть ОБЯЗАТЕЛЬНО за пределами США, я знаю иную информацию, но как много раз до этого писал, я не иммиграционный адвокат, поэттому тому кому надо, следует перепроверить.После студвизы уже можно и рабочую визу пытаться получить, потом (пока) гринкарта.Пока вроде все, может что-то забыл. rjkz

Повідомлень: 15842 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4980 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 21:43 Shaman написав: rjkz написав: Richi написав: Например?

Так, на вскидку, CD (банковские депозиты. 250 тысяч банковская гарантия, типа ФГВФЛ. Естественно, без угрозы девальвации относительно доллара. Для открытия нужен ССН). Федеральные бонды, то есть предоставление займа правительству США под его-же гарантии. Нужен ССН, на одну физособу можно в год купить до 10 куе.

Это 2 самых консервативных инструмента, то есть с минимально возможными рисками.

Кроме того, очень популярны mutual funds, свободная покупка стоков и тп.

...

Я не знаю, как американцы живут без такого увлекательного опыта.

Скучно живут. Доверяют свои деньги проходимцам, проходимцы им поколениями платят за это.

А у наших адреналин кипит, скуки нет, нужны дорогие, скоростные автомобили. Так, на вскидку, CD (банковские депозиты. 250 тысяч банковская гарантия, типа ФГВФЛ. Естественно, без угрозы девальвации относительно доллара. Для открытия нужен ССН). Федеральные бонды, то есть предоставление займа правительству США под его-же гарантии. Нужен ССН, на одну физособу можно в год купить до 10 куе.Это 2 самых консервативных инструмента, то есть с минимально возможными рисками.Кроме того, очень популярны mutual funds, свободная покупка стоков и тп....Я не знаю, как американцы живут без такого увлекательного опыта.Скучно живут. Доверяют свои деньги проходимцам, проходимцы им поколениями платят за это.А у наших адреналин кипит, скуки нет, нужны дорогие, скоростные автомобили.

з приводу досвіду про проходимців - я в попередньому пості навів два приклади з фільму - й задав питання - наскільки розповсюджене те явище з рожевими папірцями? те, що воно є - це факт. взагалі якщо звертати увагу на технічні дрібниці, в фільмі багато деталей про роботу брокерів - напевне частина це клюква, але далеко не все.



там навіть є таке поетичне порівняння декого з рівнем акцій

- голубі фішки

- NASDAQ

- рожеві папірці, після яких треба колоти пеніцилін та молитися, щоб нічого не відпало



а приклад з вашими батьками якраз доводить мою тезу, що рівень фінансової грамотності радянських людей був близько 0. не всіх. я про фінансові піраміди прочитав приклад ще в школі, в якийсь Занимательной математике



а якщо серйозно, то основне вкладення в розвинених країнах - це акції. спробуємо на пальцях



й особисто, й через брокерів, й через пенсійні фонди, й хедж фонди - основні інвестиції це акції. й це логічно, гроші отримати можна лише там, де їх заробляють. й тет пересічні американці не дуже відрізняються від інших країн, бо щоб визначити наскільки ефективно працює та чи інше фірма, потрібні відповідні компетенції. багато хто з форумчан може проаналізувати фінансову звітність? а очистити від зайвого звіт аудитора?



але надійні акції як не дивно, коштують дорого, тому там дохід теж не дуже великий. є ще стартапи, коли інвестують в нові бізнеси - там можна заробити, але ефективно далеко не все, вкладення ризиковані.



в мене немає картинки, наскільки наразі в розвинених країнах інвестують в крипту, оці системні інвестори. така собі іграшка на поточний момент.



коли я кажу, що ринок акцій трохи поламався - зараз у світі шалена купа грошей, нема стільки активів, куди їх можна інвестувати - тому надуваються бульбашки та інвестують у будь-які ризиковані активи.



а от в Україні цього інструменту - ринку акцій немає від слова зовсім. тому й пенсійні фонди не можуть існувати, бо куди робити інвестиції?



до речі, інвестиції в акції набагато ефективніші для економіки. а інвестиції в матрац - дуже вигідні урядам, які не хочуть працювати ефективно. але це треба писати окремий комент з приводу досвіду про проходимців - я в попередньому пості навів два приклади з фільму - й задав питання - наскільки розповсюджене те явище з рожевими папірцями? те, що воно є - це факт. взагалі якщо звертати увагу на технічні дрібниці, в фільмі багато деталей про роботу брокерів - напевне частина це клюква, але далеко не все.там навіть є таке поетичне порівняння декого з рівнем акцій- голубі фішки- NASDAQ- рожеві папірці, після яких треба колоти пеніцилін та молитися, щоб нічого не відпалоа приклад з вашими батьками якраз доводить мою тезу, що рівень фінансової грамотності радянських людей був близько 0. не всіх. я про фінансові піраміди прочитав приклад ще в школі, в якийсь Занимательной математикеа якщо серйозно, то основне вкладення в розвинених країнах - це акції. спробуємо на пальцяхй особисто, й через брокерів, й через пенсійні фонди, й хедж фонди - основні інвестиції це акції. й це логічно, гроші отримати можна лише там, де їх заробляють. й тет пересічні американці не дуже відрізняються від інших країн, бо щоб визначити наскільки ефективно працює та чи інше фірма, потрібні відповідні компетенції. багато хто з форумчан може проаналізувати фінансову звітність? а очистити від зайвого звіт аудитора?але надійні акції як не дивно, коштують дорого, тому там дохід теж не дуже великий. є ще стартапи, коли інвестують в нові бізнеси - там можна заробити, але ефективно далеко не все, вкладення ризиковані.в мене немає картинки, наскільки наразі в розвинених країнах інвестують в крипту, оці системні інвестори. така собі іграшка на поточний момент.коли я кажу, що ринок акцій трохи поламався - зараз у світі шалена купа грошей, нема стільки активів, куди їх можна інвестувати - тому надуваються бульбашки та інвестують у будь-які ризиковані активи.а от в Україні цього інструменту - ринку акцій немає від слова зовсім. тому й пенсійні фонди не можуть існувати, бо куди робити інвестиції?до речі, інвестиції в акції набагато ефективніші для економіки. а інвестиції в матрац - дуже вигідні урядам, які не хочуть працювати ефективно. але це треба писати окремий комент



Я не смотрел вкладки из фильма, не в гумори.

Выделил в своем посте то, что считаю достаточно интересным и безопасным сейчас.

СД (около 5% годовых в долларе (другого нет, сорри) сейчас) и Федерал бондс 5,27% годовых на данный момент.

И оба инструмента недоступны для нерезидентов, напомню, это был ответ на вопрос РиЧи "Например?".

Пример, например.(с) Я не смотрел вкладки из фильма, не в гумори.Выделил в своем посте то, что считаю достаточно интересным и безопасным сейчас.СД (около 5% годовых в долларе (другого нет, сорри) сейчас) и Федерал бондс 5,27% годовых на данный момент.И оба инструмента недоступны для нерезидентов, напомню, это был ответ на вопрос РиЧи "Например?".Пример, например.(с) rjkz

Повідомлень: 15842 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4980 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 21:45 Shaman написав: akurt написав: Пане shaman - ви в нас відомий завзятий економіст. Це приємно.

Справи та надбання великого фінансиста говорять самі за себе. Пане shaman - ви в нас відомий завзятий економіст. Це приємно.Справи та надбання великого фінансиста говорять самі за себе.

ти все одно намагаєшся натякнути, що знання можна підтвердити лише заработаною купою грошей. не бачиш, що протирічиш сам собі, в той же час розповідаючи, що в Україні гроші заробляють трохи по іншому?



будь послідовним, якщо гроші головний критерій - то давай оспівуй РЛА та ІВК. обидва створили великі бізнес-імперії, доволі цікаві до речі (в тому числі, на яких принципах вони побудовані). на Заході такі великі компанії створили лише одиниці. ти все одно намагаєшся натякнути, що знання можна підтвердити лише заработаною купою грошей. не бачиш, що протирічиш сам собі, в той же час розповідаючи, що в Україні гроші заробляють трохи по іншому?будь послідовним, якщо гроші головний критерій - то давай оспівуй РЛА та ІВК. обидва створили великі бізнес-імперії, доволі цікаві до речі (в тому числі,. на Заході такі великі компанії створили лише одиниці.



ПА ПАНЯТИЯМ ПА ПАНЯТИЯМ rjkz

Повідомлень: 15842 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4980 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 21:51 rjkz написав: Shaman написав: akurt написав: Пане shaman - ви в нас відомий завзятий економіст. Це приємно.

Справи та надбання великого фінансиста говорять самі за себе. Пане shaman - ви в нас відомий завзятий економіст. Це приємно.Справи та надбання великого фінансиста говорять самі за себе.

ти все одно намагаєшся натякнути, що знання можна підтвердити лише заработаною купою грошей. не бачиш, що протирічиш сам собі, в той же час розповідаючи, що в Україні гроші заробляють трохи по іншому?



будь послідовним, якщо гроші головний критерій - то давай оспівуй РЛА та ІВК. обидва створили великі бізнес-імперії, доволі цікаві до речі (в тому числі, на яких принципах вони побудовані). на Заході такі великі компанії створили лише одиниці. ти все одно намагаєшся натякнути, що знання можна підтвердити лише заработаною купою грошей. не бачиш, що протирічиш сам собі, в той же час розповідаючи, що в Україні гроші заробляють трохи по іншому?будь послідовним, якщо гроші головний критерій - то давай оспівуй РЛА та ІВК. обидва створили великі бізнес-імперії, доволі цікаві до речі (в тому числі,. на Заході такі великі компанії створили лише одиниці.



ПА ПАНЯТИЯМ ПА ПАНЯТИЯМ

які ПАНЯТИЯ в СКМ та Метінвесті. там навіть аудит PwC проводять. отримав свої заводи він трошки по ПАНЯТИЯХ але намагався розвивати вже по-іншому. хоча з точки зору ефективності розвитку можна обговорити, бо металургія в Україні в занепаді була й до війни.



от імперія ІВК це вже ближче. але не забувайте, що Приват, який деякий час був взірцем та локомотивом розвитку банківської системи України, створили в його імперії. й створили, його не купили, не вкрали. ну, так, трошки кинули потім вкладників банку десь на 150 ярдів грн - так це половина форуму не визнає які ПАНЯТИЯ в СКМ та Метінвесті. там навіть аудит PwC проводять. отримав свої заводи він трошки по ПАНЯТИЯХ але намагався розвивати вже по-іншому. хоча з точки зору ефективності розвитку можна обговорити, бо металургія в Україні в занепаді була й до війни.от імперія ІВК це вже ближче. але не забувайте, що Приват, який деякий час був взірцем та локомотивом розвитку банківської системи України, створили в його імперії. й створили, його не купили, не вкрали. ну, так, трошки кинули потім вкладників банку десь на 150 ярдів грн - так це половина форуму не визнає Shaman

Повідомлень: 4823 З нами з: 29.09.19 Подякував: 523 раз. Подякували: 1243 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1634163516361637> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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