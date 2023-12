Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1635163616371638> Додано: Нед 03 гру, 2023 21:54 rjkz написав: Я не смотрел вкладки из фильма, не в гумори.

Выделил в своем посте то, что считаю достаточно интересным и безопасным сейчас.

СД (около 5% годовых в долларе (другого нет, сорри) сейчас) и Федерал бондс 5,27% годовых на данный момент.

И оба инструмента недоступны для нерезидентов, напомню, это был ответ на вопрос РиЧи "Например?".

якщо не в гуморі, перепитаю ще раз - торгівля рожевими папірцями, які теж обіцяють шалені прибутки - наскільки розповсюджена в США? якщо не в гуморі, перепитаю ще раз - торгівля рожевими папірцями, які теж обіцяють шалені прибутки - наскільки розповсюджена в США? Shaman

Єдине, що недержавні пенсійні фонди не так популярні. Це все загальновідома інформація. Абсолютно все має аналоги в Україні. Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.Єдине, що недержавні пенсійні фонди не так популярні.



Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.

Не так ли?

Не знаю какой механизм покупки из Украины американских стоков, но когда-то интересовался форексом и знаю как форексе играться из Украины. Возможно сейчас что-то изменилось и "кухни" исчезли? Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.Не так ли?Не знаю какой механизм покупки из Украины американских стоков, но когда-то интересовался форексом и знаю как форексе играться из Украины. Возможно сейчас что-то изменилось и "кухни" исчезли?

й як форекс? як на мене, в Україні це різновид інтелектуального казино - типу красиво, але все одно ти граєш в казино. плечо 100 в реальних торгах використовувати ризиковано й як форекс? як на мене, в Україні це різновид інтелектуального казино - типу красиво, але все одно ти граєш в казино. плечо 100 в реальних торгах використовувати ризиковано



Очень полезным оказался форекс и благодаря веткам форума Финанс.юэй я узнал о "кухнях". Поэтому сначала закачал себе МТ4, поигрался на демосчетах 2-мя своими доморощенными стратегиями и начал играться в "карманный" форекс на паре евро/доллар которую наблюдал в связи с работой на протяжении многих лет.

Очень полезным оказался форекс и благодаря веткам форума Финанс.юэй я узнал о "кухнях". Поэтому сначала закачал себе МТ4, поигрался на демосчетах 2-мя своими доморощенными стратегиями и начал играться в "карманный" форекс на паре евро/доллар которую наблюдал в связи с работой на протяжении многих лет.

Это приносило мне примерно 400 долларов дополнительно в месяц в непростые для меня 2009-2012 гг.

Пример отказа в гражданстве - "A doctor tried to renew his passport. Now he’s no longer a citizen" - https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2023/11/25/virginia-doctor-passport-citizenship-nightmare/ .

Есть разной степени вменяемости люди, например, мою знакомую "взули" на примерно 100 куе на страховке.

Я очень недоверчив в плане финансов. Поэтому еще до "бумажек" не дошел.

Для меня пока выглядит приемлемым, что если я итак итак держу деньги на счету в банке, то пусть этот банк мне что-то платит. Или если правительство.

Если упадет правительство или фэд, то это не спасет никак моих денег на чекинг аккаунте.

Есть разной степени вменяемости люди, например, мою знакомую "взули" на примерно 100 куе на страховке.

Я очень недоверчив в плане финансов. Поэтому еще до "бумажек" не дошел.

Для меня пока выглядит приемлемым, что если я итак итак держу деньги на счету в банке, то пусть этот банк мне что-то платит. Или если правительство.

Если упадет правительство или фэд, то это не спасет никак моих денег на чекинг аккаунте.

Рассматривал покупку арендной недвижимости, но когда разобрался что арендная недвига в Украине и в НЙ - это "две большие разницы". Этот вопрос ...под вопросом. Одним место чувствую, что в ближайший год недвига в НЙ может подскочить. Но и в банке пока дают 5%, что для аренды в НЙ очень неплохо, только без гемора.

Первый не помню какой был, потом альпари пока альпари не накрылся после истории с швецарским франком.

Каково-же было мое удивление, когда в Украине альпари опять появился, хотя больше его нигде не было.

Первый не помню какой был, потом альпари пока альпари не накрылся после истории с швецарским франком.

Каково-же было мое удивление, когда в Украине альпари опять появился, хотя больше его нигде не было.

Для меня трейдинг без кредитного плеча на паре евро/доллар выглядел абсолютно безпроигрышным - в любом случае я остаюсь с СКВ, которую могу тупо потратить либо в США либо в еврозоне либо в Украине.

В США тоже таких хватает, но так как в отличии от Украины, инструментов для сбережения и приумножения больще, то и мышление иное.

Например? Например?



Так, на вскидку, CD (банковские депозиты. 250 тысяч банковская гарантия, типа ФГВФЛ. Естественно, без угрозы девальвации относительно доллара. Для открытия нужен ССН). Федеральные бонды, то есть предоставление займа правительству США под его-же гарантии. Нужен ССН, на одну физособу можно в год купить до 10 куе.

Это 2 самых консервативных инструмента, то есть с минимально возможными рисками.

Так, на вскидку, CD (банковские депозиты. 250 тысяч банковская гарантия, типа ФГВФЛ. Естественно, без угрозы девальвации относительно доллара. Для открытия нужен ССН). Федеральные бонды, то есть предоставление займа правительству США под его-же гарантии. Нужен ССН, на одну физособу можно в год купить до 10 куе.Это 2 самых консервативных инструмента, то есть с минимально возможными рисками.

Завели деньги в IB и получаете свои 4,5% с гарантированным покрытием в 250 тысяч от правительства США. Всё что Вы написали – можно делать из Украины, вот только при этом налогов платить в разы меньше. Но если Вы считаете, что банковский консультант распорядиться вашими деньгами лучше, чем Вы сами, а конский налог, которым вас облагают везде, а потом позволяют снизить на 5% - это счастьем, то тогда США, это страна возможностей для таких как Вы.

Повідомлень: 20938 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2328 раз. Подякували: 3302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 23:10 rjkz написав: Denik написав: Це все загальновідома інформація. Абсолютно все має аналоги в Україні. Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.

Єдине, що недержавні пенсійні фонди не так популярні. Це все загальновідома інформація. Абсолютно все має аналоги в Україні. Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.Єдине, що недержавні пенсійні фонди не так популярні.



Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.

Не так ли?

Не знаю какой механизм покупки из Украины американских стоков, но когда-то интересовался форексом и знаю как форексе играться из Украины. Возможно сейчас что-то изменилось и "кухни" исчезли? Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.Не так ли?Не знаю какой механизм покупки из Украины американских стоков, но когда-то интересовался форексом и знаю как форексе играться из Украины. Возможно сейчас что-то изменилось и "кухни" исчезли?

Стесняюсь спросить: а Вы когда уехали из Украины и чем Вы занимались будучи здесь? Если Вы здесь работали на стройке, а приехав в Америку и посетив банк, узнали о ценных бумагах, то может проблема в Вашем образовании, а не возможностях в Украине?

