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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 гру, 2023 23:13
Richi написав: rjkz написав: Richi написав:
Например?
Так, на вскидку, CD (банковские депозиты. 250 тысяч банковская гарантия, типа ФГВФЛ. Естественно, без угрозы девальвации относительно доллара. Для открытия нужен ССН). Федеральные бонды, то есть предоставление займа правительству США под его-же гарантии. Нужен ССН, на одну физособу можно в год купить до 10 куе.
Это 2 самых консервативных инструмента, то есть с минимально возможными рисками.
Завели деньги в IB и получаете свои 4,5% с гарантированным покрытием в 250 тысяч от правительства США. Всё что Вы написали – можно делать из Украины, вот только при этом налогов платить в разы меньше. Но если Вы считаете, что банковский консультант распорядиться вашими деньгами лучше, чем Вы сами, а конский налог, которым вас облагают везде, а потом позволяют снизить на 5% - это счастьем, то тогда США, это страна возможностей для таких как Вы.
Нет, ИБ - это не подпадает под гарантии 250 куе. СД подпадает. Около 5% годовых это просто за то, что сумма блокируется на определенное время, для этого не нужен консультатнт. ИБ планирую открыть, но без консультанта даже за 0.
Мне как-то ближе понимать что я делаю и в случае пройпа никого не винить.
Налоги в СЩА - это интересная тема, прогрессивная шкала с одной стороны и масса инструментов для законного уменьшения с другой. 401К - это для обычных людей, которые "ходят на работу, чтобы получать зарплату " и не очень хотят разбираться с остальным . "Ваши проблемы с Вашими деньгами, станут нашими проблемами с Вашими деньгами" (с).
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Додано: Нед 03 гру, 2023 23:19
vitaliiangel написав: rjkz написав:
Для меня трейдинг без кредитного плеча на паре евро/доллар выглядел абсолютно безпроигрышным - в любом случае я остаюсь с СКВ, которую могу тупо потратить либо в США либо в еврозоне либо в Украине.
пока жив брокер.
Вы не поняли, я писал играл в КАРМАННЫЙ форекс.
Без брокера.
На МТ был демо счет, который мне давал понимание что происходит.
А евро и доллары были в бумажном виде.
Именно инфа с форума о "кухнях" уберегла меня от неосторожного шага.
Хотя Телетрейд существовал (существует???) с 90-х годов и в 2010-х еще был жив.
Когда-то их офис был на пл.Л.Украинки, напротив ЦВК.
Кстати, банкротство альпари (для меня это было прямо "в прямом эфире", я сидел за МТ5 в этот момент) показал насколько это рискованно.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 23:28
rjkz написав:
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Нет, ИБ - это не подпадает под гарантии 250 куе. СД подпадает. ...
Что такое СД?
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Додано: Нед 03 гру, 2023 23:38
Richi написав: rjkz написав: Denik написав:
Це все загальновідома інформація. Абсолютно все має аналоги в Україні. Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.
Єдине, що недержавні пенсійні фонди не так популярні.
Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.
Не так ли?
Не знаю какой механизм покупки из Украины американских стоков, но когда-то интересовался форексом и знаю как форексе играться из Украины. Возможно сейчас что-то изменилось и "кухни" исчезли?
Стесняюсь спросить: а Вы когда уехали из Украины и чем Вы занимались будучи здесь? Если Вы здесь работали на стройке, а приехав в Америку и посетив банк, узнали о ценных бумагах, то может проблема в Вашем образовании, а не возможностях в Украине?
Да, у меня был бизнес в строительной отрасли. Немецкие технологии.
Но,может дело не в том, бегал ли я в спецовке по стройке с лопатой, а в доверии?
У меня к финансовым институциям в Украине доверия не было. В США есть.
Банк в США я посетил только когда открывал там аккаунт.
Остальное онлайн. Хотя рекомендуется иногда прийти побесседовать со своим менеджером. Нет ни времени (до банка минуты 3 идти, но в будний день и в рабочее время) ни желания пока. Хотя в моей ситуации раз в полгода надо-бы обновлять pre-approved letter, вдруг резко захочу взять мортгидж?
И еще, СД - это просто депозит, это не ценные бумаги.
А что о ценных бумагах знаете Вы?
Кстати, о налогах.
Если не ошибаюсь, в Украине налоги и отчисления с ФОТ повыще, чем в США.
По крайней мере так было до момента, когда я закрыл свой ТОВ перед вторым Майданом. Вовремя, не так-ли?
И в Украине наемный работник не может сам решать сколько ему платить налогов. И в Украине нет такс ретерн. Не так ли?
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Додано: Нед 03 гру, 2023 23:49
Richi написав: rjkz написав:
Рассматривал покупку арендной недвижимости, но когда разобрался что арендная недвига в Украине и в НЙ - это "две большие разницы". Этот вопрос ...под вопросом. Одним место чувствую, что в ближайший год недвига в НЙ может подскочить.
И где выгоднее?
Выгоднее то в НЙ, но слишком законы заточены на арендаторов.
Пока надо разбираться дальше, расширять кругозор.
Во время ковида был шикарный случай - через Гудзон от Манхеттена, в городке Байон, это уже соседни штат НДжерси, кирпичный (не обложенный кирпичом) дом на 2 юнита (официально, то есть, два адреса), с гаражем на 3 машины был за 525 тысяч.
СЕйчас его можно сдать за тысячи 3-3,5 за каждый юнит. И в НДж уже другие законы.
И стоит такой сейчас тысяч 650.
На тот момент мортгидж был в пределах 3%. Посчитать финансы сможете?
Но думаю этот дом улетел за кэш, он был в статусе СОЛД уже через неделю, в случае, когда оформляеся мортгидж, примерно месяц висит статус ПЕНДИНГ.
Да и на тот момент мне-бы мортгидж вряд-ли бы дали.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 23:53
ЛАД написав: rjkz написав:
...........
Нет, ИБ - это не подпадает под гарантии 250 куе. СД подпадает. ...
Что такое СД?
Банковский депозит, оформляется не выключая компутера за 5 минут.
Нужно подтвердить согласие с условиями и ввести свой ССН, после чего СД отражается в дашборд банковского аккаунта как дополнительный раздел.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 00:35
rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав:
...........
Нет, ИБ - это не подпадает под гарантии 250 куе. СД подпадает. ...
Что такое СД?
Банковский депозит, оформляется не выключая компутера за 5 минут.
Нужно подтвердить согласие с условиями и ввести свой ССН, после чего СД отражается в дашборд банковского аккаунта как дополнительный раздел.
savings deposit, мабуть так
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flyman
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Додано: Пон 04 гру, 2023 01:42
flyman написав: rjkz написав:
Банковский депозит, оформляется не выключая компутера за 5 минут.
Нужно подтвердить согласие с условиями и ввести свой ССН, после чего СД отражается в дашборд банковского аккаунта как дополнительный раздел.
savings deposit, мабуть так
Нет, есть сейвинг аккаунт и сертификейт оф депазит.
Это разные вещи.
На СА деньги практически свободно доступеы, но %% там не интересен в крупных банках, что-то типа 0.1% годовых. Хотя есть банки, которые дают около 4%.
На СД деньги блокируются на время действия. Их можно снять, но с какими-то потерями.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 02:13
rjkz написав:
И в Украине нет такс ретерн. Не так ли?
Раньше был. Например, проценты по ипотеке можно было вычитать. Наверное и сейчас есть.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 02:29
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
И в Украине нет такс ретерн. Не так ли?
Раньше был. Например, проценты по ипотеке можно было вычитать. Наверное и сейчас есть.
То інше. По нашому законодавству можна повернути суму сплачених податків з конкретної витрати - іпотеки, оплати за навчання (з якимись умовами) чи благодійність. Але нічого систематичного, що дозволяло б перерахувати всі сплачені за рік податки
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