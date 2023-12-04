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#<1 ... 1635163616371638 Додано: Нед 03 гру, 2023 23:13 Richi написав: rjkz написав: Richi написав: Например? Например?



Так, на вскидку, CD (банковские депозиты. 250 тысяч банковская гарантия, типа ФГВФЛ. Естественно, без угрозы девальвации относительно доллара. Для открытия нужен ССН). Федеральные бонды, то есть предоставление займа правительству США под его-же гарантии. Нужен ССН, на одну физособу можно в год купить до 10 куе.

Это 2 самых консервативных инструмента, то есть с минимально возможными рисками.

Так, на вскидку, CD (банковские депозиты. 250 тысяч банковская гарантия, типа ФГВФЛ. Естественно, без угрозы девальвации относительно доллара. Для открытия нужен ССН). Федеральные бонды, то есть предоставление займа правительству США под его-же гарантии. Нужен ССН, на одну физособу можно в год купить до 10 куе.Это 2 самых консервативных инструмента, то есть с минимально возможными рисками.

Завели деньги в IB и получаете свои 4,5% с гарантированным покрытием в 250 тысяч от правительства США. Всё что Вы написали – можно делать из Украины, вот только при этом налогов платить в разы меньше. Но если Вы считаете, что банковский консультант распорядиться вашими деньгами лучше, чем Вы сами, а конский налог, которым вас облагают везде, а потом позволяют снизить на 5% - это счастьем, то тогда США, это страна возможностей для таких как Вы. Завели деньги в IB и получаете свои 4,5% с гарантированным покрытием в 250 тысяч от правительства США. Всё что Вы написали – можно делать из Украины, вот только при этом налогов платить в разы меньше. Но если Вы считаете, что банковский консультант распорядиться вашими деньгами лучше, чем Вы сами, а конский налог, которым вас облагают везде, а потом позволяют снизить на 5% - это счастьем, то тогда США, это страна возможностей для таких как Вы.



Нет, ИБ - это не подпадает под гарантии 250 куе. СД подпадает. Около 5% годовых это просто за то, что сумма блокируется на определенное время, для этого не нужен консультатнт. ИБ планирую открыть, но без консультанта даже за 0.

Мне как-то ближе понимать что я делаю и в случае пройпа никого не винить.

Налоги в СЩА - это интересная тема, прогрессивная шкала с одной стороны и масса инструментов для законного уменьшения с другой. 401К - это для обычных людей, которые "ходят на работу, чтобы получать зарплату " и не очень хотят разбираться с остальным . "Ваши проблемы с Вашими деньгами, станут нашими проблемами с Вашими деньгами" (с). Нет, ИБ - это не подпадает под гарантии 250 куе. СД подпадает. Около 5% годовых это просто за то, что сумма блокируется на определенное время, для этого не нужен консультатнт. ИБ планирую открыть, но без консультанта даже за 0.Мне как-то ближе понимать что я делаю и в случае пройпа никого не винить.Налоги в СЩА - это интересная тема, прогрессивная шкала с одной стороны и масса инструментов для законного уменьшения с другой. 401К - это для обычных людей, которые "ходят на работу, чтобы получать зарплату " и не очень хотят разбираться с остальным . "Ваши проблемы с Вашими деньгами, станут нашими проблемами с Вашими деньгами" (с). rjkz

Повідомлень: 15852 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4981 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 23:19 vitaliiangel написав: rjkz написав: Для меня трейдинг без кредитного плеча на паре евро/доллар выглядел абсолютно безпроигрышным - в любом случае я остаюсь с СКВ, которую могу тупо потратить либо в США либо в еврозоне либо в Украине. Для меня трейдинг без кредитного плеча на паре евро/доллар выглядел абсолютно безпроигрышным - в любом случае я остаюсь с СКВ, которую могу тупо потратить либо в США либо в еврозоне либо в Украине. пока жив брокер. пока жив брокер.



Вы не поняли, я писал играл в КАРМАННЫЙ форекс.

Без брокера.

На МТ был демо счет, который мне давал понимание что происходит.

А евро и доллары были в бумажном виде.

Именно инфа с форума о "кухнях" уберегла меня от неосторожного шага.

Хотя Телетрейд существовал (существует???) с 90-х годов и в 2010-х еще был жив.

Когда-то их офис был на пл.Л.Украинки, напротив ЦВК.

Кстати, банкротство альпари (для меня это было прямо "в прямом эфире", я сидел за МТ5 в этот момент) показал насколько это рискованно. Вы не поняли, я писал играл в КАРМАННЫЙ форекс.Без брокера.На МТ был демо счет, который мне давал понимание что происходит.А евро и доллары были в бумажном виде.Именно инфа с форума о "кухнях" уберегла меня от неосторожного шага.Хотя Телетрейд существовал (существует???) с 90-х годов и в 2010-х еще был жив.Когда-то их офис был на пл.Л.Украинки, напротив ЦВК.Кстати, банкротство альпари (для меня это было прямо "в прямом эфире", я сидел за МТ5 в этот момент) показал насколько это рискованно. rjkz

Повідомлень: 15852 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4981 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 23:28 rjkz написав: ...........

Нет, ИБ - это не подпадает под гарантии 250 куе. СД подпадает. ... ...........Нет, ИБ - это не подпадает под гарантии 250 куе. СД подпадает. ...

Что такое СД? Что такое СД? ЛАД 2 Повідомлень: 26698 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 23:38 Richi написав: rjkz написав: Denik написав: Це все загальновідома інформація. Абсолютно все має аналоги в Україні. Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.

Єдине, що недержавні пенсійні фонди не так популярні. Це все загальновідома інформація. Абсолютно все має аналоги в Україні. Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.Єдине, що недержавні пенсійні фонди не так популярні.



Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.

Не так ли?

Не знаю какой механизм покупки из Украины американских стоков, но когда-то интересовался форексом и знаю как форексе играться из Украины. Возможно сейчас что-то изменилось и "кухни" исчезли? Есть две большие разницы, как говорят в Адесе, одалживать деньги американскому правительству и украинскому, американским банкам и украинским.Не так ли?Не знаю какой механизм покупки из Украины американских стоков, но когда-то интересовался форексом и знаю как форексе играться из Украины. Возможно сейчас что-то изменилось и "кухни" исчезли?

Стесняюсь спросить: а Вы когда уехали из Украины и чем Вы занимались будучи здесь? Если Вы здесь работали на стройке, а приехав в Америку и посетив банк, узнали о ценных бумагах, то может проблема в Вашем образовании, а не возможностях в Украине? Стесняюсь спросить: а Вы когда уехали из Украины и чем Вы занимались будучи здесь? Если Вы здесь работали на стройке, а приехав в Америку и посетив банк, узнали о ценных бумагах, то может проблема в Вашем образовании, а не возможностях в Украине?



Да, у меня был бизнес в строительной отрасли. Немецкие технологии.

Но,может дело не в том, бегал ли я в спецовке по стройке с лопатой, а в доверии?

У меня к финансовым институциям в Украине доверия не было. В США есть.

Банк в США я посетил только когда открывал там аккаунт.

Остальное онлайн. Хотя рекомендуется иногда прийти побесседовать со своим менеджером. Нет ни времени (до банка минуты 3 идти, но в будний день и в рабочее время) ни желания пока. Хотя в моей ситуации раз в полгода надо-бы обновлять pre-approved letter, вдруг резко захочу взять мортгидж?

И еще, СД - это просто депозит, это не ценные бумаги.

А что о ценных бумагах знаете Вы?

Кстати, о налогах.

Если не ошибаюсь, в Украине налоги и отчисления с ФОТ повыще, чем в США.

По крайней мере так было до момента, когда я закрыл свой ТОВ перед вторым Майданом. Вовремя, не так-ли?

И в Украине наемный работник не может сам решать сколько ему платить налогов. И в Украине нет такс ретерн. Не так ли? Да, у меня был бизнес в строительной отрасли. Немецкие технологии.Но,может дело не в том, бегал ли я в спецовке по стройке с лопатой, а в доверии?У меня к финансовым институциям в Украине доверия не было. В США есть.Банк в США я посетил только когда открывал там аккаунт.Остальное онлайн. Хотя рекомендуется иногда прийти побесседовать со своим менеджером. Нет ни времени (до банка минуты 3 идти, но в будний день и в рабочее время) ни желания пока. Хотя в моей ситуации раз в полгода надо-бы обновлять pre-approved letter, вдруг резко захочу взять мортгидж?И еще, СД - это просто депозит, это не ценные бумаги.А что о ценных бумагах знаете Вы?Кстати, о налогах.Если не ошибаюсь, в Украине налоги и отчисления с ФОТ повыще, чем в США.По крайней мере так было до момента, когда я закрыл свой ТОВ перед вторым Майданом. Вовремя, не так-ли?И в Украине наемный работник не может сам решать сколько ему платить налогов. И в Украине нет такс ретерн. Не так ли? rjkz

Повідомлень: 15852 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4981 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 23:49 Richi написав: rjkz написав: Рассматривал покупку арендной недвижимости, но когда разобрался что арендная недвига в Украине и в НЙ - это "две большие разницы". Этот вопрос ...под вопросом. Одним место чувствую, что в ближайший год недвига в НЙ может подскочить. Рассматривал покупку арендной недвижимости, но когда разобрался что арендная недвига в Украине и в НЙ - это "две большие разницы". Этот вопрос ...под вопросом. Одним место чувствую, что в ближайший год недвига в НЙ может подскочить.

И где выгоднее? И где выгоднее?



Выгоднее то в НЙ, но слишком законы заточены на арендаторов.

Пока надо разбираться дальше, расширять кругозор.

Во время ковида был шикарный случай - через Гудзон от Манхеттена, в городке Байон, это уже соседни штат НДжерси, кирпичный (не обложенный кирпичом) дом на 2 юнита (официально, то есть, два адреса), с гаражем на 3 машины был за 525 тысяч.

СЕйчас его можно сдать за тысячи 3-3,5 за каждый юнит. И в НДж уже другие законы.

И стоит такой сейчас тысяч 650.

На тот момент мортгидж был в пределах 3%. Посчитать финансы сможете?

Но думаю этот дом улетел за кэш, он был в статусе СОЛД уже через неделю, в случае, когда оформляеся мортгидж, примерно месяц висит статус ПЕНДИНГ.

Да и на тот момент мне-бы мортгидж вряд-ли бы дали. Выгоднее то в НЙ, но слишком законы заточены на арендаторов.Пока надо разбираться дальше, расширять кругозор.Во время ковида был шикарный случай - через Гудзон от Манхеттена, в городке Байон, это уже соседни штат НДжерси, кирпичный (не обложенный кирпичом) дом на 2 юнита (официально, то есть, два адреса), с гаражем на 3 машины был за 525 тысяч.СЕйчас его можно сдать за тысячи 3-3,5 за каждый юнит. И в НДж уже другие законы.И стоит такой сейчас тысяч 650.На тот момент мортгидж был в пределах 3%. Посчитать финансы сможете?Но думаю этот дом улетел за кэш, он был в статусе СОЛД уже через неделю, в случае, когда оформляеся мортгидж, примерно месяц висит статус ПЕНДИНГ.Да и на тот момент мне-бы мортгидж вряд-ли бы дали. rjkz

Повідомлень: 15852 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4981 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 23:53 ЛАД написав: rjkz написав: ...........

Нет, ИБ - это не подпадает под гарантии 250 куе. СД подпадает. ... ...........Нет, ИБ - это не подпадает под гарантии 250 куе. СД подпадает. ...

Что такое СД? Что такое СД?



Банковский депозит, оформляется не выключая компутера за 5 минут.

Нужно подтвердить согласие с условиями и ввести свой ССН, после чего СД отражается в дашборд банковского аккаунта как дополнительный раздел. Банковский депозит, оформляется не выключая компутера за 5 минут.Нужно подтвердить согласие с условиями и ввести свой ССН, после чего СД отражается в дашборд банковского аккаунта как дополнительный раздел. rjkz

Повідомлень: 15852 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4981 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 00:35 rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав: ...........

Нет, ИБ - это не подпадает под гарантии 250 куе. СД подпадает. ... ...........Нет, ИБ - это не подпадает под гарантии 250 куе. СД подпадает. ...

Что такое СД? Что такое СД?



Банковский депозит, оформляется не выключая компутера за 5 минут.

Нужно подтвердить согласие с условиями и ввести свой ССН, после чего СД отражается в дашборд банковского аккаунта как дополнительный раздел. Банковский депозит, оформляется не выключая компутера за 5 минут.Нужно подтвердить согласие с условиями и ввести свой ССН, после чего СД отражается в дашборд банковского аккаунта как дополнительный раздел.

savings deposit, мабуть так savings deposit, мабуть так flyman

Повідомлень: 33340 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1559 раз. Подякували: 2728 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 01:42 flyman написав: rjkz написав:

Банковский депозит, оформляется не выключая компутера за 5 минут.

Нужно подтвердить согласие с условиями и ввести свой ССН, после чего СД отражается в дашборд банковского аккаунта как дополнительный раздел. Банковский депозит, оформляется не выключая компутера за 5 минут.Нужно подтвердить согласие с условиями и ввести свой ССН, после чего СД отражается в дашборд банковского аккаунта как дополнительный раздел.

savings deposit, мабуть так savings deposit, мабуть так



Нет, есть сейвинг аккаунт и сертификейт оф депазит.

Это разные вещи.

На СА деньги практически свободно доступеы, но %% там не интересен в крупных банках, что-то типа 0.1% годовых. Хотя есть банки, которые дают около 4%.

На СД деньги блокируются на время действия. Их можно снять, но с какими-то потерями. Нет, есть сейвинг аккаунт и сертификейт оф депазит.Это разные вещи.На СА деньги практически свободно доступеы, но %% там не интересен в крупных банках, что-то типа 0.1% годовых. Хотя есть банки, которые дают около 4%.На СД деньги блокируются на время действия. Их можно снять, но с какими-то потерями. rjkz

Повідомлень: 15852 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4981 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 02:13 rjkz написав: И в Украине нет такс ретерн. Не так ли? И в Украине нет такс ретерн. Не так ли?

Раньше был. Например, проценты по ипотеке можно было вычитать. Наверное и сейчас есть. Раньше был. Например, проценты по ипотеке можно было вычитать. Наверное и сейчас есть. Gastarbaiter Повідомлень: 2904 З нами з: 26.02.18 Подякував: 653 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 02:29 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: rjkz написав: И в Украине нет такс ретерн. Не так ли? И в Украине нет такс ретерн. Не так ли?

Раньше был. Например, проценты по ипотеке можно было вычитать. Наверное и сейчас есть. Раньше был. Например, проценты по ипотеке можно было вычитать. Наверное и сейчас есть. То інше. По нашому законодавству можна повернути суму сплачених податків з конкретної витрати - іпотеки, оплати за навчання (з якимись умовами) чи благодійність. Але нічого систематичного, що дозволяло б перерахувати всі сплачені за рік податки То інше. По нашому законодавству можна повернути суму сплачених податків з конкретної витрати - іпотеки, оплати за навчання (з якимись умовами) чи благодійність. Але нічого систематичного, що дозволяло б перерахувати всі сплачені за рік податки Faceless

Модератор Повідомлень: 34289 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1422 раз. Подякували: 7912 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1635163616371638 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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