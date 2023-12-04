FAQ о размере пенсии в США:
Сам не знал методики расчета.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 06:16
Re: Еміграція, заробітчанство
FAQ о размере пенсии в США:
Сам не знал методики расчета.
Додано: Пон 04 гру, 2023 09:40
Гадаю, останні десь 10 дописів всім були дуже цікавими та пізнавальними.
Додам дві речі, які будуть доповнювати і розповсюджувати знання на тільки на США, а і на Канаду.
1. Черговий цікавий діалог з Канадою з нашою людиною, яка в Канаді - ювілей - вже 1 рік.
Цікаво тим, що трохи знімає "рожеві окуляри" з очей.
Наведено на мові оригіналу:
- Здравствуйте! США 100% лучше и правильно сделали что туда еще одни ваши приятели поехали. Канада - это финансовая корпорация по вытягиванию денег с людей.
- Хи-хи. Деньги надо уметь тратить - вот Канада и учит.
- 2 месяца отработал на самом севере на территории Нунавут, в прошлую пятницу прилетел домой - и уже в четверг меня отправили на север Онтарио...
- Круто! Такой жизненный опыт! И это - в 21 год!
- Я только спустя время стал понимать, почему большая часть приезжих украинцев так не любят Канаду. Налог конский, доход маленький, перерабатывать особо нет смысла, потому что налог растет (после 100 часов за 2 недели), обложили налогом абсолютно все, что только можно, сами канадцы тоже не довольны. Я не могу Вам сейчас расписать весь масштаб того пиххххх, который тут происходит, нужно собираться на работу. Можем потом как-нибудь созвониться и пообщаться...
(Примітка моя - думаю учасники форуму зрозуміють про що йдеться мова: за свої 20+ років хлопець вперше зустрівся із словом "податки" та вперше почав їх платити... із власного заробленого...)
2. Чергове цікаве відео з Канади від нашої людини, яка в Канаді - теж ювілей - вже 1 рік.
Не всім подобається цей вуйко - але вже такий, як я. За те говорить всю правду та точно.
Рекомендую, пан Андрій:
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