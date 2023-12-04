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#<1 ... 1636163716381639 Додано: Пон 04 гру, 2023 06:16 Re: Еміграція, заробітчанство FAQ о размере пенсии в США:

Сам не знал методики расчета.

rjkz

Повідомлень: 15855 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4983 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 09:40 rjkz написав: Налоги в СЩА - это интересная тема, прогрессивная шкала с одной стороны и масса инструментов для законного уменьшения с другой. 401К - это для обычных людей, которые "ходят на работу, чтобы получать зарплату " и не очень хотят разбираться с остальным . "Ваши проблемы с Вашими деньгами, станут нашими проблемами с Вашими деньгами" (с). прогрессивная шкала с одной стороны и масса инструментов для законного уменьшения с другой. 401К - это для обычных людей, которые "ходят на работу, чтобы получать зарплату " и не очень хотят разбираться с остальным . "Ваши проблемы с Вашими деньгами, станут нашими проблемами с Вашими деньгами" (с).



Гадаю, останні десь 10 дописів всім були дуже цікавими та пізнавальними.

Додам дві речі, які будуть доповнювати і розповсюджувати знання на тільки на США, а і на Канаду.



1. Черговий цікавий діалог з Канадою з нашою людиною, яка в Канаді - ювілей - вже 1 рік.

Цікаво тим, що трохи знімає "рожеві окуляри" з очей.

Наведено на мові оригіналу:

- Здравствуйте! США 100% лучше и правильно сделали что туда еще одни ваши приятели поехали. Канада - это финансовая корпорация по вытягиванию денег с людей.

- Хи-хи. Деньги надо уметь тратить - вот Канада и учит.

- 2 месяца отработал на самом севере на территории Нунавут, в прошлую пятницу прилетел домой - и уже в четверг меня отправили на север Онтарио...

- Круто! Такой жизненный опыт! И это - в 21 год!

- Я только спустя время стал понимать, почему большая часть приезжих украинцев так не любят Канаду. Налог конский, доход маленький, перерабатывать особо нет смысла, потому что налог растет (после 100 часов за 2 недели), обложили налогом абсолютно все, что только можно, сами канадцы тоже не довольны. Я не могу Вам сейчас расписать весь масштаб того пиххххх, который тут происходит, нужно собираться на работу. Можем потом как-нибудь созвониться и пообщаться...



(Примітка моя - думаю учасники форуму зрозуміють про що йдеться мова: за свої 20+ років хлопець вперше зустрівся із словом "податки" та вперше почав їх платити... із власного заробленого...)



2. Чергове цікаве відео з Канади від нашої людини , яка в Канаді - теж ювілей - вже 1 рік.

Не всім подобається цей вуйко - але вже такий, як я. За те говорить всю правду та точно.

Рекомендую, пан Андрій:

Гадаю, останні десь 10 дописів всім були дуже цікавими та пізнавальними.Додам дві речі, які будуть доповнювати і розповсюджувати знання на тільки на США, а і на Канаду.яка в Канаді - ювілей -Цікаво тим, що трохи знімає "рожеві окуляри" з очей.Наведено на мові оригіналу:- Здравствуйте! США 100% лучше и правильно сделали что туда еще одни ваши приятели поехали. Канада - это финансовая корпорация по вытягиванию денег с людей.- Хи-хи. Деньги надо уметь тратить - вот Канада и учит.- 2 месяца отработал на самом севере на территории Нунавут, в прошлую пятницу прилетел домой - и уже в четверг меня отправили на север Онтарио...- Круто! Такой жизненный опыт! И это - в 21 год!- Я только спустя время стал понимать, почему большая часть приезжих украинцев так не любят Канаду.доход маленький, перерабатывать особо нет смысла, потому что налог растет (после 100 часов за 2 недели), обложили налогом абсолютно все, что только можно, сами канадцы тоже не довольны. Я не могу Вам сейчас расписать весь масштаб того пиххххх, который тут происходит, нужно собираться на работу. Можем потом как-нибудь созвониться и пообщаться...(Примітка моя - думаю учасники форуму зрозуміють про що йдеться мова: за свої 20+ років хлопецьзустрівся із словом "податки" тапочав їх платити... із власного заробленого...), яка в Канаді - теж ювілей -Не всім подобається цей вуйко - але вже такий, як я. За те говорить всю правду та точно.Рекомендую, пан Андрій: akurt

Повідомлень: 8793 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3401 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 13:05 rjkz написав: Нет, ИБ - это не подпадает под гарантии 250 куе. СД подпадает. Около 5% годовых это просто за то, что сумма блокируется на определенное время, для этого не нужен консультатнт. ИБ планирую открыть, но без консультанта даже за 0.

Нет, ИБ - это не подпадает под гарантии 250 куе. СД подпадает. Около 5% годовых это просто за то, что сумма блокируется на определенное время, для этого не нужен консультатнт. ИБ планирую открыть, но без консультанта даже за 0.

Т.е. Вы ещё не работали с IB, но уже знаете. В IB покрывается 250 тыс. и деньги в отличии от депозита не блокируются, а начисляются проценты на свободные средства. Т.е. Вы ещё не работали с IB, но уже знаете. В IB покрывается 250 тыс. и деньги в отличии от депозита не блокируются, а начисляются проценты на свободные средства. Richi Повідомлень: 1737 З нами з: 25.09.08 Подякував: 887 раз. Подякували: 866 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 13:15 rjkz написав: Richi написав: Стесняюсь спросить: а Вы когда уехали из Украины и чем Вы занимались будучи здесь? Если Вы здесь работали на стройке, а приехав в Америку и посетив банк, узнали о ценных бумагах, то может проблема в Вашем образовании, а не возможностях в Украине? Стесняюсь спросить: а Вы когда уехали из Украины и чем Вы занимались будучи здесь? Если Вы здесь работали на стройке, а приехав в Америку и посетив банк, узнали о ценных бумагах, то может проблема в Вашем образовании, а не возможностях в Украине?



Да, у меня был бизнес в строительной отрасли. Немецкие технологии.

Но,может дело не в том, бегал ли я в спецовке по стройке с лопатой, а в доверии?

У меня к финансовым институциям в Украине доверия не было. В США есть.

Банк в США я посетил только когда открывал там аккаунт.

Да, у меня был бизнес в строительной отрасли. Немецкие технологии.Но,может дело не в том, бегал ли я в спецовке по стройке с лопатой, а в доверии?У меня к финансовым институциям в Украине доверия не было. В США есть.Банк в США я посетил только когда открывал там аккаунт.

Проблема не в том, работали Вы в спецовке или составляли проекты в офисе. Финансовые инструменты не входили в сферу Ваших интересов. Вы же не стали просто так строить дома или делать ремонты, а сначала получили специализированные знания. Так почему Вы не сделали это в сфере финансов, перед тем как вкладывать деньги которые зарабатывали годами?

Для меня жизнь делиться на периоды: с 20 до 30 - получаешь знания, с 30 до 50 зарабатываешь капитал, с 50 до 60 заработанные деньги вкладываешь в инструменты которые приносят пассивный доход. Можно конечно вкладывать и во время зарабатывания денег, но вот беда - лично я пизд@чил так, что мне некогда было посмотреть в гору. И я даже не представляю, как в то время я бы мог заняться чем-то ещё кроме своей работы. Наверно по этой причине, многие и вкладываются в недвижимость, т.к. это не требует особых знаний и времени. Деньги появились - запарковал и дальше зарабатывать. Проблема не в том, работали Вы в спецовке или составляли проекты в офисе. Финансовые инструменты не входили в сферу Ваших интересов. Вы же не стали просто так строить дома или делать ремонты, а сначала получили специализированные знания. Так почему Вы не сделали это в сфере финансов, перед тем как вкладывать деньги которые зарабатывали годами?Для меня жизнь делиться на периоды: с 20 до 30 - получаешь знания, с 30 до 50 зарабатываешь капитал, с 50 до 60 заработанные деньги вкладываешь в инструменты которые приносят пассивный доход. Можно конечно вкладывать и во время зарабатывания денег, но вот беда - лично я пизд@чил так, что мне некогда было посмотреть в гору. И я даже не представляю, как в то время я бы мог заняться чем-то ещё кроме своей работы. Наверно по этой причине, многие и вкладываются в недвижимость, т.к. это не требует особых знаний и времени. Деньги появились - запарковал и дальше зарабатывать. Richi Повідомлень: 1737 З нами з: 25.09.08 Подякував: 887 раз. Подякували: 866 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 14:54 rjkz написав: Нет, есть сейвинг аккаунт и сертификейт оф депазит.

Это разные вещи.

На СА деньги практически свободно доступеы, но %% там не интересен в крупных банках, что-то типа 0.1% годовых. Хотя есть банки, которые дают около 4%.

На СД деньги блокируются на время действия. Их можно снять, но с какими-то потерями.



ЗЫ. Наверное надо поправиться.

Только что наткнулся.

СД также относится к виду сэйвинг аккаунт.

Просто в дашборд можно открыть отдельно сейвинг аккаунт, именно так и называемый. Нет, есть сейвинг аккаунт и сертификейт оф депазит.Это разные вещи.На СА деньги практически свободно доступеы, но %% там не интересен в крупных банках, что-то типа 0.1% годовых. Хотя есть банки, которые дают около 4%.На СД деньги блокируются на время действия. Их можно снять, но с какими-то потерями.ЗЫ. Наверное надо поправиться.Только что наткнулся.СД также относится к виду сэйвинг аккаунт.Просто в дашборд можно открыть отдельно сейвинг аккаунт, именно так и называемый.

rjkz через каких-то... Не, уже сейчас: https://www.youtube.com/watch?v=3W40tBACFbI rjkz через каких-то... Не, уже сейчас: airmax78 Повідомлень: 42637 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5244 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 16:01 Richi написав: rjkz написав: Нет, ИБ - это не подпадает под гарантии 250 куе. СД подпадает. Около 5% годовых это просто за то, что сумма блокируется на определенное время, для этого не нужен консультатнт. ИБ планирую открыть, но без консультанта даже за 0.

Нет, ИБ - это не подпадает под гарантии 250 куе. СД подпадает. Около 5% годовых это просто за то, что сумма блокируется на определенное время, для этого не нужен консультатнт. ИБ планирую открыть, но без консультанта даже за 0.

Т.е. Вы ещё не работали с IB, но уже знаете. В IB покрывается 250 тыс. и деньги в отличии от депозита не блокируются, а начисляются проценты на свободные средства. Т.е. Вы ещё не работали с IB, но уже знаете. В IB покрывается 250 тыс. и деньги в отличии от депозита не блокируются, а начисляются проценты на свободные средства.



Так, давайте уточним, я имею ввиду инвестиционный счет для работы на фондовом рынке. Его можно открыть внутри банковского аккаунта.

Может я невнимательно прочитал что там написано перед открытием счета, перечитаю. Сейчас времени нет, чуть позже. Так, давайте уточним, я имею ввиду инвестиционный счет для работы на фондовом рынке. Его можно открыть внутри банковского аккаунта.Может я невнимательно прочитал что там написано перед открытием счета, перечитаю. Сейчас времени нет, чуть позже. rjkz

Повідомлень: 15855 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4983 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 16:18 Richi написав: rjkz написав: Richi написав: Стесняюсь спросить: а Вы когда уехали из Украины и чем Вы занимались будучи здесь? Если Вы здесь работали на стройке, а приехав в Америку и посетив банк, узнали о ценных бумагах, то может проблема в Вашем образовании, а не возможностях в Украине? Стесняюсь спросить: а Вы когда уехали из Украины и чем Вы занимались будучи здесь? Если Вы здесь работали на стройке, а приехав в Америку и посетив банк, узнали о ценных бумагах, то может проблема в Вашем образовании, а не возможностях в Украине?



Да, у меня был бизнес в строительной отрасли. Немецкие технологии.

Но,может дело не в том, бегал ли я в спецовке по стройке с лопатой, а в доверии?

У меня к финансовым институциям в Украине доверия не было. В США есть.

Банк в США я посетил только когда открывал там аккаунт.

Да, у меня был бизнес в строительной отрасли. Немецкие технологии.Но,может дело не в том, бегал ли я в спецовке по стройке с лопатой, а в доверии?У меня к финансовым институциям в Украине доверия не было. В США есть.Банк в США я посетил только когда открывал там аккаунт.

Проблема не в том, работали Вы в спецовке или составляли проекты в офисе. Финансовые инструменты не входили в сферу Ваших интересов. Вы же не стали просто так строить дома или делать ремонты, а сначала получили специализированные знания. Так почему Вы не сделали это в сфере финансов, перед тем как вкладывать деньги которые зарабатывали годами?

Для меня жизнь делиться на периоды: с 20 до 30 - получаешь знания, с 30 до 50 зарабатываешь капитал, с 50 до 60 заработанные деньги вкладываешь в инструменты которые приносят пассивный доход. Можно конечно вкладывать и во время зарабатывания денег, но вот беда - лично я пизд@чил так, что мне некогда было посмотреть в гору. И я даже не представляю, как в то время я бы мог заняться чем-то ещё кроме своей работы. Наверно по этой причине, многие и вкладываются в недвижимость, т.к. это не требует особых знаний и времени. Деньги появились - запарковал и дальше зарабатывать. Проблема не в том, работали Вы в спецовке или составляли проекты в офисе. Финансовые инструменты не входили в сферу Ваших интересов. Вы же не стали просто так строить дома или делать ремонты, а сначала получили специализированные знания. Так почему Вы не сделали это в сфере финансов, перед тем как вкладывать деньги которые зарабатывали годами?Для меня жизнь делиться на периоды: с 20 до 30 - получаешь знания, с 30 до 50 зарабатываешь капитал, с 50 до 60 заработанные деньги вкладываешь в инструменты которые приносят пассивный доход. Можно конечно вкладывать и во время зарабатывания денег, но вот беда - лично я пизд@чил так, что мне некогда было посмотреть в гору. И я даже не представляю, как в то время я бы мог заняться чем-то ещё кроме своей работы. Наверно по этой причине, многие и вкладываются в недвижимость, т.к. это не требует особых знаний и времени. Деньги появились - запарковал и дальше зарабатывать.





Да, Вы абсолютно правы.

Но еще, помимо образования, у нас есть наш собственный опыт и мозги.

И вот, мой опыт начался с того, что на момент окончания школы и вступления в институт у меня на сберкнижке было 9000 советских рублей и 2 тысячи страховки по достижению соверщеннолетия. И совершенно другие цифры на книжках моих родителей и кроме них облигации сбербанка ссср. Это все так и осталось на книжках, полисах и бумагах.

Потом родители делали финансовые ошибки, на которых я сделал вывод, что доверять деньги в Украине можно никому.

И тоже начал вкладывать в недвижимость.

А кое кто терял на курсе, терял на банкопадах, моя теще накупила акций предприятия, где работала, а руководство ни разу дивиденды не выплачивало и проводило эмиссию, а теща еще и докупала эти акции, а предприятие сворачивало хоздеятельность пока не стало за копейки сдавать в аренду помещения структуре, оформленной на жену директора, которая уже сдавала по рыночным ценам.

Знакомый отца когда-то приватизационные ваучеры вложил в сахарный завод, на котором работал. Но зарплату ему выдавали сахаром. У него дома лежало 11 тонн сахара. А потом неожиданно его уволили в связи с банкротством завода. Теперь заводом владеет директор. И в составе учредителей почему-то моего отца знакомого нет.



В истории американского общества после Великой депрессии таких потрясений почти не было.

Да, люди теряют деньги, но не все сразу и не в консервативных инструментах.

И да, я подходя к своим 50, начал пытаться разбираться в том, "где у этой хрени кнопка "вкл"?" Да, Вы абсолютно правы.Но еще, помимо образования, у нас есть наш собственный опыт и мозги.И вот, мой опыт начался с того, что на момент окончания школы и вступления в институт у меня на сберкнижке было 9000 советских рублей и 2 тысячи страховки по достижению соверщеннолетия. И совершенно другие цифры на книжках моих родителей и кроме них облигации сбербанка ссср. Это все так и осталось на книжках, полисах и бумагах.Потом родители делали финансовые ошибки, на которых я сделал вывод, что доверять деньги в Украине можно никому.И тоже начал вкладывать в недвижимость.А кое кто терял на курсе, терял на банкопадах, моя теще накупила акций предприятия, где работала, а руководство ни разу дивиденды не выплачивало и проводило эмиссию, а теща еще и докупала эти акции, а предприятие сворачивало хоздеятельность пока не стало за копейки сдавать в аренду помещения структуре, оформленной на жену директора, которая уже сдавала по рыночным ценам.Знакомый отца когда-то приватизационные ваучеры вложил в сахарный завод, на котором работал. Но зарплату ему выдавали сахаром. У него дома лежало 11 тонн сахара. А потом неожиданно его уволили в связи с банкротством завода. Теперь заводом владеет директор. И в составе учредителей почему-то моего отца знакомого нет.В истории американского общества после Великой депрессии таких потрясений почти не было.Да, люди теряют деньги, но не все сразу и не в консервативных инструментах.И да, я подходя к своим 50, начал пытаться разбираться в том, "где у этой хрени кнопка "вкл"?" rjkz

Повідомлень: 15855 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4983 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 16:26



Система не понимает, почему перед ней люди едут и идут одновременно. Очевидно, в Индии тоже ездить на Тесле будет сложно. vitaliiangel

Повідомлень: 20953 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2329 раз. Подякували: 3303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 16:40 rjkz написав: ...

В истории американского общества после Великой депрессии таких потрясений почти не было.

Да, люди теряют деньги, но не все сразу и не в консервативных инструментах.

И да, я подходя к своим 50, начал пытаться разбираться в том, "где у этой хрени кнопка "вкл"?" ...В истории американского общества после Великой депрессии таких потрясенийДа, люди теряют деньги, но не все сразу и не в консервативных инструментах.И да, я подходя к своим 50, начал пытаться разбираться в том, "где у этой хрени кнопка "вкл"?"

якщо ви визнаєте, що тільки вивчаєте цю справу, то доцільніше не бути надто категоричнім.



банкрутство Enron - ляснули й акції, й пенсійні забезпечення.



ну Мейдофф - тут більше багатії втратили, тому напевне не рахується



про рожеві паперці я вже писав.



незважаючи на те, що в США більш жорстке законодавство, шахраї там теж є.



класичні ризик/доходність. й це зараз консервативні інструменти - 5%. а були часи, коли на депозит давали аж 0.1% річних



й наскільки знаю, жоден пенсійний фонд не дає гарантій, всі пишуть що акції - річ мінлива. якщо ви визнаєте, що тільки вивчаєте цю справу, то доцільніше не бути надто категоричнім.банкрутство Enron - ляснули й акції, й пенсійні забезпечення.ну Мейдофф - тут більше багатії втратили, тому напевне не рахуєтьсяпро рожеві паперці я вже писав.незважаючи на те, що в США більш жорстке законодавство, шахраї там теж є.класичні ризик/доходність. й це зараз консервативні інструменти - 5%. а були часи, коли на депозит давали аж 0.1% річнихй наскільки знаю, жоден пенсійний фонд не дає гарантій, всі пишуть що акції - річ мінлива. Shaman

Повідомлень: 4827 З нами з: 29.09.19 Подякував: 523 раз. Подякували: 1244 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1636163716381639 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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