FAQ о размере пенсии в США:
Сам не знал методики расчета.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 06:16
Re: Еміграція, заробітчанство
FAQ о размере пенсии в США:
Сам не знал методики расчета.
Додано: Пон 04 гру, 2023 09:40
Гадаю, останні десь 10 дописів всім були дуже цікавими та пізнавальними.
Додам дві речі, які будуть доповнювати і розповсюджувати знання на тільки на США, а і на Канаду.
1. Черговий цікавий діалог з Канадою з нашою людиною, яка в Канаді - ювілей - вже 1 рік.
Цікаво тим, що трохи знімає "рожеві окуляри" з очей.
Наведено на мові оригіналу:
- Здравствуйте! США 100% лучше и правильно сделали что туда еще одни ваши приятели поехали. Канада - это финансовая корпорация по вытягиванию денег с людей.
- Хи-хи. Деньги надо уметь тратить - вот Канада и учит.
- 2 месяца отработал на самом севере на территории Нунавут, в прошлую пятницу прилетел домой - и уже в четверг меня отправили на север Онтарио...
- Круто! Такой жизненный опыт! И это - в 21 год!
- Я только спустя время стал понимать, почему большая часть приезжих украинцев так не любят Канаду. Налог конский, доход маленький, перерабатывать особо нет смысла, потому что налог растет (после 100 часов за 2 недели), обложили налогом абсолютно все, что только можно, сами канадцы тоже не довольны. Я не могу Вам сейчас расписать весь масштаб того пиххххх, который тут происходит, нужно собираться на работу. Можем потом как-нибудь созвониться и пообщаться...
(Примітка моя - думаю учасники форуму зрозуміють про що йдеться мова: за свої 20+ років хлопець вперше зустрівся із словом "податки" та вперше почав їх платити... із власного заробленого...)
2. Чергове цікаве відео з Канади від нашої людини, яка в Канаді - теж ювілей - вже 1 рік.
Не всім подобається цей вуйко - але вже такий, як я. За те говорить всю правду та точно.
Рекомендую, пан Андрій:
Додано: Пон 04 гру, 2023 13:05
Т.е. Вы ещё не работали с IB, но уже знаете. В IB покрывается 250 тыс. и деньги в отличии от депозита не блокируются, а начисляются проценты на свободные средства.
Додано: Пон 04 гру, 2023 13:15
Проблема не в том, работали Вы в спецовке или составляли проекты в офисе. Финансовые инструменты не входили в сферу Ваших интересов. Вы же не стали просто так строить дома или делать ремонты, а сначала получили специализированные знания. Так почему Вы не сделали это в сфере финансов, перед тем как вкладывать деньги которые зарабатывали годами?
Для меня жизнь делиться на периоды: с 20 до 30 - получаешь знания, с 30 до 50 зарабатываешь капитал, с 50 до 60 заработанные деньги вкладываешь в инструменты которые приносят пассивный доход. Можно конечно вкладывать и во время зарабатывания денег, но вот беда - лично я пизд@чил так, что мне некогда было посмотреть в гору. И я даже не представляю, как в то время я бы мог заняться чем-то ещё кроме своей работы. Наверно по этой причине, многие и вкладываются в недвижимость, т.к. это не требует особых знаний и времени. Деньги появились - запарковал и дальше зарабатывать.
Додано: Пон 04 гру, 2023 14:54
rjkz через каких-то... Не, уже сейчас:
Додано: Пон 04 гру, 2023 16:01
Так, давайте уточним, я имею ввиду инвестиционный счет для работы на фондовом рынке. Его можно открыть внутри банковского аккаунта.
Может я невнимательно прочитал что там написано перед открытием счета, перечитаю. Сейчас времени нет, чуть позже.
Додано: Пон 04 гру, 2023 16:18
Да, Вы абсолютно правы.
Но еще, помимо образования, у нас есть наш собственный опыт и мозги.
И вот, мой опыт начался с того, что на момент окончания школы и вступления в институт у меня на сберкнижке было 9000 советских рублей и 2 тысячи страховки по достижению соверщеннолетия. И совершенно другие цифры на книжках моих родителей и кроме них облигации сбербанка ссср. Это все так и осталось на книжках, полисах и бумагах.
Потом родители делали финансовые ошибки, на которых я сделал вывод, что доверять деньги в Украине можно никому.
И тоже начал вкладывать в недвижимость.
А кое кто терял на курсе, терял на банкопадах, моя теще накупила акций предприятия, где работала, а руководство ни разу дивиденды не выплачивало и проводило эмиссию, а теща еще и докупала эти акции, а предприятие сворачивало хоздеятельность пока не стало за копейки сдавать в аренду помещения структуре, оформленной на жену директора, которая уже сдавала по рыночным ценам.
Знакомый отца когда-то приватизационные ваучеры вложил в сахарный завод, на котором работал. Но зарплату ему выдавали сахаром. У него дома лежало 11 тонн сахара. А потом неожиданно его уволили в связи с банкротством завода. Теперь заводом владеет директор. И в составе учредителей почему-то моего отца знакомого нет.
В истории американского общества после Великой депрессии таких потрясений почти не было.
Да, люди теряют деньги, но не все сразу и не в консервативных инструментах.
И да, я подходя к своим 50, начал пытаться разбираться в том, "где у этой хрени кнопка "вкл"?"
Додано: Пон 04 гру, 2023 16:26
Система не понимает, почему перед ней люди едут и идут одновременно. Очевидно, в Индии тоже ездить на Тесле будет сложно.
Додано: Пон 04 гру, 2023 16:40
якщо ви визнаєте, що тільки вивчаєте цю справу, то доцільніше не бути надто категоричнім.
банкрутство Enron - ляснули й акції, й пенсійні забезпечення.
ну Мейдофф - тут більше багатії втратили, тому напевне не рахується
про рожеві паперці я вже писав.
незважаючи на те, що в США більш жорстке законодавство, шахраї там теж є.
класичні ризик/доходність. й це зараз консервативні інструменти - 5%. а були часи, коли на депозит давали аж 0.1% річних
й наскільки знаю, жоден пенсійний фонд не дає гарантій, всі пишуть що акції - річ мінлива.
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