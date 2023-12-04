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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1636163716381639
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 06:16

Re: Еміграція, заробітчанство

FAQ о размере пенсии в США:
Сам не знал методики расчета.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 09:40

  rjkz написав:Налоги в СЩА - это интересная тема, прогрессивная шкала с одной стороны и масса инструментов для законного уменьшения с другой. 401К - это для обычных людей, которые "ходят на работу, чтобы получать зарплату " и не очень хотят разбираться с остальным . "Ваши проблемы с Вашими деньгами, станут нашими проблемами с Вашими деньгами" (с).


Гадаю, останні десь 10 дописів всім були дуже цікавими та пізнавальними.
Додам дві речі, які будуть доповнювати і розповсюджувати знання на тільки на США, а і на Канаду.

1. Черговий цікавий діалог з Канадою з нашою людиною, яка в Канаді - ювілей - вже 1 рік.
Цікаво тим, що трохи знімає "рожеві окуляри" з очей.
Наведено на мові оригіналу:
- Здравствуйте! США 100% лучше и правильно сделали что туда еще одни ваши приятели поехали. Канада - это финансовая корпорация по вытягиванию денег с людей.
- Хи-хи. Деньги надо уметь тратить - вот Канада и учит.
- 2 месяца отработал на самом севере на территории Нунавут, в прошлую пятницу прилетел домой - и уже в четверг меня отправили на север Онтарио...
- Круто! Такой жизненный опыт! И это - в 21 год!
- Я только спустя время стал понимать, почему большая часть приезжих украинцев так не любят Канаду. Налог конский, доход маленький, перерабатывать особо нет смысла, потому что налог растет (после 100 часов за 2 недели), обложили налогом абсолютно все, что только можно, сами канадцы тоже не довольны. Я не могу Вам сейчас расписать весь масштаб того пиххххх, который тут происходит, нужно собираться на работу. Можем потом как-нибудь созвониться и пообщаться...

(Примітка моя - думаю учасники форуму зрозуміють про що йдеться мова: за свої 20+ років хлопець вперше зустрівся із словом "податки" та вперше почав їх платити... із власного заробленого...)

2. Чергове цікаве відео з Канади від нашої людини, яка в Канаді - теж ювілей - вже 1 рік.
Не всім подобається цей вуйко - але вже такий, як я. За те говорить всю правду та точно.
Рекомендую, пан Андрій:
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 13:05

  rjkz написав:Нет, ИБ - это не подпадает под гарантии 250 куе. СД подпадает. Около 5% годовых это просто за то, что сумма блокируется на определенное время, для этого не нужен консультатнт. ИБ планирую открыть, но без консультанта даже за 0.

Т.е. Вы ещё не работали с IB, но уже знаете. В IB покрывается 250 тыс. и деньги в отличии от депозита не блокируются, а начисляются проценты на свободные средства.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 13:15

  rjkz написав:
  Richi написав:Стесняюсь спросить: а Вы когда уехали из Украины и чем Вы занимались будучи здесь? Если Вы здесь работали на стройке, а приехав в Америку и посетив банк, узнали о ценных бумагах, то может проблема в Вашем образовании, а не возможностях в Украине?


Да, у меня был бизнес в строительной отрасли. Немецкие технологии.
Но,может дело не в том, бегал ли я в спецовке по стройке с лопатой, а в доверии?
У меня к финансовым институциям в Украине доверия не было. В США есть.
Банк в США я посетил только когда открывал там аккаунт.

Проблема не в том, работали Вы в спецовке или составляли проекты в офисе. Финансовые инструменты не входили в сферу Ваших интересов. Вы же не стали просто так строить дома или делать ремонты, а сначала получили специализированные знания. Так почему Вы не сделали это в сфере финансов, перед тем как вкладывать деньги которые зарабатывали годами?
Для меня жизнь делиться на периоды: с 20 до 30 - получаешь знания, с 30 до 50 зарабатываешь капитал, с 50 до 60 заработанные деньги вкладываешь в инструменты которые приносят пассивный доход. Можно конечно вкладывать и во время зарабатывания денег, но вот беда - лично я пизд@чил так, что мне некогда было посмотреть в гору. И я даже не представляю, как в то время я бы мог заняться чем-то ещё кроме своей работы. Наверно по этой причине, многие и вкладываются в недвижимость, т.к. это не требует особых знаний и времени. Деньги появились - запарковал и дальше зарабатывать.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 14:54

  rjkz написав:Нет, есть сейвинг аккаунт и сертификейт оф депазит.
Это разные вещи.
На СА деньги практически свободно доступеы, но %% там не интересен в крупных банках, что-то типа 0.1% годовых. Хотя есть банки, которые дают около 4%.
На СД деньги блокируются на время действия. Их можно снять, но с какими-то потерями.

ЗЫ. Наверное надо поправиться.
Только что наткнулся.
СД также относится к виду сэйвинг аккаунт.
Просто в дашборд можно открыть отдельно сейвинг аккаунт, именно так и называемый.

rjkz через каких-то... Не, уже сейчас: https://www.youtube.com/watch?v=3W40tBACFbI
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 16:01

  Richi написав:
  rjkz написав:Нет, ИБ - это не подпадает под гарантии 250 куе. СД подпадает. Около 5% годовых это просто за то, что сумма блокируется на определенное время, для этого не нужен консультатнт. ИБ планирую открыть, но без консультанта даже за 0.

Т.е. Вы ещё не работали с IB, но уже знаете. В IB покрывается 250 тыс. и деньги в отличии от депозита не блокируются, а начисляются проценты на свободные средства.


Так, давайте уточним, я имею ввиду инвестиционный счет для работы на фондовом рынке. Его можно открыть внутри банковского аккаунта.
Может я невнимательно прочитал что там написано перед открытием счета, перечитаю. Сейчас времени нет, чуть позже.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 16:18

  Richi написав:
  rjkz написав:
  Richi написав:Стесняюсь спросить: а Вы когда уехали из Украины и чем Вы занимались будучи здесь? Если Вы здесь работали на стройке, а приехав в Америку и посетив банк, узнали о ценных бумагах, то может проблема в Вашем образовании, а не возможностях в Украине?


Да, у меня был бизнес в строительной отрасли. Немецкие технологии.
Но,может дело не в том, бегал ли я в спецовке по стройке с лопатой, а в доверии?
У меня к финансовым институциям в Украине доверия не было. В США есть.
Банк в США я посетил только когда открывал там аккаунт.

Проблема не в том, работали Вы в спецовке или составляли проекты в офисе. Финансовые инструменты не входили в сферу Ваших интересов. Вы же не стали просто так строить дома или делать ремонты, а сначала получили специализированные знания. Так почему Вы не сделали это в сфере финансов, перед тем как вкладывать деньги которые зарабатывали годами?
Для меня жизнь делиться на периоды: с 20 до 30 - получаешь знания, с 30 до 50 зарабатываешь капитал, с 50 до 60 заработанные деньги вкладываешь в инструменты которые приносят пассивный доход. Можно конечно вкладывать и во время зарабатывания денег, но вот беда - лично я пизд@чил так, что мне некогда было посмотреть в гору. И я даже не представляю, как в то время я бы мог заняться чем-то ещё кроме своей работы. Наверно по этой причине, многие и вкладываются в недвижимость, т.к. это не требует особых знаний и времени. Деньги появились - запарковал и дальше зарабатывать.



Да, Вы абсолютно правы.
Но еще, помимо образования, у нас есть наш собственный опыт и мозги.
И вот, мой опыт начался с того, что на момент окончания школы и вступления в институт у меня на сберкнижке было 9000 советских рублей и 2 тысячи страховки по достижению соверщеннолетия. И совершенно другие цифры на книжках моих родителей и кроме них облигации сбербанка ссср. Это все так и осталось на книжках, полисах и бумагах.
Потом родители делали финансовые ошибки, на которых я сделал вывод, что доверять деньги в Украине можно никому.
И тоже начал вкладывать в недвижимость.
А кое кто терял на курсе, терял на банкопадах, моя теще накупила акций предприятия, где работала, а руководство ни разу дивиденды не выплачивало и проводило эмиссию, а теща еще и докупала эти акции, а предприятие сворачивало хоздеятельность пока не стало за копейки сдавать в аренду помещения структуре, оформленной на жену директора, которая уже сдавала по рыночным ценам.
Знакомый отца когда-то приватизационные ваучеры вложил в сахарный завод, на котором работал. Но зарплату ему выдавали сахаром. У него дома лежало 11 тонн сахара. А потом неожиданно его уволили в связи с банкротством завода. Теперь заводом владеет директор. И в составе учредителей почему-то моего отца знакомого нет.

В истории американского общества после Великой депрессии таких потрясений почти не было.
Да, люди теряют деньги, но не все сразу и не в консервативных инструментах.
И да, я подходя к своим 50, начал пытаться разбираться в том, "где у этой хрени кнопка "вкл"?"
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 16:26



Система не понимает, почему перед ней люди едут и идут одновременно. Очевидно, в Индии тоже ездить на Тесле будет сложно.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 16:40

  rjkz написав:...
В истории американского общества после Великой депрессии таких потрясений почти не было.
Да, люди теряют деньги, но не все сразу и не в консервативных инструментах.
И да, я подходя к своим 50, начал пытаться разбираться в том, "где у этой хрени кнопка "вкл"?"

якщо ви визнаєте, що тільки вивчаєте цю справу, то доцільніше не бути надто категоричнім.

банкрутство Enron - ляснули й акції, й пенсійні забезпечення.

ну Мейдофф - тут більше багатії втратили, тому напевне не рахується :D

про рожеві паперці я вже писав.

незважаючи на те, що в США більш жорстке законодавство, шахраї там теж є.

класичні ризик/доходність. й це зараз консервативні інструменти - 5%. а були часи, коли на депозит давали аж 0.1% річних

й наскільки знаю, жоден пенсійний фонд не дає гарантій, всі пишуть що акції - річ мінлива.
Shaman
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